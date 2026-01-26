Anunț organizare licitație publică cu strigare
Acum 10 minute
10:50
Un cod portocaliu de ploaie și lapoviță valabil de luni, de la ora 10.00, până marți, la ora 20.00, a fost emis azi de ANM.
Acum 30 minute
10:30
Mai multe surse indică faptul că Samsung a ales data de 25 februarie pentru prezentarea noii serii de flagship-uri Galaxy S26.
Acum o oră
10:20
Prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, dacă plafonarea va fi eliminată în conformitate cu legislația în vigoare, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în platforma de comparare a prețurilor a Autorității Naționale de Reglamentare în Domeniul Energiei (ANRE).
10:10
Primele rezultate ale noului parteneriat dintre Apple și Google ar urma să poată fi văzute deja luna viitoare, când ar urma să fie lansat noul Siri, care folosește inteligența artificială Gemini.
Acum 2 ore
09:40
Din luna martie, utilizatorii dispozitivelor Apple vor avea de înfruntat un număr mai mare de reclame atunci când vor folosi magazinul oficial de aplicații.
09:10
După aprecierea bruscă a yenului, premierul Japoniei promite măsuri împotriva mișcărilor speculative # Profit.ro
Guvernul japonez este pregătit să intervină împotriva mișcărilor speculative de pe piețe, după volatilitatea puternică a yenului care a amplificat discuțiile despre o posibilă intervenție coordonată SUA-Japonia pentru a opri deprecierea monedei, a declarat premierul Sanae Takaichi.
09:10
Vinul zilei: o explozie de fructe negre și mirodenii, născută sub semnătura uneia dintre cele mai respectate familii de vinificatori din Valea Ronului; un roșu suculent și expresiv, ideal pentru antreuri fine sau carne roșie # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Maclura Côtes-du-Rhône 2023 de la Château Pegau, este un vin roșu sec obținut dintr-un asamblaj clasic de Grenache, Syrah, Mourvèdre și Cinsault. Un vin care care oferă un echilibru precis între fructul copt și prospețimea specifică sudului Franței.
09:00
Stock.estate raportează creștere accelerată în 2025 și țintește 10-12 milioane euro finanțări în 2026, pe fondul provocărilor impuse de Legea Nordis # Profit.ro
Platforma românească de finanțare participativă imobiliară Stock.estate își consolidează poziția după al doilea an complet de operare, raportând o accelerare puternică a activității în 2025 și anunțând ținte ambițioase pentru 2026, într-un context legislativ care modifică semnificativ modul în care dezvoltatorii pot finanța proiectele rezidențiale.
Acum 4 ore
08:50
. Valoarea sa a crescut cu peste 60% în 2025, pe măsură ce investitorii au ales să se orienteze către active de refugiu, în contextul tensiunilor și incertitudinii geopolitice.
08:40
Pe X, conturile sunt ținte frecvente pentru preluări rapide: o parolă refolosită, un e-mail compromis sau un link de phishing poate fi suficient ca cineva să posteze în numele tău și să îți afecteze reputația.
08:20
Președintele Nicușor Dan ne-a reamintit recent că în vocabularul comun avem expresia „a umbla teleleu (Tănase)”: a umbla de colo-colo, fără rost - o caracteristică a oamenilor fără căpătâi, care pierd vremea de pomană.
08:00
Opinii: Analiză | CSA Steaua, cel mai scump proiect sportiv al statului: bugete record, performanțe modeste și venituri marginale # Profit.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat recent că, din mesajele primite, echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua reprezintă principala problemă a instituției pe care o conduce.
07:50
DOCUMENT Reactoarele 3-4 Cernavodă: Se așteaptă ATR-ul și oferte de materiale, echipamente și manoperă. Ajutor de stat, terenuri de la Primărie, survol cu drona # Profit.ro
Filiala EnergoNuclear a companiei de stat Nuclearelectrica, care dezvoltă proiectul construirii unităților 3 și 4 de la centrala nucleară Cernavodă, așteaptă avizul tehnic de racordare (ATR) la sistemul energetic național a viitoarelor noi reactoare.
07:40
Compania spaniolă STE Engipharm, specializată în servicii de inginerie și instalații pentru industria farmaceutică în special pentru clienți din America Latină și Africa de Nord, a deschis o sucursală în România, prima din Europa în afara pieței de origine, arată date analizate de Profit.ro.
07:40
Peter Krivc este Director executiv al Axor, investitor activ pe piețele din Europa Centrală și de Est. Axor este cel mai mare acționar privat al Fondului Proprietatea și s-a implicat direct, alături de investitorii români de retail, în schimbările de guvernanță recente ale fondului.
07:30
Primele de risc au explodat ca urmare a atacurilor cu drone din Marea Neagră. Cerere însă redusă pentru țițeiul CPC, procesat și de rafinăriile din România, în pofida scăderii prețului mărfii # Profit.ro
Prețurile țițeiul CPC, procesat și de rafinăriile românești, exportat prin portul rusesc Novorosisk au scăzut brusc săptămâna trecută, ca urmare a atacurilor cu drone din Marea Neagră și a întârzierii livrărilor ca urmare a vremii nefavorabile. Cu toate acestea, nu s-au găsit cumpărători, relevă datele Profit.ro.
07:20
VIDEO Aplicație AI pentru proprietarii de câini. Sorin Bădulescu, fondator Zoomies AI: Vrem să strângem un milion de euro pentru a construi un ecosistem, vizăm SUA și Europa de Vest - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Zoomies AI, o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru proprietarii de câini, își propune să ajute la înțelegerea comportamentului animalelor și la prevenirea abandonului. Startup-ul românesc este disponibil pe iOS, pregătește lansarea pe Android și vizează piețele din America de Nord și Europa de Vest. Compania este finanțată de investitori de tip angel și pregătește o rundă seed de un milion de euro pentru accelerarea creșterii și extinderea internațională.
07:10
Unul din primii agricultori italieni din România vinde proiecte fotovoltaice de peste 500 MW în vestul țării # Profit.ro
Un om de afaceri italian cu activități locale în principal în agricultură, dar și în imobiliare, intrat pe piața românească încă de la începutul anilor ’90, a scos la vânzare 2 proiecte de parcuri fotovoltaice mari, ce însumează aproape 550 MW, cu amplasamente în vestul țării, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
DOCUMENT Egipteni și spanioli au venit în România, interesați de licitațiile de miliarde lei pentru centrale pe gaze la Complexul Energetic Oltenia. Compania de stat pregătește racordarea # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a început să pregătească lucrările necesare racordării la rețea a potențialelor viitoare 2 centrale pe gaze, cu putere instalată însumată de 1.325 MW și costuri totale estimate la circa 6,4 miliarde lei, pe care trebuie să le construiască pentru a înlocui grupuri pe lignit.
Acum 6 ore
06:10
ANCOM cumpără. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
06:00
FOTO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat o arenă de curling lângă hotelul celebru din Elveția, achiziționat anterior.
Acum 12 ore
01:20
Tranzacție - Investitori străini în pariurile românești. Platformă românească de pariuri sportive, vândută: Ne-am suflecat mânecile pentru următoarea fază de creștere! # Profit.ro
Compania letonă Entez a preluat platforma românească de pariuri sportive Superpont, adăugând și un set de active media la portofoliul său în creștere. Tranzacția marchează a doua achiziție Entez într-o perioadă scurtă, după preluarea portofoliului Comskill, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:40
Scandal în Rusia - Șampanie, hotel de lux, avion privat, concert Patricia Kaas. O călătorie a unor vedete ruse în Courchevel supără și Moscova # Profit.ro
Șampanie, hotel de lux, avion privat, dar și un concert cu Patricia Kaas. Un scandal a izbucnit în Rusia pentru o călătorie a unor vedete ruse în stațiunea franceză Courchevel.
00:30
Bolojan își va putea lua cozonacul favorit și din Capitală. Producătorul din Oradea își deschide cafenea la doi pași de Guvern # Profit.ro
Honest Food, care operează două restaurante în Oradea, sub denumirea Piața9 și produce cozonacii Babka, pe care premierul Bolojan i-a făcut cadou de Crăciun miniștrilor, va deschide o cafenea și în București, foarte aproape de Guvern. Compania recrutează în prezent personal pentru noua locație, conform datelor Profit.ro.
00:30
FOTO Reportaj din Coreea de Sud: „Ce-a căutat Renault în Coreea?”. Planul internațional merge din America Latină în Asia, pentru a ataca Hyundai și Kia cu cea mai performantă uzină # Profit.ro
Renault a revenit spectaculos în peisajul industrial auto internațional cu uzina pe care o deține în Coreea de Sud, în Busan. Francezii au semnat în urmă cu patru ani un parteneriat extrem de important cu Geely, care a readus în joc uzina cumpărată acum 26 de ani de la Samsung. Acum, fabrica este una dintre cele mai moderne din lume și asamblează mașini Renault și Polestar.
00:20
EXCLUSIV Fostul șef pe România al gigantului petrolier de stat al Azerbaidjanului vinde fostul sediu central al SOCAR din Băneasa unui ex-șef în Președinția azeră și unui conglomerat din Dubai # Profit.ro
Omul de afaceri Hamza Karimov, fostul CEO al SOCAR Petroleum, subsidiară românească a companiei petroliere a statului Azerbaidjan, a vândut clădirea de birouri Băneasa Offices, din nordul Bucureștiului, unui fost șef în cadrul Administrației Prezidențiale azere și unui conglomerat din Dubai, într-o tranzacție evaluată la 6-7 milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:00
Circa 70 de persoane au fost rănite de un fulger înregistrat chiar în apropierea unui miting al susținătorilor fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro.
25 ianuarie 2026
23:50
22:50
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat primele instituții din subordine care vor fi desființate.
22:40
ULTIMA ORĂ Eric Trump poate investi în România. Vizită privată pregătită: Iubește România, știe multe lucruri # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a discutat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, fiul președintelui american Dopnald Trump și președinte al Trump Organization, arătând că acesta poate investi în România.
22:20
Cea mai mare furtună de iarnă din ultimii ani - sute de mii de case au rămas deja fără electricitate în SUA # Profit.ro
O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de case fără electricitate.
22:10
Peste 1.300 de blocuri din Kiev nu au la acest moment încălzire după atacuri rusești cu rachete și drone.
Acum 24 ore
21:30
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, va auce și în capitală brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă, după ce la finele anului trecut a intrat în Moldova.
21:10
20:20
Idee din proximitatea lui Nicușor Dan: Bani din Pilonul 2 de pensii pentru expansiunea externă a companiilor românești # Profit.ro
Un consilier al președintelui Nicușor Dan a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc.
19:20
INEDIT Plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu # Profit.ro
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, scrie G4Media.ro.
18:40
Producția de cărbune a României a totalizat, în primele 11 luni din 2025, 1,724 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,1% mai mică (minus 37.600 tep) față de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
18:30
România și Groenlanda. Ministrul Apărării: Nu este benefic ca România să comenteze despre ce ″apreciază″ Donald Trump cu privire la Groenlanda # Profit.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a declarat că nu este ″benefic″ pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu Groenlanda.
18:10
Serviciile sexuale au explodat la Forumul Economic din Davos. ″Work Hard, Party Even Harder″ # Profit.ro
Cererea de servicii sexuale contra cost în stațiunea elvețiană Davos a explodat pe perioada Forumului Economic Mondial.
17:50
FOTO&VIDEO Fostă mare fabrică a dispărut, au venit mari branduri - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, a ridicat un parc de retail în București pe locul unei foste fabrici CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul electro-IT Flanco și lanțul de fast-food Mesopotamia anunță deschiderea de noi unități, în parcul de retail M Park Titan, din capitală.
17:40
17:30
Investițiile străine directe în Germania s-au dublat și chiar mai mult în 2025 față de 2024, depășind investițiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA.
17:00
VIDEO Premieră după Revoluție. Timișoara va avea un stadion nou, primul construit în ultimii 60 de ani # Profit.ro
Lucrările la viitorul stadion din Timișoara avansează.
16:30
India - cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piață auto: Poate reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene # Profit.ro
India intenționează să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%.
16:00
FOTO Investiție nouă - Acționarul majoritar Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a lansat o aplicație pentru gestionarea stresului # Profit.ro
Acționarul majoritar al afacerii de familie Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, Theodora Popa-Liteanu, a lansat o aplicație de mindfulness și bunăstare emoțională, pentru gestionarea stresului, anxietății, provocărilor de somn și auto-reflecției.
15:30
Un studiu realizat de publicația britanică The Guardian scoate la iveală faptul că ChatGPT citează în multe situații Grokipedia, alternativa de extremă dreapta la Wikipedia lansată de Elon Musk.
15:00
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace # Profit.ro
Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari. Dar nu e singurul ultra-bogat al lumii. Domină cei din SUA, iar în restul lumii, doar miliardarii din Franța Spania, India și Mexic mai intră în Top 20, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:40
O nouă țară taie TVA la alimente, acoperind cu taxă existentă și în România. A decis ce anunțase anterior ca intenție. Austria, în ajutorul populației: - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente # Profit.ro
Guvernul austriac a decis ceea ce anunțase anterior ca intenție - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
14:40
FOTO Mini-reactoare SUA la Doicești. Agenție de rating: Decizia finală de investiție va înlătura plafonul de cheltuieli al Nuclearelectrica # Profit.ro
Implicarea financiară a companiei de stat Nuclearelectrica în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, este în prezent plafonată la 243 milioane dolari, însă acest plafon va dispărea după adoptarea unei decizii finale de investiție, spune agenția globală de evaluare financiară Fitch.
