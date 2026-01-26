Colorado Avalanche învinge Toronto Maple Leafs 4-1 și își reia dominația în NHL!

16:50

Iarna transformă drumețiile montane, iar traseele ușoare devin capcane periculoase. Este esențial să te informezi și să te echipezi corect pentru a respecta muntele. Renunțarea la traseu când condițiile se schimbă poate salva vieți. Respectul pentru natură e crucial pentru o experiență montană în siguranță. Traseele de vară devin capcane în iarnă din cauza zăpezii