Răsturnare de situaţie! Ce s-a întâmplat cu apartamentul lui Carmen Grebenișan, cumpărat în timpul căsniciei cu fostul soț! Declarații exclusive!

16:40

Sora lui Andrei Perneș s-a arătat revoltată, după ce Sabrina Imbrea ar fi aruncat la gunoi toate cadourile care îi aminteau de el. Andrada Perneș a spus că ar fi preferat să ajungă la ea decât să fie găsite la gunoi de un om străin, care i le-a și dus surorii lui Andrei Perneș. Sabrina Imbrea a reacționat și nu pare afectată de cele întâmplate.