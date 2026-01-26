Mihai Fifor cere demisia Guvernului: „Te pregătești de plecare”. România e „capturată” de cineva care a decis să „pună economia la pământ”

18:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar România va implementa un nou model de calcul al impozitelor bazat pe valoarea de piață a imobilelor. Acest pas face parte din angajamentele asumate prin PNRR. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că taxele pe proprietate nu vor crește în 2027.