VIDEO Aplicație AI pentru proprietarii de câini. Sorin Bădulescu, fondator Zoomies AI: Vrem să strângem un milion de euro pentru a construi un ecosistem, vizăm SUA și Europa de Vest - Profit.ro Live TV

00:30

Renault a revenit spectaculos în peisajul industrial auto internațional cu uzina pe care o deține în Coreea de Sud, în Busan. Francezii au semnat în urmă cu patru ani un parteneriat extrem de important cu Geely, care a readus în joc uzina cumpărată acum 26 de ani de la Samsung. Acum, fabrica este una dintre cele mai moderne din lume și asamblează mașini Renault și Polestar.