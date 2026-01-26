Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani

17:50

Revoltele din Iran din decembrie s-au soldat cu peste 30.000 de victime în doar două zile, conform rapoartelor internaționale. Brutalitatea forțelor de securitate a crescut, iar organizațiile pentru drepturile omului au confirmat mii de decese, răniri și arestări. Protestele au început din cauza crizei economice, dar s-au extins împotriva regimului.