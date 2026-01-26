Bătaie generală cu bulgări de zăpadă într-un parc din New York

08:15

Statul român a atras echivalentul a aproximativ 1,86 miliarde de lei, respectiv 367 milioane de euro în prima ofertă de titluri de stat Fidelis din 2026, potrivit datelor centralizate ale subscrierilor, suma reprezentând totalul cumulat al emisiunilor denominate atât în lei, cât şi în euro. Investitorii de retail au plasat 18.436 de ordine, pentru un volum total de 9,26 milioane de titluri de stat, valoarea nominală a fiecărui titlu fiind de 100 de lei sau 100 de euro, în funcţie de monedă.