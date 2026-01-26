Analiză Ipotecare.ro şi SVN România: Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025, în creştere cu 6,4%. Bucureşti şi Ilfov deţin aproape 38% din total
26 ianuarie 2026
Mihai Pătraşcu, CEO evomag: „2025 a fost un an de ajustare şi validare a deciziilor strategice". Retailerul online a încheiat anul cu afaceri de 54 de milioane de euro, în creştere cu 12%, şi ţinteşte 60 de milioane de euro în 2026. AI pentru automatizarea contabilităţii şi procesarea comenzilor # Ziarul Financiar
evomag, unul dintre cei mai mari retaileri online de IT&C şi electrocasnice din România, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creştere cu 12% faţă de anul anterior, potrivit datelor comunicate de companie. Pentru 2026, retailerul estimează venituri de peste 60 de milioane de euro.
Bursă. Cum să îşi construiască investitorii un portofoliu de acţiuni în 2026? De la siguranţa giganţilor din energie şi bănci – ca Romgaz şi Banca Transilvania – la „pariurile“ de mâine din IT şi agrobusiness precum Ascendia şi DN Agrar, spune un broker # Ziarul Financiar
Într-un context de piaţă marcat de incertitudini, dar şi de oportunităţi structurale, construirea unui portofoliu de acţiuni în 2026 porneşte de la echilibrul dintre stabilitate şi potenţial de creştere, spune Ovidiu Şerdean, broker la IFB Finwest. El indică drept punct de plecare companiile cu un istoric solid şi politici predictabile de remunerare a acţionarilor, completate de o expunere către segmente emergente.
Ministerul Sănătăţii vrea să reclasifice spitalele publice. Managera Spitalului Colţea: Ideea este bună, dar Colţea ar fi declasificat, vom primi mai puţini bani, nu vom mai putea susţine serviciile de urgenţă, gărzile # Ziarul Financiar
Ministerul Sănătăţii a publicat un proiect de hotărâre de guvern în dezbatere publică pentru a reclasifica spitalele publice şi a ierarhiza unităţile medicale în funcţie de noi criterii de performanţă şi accesibilitate. În proiect se stabileşte care sunt spitalele strategice, iar ulterior evaluarea se va extinde şi spre restul unităţilor medicale.
Bursă. Aprecierea de până la 30% a acţiunilor Cris-Tim în două luni arată că investitorii au lichiditate pentru noi IPO. Oferta de listare a Electroalfa, al cărei prospect de listare este aşteptat zilele acestea, porneşte aşadar cu un avantaj: investitorii au lichiditate şi apetit pentru companii antreprenoriale de creştere # Ziarul Financiar
Interesul ridicat pentru acţiunile Cris-Tim (CFH), atât în timpul ofertei de listare cât şi ulterior, la două luni de la debut, reflectat printr-o apreciere cu până la 30% a preţului, peste BET, arată că investitorii au bani disponibili pentru noi companii, iar acest context oferă un start favorabil viitoarei oferte Electroalfa, care vine pe bursă într-un moment în care lichiditatea caută plasamente noi. După aproape un an fără mari IPO, debutul producătorului de mezeluri şi ready-meals a funcţionat ca un test de piaţă pentru apetitul investitorilor.
Cornel Cărămizaru, Director General, Coca-Cola HBC România: România este o piaţă strategică pentru Coca-Cola HBC. Fabrica din Ploieşti este a doua ca mărime din Grupul prezent în 29 de ţări # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC este prezentă pe piaţa locală de aproape 35 de ani, timp în care a construit una dintre cele mai moderne reţele de producţie şi distribuţie din regiune, România fiind astăzi o piaţă strategică pentru Grup, cu exporturi în 15 ţări europene, a declarat Cornel Cărămizaru, Director General Coca-Cola HBC România.
O bătaie cu bulgări de zăpadă a avut loc într-un parc din New York. Au participat sute de localnici şi turişti care au profitat de zăpada căzută peste oraş. Mai multe regiuni ale SUA se confruntă cu o iarnă grea, cu multă zăpadă şi temperaturi foarte scăzute.
Acţionarii aplicaţiei de plăţi Pago au convertit în acţiuni împrumuturi de o jumătate de milion de euro # Ziarul Financiar
Pago Holding GmbH, companie din Austria, a convertit în 2025 împrumuturi şi dobânzi în valoare totală de circa 500.000 de euro în capitalul social al subsidiarei sale româneşti Timesafe - compania care operează aplicaţia de plăţi Pago, potrivit unui document publicat recent în Monitorul Oficial.
Anul 2025, un an dinamic pentru piaţa tranzacţiilor cu terenuri agricole. Global Records a cumpărat două terenuri agricole de 200 ha în Tuzla, unde Selly a anunţat că face staţiunea Nibiru, iar Andrei Siminel, fostul şef al Vel Pitar, a vândut două terenuri de 100 ha din Botoşani şi Galaţi # Ziarul Financiar
În 2025 au avut loc 18 tranzacţii cu terenuri mari, între 30 şi 110 hectare, care au implicat în majoritate investitori locali, dar sunt şi două companii străine care au cumpărat cu capital din Elveţia şi Germania.
Bursă. Unde ne ţinem banii? Fidelis debutează puternic în 2026: statul atrage echivalentul a 1,86 mld. lei, 62% din bani vin din emisiunile în euro # Ziarul Financiar
Statul român a atras echivalentul a aproximativ 1,86 miliarde de lei, respectiv 367 milioane de euro în prima ofertă de titluri de stat Fidelis din 2026, potrivit datelor centralizate ale subscrierilor, suma reprezentând totalul cumulat al emisiunilor denominate atât în lei, cât şi în euro. Investitorii de retail au plasat 18.436 de ordine, pentru un volum total de 9,26 milioane de titluri de stat, valoarea nominală a fiecărui titlu fiind de 100 de lei sau 100 de euro, în funcţie de monedă.
Gigantul farma Novartis are o nouă conducere în România: Evy Bierebeeck, de origine belgiană, cu peste 20 de ani în companie, se ocupă de piaţa locală. Compania a trecut de 1 mld. lei din vânzările de medicamente în 2024, potrivit Cegedim # Ziarul Financiar
Novartis România, subsidiara gigantului elveţian pe piaţa locală, are o nouă conducere după ce Evy Bierebeeck a preluat funcţia de country president începând cu jumătatea anului 2025.
Jobul zilei. Un inginer constructor absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti câştigă, în medie, 10.150 de lei brut pe lună după un an de la angajare. La această valoare, salariul net este de circa 5.900 de lei pe lună # Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Construcţii civile, industriale şi agricole din cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti câştigă, în medie, 10.150 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 5.900 de lei pe lună.
Premierul Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal, pentru că aici sunt nişte costuri pe care tot românii le plătesc # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan spune că două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal şi susţine că pachetul de reformă în administraţie contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administraţia mai eficientă şi mai orientată spre cetăţeni.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA: Un deficit bugetar mai mic ar avantaja Bursa de Valori; între timp, politica fiscală rămâne principalul risc # Ziarul Financiar
Reducerea deficitului bugetar sub nivelurile anticipate ar putea îmbunătăţi climatul pentru piaţa de capital prin limitarea riscului unor noi creşteri de taxe şi prin relaxarea presiunii asupra finanţării statului. Un necesar mai redus de împrumuturi ar putea duce, în consecinţă, la dobânzi mai mici – un element favorabil evoluţiei indicilor bursieri, argumentează Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
Groupama: În 2026, optimismul este o decizie strategică. Optimismul poate deveni unul din motoarele businessurilor # Ziarul Financiar
Compania de asigurări Groupama vede cu optimism evoluţie pieţei şi a businessului în anul 2026. Acest optimism este susţinut de investiţii, susţin reprezentanţii companiei.
Afaceri de la zero. Andrei Pop şi Radu Jlobniţchi, doi ghizi montani care lucrează în project management, au creat Up The Mountains, un proiect care te scoate din casă şi te invită în drumeţii pe munte în fiecare weekend: „Scopul nostru nu e să facem performanţă sau să demonstrăm ceva. Vrem doar să dăm mai departe dragostea faţă de munte“ # Ziarul Financiar
Andrei Pop şi Radu Jlobniţchi trăiesc de luni până vineri în ritmul alert al muncii de birou. Unul în Cluj-Napoca, celălalt în Bucureşti. Amândoi lucrează în project management, fiecare în domeniul său: Andrei Pop în resurse umane, iar Radu Jlobniţchi în tehnologie şi aviaţie.
Vietnamul comunist, concurent al Chinei, sprintează economic şi ţinteşte un nou model de creştere bazat mai mult pe ştiinţă şi tehnologie # Ziarul Financiar
În arena cu mize mari a lanţurilor globale de aprovizionare, Vietnamul este numele aflat pe buzele tuturor. Pe măsură ce multinaţionalele se luptă să-şi reducă riscurile legate de China, Vietnamul devine un beneficiar major, cu exporturi în creştere către SUA şi investiţii străine directe continue.
ZF Tech Day. Alin Niţă, Dahua Technology: Anul acesta vrem să creştem pe segmentele de alarme, efracţie şi videointerfonie în România şi să extindem utilizarea camerelor termice în industrie şi mediu # Ziarul Financiar
Dahua Technology, unul dintre liderii globali în producţia de echipamente de supraveghere video cu un business de aproape 90 milioane de lei pe plan local, îşi concentrează anul acesta eforturile pe dezvoltarea unor segmente complementare activităţii de bază în România: sistemele de alarmă, efracţie, videointerfonie, dar şi camere termice şi display-uri LED.
Continental Anvelope va angaja 150 de oameni la noul centru de servicii regional din Timişoara # Ziarul Financiar
Grupul Continental Anvelope a început dezvoltarea la Timişoara a unui centru de servicii regional pentru EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) pentru IT, resurse umane, achiziţii şi alte activităţi care va avea 150 de noi salariaţi, a anunţat la sfârşitul săptămânii Şerban Nicolescu CEO-ul Continental Anvelope în cadrul evenimentului „Continental. Industrie cu impact“ desfăşurat la Timişoara.
Linia de tren care leagă Gara de Nord de Henri Coandă a depăşit 1,5 milioane de pasageri # Ziarul Financiar
Linia de cale ferată Gara de Nord – Aeroportul internaţional Henri Coandă, o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior.
„Autostrada înseamnă şansa ca Moldova să intre real pe harta economică mare a României“ # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, reprezintă eficientizarea operaţiunilor pentru transportatorii de mărfuri, timpi reduşi de tranzit, costuri predictibile şi o planificare mult mai bună a curselor, susţine Ovidiu Plăcintă, fondatorul companiei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat în 2024 un alt business în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, precum şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania.
Americanii ne dau o şansă. Citi: Perspectiva ratingului României poate fi îmbunătăţită, dacă se aplică pachetul fiscal ambiţios # Ziarul Financiar
Îmbunătăţirea finanţelor României, a situaţiei fiscale, ar putea aduce o îmbunătăţire a perspectivei ratingului României (outlook - engl.), care acum este „negativă“.
Harta imobiliară a României. În jumătate din ţară piaţa de locuinţe se rezumă la reşedinţa de judeţ: „O pondere foarte mare a oraşului reşedinţă de judeţ în totalul tranzacţiilor este sinonimă cu o dezvoltare economică mai slabă a localităţilor din respectivul judeţ“ # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Şerban Nicolescu, CEO-ul Continental Anvelope Timişoara: Luptăm cu alte fabrici din grup să menţinem volumele de producţie în România. Preţul energiei şi timpii de obţinere a autorizaţiilor sunt factori cheie # Ziarul Financiar
Reprezentanţii Continental Anvelope Timişoara, cel mai mare producător de anvelope local, parte a grupului german Continental, spun că au ca obiectiv menţinerea şi creşterea volumelor de producţie din România, dar preţul energiei şi timpii lungi pentru obţinerea autorizaţiilor sunt principalele obstacole.
Optimismul investitorilor e la nivel înalt în pofida încetinirii economiei. Guvernul a avizat în 2025 peste 500 de investiţii şi tranzacţii de peste 2 mil. euro în România, cele mai multe din ultimii trei ani # Ziarul Financiar
În perioada 2023-2025 (până la 15 decembrie), România a beneficiat de mai bine de 1.000 de investiţii de peste 2 mil. euro, realizate fie de companii străine, fie româneşti. E vorba atât de investiţii de la zero, cât şi de extinderi sau de tranzacţii. Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost aprobate în 2025, semn că România e în continuare pe radarele investitorilor.
