FOTO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării

Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație.