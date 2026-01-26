Spitalul din Bârlad organizează, în premieră, cursuri gratuite pentru viitorii părinți

12:20

Un incendiu a izbucnit ieri la un autocamion cu remorcă goală, pe DN 28, în zona Brătuleni din comuna Miroslava, existând riscul ca flăcările să se extindă la întregul vehicul. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Iași au intervenit cu două autospeciale și 11 subofițeri, iar șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor, fără a fi