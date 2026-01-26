Acum la ZF Tech Day: Ochelarii .lumen pentru nevăzători se lansează pe piaţă printr-un parteneriat strategic cu Orange. Ce presupune acesta şi cum pot accesa nevăzătorii pachetul integrat oferit de cele 2 companii? Detalii de la Florin Popa - Orange România, Cornel Amariei - .lumen, şi Silvia Stelea - utilizator al tehnologiei .lumen

Ziarul Financiar, 26 ianuarie 2026 13:00

Acum la ZF Tech Day: Ochelarii .lumen pentru nevăzători se lansează pe piaţă printr-un parteneriat strategic cu Orange. Ce presupune acesta şi cum pot accesa nevăzătorii pachetul integrat oferit de cele 2 companii? Detalii de la Florin Popa - Orange România, Cornel Amariei - .lumen, şi Silvia Stelea - utilizator al tehnologiei .lumen

Acum 15 minute
13:15
Tot mai multe voci din IT anunţă un nou an cu turbulenţe pentru industria din România: „Ce a fost în ultimii ani în IT nu va mai fi. Restructurările vor continua, dar cei foarte buni rămân căutaţi“. România a pierdut avantajul de cost: „Suntem comparabili cu Italia, Spania, Portugalia“, multe proiecte „migrează spre India” Ziarul Financiar
După un an 2024 în care industria locală de IT a crescut cu doar 7%, cel mai slab ritm din ultimii ani, iar numărul de angajaţi a stagnat la aproximativ 196.000, sub vârful de 200.000 de persoane din 2022, 2025 a adus reorganizări şi disponi­bilizări în industria IT din România - de la giganţii Microsoft, Oracle, Endava şi Amazon până la jucători locali precum Bitdefender. Întrebarea care pluteşte acum deasupra pieţei este dacă 2026 va marca o stabilizare sau o continuare a turbulenţelor.
13:15
Producătorul chinez de roboţi UBTech: Roboţii umanoizi au acum doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru anumite sarcini precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii. Compania speră că va atinge 80% până în 2027 Ziarul Financiar
Roboţii umanoizi produşi de compania chineză UBTech ating în prezent doar 30-50% din eficienţa lucrătorilor umani şi doar pentru sarcini limitate precum stivuirea cutiilor sau controlul calităţii, a declarat Michael Tam, chief brand officer al companiei, pentru Financial Times.
Acum 30 minute
13:00
Ce carte îţi recomandă Ovidiu Toader, antreprenor şi business coach Ziarul Financiar
13:00
Acum o oră
12:45
Ana Bobircă, InnovX: MoonShotX este un program de execuţie. La sfârşitul programului, companiile participante află care e formula prin care pot să se extindă pe pieţele internaţionale Ziarul Financiar
12:45
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Un transportator de mărfuri din Suceava despre Autostrada Moldovei: Câştigăm eficienţă: timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, este pentru transportatorii de mărfuri „un câştig de eficienţă“, tradus printr-un timp mai scurt de tranzit, costuri mai predictabile şi o planificare mult mai bună a curselor, susţine Ovidiu Plăcintă, fondatorul companiei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat în 2024 un alt busi­ness în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, cât şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania.
12:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 27 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Dragoş Mesaroş, Director de tranzacţionare al Goldring Ziarul Financiar
12:45
Marian Voicu, cofondator Procesio, se retrage din rolul operaţional: „Nu este un exit, ci o reconfigurare". Voicu rămâne implicat strategic şi va dezvolta un brand românesc de ceasuri Ziarul Financiar
„Decizia mea de a face un step-down din rolul operaţional în Procesio nu reprezintă un exit, ci o reconfigurare a implicării mele la nivel de fondatori şi un pas natural într-o etapă de maturizare a companiei", a declarat Marian Voicu pentru Ziarul Financiar.
Acum 2 ore
12:15
Analiza de luni. Harta imobiliară a României. În jumătate din ţară piaţa de locuinţe se rezumă la reşedinţa de judeţ: „O pondere foarte mare a oraşului reşedinţă de judeţ în totalul tranzacţiilor este sinonimă cu o dezvoltare economică mai slabă a localităţilor din respectivul judeţ“ Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară româ­nească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi indi­viduale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Dincolo de cifrele agregate însă, realităţile locale variază enorm de la un judeţ la altul.
12:00
Echilibrul dintre a da şi a primi: un mecanism de autoreglare al sistemelor vii. Ce ne spune psihologia angajaţilor despre viitorul unei companii Ziarul Financiar
12:00
Synthesia, platforma britanică de video AI, obţine o evaluare de 4 miliarde de dolari după o rundă de 200 de milioane de dolari. Evaluarea s-a dublat în doar un an. Synthesia plănuieşte să construiască agenţi conversaţionali pentru training şi upskilling în companii Ziarul Financiar
Synthesia, platforma britanică de inteligenţă artificială care creează avataruri video AI realiste, a anunţat o rundă de finanţare Series E de 200 de milioane de dolari la o evaluare de 4 miliarde de dolari, potrivit unui anunţ al companiei.
11:45
Mihai Pătraşcu, CEO evomag: „2025 a fost un an de ajustare şi validare a deciziilor strategice". Retailerul online a încheiat anul cu afaceri de 54 de milioane de euro, în creştere cu 12%, şi ţinteşte 60 de milioane de euro în 2026. AI pentru automatizarea contabilităţii şi procesarea comenzilor Ziarul Financiar
evomag, unul dintre cei mai mari retaileri online de IT&C şi electrocasnice din România, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creştere cu 12% faţă de anul anterior, potrivit datelor comunicate de companie. Pentru 2026, retailerul estimează venituri de peste 60 de milioane de euro.
11:45
Pariul de 2,5 miliarde de euro: Dacia a produs deja la Mioveni peste 100.000 de SUV-uri Bigster, cel mai scump model produs până acum de Automobile Dacia Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Cum să îşi construiască investitorii un portofoliu de acţiuni în 2026? De la siguranţa giganţilor din energie şi bănci – ca Romgaz şi Banca Transilvania – la „pariurile“ de mâine din IT şi agrobusiness precum Ascendia şi DN Agrar, spune un broker Ziarul Financiar
Într-un context de piaţă marcat de incertitudini, dar şi de oportunităţi structurale, construirea unui portofoliu de acţiuni în 2026 porneşte de la echilibrul dintre stabilitate şi potenţial de creştere, spune Ovidiu Şerdean, broker la IFB Finwest. El indică drept punct de plecare companiile cu un istoric solid şi politici predictabile de remunerare a acţionarilor, completate de o expunere către segmente emergente.
11:30
Crizele globale sperie investitorii: Preţul aurului a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari uncia Ziarul Financiar
11:30
Analiză Ipotecare.ro şi SVN România: Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025, în creştere cu 6,4%. Bucureşti şi Ilfov deţin aproape 38% din total Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:15
Ministerul Sănătăţii vrea să reclasifice spitalele publice. Managera Spitalului Colţea: Ideea este bună, dar Colţea ar fi declasificat, vom primi mai puţini bani, nu vom mai putea susţine serviciile de urgenţă, gărzile Ziarul Financiar
Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de hotărâre de guvern în dezbatere publică pentru a reclasifica spitalele publice şi a ierarhiza unităţile medicale în funcţie de noi criterii de performanţă şi accesibilitate. În proiect se stabileşte care sunt spitalele strategice, iar ulterior evaluarea se va extinde şi spre restul unităţilor medicale.
11:15
Cordia confirmă: dezvoltatorul imobiliar a cumpărat un teren de aproape 8.200 mp lângă Bucureşti Mall pentru un proiect de 274 de apartamente Ziarul Financiar
11:00
Firma de avocatură PeliPartners a asistat Star Residence Invest, companie de investiţii în sectorul imobiliar listată pe piaţa AeRO a BVB, în procesul de achiziţie a clădirii de birouri Polonă 68 Ziarul Financiar
11:00
Robert Girdoc, Director Risk Assurance Services, PwC România: Digitalizarea sectorului energetic este un motor de progres, dar şi sursă de noi riscuri cibernetice Ziarul Financiar
11:00
Deschiderea săptămânii la Bursă: Digi iese în evidenţă cu tranzacţii mamut de 20 mil. lei. Electrica se apreciază cu 2,5% şi Purcari cu 1,6%. Intră în sistem titlurile de stat din cea mai recentă emisiune Fidelis Ziarul Financiar
11:00
Acuzaţii de trădare la cel mai înalt nivel în China: Cel mai important general al Beijingului este suspectat că ar fi transmis informaţii secrete despre programul nuclear al ţării către SUA Ziarul Financiar
11:00
Fondul Raiffeisen Acumulare, administrat de Raiffeisen Asset Management, a ajuns la 130.000 de participanţi pe Pilonul 3 de pensii, cu plasamente totale de peste 400 mil. lei. Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Piaţa pensiilor facultative are potenţialul de a se dubla în următorii ani Ziarul Financiar
10:45
Franklin Templeton cere acţionarilor Fondului Proprietatea un nou mandat de patru ani ca administrator. Comisioane de până la 1,65% din capitalizare şi prelungirea contractului până în 2030, votul fiind programat pentru AGA din februarie 2026 Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Aprecierea de până la 30% a acţiunilor Cris-Tim în două luni arată că investitorii au lichiditate pentru noi IPO. Oferta de listare a Electroalfa, al cărei prospect de listare este aşteptat zilele acestea, porneşte aşadar cu un avantaj: investitorii au lichiditate şi apetit pentru companii antreprenoriale de creştere Ziarul Financiar
Interesul ridicat pentru acţiunile Cris-Tim (CFH), atât în timpul ofertei de listare cât şi ulterior, la două luni de la debut, reflectat printr-o apreciere cu până la 30% a preţului, peste BET, arată că investitorii au bani disponibili pentru noi companii, iar acest context oferă un start favorabil viitoarei oferte Electroalfa, care vine pe bursă într-un moment în care lichiditatea caută plasamente noi. După aproape un an fără mari IPO, debutul producătorului de mezeluri şi ready-meals a funcţionat ca un test de piaţă pentru apetitul investitorilor.
10:45
Cornel Cărămizaru, Director General, Coca-Cola HBC România: România este o piaţă strategică pentru Coca-Cola HBC. Fabrica din Ploieşti este a doua ca mărime din Grupul prezent în 29 de ţări Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC este prezentă pe piaţa locală de aproape 35 de ani, timp în care a construit una dintre cele mai moderne reţele de producţie şi distribuţie din regiune, România fiind astăzi o piaţă strategică pentru Grup, cu exporturi în 15 ţări europene, a declarat Cornel Cărămizaru, Director General Coca-Cola HBC România.
10:15
Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte de tranzacţionare după prima săptămână pe minus din 2026. Marcel Murgoci, Estinvest: „În acest moment, nu pare o inversare de trend”. Mai multe detalii, în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 26 ianuarie Ziarul Financiar
10:00
Bătaie generală cu bulgări de zăpadă într-un parc din New York Ziarul Financiar
O bătaie cu bulgări de zăpadă a avut loc într-un parc din New York. Au participat sute de localnici şi turişti care au profitat de zăpada căzută peste oraş. Mai multe regiuni ale SUA se confruntă cu o iarnă grea, cu multă zăpadă şi temperaturi foarte scăzute.
09:45
Bursă. Aquila a investit 5 mil. euro în automatizarea operaţiunilor logistice la depozitul din Dragomireşti Ziarul Financiar
09:45
Cum arată primele trenuri electrice livrate de producătorul polonez PESA? Prima ramă va circula pe Bucureşti-Braşov la final de februarie. Contractul total, 561 mil. euro. GALERIE FOTO Ziarul Financiar
09:30
Bursă. Aquila a investit 5 mil. euro într-un proiect de automatizare a operaţiunilor logistice la depozitul din Dragomireşti Ziarul Financiar
09:30
Din Botoşani, pe scenă şi pe micul ecran. Cum a reuşit o tânără de 23 de ani să îşi transforme visul în realitate şi care e lecţia de aur pe care orice tânăr care visează să fie actor trebuie să o înveţe? Karina Jianu, actriţă: Disciplina bate tot timpul talentul Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:15
Acţionarii aplicaţiei de plăţi Pago au convertit în acţiuni împrumuturi de o jumătate de milion de euro Ziarul Financiar
Pago Holding GmbH, companie din Austria, a convertit în 2025 împrumuturi şi dobânzi în valoare totală de circa 500.000 de euro în capitalul social al subsidiarei sale româneşti Timesafe - compania care operează aplicaţia de plăţi Pago, potrivit unui document publicat recent în Monitorul Oficial.
08:45
Anul 2025, un an dinamic pentru piaţa tranzacţiilor cu terenuri agricole. Global Records a cumpărat două terenuri agricole de 200 ha în Tuzla, unde Selly a anunţat că face staţiunea Nibiru, iar Andrei Siminel, fostul şef al Vel Pitar, a vândut două terenuri de 100 ha din Botoşani şi Galaţi Ziarul Financiar
În 2025 au avut loc 18 tranzacţii cu terenuri mari, între 30 şi 110 hectare, care au implicat în majoritate investi­tori locali, dar sunt şi două companii străine care au cumpărat cu capital din Elveţia şi Germania.
08:15
Bursă. Unde ne ţinem banii? Fidelis debutează puternic în 2026: statul atrage echivalentul a 1,86 mld. lei, 62% din bani vin din emisiunile în euro Ziarul Financiar
Statul român a atras echivalentul a aproximativ 1,86 miliarde de lei, respectiv 367 milioane de euro în prima ofertă de titluri de stat Fidelis din 2026, potrivit datelor centralizate ale subscrierilor, suma reprezentând totalul cumulat al emisiunilor denominate atât în lei, cât şi în euro. Investitorii de retail au plasat 18.436 de ordine, pentru un volum total de 9,26 milioane de titluri de stat, valoarea nominală a fiecărui titlu fiind de 100 de lei sau 100 de euro, în funcţie de monedă.
08:00
Gigantul farma Novartis are o nouă conducere în România: Evy Bierebeeck, de origine belgiană, cu peste 20 de ani în companie, se ocupă de piaţa locală. Compania a trecut de 1 mld. lei din vânzările de medicamente în 2024, potrivit Cegedim Ziarul Financiar
Novartis România, subsidiara gigantului elveţian pe piaţa locală, are o nouă conducere după ce Evy Biere­beeck a preluat funcţia de country president începând cu jumătatea anului 2025.
Acum 8 ore
07:15
O escapadă de iubire ce te poartă direct la Sheraton Bucharest Hotel Ziarul Financiar
Acum 12 ore
01:30
Jobul zilei. Un inginer constructor absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti câştigă, în medie, 10.150 de lei brut pe lună după un an de la angajare. La această valoare, salariul net este de circa 5.900 de lei pe lună Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Construcţii civile, industriale şi agricole din cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti câştigă, în medie, 10.150 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 5.900 de lei pe lună.
01:00
Dar mai departe de creşterile de taxe şi impozite, ce urmează? Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 Ziarul Financiar
01:00
Ediţia 26 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
00:30
Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
După shinkflation, un nou fenomen în industria alimentară: „stretchflation“, sau arta de a vinde câteva grame în plus la un preţ disproporţionat Ziarul Financiar
00:15
Stellantis lansează producţia versiunii pe benzină a Fiat Grande Panda în Serbia Ziarul Financiar
00:15
Producătorul polonez de trenuri Newag a înregistrat vânzări record anul trecut Ziarul Financiar
00:15
China pregăteşte o mişcare care va schimba semnificativ piaţa energetică mondială Ziarul Financiar
00:15
Brazilia se îndreaptă către un boom al bateriilor, iar China va avea de câştigat Ziarul Financiar
00:15
Viena desemnează şeful unei companii energetice de stat în poziţia de director al autorităţii de reglementare a pieţei energiei Ziarul Financiar
00:15
Premierul Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal, pentru că aici sunt nişte costuri pe care tot românii le plătesc Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan spune că două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal şi susţine că pachetul de reformă în administraţie contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administraţia mai eficientă şi mai orientată spre cetăţeni.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA: Un deficit bugetar mai mic ar avantaja Bursa de Valori; între timp, politica fiscală rămâne principalul risc Ziarul Financiar
Reducerea deficitului bugetar sub nivelurile antici­pate ar putea îmbunătăţi climatul pentru piaţa de capital prin limitarea riscului unor noi creşteri de taxe şi prin relaxarea presiunii asu­pra finanţării sta­tului. Un necesar mai redus de îm­pru­muturi ar pu­tea duce, în consecinţă, la do­bânzi mai mici – un element fa­vo­rabil evoluţiei indicilor bur­si­eri, argumentează Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, invitat la emi­si­unea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Groupama: În 2026, optimismul este o decizie strategică. Optimismul poate deveni unul din motoarele businessurilor Ziarul Financiar
Compania de asigurări Groupama vede cu optimism evoluţie pieţei şi a businessului în anul 2026. Acest optimism este susţinut de investiţii, susţin reprezentanţii companiei.
