Rusia atacă Bruxelles-ul: „Nu discutăm cu Kaja Kallas, nici americanii”

UEFA a blocat transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București, jucătorul neputând evolua pentru o a treia echipă în acest sezon. El a fost trecut pe foaia de joc a Universității Craiova 1948, iar regulamentul UEFA interzice astfel de mutări. Bloctajul afectează planurile lui Dinamo pentru întărirea echipei. UEFA a respins transferul lui Vladislav Blănuță … Articolul Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București, blocat de UEFA apare prima dată în Main News.