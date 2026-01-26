Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Nicolina

09:30

Reforma administrației va descentraliza decizia către autoritățile locale, va stimula performanța și va pune administrația în serviciul oamenilor, pentru că va reduce cheltuielile cu personalul, a subliniat premierul Ilie Bolojan. Ilie Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de […] Articolul Ilie Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal apare prima dată în TeleM Regional.