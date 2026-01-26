Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani
MainNews.ro, 26 ianuarie 2026 03:10
Emmanuel Macron solicită o interdicție rapidă a rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani, având ca termen implementare începutul anului școlar 2026. Datele alarmante arată utilizarea excesivă a smartphone-urilor de către adolescenți, afectând sănătatea mintală și expunerea la conținut periculos. Emmanuel Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani până în septembrie 2026 … Articolul Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
04:10
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în PNL, afirmând că premierul beneficiază în continuare de suport. Ciucu consideră că reproșurile aduse lui Bolojan sunt nesemnificative, subliniind o relație bazată pe încredere și respect reciproc între cei doi, precum și importanța logicii și rațiunii în dialogul politic. Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan, subliniind … Articolul Ciprian Ciucu denunță trădarea lui Ilie Bolojan în PNL și relația cu premierul apare prima dată în Main News.
04:10
Trump se confruntă cu o criză de imagine din cauza protestelor violente din Minnesota, unde agenții ICE au fost implicați în incidente fatale. Administrația sa lucrează la o ofensivă mediatică pentru a redirecționa atenția de la haosul local și a justifica politicile dure de imigrație, temându-se de o scădere a sprijinului public. Administrația Trump se … Articolul Trump frustrat: Haosul din Minnesota amenință deportările planificate apare prima dată în Main News.
Acum o oră
03:40
Gigi Becali a dezvăluit că a vrut să-l schimbe pe Baba Alhassan în minutul 10 al meciului cu CFR Cluj, din cauza unor greșeli semnificative. La pauză, altele două schimbări au fost efectuate, Pantea și Toma fiind înlocuiți după prestații slabe. În continuare, FCSB a suferit o înfrângere dureroasă. Gigi Becali a vrut să schimbe … Articolul Gigi Becali voia să schimbe un jucător încă din minutul 10: „Era frică” apare prima dată în Main News.
03:40
CSM a confirmat că 65,44% din funcțiile de conducere din instanțele judecătorești din România sunt ocupate prin delegare, o soluție temporară, contrar legii. Din 657 funcții, 430 sunt deschise prin delegare, afectând toate nivelurile sistemului judiciar. Interesul pentru concursuri este scăzut, cu doar 66 de candidați în 2025. 65,44% din funcțiile de conducere din justiția … Articolul CSM dezvăluie: 430 din 657 funcții de conducere în Justiție sunt neocupate apare prima dată în Main News.
03:20
Pentagonul afirmă că Europa trebuie să preia responsabilitatea principală în sprijinirea apărării Ucrainei, cu un ajutor esențial, dar limitat, din partea SUA. Noua strategie de apărare subliniază întărirea relațiilor NATO și un focus pe amenințările din Indo-Pacific, lăsând Rusiei un rol secundar. Pentagonul consideră că Europa trebuie să preia conducerea în sprijinirea apărării Ucrainei Strategia … Articolul Europei îi revine rolul cheie în apărarea Ucrainei, nu Americii apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
03:10
Emmanuel Macron solicită o interdicție rapidă a rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani, având ca termen implementare începutul anului școlar 2026. Datele alarmante arată utilizarea excesivă a smartphone-urilor de către adolescenți, afectând sănătatea mintală și expunerea la conținut periculos. Emmanuel Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani până în septembrie 2026 … Articolul Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani apare prima dată în Main News.
02:50
La un an de la revenirea lui Trump, liderii naționaliști din UE sunt divizați pe teme precum NATO și relațiile cu SUA. Giorgia Meloni și Jordan Bardella contestă afirmațiile lui Trump privind NATO, în timp ce Viktor Orban și Alice Weidel susțin ideile sale. Conflictele dintre aceste perspective evidențiază tensiunile interne din Uniunea Europeană. Discursul … Articolul Diviziuni în tabăra naționaliștilor din UE la un an de la revenirea lui Trump apare prima dată în Main News.
02:40
Colorado Avalanche a învins Toronto Maple Leafs cu 4-1 într-un meci din NHL, marcând o revenire importantă după o serie de meciuri mai slabe. Brock Nelson a reușit un hattrick, iar Max Domi a înscris singurul gol al oaspeților. Avs își continuă road trip-ul de patru meciuri în Conferinţa de Est. Colorado Avalanche a învins … Articolul Colorado Avalanche învinge Toronto Maple Leafs 4-1 și își reia dominația în NHL! apare prima dată în Main News.
02:40
Liderul PSD Mihai Fifor critică Guvernul după un sondaj CURS care arată că 76% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. El subliniază lipsa de încredere față de premierul Ilie Bolojan și evidențiază problemele economice grave cu care se confruntă România. Mihai Fifor, lider PSD Arad, critică guvernul după un sondaj CURS … Articolul Atac PSD la premier: Trei sferturi din români văd România pe calea greșită apare prima dată în Main News.
02:20
Zelenski mulțumește României pentru sprijinul din război și anunță progrese la Abu Dhabi # MainNews.ro
Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat pe durata războiului în Ucraina, subliniind unitatea internațională în apărarea Europei. Discursul a avut loc la Vilnius, unde liderul ucrainean a menționat progresele în negocierile de pace de la Abu Dhabi și finalizarea documentului pentru garanțiile de securitate. Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în război … Articolul Zelenski mulțumește României pentru sprijinul din război și anunță progrese la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
02:00
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, atacă dur conducerea UE, refuzând dialogul cu Kaja Kallas și considerând actualii lideri europeni incapabili să se opună lui Trump. Peskov subliniază problemele din Europa și critică „standardele duble” care domină politica europeană, evidențiind slăbiciunea politicienilor actuali. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat că Moscova … Articolul Rusia atacă Bruxelles-ul: „Nu discutăm cu Kaja Kallas, nici americanii” apare prima dată în Main News.
01:40
Români și polonezi părăsesc Marea Britanie din cauza prețurilor mari și criminalității # MainNews.ro
Zeci de mii de români și polonezi părăsesc Marea Britanie din cauza creșterii prețurilor și a criminalității. Datele recente arată că 37.000 de români și 25.000 de polonezi au revenit acasă, considerând România o opțiune mai sigură și mai accesibilă. Brexitul și dificultățile economice din UK contribuie la acest fenomen. 25.000 de polonezi și 37.000 … Articolul Români și polonezi părăsesc Marea Britanie din cauza prețurilor mari și criminalității apare prima dată în Main News.
01:40
Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că situația bugetului Bucureștiului este dezastruoasă, cu doar cinci milioane de lei disponibili. În fața datoriilor acumulate, el propune desființarea a patru instituții ineficiente din subordinea PMB, inclusiv Centrul pentru Seniori și Centrul pentru Tineret. Măsurile vizează reducerea cheltuielilor. Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, a declarat că bugetul Capitalei este dezastruos, … Articolul Ciprian Ciucu anunță închiderea primelor patru instituții nefuncționale PMB apare prima dată în Main News.
01:30
CFR Cluj a anunțat un nou transfer, confirmat de Iuliu Mureșan, după victoria cu FCSB, scor 4-1. Mijlocașul israelian Yuval Sade, în ultimele șase luni de contract cu Maccabi Netanya, se va alătura echipei din Gruia în vară. Sade, cotat la 325.000 de euro, a jucat 21 de meciuri în acest sezon. Iuliu Mureșan a … Articolul Transferul confirmat live după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” apare prima dată în Main News.
01:20
Dmitri Peskov subliniază importanța aplicării „formulei de la Anchorage” pentru negocierile de pace dintre Rusia și SUA. Declarațiile sale critice la adresa lui Donald Trump evidențiază dificultățile în atingerea unui acord în contextul tensiunilor actuale, subliniind că Putin nu negociază cu bună-credință. Dmitri Peskov a cerut implementarea „formulei de la Anchorage” pentru a rezolva problemele … Articolul Implementarea eficientă a {processed_articles_keywords} este esențială apare prima dată în Main News.
01:00
Neliniște la Kremlin din cauza scutului antirachetă Golden Dome propus de SUA, care vizează protecția Groenlandei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armata rusă va analiza îndeaproape aceste planuri. Golden Dome este un sistem avansat de apărare aeriană, inspirat de tehnologia israeliană. Armata rusă monitorizează planurile SUA pentru scutul antirachetă Golden … Articolul Neliniște la Kremlin din cauza scutului antirachetă Golden Dome al SUA apare prima dată în Main News.
00:40
Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, avertizează despre provocările coaliției de guvernare, subliniind necesitatea dialogului între PSD și premierul Ilie Bolojan. Câciu discută despre impozitul pe venit, reforma administrației locale și relațiile cu USR. Importanța unei guvernanțe colaborative este esențială pentru stabilitatea politicii românești. Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, critică lipsa dialogului din coaliția … Articolul Avertisment pentru Bolojan: Adrian Câciu acuză o persoană de instabilitate politică apare prima dată în Main News.
00:30
Gigi Becali a decis să preia frâiele la FCSB după umilința suferită în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-4. Dezamăgit de jucători, el se va concentra pe transferuri din Liga 1, regretând că Mihai Stoica a gestionat transferurile din această iarnă și având rezerve față de noul mijlocaș Ofri Arad. Gigi Becali își … Articolul Gigi Becali preia conducerea FCSB după umilința cu CFR Cluj apare prima dată în Main News.
00:30
Ciucu: PNL nu mai e atât de naiv, PSD să nu creadă că poate forța ieșirea de la guvernare # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a avertizat că PSD nu trebuie să creadă că PNL va accepta dictatul acestuia. Ciucu a subliniat importanța stabilității economice și a respectării angajamentelor politice prin protocolul de rotativă, afirmând că PNL își va regăsi credibilitatea și demnitatea sub conducerea lui Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a criticat amenințările PSD … Articolul Ciucu: PNL nu mai e atât de naiv, PSD să nu creadă că poate forța ieșirea de la guvernare apare prima dată în Main News.
00:20
Cristian Tudor Popescu: Meciul Svitolina – Andreeva de la Australian Open ne-a adus bucurie # MainNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat meciul de la Australian Open dintre Elina Svitolina și Mirra Andreeva, evidențiind gestul celor două jucătoare care nu și-au dat mâna, simbolizând tensiunea dintre Ucraina și Rusia. Svitolina, victorioasă cu 6-2, 6-4, subliniază impactul războiului asupra sportului. Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva cu 6-2, 6-4 la Australian Open … Articolul Cristian Tudor Popescu: Meciul Svitolina – Andreeva de la Australian Open ne-a adus bucurie apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
00:00
Fostul președinte Barack Obama a descris moartea lui Alex Pretti, un infirmier ucis de agenți federali la Minneapolis, drept o tragedie cutremurătoare. El a cerut americanilor să se trezească și să protejeze valorile fundamentale ale SUA, criticând autoritățile pentru utilizarea excesivă a forței și escaladarea tensiunilor sociale. Barack Obama a condamnat moartea lui Alex Pretti, … Articolul Obama cere americanilor să se mobilizeze după tragedia din Minneapolis apare prima dată în Main News.
25 ianuarie 2026
23:40
Un tânăr din Republica Moldova a decedat în Italia, la Siena, la doar 22 de ani, după un transplant de inimă. Deși inițial intervenția a fost considerată reușită, starea sa s-a agravat brusc, ducând la o tragedie pentru familia și prietenii săi. Înmormântarea va avea loc în localitatea sa natală, Abaclia. Un tânăr de 22 … Articolul Tânărul din Moldova și tragedia transplantului de inimă în Italia apare prima dată în Main News.
23:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, însă deciziile sale au izolat România și au frânat dezvoltarea societății. Întrebat despre această idee, Miruță a evitat un răspuns clar, menționând atât aspecte pozitive, cât și negative ale regimului comunist. Ministrul Apărării, Radu Miruță, consideră că Nicolae Ceaușescu are unele trăsături … Articolul Radu Miruță: Ceaușescu, patriot în viziunea Ministrului Apărării apare prima dată în Main News.
23:30
Un fan a câștigat 10.000 de dolari după ce a nimerit coșul de baschet de la jumătatea terenului, în pauza meciului dintre Philadelphia și New York Knicks. Această întâmplare incredibilă a avut loc în cadrul unui eveniment NBA, unde fanii au ocazia să facă bani frumoși prin abilitățile lor la baschet. Un fan a câștigat … Articolul Fan câștigă 10.000 de dolari nimerind coșul de la jumătatea terenului apare prima dată în Main News.
23:30
Autostrada Moldovei A7 va ajunge la Pașcani în 2026, oferind o alternativă modernă la DN2, cunoscut drept „Drumul morții”, din cauza accidentelor frecvente. Proiectul va contribui la siguranța rutieră, având o lungime totală de 450 km, iar autoritățile lucrează la reconfigurarea DN2 pentru un trafic mai sigur. Autostrada Moldovei A7 va ajunge până la Pașcani … Articolul Autostrada A7 conectează Moldova: Pașcani, 2026, și siguranța pe drumuri apare prima dată în Main News.
23:20
Zelenski anunță finalizarea documentului de securitate cu SUA, așteptând semnarea acestuia. Negocierile la Abu Dhabi au adus progrese, dar diferențele teritoriale între Ucraina și Rusia persistă. Compromisurile sunt esențiale pentru asigurarea unei păci durabile în regiune. Următoarea rundă de discuții va avea loc duminica viitoare. Zelenski anunță finalizarea documentului de securitate cu SUA, așteptând confirmarea … Articolul Zelenski anunță finalizarea documentului de securitate cu SUA apare prima dată în Main News.
23:00
Limitarea mandatelor aleșilor ar putea îmbunătăți clasa politică din România, susțin foști miniștri USR. Politologii subliniază necesitatea unei reforme legislative și a unei selecții competente în partide. George Jiglău atrage atenția asupra obiceiului politic și a importanței responsabilității în funcții publice. Claudiu Năsui și Cristina Prună propun limitarea mandatelor funcționarilor publici din USR Politologul George … Articolul Limitarea mandatelor aleșilor: O soluție pentru reforma clasei politice? apare prima dată în Main News.
23:00
Brazilia are un număr impresionant de centenari, datorită unui sistem imunitar robust și diversității genetice unice. Studiile arată că persoanele din regiuni defavorizate sunt active fizic și mental, oferind lecții de viață valoroase și indicii pentru longevitate, în ciuda dificultăților economice. Brazilia are un număr impresionant de centenari, în ciuda condițiilor de viață dificile Un … Articolul Brazilia, țara cu cei mai mulți centenari, în ciuda sărăciei! apare prima dată în Main News.
22:30
Japonia se confruntă cu ninsori extreme, afectând grav transportul și provocând inundații în prefecturile Ishikawa și Tottori. Strat record de zăpadă în Kanazawa, drumuri și autostrăzi închise, iar patru decese au fost raportate în timpul deszăpezirii. Cetățenii sunt avertizați să evite deplasările neesențiale. Avertizări de ninsoare extremă în prefecturile Ishikawa și Tottori de către Agenția … Articolul Ninsori extreme în Japonia: orașe îngropate în zăpadă și transport dificil apare prima dată în Main News.
22:30
FCSB suferă o nouă înfrângere umilitoare, cedând cu 1-4 în derby-ul suferinței împotriva CFR Cluj. Campioana arată lipsuri evidente, cu doar trei puncte din trei meciuri în 2026. Gigi Becali admite problemele echipei, sugerând că șansele de play-off sunt minime. Performanța dezamăgitoare continuă. FCSB a suferit o înfrângere drastică cu CFR Cluj, scor 1-4, în … Articolul FCSB, înfrântă de CFR Cluj, pierde șansele la play-off în derby-ul suferinței apare prima dată în Main News.
22:30
Zelenski a anunțat finalizarea acordului privind garanțiile de securitate din partea SUA, așteptând confirmarea datei și locului semnării. Negocierile recente cu Rusia la Abu Dhabi au adus progrese, dar nu s-a ajuns la un acord final. Ucraina rămâne fermă în respectarea integrității sale teritoriale. Acordul privind garanțiile de securitate din partea SUA pentru Ucraina este … Articolul Zelenski: Acordul de securitate cu SUA este finalizat, așteptăm semnarea apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:40
Ministrul Apărării Radu Miruță a generat controverse afirmând că Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”, în contextul în care USR solicită interzicerea simbolurilor comuniste. Declarațiile sale au ridicat critici dure, subliniind represiunea regimului și solicitând clarificări asupra poziției sale referitoare la moștenirea comunistă. Radu Miruță a generat controverse afirmând că Nicolae Ceaușescu a fost oarecum patriot, … Articolul Radu Miruță: Ceaușescu, un „patriot”? USR cere stoparea propagandei comuniste apare prima dată în Main News.
21:30
Gigi Becali a intervenit la pauză în meciul FCSB-CFR Cluj, dând instrucțiuni telefonice lui Meme Stoica. Doi jucători, Alexandru Pantea și Mihai Toma, au fost înlocuiți după greșelile ce au condus la golurile CFR-ului. Risto Radunovic și Alexandru Stoian au intrat pe teren pentru a schimba soarta jocului. Gigi Becali a intervenit la pauză, telefonându-l … Articolul Gigi Becali a intervenit la pauză: schimbări tactice după telefonul cu Meme Stoica apare prima dată în Main News.
21:30
Șoferul unui troleibuz STB a găsit un copil de 11 ani dat dispărut, recunoscându-l în timpul unei curse pe linia 90. Minorul, care părea speriat, a fost preluat de poliție, după ce șoferul a alertat autoritățile. Incidentul subliniază importanța încrederii și intervenției rapide în situații critice. Șoferul unui troleibuz STB a găsit un copil de … Articolul Șoferul STB povestește cum a salvat un copil dispărut prin RO-Alert apare prima dată în Main News.
21:10
Proiectul NEOM din Arabia Saudită, inițial ambițios, va fi remodelat de prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Datorită costurilor ridicate, orașul futurist va fi construit la o scară mai mică, păstrându-se planurile pentru un hub tech și centre de date. Proiectul face parte din „Vision 2030” pentru dezvoltarea regiunii. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin … Articolul Prințul moștenitor al Arabiei Saudite va remodela proiectul NEOM din cauza costurilor apare prima dată în Main News.
21:00
Un bărbat de 37 de ani, Alex Jeffrey Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis. Incidentul controversat a avut loc în timpul unei operațiuni, iar versiunea oficială contrazisă de videoclipuri arată că Pretti filma cu telefonul, nu avea armă. Proteste în orașul afectat de violență. Bărbatul de 37 de ani, Alex Jeffrey … Articolul Împușcarea unui american de 37 de ani în Minneapolis: detalii și video apare prima dată în Main News.
20:40
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, susține că 76% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și cere demisia Guvernului. El alarming că România este „capturată” și taxa pe români este în continuă creștere, în timp ce încrederea în executiv a scăzut drastic. Sondajele CURS evidențiază această criză de încredere. Mihai Fifor, președintele … Articolul Lider PSD Arad: 76% dintre români cred că țara e pe calea greșită apare prima dată în Main News.
20:30
Benfica și Estrela Amadora au remizat 0-0 într-un meci în care Ianis Stoica a fost titular. În alt meci, Sporting s-a impus cu 2-1 împotriva Arouca, cu Luis Suarez reușind un gol decisiv în prelungiri. Sporting vine după o victorie de prestigiu în Liga Campionilor. Află ultimele rezultate din Liga Portugal. Benfica a terminat meciul … Articolul Benfica – Estrela Amadora 0-0: Ianis Stoica titular în meciul cu Mourinho apare prima dată în Main News.
20:30
Președintele Elveției susține Italia în urma deciziei de eliberare a patronului barului # MainNews.ro
Președintele Elveției, Guy Parmelin, a comentat eliberarea sub cauțiune a patronului barului din Crans-Motana, subliniind că judecătorii au acționat independent. Italia și-a exprimat indignarea, iar guvernul a rechemata ambasadorul în Elveția, considerând decizia o ofensa gravă pentru familiile victimelor tragediei. Președintele elvețian Guy Parmelin a declarat că magistrații au acționat independent în cazul eliberării patronului … Articolul Președintele Elveției susține Italia în urma deciziei de eliberare a patronului barului apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
20:10
Avocata din București apără micile afaceri afectate de ANAF, care le cere TVA pe ultimii 5 ani, inclusiv penalități. Aceasta își prezintă analiza în replică la explicațiile Fiscului, subliniind că scopul nu scuză mijloacele. Află mai multe despre această situație controversată și impactul ei asupra antreprenorilor. Avocata apără patronii de firme mici afectați de cererile … Articolul Replica avocatei despre TVA-ul pe 5 ani: Mijloacele nu scuza scopul apare prima dată în Main News.
20:00
Armata israeliană a lansat o investigație privind un soldat suspectat că a simulat răpirea unui deținut palestinian, cerând răscumpărare de la familia acestuia. Incidentul a avut loc într-un centru de detenție, iar soldatul a trimis o fotografie pentru a susține cererea. Ancheta este în curs de desfășurare. Armata israeliană a deschis o anchetă după ce … Articolul Anchetă după simularea răpirii unui deținut palestinian de către un soldat israelian apare prima dată în Main News.
19:40
Sondaj CURS arată că AUR conduce cu 35% în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. Majoritatea românilor susțin unirea cu Republica Moldova, iar evaluarea instituțiilor politice este predominant negativă, evidențiind o criză de încredere în leadership-ul actual. AUR conduce în intențiile de vot cu 35%, urmat … Articolul Sondaj CURS: PSD se apropie de AUR, românii și unirea cu Moldova apare prima dată în Main News.
19:30
Revoltă în Sânmihaiu Român: Locuitorii cer expulzarea familiei ucigașului lui Mario Berinde # MainNews.ro
Revoltă în Sânmihaiu Român după uciderea lui Mario Berinde. Locuitorii cer ca minorul de 13 ani implicat în crimă să fie îndepărtat din comunitate. Primarul a încercat să calmeze spiritele, dar oamenii sunt furioși. Minorul nu răspunde penal, provocând reacții și o petiție pentru modificarea legii. Revoltă în Sânmihaiu Român după vestea mutării băiatului de … Articolul Revoltă în Sânmihaiu Român: Locuitorii cer expulzarea familiei ucigașului lui Mario Berinde apare prima dată în Main News.
19:20
Căutările inofensive pe Google pot expune utilizatorii la hacking și malware. Află care sunt cele 4 tipuri de căutări riscante, inclusiv numere de suport clienți false sau oferte de credite rapide. Protejează-ți datele personale și descarcă aplicații doar din surse oficiale. Prioritizează-ți securitatea online. Certain types of Google searches can expose users to cyber threats … Articolul Evită aceste căutări pe Google: 4 lucruri care te expun hackerilor apare prima dată în Main News.
19:00
India pregătește o reducere semnificativă a taxelor vamale la automobilele importate din UE, până la 40%. Această măsură, parte a unui acord de liber schimb, va permite accesul producătorilor europeni pe o piață auto dominată de Suzuki și mărcile locale. Așteptări mari pentru viitorul industriei auto indiene. India reduce taxele vamale pentru mașinile importate din … Articolul India impune taxe vamale de 40% pe mașinile UE pentru piața auto locală apare prima dată în Main News.
18:40
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit că primește frecvent alerte aeriene, deși dronele rusești nu sunt direcționate către România. Aceste drone pot scăpa de detectare pe radare din cauza compoziției lor și a formelor de relief. România nu a doborât drone rusești până în prezent. Ministrul Apărării, Radu Miruță, primește alerte aeriene aproape în fiecare … Articolul Radu Miruță: Alerte aeriene nocturne și drone nedetectate în România apare prima dată în Main News.
18:30
FCSB întâlnește CFR Cluj duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională, într-un meci crucial pentru play-off. Ambele echipe au nevoie vitală de victorie pentru a spera la un loc în primele șase. Urmărește evoluția meciului în format LIVE TEXT pe AS.ro și află echipele de start și informații importante. FCSB și CFR Cluj … Articolul FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT: Meci decisiv pentru play-off (20:00) apare prima dată în Main News.
18:30
Furtuna majoră de iarnă din SUA afectează peste 730.000 de gospodării din Mississippi, Louisiana și Texas, provocând pene de curent și anularea a peste 13.000 de zboruri. Autoritățile au declarat stare de urgență în 24 de state, avertizând cetățenii să rămână în siguranță acasă și să evite călătoriile. Aproximativ 730.000 de gospodării în Mississippi, Louisiana … Articolul Furtună de iarnă în SUA: Zboruri anulate și sute de mii fără curent apare prima dată în Main News.
17:50
Revoltele din Iran din decembrie s-au soldat cu peste 30.000 de victime în doar două zile, conform rapoartelor internaționale. Brutalitatea forțelor de securitate a crescut, iar organizațiile pentru drepturile omului au confirmat mii de decese, răniri și arestări. Protestele au început din cauza crizei economice, dar s-au extins împotriva regimului. Revoltele din Iran au început … Articolul Revoltele din Iran: Peste 30.000 de victime în primele zile de proteste apare prima dată în Main News.
17:30
Parisul critică regimul iranian, subliniind că intervenția militară nu e opțiunea ideală # MainNews.ro
Parisul critică regimul de la Teheran, susținând poporul iranian în contexte de represiune și proteste antiguvernamentale. Ministrul francez al forțelor armate, Alice Rufo, a subliniat că intervenția militară nu este favorizată, lăsând soarta Iranului în mâinile propriului popor. Protestele au escaladat în urma situației economice grave. Ministrul francez al forțelor armate susține poporul iranian în … Articolul Parisul critică regimul iranian, subliniind că intervenția militară nu e opțiunea ideală apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.