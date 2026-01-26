Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”

17:00

Moartea unui tânăr de 35 de ani la Spitalul Județean Brașov a declanșat o anchetă ce ridică semne de întrebare asupra calității îngrijirii medicale. Valentin a fost consultat de două ori înainte de Crăciun, dar a fost trimis acasă cu un tratament considerat inadecvat. O anchetă a fost lansată după ce Valentin, un tânăr de […] The post Anchetă după moartea unui tânăr de 35 de ani la Spitalul Județean Brașov first appeared on Lumea Politică.