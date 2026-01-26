Analiză Ipotecare.ro şi SVN România: Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025, în creştere cu 6,4%. Bucureşti şi Ilfov deţin aproape 38% din total

10:45

Interesul ridicat pentru acţiunile Cris-Tim (CFH), atât în timpul ofertei de listare cât şi ulterior, la două luni de la debut, reflectat printr-o apreciere cu până la 30% a preţului, peste BET, arată că investitorii au bani disponibili pentru noi companii, iar acest context oferă un start favorabil viitoarei oferte Electroalfa, care vine pe bursă într-un moment în care lichiditatea caută plasamente noi. După aproape un an fără mari IPO, debutul producătorului de mezeluri şi ready-meals a funcţionat ca un test de piaţă pentru apetitul investitorilor.