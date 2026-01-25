Tranzacție - Investitori străini în pariurile românești. Platformă românească de pariuri sportive, vândută: Ne-am suflecat mânecile pentru următoarea fază de creștere!
Profit.ro, 26 ianuarie 2026 01:20
Compania letonă Entez a preluat platforma românească de pariuri sportive Superpont, adăugând și un set de active media la portofoliul său în creștere. Tranzacția marchează a doua achiziție Entez într-o perioadă scurtă, după preluarea portofoliului Comskill, relevă datele analizate de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
01:20
Tranzacție - Investitori străini în pariurile românești. Platformă românească de pariuri sportive, vândută: Ne-am suflecat mânecile pentru următoarea fază de creștere! # Profit.ro
Compania letonă Entez a preluat platforma românească de pariuri sportive Superpont, adăugând și un set de active media la portofoliul său în creștere. Tranzacția marchează a doua achiziție Entez într-o perioadă scurtă, după preluarea portofoliului Comskill, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum o oră
00:40
Scandal în Rusia - Șampanie, hotel de lux, avion privat, concert Patricia Kaas. O călătorie a unor vedete ruse în Courchevel supără și Moscova # Profit.ro
Șampanie, hotel de lux, avion privat, dar și un concert cu Patricia Kaas. Un scandal a izbucnit în Rusia pentru o călătorie a unor vedete ruse în stațiunea franceză Courchevel.
Acum 2 ore
00:30
Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern # Profit.ro
Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de Guvern. Compania recrutează în prezent personal pentru noua locație, conform datelor Profit.ro.
00:30
FOTO Reportaj din Coreea de Sud: „Ce-a căutat Renault în Coreea?”. Planul internațional merge din America Latină în Asia, pentru a ataca Hyundai și Kia cu cea mai performantă uzină # Profit.ro
Renault a revenit spectaculos în peisajul industrial auto internațional cu uzina pe care o deține în Coreea de Sud, în Busan. Francezii au semnat în urmă cu patru ani un parteneriat extrem de important cu Geely, care a readus în joc uzina cumpărată acum 26 de ani de la Samsung. Acum, fabrica este una dintre cele mai moderne din lume și asamblează mașini Renault și Polestar.
00:20
EXCLUSIV Fostul șef pe România al gigantului petrolier de stat al Azerbaidjanului vinde fostul sediu central al SOCAR din Băneasa unui ex-șef în Președinția azeră și unui conglomerat din Dubai # Profit.ro
Omul de afaceri Hamza Karimov, fostul CEO al SOCAR Petroleum, subsidiară românească a companiei petroliere a statului Azerbaidjan, a vândut clădirea de birouri Băneasa Offices, din nordul Bucureștiului, unui fost șef în cadrul Administrației Prezidențiale azere și unui conglomerat din Dubai, într-o tranzacție evaluată la 6-7 milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:00
Circa 70 de persoane au fost rănite de un fulger înregistrat chiar în apropierea unui miting al susținătorilor fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro.
25 ianuarie 2026
23:50
FOTO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat o arenă de curling lângă hotelul celebru din Elveția, achiziționat anterior.
Acum 4 ore
22:50
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat primele instituții din subordine care vor fi desființate.
22:40
ULTIMA ORĂ Eric Trump poate investi în România. Vizită privată pregătită: Iubește România, știe multe lucruri # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a discutat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, fiul președintelui american Dopnald Trump și președinte al Trump Organization, arătând că acesta poate investi în România.
22:20
Cea mai mare furtună de iarnă din ultimii ani - sute de mii de case au rămas deja fără electricitate în SUA # Profit.ro
O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de case fără electricitate.
22:10
Peste 1.300 de blocuri din Kiev nu au la acest moment încălzire după atacuri rusești cu rachete și drone.
Acum 6 ore
21:30
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, va auce și în capitală brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă, după ce la finele anului trecut a intrat în Moldova.
21:10
Nou mare brand de magazine în capitală, adus de CCC, fondat de “Regele Pantofilor” FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, va auce și în capitală brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă, după ce la finele anului trecut a intrat în Moldova.
20:20
Idee din proximitatea lui Nicușor Dan: Bani din Pilonul 2 de pensii pentru expansiunea externă a companiilor românești # Profit.ro
Un consilier al președintelui Nicușor Dan a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc.
Acum 8 ore
19:20
INEDIT Plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu # Profit.ro
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, scrie G4Media.ro.
18:40
Producția de cărbune a României a totalizat, în primele 11 luni din 2025, 1,724 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,1% mai mică (minus 37.600 tep) față de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
18:30
România și Groenlanda. Ministrul Apărării: Nu este benefic ca România să comenteze despre ce ″apreciază″ Donald Trump cu privire la Groenlanda # Profit.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a declarat că nu este ″benefic″ pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu Groenlanda.
18:10
Serviciile sexuale au explodat la Forumul Economic din Davos. ″Work Hard, Party Even Harder″ # Profit.ro
Cererea de servicii sexuale contra cost în stațiunea elvețiană Davos a explodat pe perioada Forumului Economic Mondial.
17:50
FOTO&VIDEO Fostă mare fabrică a dispărut, au venit mari branduri - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, a ridicat un parc de retail în București pe locul unei foste fabrici CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul electro-IT Flanco și lanțul de fast-food Mesopotamia anunță deschiderea de noi unități, în parcul de retail M Park Titan, din capitală.
17:40
FOTO Fostă mare fabrică a dispărut, au venit mari branduri - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, a ridicat un parc de retail în București pe locul unei foste fabrici CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul electro-IT Flanco și lanțul de fast-food Mesopotamia anunță deschiderea de noi unități, în parcul de retail M Park Titan, din capitală.
Acum 12 ore
17:30
Investițiile străine directe în Germania s-au dublat și chiar mai mult în 2025 față de 2024, depășind investițiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA.
17:00
VIDEO Premieră după Revoluție. Timișoara va avea un stadion nou, primul construit în ultimii 60 de ani # Profit.ro
Lucrările la viitorul stadion din Timișoara avansează.
16:30
India - cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piață auto: Poate reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene # Profit.ro
India intenționează să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%.
16:00
FOTO Investiție nouă - Acționarul majoritar Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a lansat o aplicație pentru gestionarea stresului # Profit.ro
Acționarul majoritar al afacerii de familie Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, Theodora Popa-Liteanu, a lansat o aplicație de mindfulness și bunăstare emoțională, pentru gestionarea stresului, anxietății, provocărilor de somn și auto-reflecției.
15:30
Un studiu realizat de publicația britanică The Guardian scoate la iveală faptul că ChatGPT citează în multe situații Grokipedia, alternativa de extremă dreapta la Wikipedia lansată de Elon Musk.
15:00
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace # Profit.ro
Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari. Dar nu e singurul ultra-bogat al lumii. Domină cei din SUA, iar în restul lumii, doar miliardarii din Franța Spania, India și Mexic mai intră în Top 20, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:40
O nouă țară taie TVA la alimente, acoperind cu taxă existentă și în România. A decis ce anunțase anterior ca intenție. Austria, în ajutorul populației: - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente # Profit.ro
Guvernul austriac a decis ceea ce anunțase anterior ca intenție - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
14:40
FOTO Mini-reactoare SUA la Doicești. Agenție de rating: Decizia finală de investiție va înlătura plafonul de cheltuieli al Nuclearelectrica # Profit.ro
Implicarea financiară a companiei de stat Nuclearelectrica în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, este în prezent plafonată la 243 milioane dolari, însă acest plafon va dispărea după adoptarea unei decizii finale de investiție, spune agenția globală de evaluare financiară Fitch.
14:10
Economist: Guvernul României nu are niciun motiv să mai funcționeze în echipa și în paradigma asta # Profit.ro
România e într-o situație financiară critică, iar măsurile luate până acum au eșuat, nereușind să reducă, de fapt, deficitul, afirmă economistul Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE).
13:40
Concedieri din cauza AI. Sucursale de bănci pentru clienți, închise de cel mai mare grup bancar german # Profit.ro
Deutsche Bank, cel mai mare creditor al Germaniei și cel mai mare grup bancar german, taie și mai mult din rețeaua de sucursale, pe fondul creșterii utilizării inteligenței artificiale în serviciile pentru clienți.
13:40
Surpriză în UK - prima expansiune din septembrie la vânzări cu amănuntul și o încheiere mai optimistă a unui trimestru altfel slab pentru comercianți # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o creștere surprinzătoare luna trecută, impulsionate în special de comerțul online.
13:30
Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbește să adere la zona euro.
13:00
La cererea FBI, Microsoft a decriptat și acordat acces la datele stocate pe trei laptopuri, despre care agenția spunea că fac parte dintr-o investigație.
12:40
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones va deschide magazine în România, lansând deja anunțuri de recrutrare în acest sens.
Acum 24 ore
12:20
O nouă țară taie TVA la alimente. A decis ce anunțase anterior ca intenție. Austria, în ajutorul populației: - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente # Profit.ro
Guvernul austriac a decis ceea ce anunțase anterior ca intenție - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
12:10
Amazon se pregătește să anunțe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaților corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuțiile.
11:30
Guvernul mexican revizuiește politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacționa dur la această practică, esențială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuțiilor.
11:20
Investitorii care au instalat prima baterie de stocare de energie din România ″recidivează″ din nou # Profit.ro
Investitorii care au construit și pus în funcțiune prima instalație de stocare de energie electrică de sine stătătoare racordată la sistemul energetic național al României ″recidivează″ a doua oară în domeniu.
10:50
Statele Unite discută cu Chevron, alți producători de țiței și mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creștere rapidă a producției petroliere din Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt.
10:30
Subvențiile de stat pentru stații de încărcare mașini electrice, eliminate ilegal de Trump # Profit.ro
Un judecător federal american a decis vineri că administrația președintelui Donald Trump a suspendat ilegal finanțarea destinată extinderii infrastructurii pentru stații de încărcare a vehiculelor electrice, într-o victorie importantă pentru cele 20 de state conduse de democrați care au dat în judecată guvernul federal.
10:20
Două motive stau la baza lipsei de reacție a României la ideile repetate ale conducerii Republicii Moldova, avansate inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, privind o unire a celor două state.
09:50
Libia semnează acord pe un sfert de secol de zeci de miliarde de dolari cu 2 giganți petrolieri occidentali # Profit.ro
Libia a semnat sâmbătă un acord major de dezvoltare petrolieră, pe o perioadă de 25 de ani, cu TotalEnergies (Franța) și ConocoPhillips (SUA), care prevede investiții străine de peste 20 de miliarde de dolari, a anunțat premierul Abdulhamid al-Dbeibah.
09:50
FOTO&VIDEO Capitala Groenlandei a rămas câteva ore fără curent electric. Care a fost cauza # Profit.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas câteva ore fără curent electric, în debutul zilei de duminică, într-un moment de maximă tensiune pe insula, cauzată de amenințările cu anexarea din partea regimului Trump din SUA.
09:40
Instagram nu este doar o aplicație, ci un nod într-un ecosistem de servicii: editoare foto, aplicații de programare a postărilor, tool-uri de analytics, concursuri, site-uri unde te-ai logat cu “continuă cu Instagram” prin Meta Accounts Center.
09:20
Ministrul Energiei susține anularea majorării cu 10% de la 1 ianuarie a accizelor la electricitate, gaze și carburanți # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că s-a opus creșterii de la 1 ianuarie a accizelor la gaze naturale, energie electrică și carburanți, adăugând că, atunci când România va avea o situație bugetară mai bună, va milita pentru revenirea acestora la la nivelul lunii decembrie 2025.
09:10
Vinul zilei: un asamblaj roșu inteligent și cărnos, ce surprinde prin note dulci de goji și budincă de vară, oferind un final vibrant și savuros. Este ideal alături de carne roșie, vânat, brânzeturi maturate sau antreuri consistente # Profit.ro
The Chocolate Block 2022, vinul de azi, este un asamblaj de Syrah, Grenache si Cinsault, un vin roșu ideal pentru mesele festive cu vânat sau brânzeturi maturate.
09:00
De mai mulți ani, Mercedes-Benz este brandul cu cele mai multe rechemări de siguranță din Europa. În 2025, situația s-a schimbat și pe locul 1 a trecut un brand care și-a dublat numărul de campanii în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro.
08:40
VIDEO&FOTO Protestatarii cer agenților federale de imigrare să părăsească Minneapolis, după ce au ucis un bărbat într-o acțiune de represiune # Profit.ro
Democrații au cerut agenților federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile înghețate și sporind tensiunile într-un oraș deja zguduit de o altă moarte prin împușcare, cu câteva săptămâni mai devreme.
08:40
Un număr de 1,2 milioane de proprietăți din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condițiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al țării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineața.
08:30
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.