ANALIZĂ Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea

Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari. Dar nu e singurul ultra-bogat al lumii. Domină cei din SUA, iar în restul lumii, doar miliardarii din Franța Spania, India și Mexic mai intră în Top 20, relevă datele analizate de Profit.ro.