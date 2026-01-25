Iarna pe munte: Sfaturi de la un salvamontist pentru o experiență sigură

07:00

Descoperă cele șapte greșeli pe care trebuie să le eviți la interviul de angajare. Învață cum să te pregătești eficient, cum să îți prezinți profesionlismul online și să alegi ținuta potrivită. Află importanța mesajului de mulțumire și sfaturile utile pentru a face o impresie pozitivă recrutorilor. Fă cercetări despre companie înainte de interviu Alege o … Șapte greșeli de evitat la interviul de angajare: ghid de etichetă business