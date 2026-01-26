Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Nicolina
TeleM Iași , 26 ianuarie 2026 13:40
Un batran in varsta de 72 ani a fost gasit decedat intr-un bloc din Nicolina, de pe strada Salciilor. Administratorul a alertat autoritatile dupa ce ar fi simtit un miros de putrefactie in scara blocului. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Nicolina La fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul 2
Acum 15 minute
13:50
PT Timiș: “Crima de la Cenei, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal!” # TeleM Iași
Urmare a cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic "Crima de la Cenei", în data de 22.01.2026 instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceștia au fost reținuți în prealabil de către procurorul de caz. PT Timiș: "Crima de la Cenei, minorul care nu a
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
Urmărire în Bacău pentru oprirea în trafic a unui bărbat băut și fără permis de conducere # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 18.00, o patrulă auto de siguranţă publică din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău a efectuat semnal regulamentar de oprire al unui autoturism, însă conducătorul auto nu a oprit, continuându-şi deplasarea. Urmărire în Bacău pentru oprirea în trafic a unui bărbat băut și fără permis de conducere S-a procedat la urmărirea în
13:10
Cazul preotului romano-catolic Augustin Benchea, condamnat definitiv pentru abuz sexual asupra unei minore din județul Bacău, continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, după apariția unei investigații jurnalistice care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care Episcopia Romano-Catolică de Iași și structuri ale Vaticanului ar fi gestionat situația înainte de sesizarea
13:10
Cum reunește Cupa Mondială pasionații de fotbal din întreaga lume și influențează cultura sportivă (P) # TeleM Iași
Cupa Mondială de fotbal atrage atenția unui public uriaș, indiferent de locul din care privești meciurile – fie că ești la stadion, la terasă sau acasă cu prietenii. Atmosfera unică te face să simți că faci parte dintr-un eveniment global. Oameni din toate colțurile lumii urmăresc emoționați aceleași meciuri, discută despre aceleași faze spectaculoase și
Acum 4 ore
11:10
Municipiul Buhuși a devenit un important punct de întâlnire pentru administrații locale din România și Republica Moldova, găzduind o amplă vizită de studiu dedicată schimbului de bune practici și dezvoltării cooperării instituționale. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, specialiști din domeniile medical și educațional, precum și antreprenori interesați de accesarea fondurilor europene.
11:10
Persoanele vulnerabile, cu venituri de sub 2.000 de lei, vor primi ajutor pentru facturile la gaz. Ministrul Energiei a făcut anunţul, iar ajutorul de la stat ar urma să se traducă în 50 de lei în lunile mai călduroase şi 100 de lei între octombrie şi martie. În plus, Bogdan Ivan a anunţat că va
10:50
Suceava | Proiect de 2,5 milioane de euro la Liteni pentru înființarea unor piste de biciclete # TeleM Iași
Orașul Liteni a scos la licitatie proiectul de „Înființare piste ciclabile", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția vizează dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, respectiv piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local și metropolitan. Suceava | Proiect de 2,5 milioane de euro la Liteni pentru înființarea unor piste
10:20
Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad a anunțat că va organiza, în parteneriat cu Asociația Moașelor Independente, primele cursuri prenatale gratuite pentru viitorii părinți. Spitalul din Bârlad organizează, în premieră, cursuri gratuite pentru viitorii părinți „Dragi mame, viitoare mame, părinți și viitori părinți, Asociația Moașelor Independente împreună cu Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad anunță cu
10:10
Rusia exclude negocierile cu conducerea Uniunii Europene, pe care o numește incompetentă # TeleM Iași
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit duminică conducerea politică a Uniunii Europene incompetentă în eforturile de rezolvare diplomatică a conflictului din Ucraina și a exclus discuțiile cu Kaia Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Rusia exclude negocierile cu conducerea Uniunii Europene, pe care o numește
Acum 6 ore
10:00
Ministrul de interne: Criminalitatea este în creștere în rândul minorilor, iar infracțiunile comise de minorii străini au crescut cu 10%. La Roma, guvernul vrea să adopte pedepse mai severe pentru anumite infracțiuni, inclusiv cele aplicate minorilor. Italia: Guvernul vrea pedepse mai severe pentru infracțiuni comise de minori Normele privind așa-numita prevenire a violenței în rândul
10:00
Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13 miliarde de lei. A crescut numărul de pensionari. Potrivit datelor din decembrie, în România erau înregistrați aproape 4.700.000 de pensionari, cu 4.200 mai mulți comparativ cu luna precedentă. Numărul pensionarilor din România a crescut luna trecută Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la
09:30
În urma acordului Mercosur, agricultorii români solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles # TeleM Iași
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită adoptarea unui Mandat Național de Negociere care să ghideze poziția României în cadrul Deciziilor Europene cu impact asupra: agriculturii,economiei și mediului antreprenorial. În urma acordului Mercosur, agricultorii români solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles Președintele LAPAR, dr.ing.Nicu Vasile, a declarat că lipsa unei poziții
09:20
Jandarmii au împărțit amenzi cu nemiluita după manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iași # TeleM Iași
Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun" Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Iași. Jandarmii au împărțit amenzi cu nemiluita după manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iași Astfel, sambata, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor
09:00
Alexandru Muraru: “Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară scuze urgent pentru declarațiile admirative la adresa dictatorului Nicolae Ceaușescu!” # TeleM Iași
Declarațiile recente ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept „patriotice" au stârnit reacții dure în spațiul public. Criticii susțin că afirmațiile relativizează crimele unui regim totalitar condamnat oficial de statul român și aduc atingere memoriei victimelor comunismului. Alexandru Muraru: "Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară
Acum 24 ore
21:40
Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit din satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași. La fața locului se deplasează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu 10 militari. În sprijin acționează un echipaj medical SAJ, precum și membrii
21:40
Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în parcarea unui supermarket din municipiul Vaslui. Pentru gestionarea misiunii a fost alocată o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci militari. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările se manifestau la compartimentul motor, incendiul afectând autoturismul în
16:10
Politehnica Iași a obținut o victorie la limită cu Bucovina Rădăuți, scor 4-3, într-un meci amical disputat pe terenul din Copou. Elevii antrenorului Tibor Selymes au controlat prima repriză, conducând cu 2-0 grație reușitelor lui Olaru și Ofori, iar Hrib a mărit diferența imediat după pauză. Cu toate acestea, Bucovina Rădăuți a revenit spectaculos și
Ieri
13:50
Aparate pentru păcănele, descoperite că erau exploatate fără nici un fel de autorizație # TeleM Iași
Seară cu ghinion pentru o afaceristă din Mitocu Dragomirnei după ce polițiștii au descins în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Mai exact, oamenii legii au descoperit 7 mijloace de joc tip slot machine, cu acceptor de bancnote, în stare de funcționare. Acestea erau oferite spre exploatare fără a deține vreun fel de autorizație pentru
13:50
Presa din Italia a venit recent cu o informație extrem de interesantă, și anume că AC Milan este și ea pe urmele lui Radu Drăgușin. Recent, jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul "rossonerrilor" pentru fundașul român și a dezvăluit care este planul echipei antrenate de Massimiliano Allegri. Radu Drăgușin a fost asociat
13:40
Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros. În toate cele patru săptămâni care vor urma, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă,
09:50
Faţă de 2024, creșterea este de aproape 4%. Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă anul trecut a fost de 7.553. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), s-a înregistrat o creştere cu 3,84% faţă de 2024, când au fost 7.274 de insolvenţe. Cele mai multe insolvenţă au fost înregistrate
09:50
Prețul aurului a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, pe fondul crizei Groenlandei # TeleM Iași
În schimb, dolarul american a avut cea mai slabă evoluție din ultimele 8 luni. Aurul a înregistrat cea mai puternică apreciere săptămânală din ultimii 18 ani, iar dolarul american a avut cea mai slabă evoluție din luna mai. Criza Groenlandei i-a determinat pe investitori să caute active sigure, pe fondul îngrijorărilor legate de impredictibilitatea politicilor
09:50
Al treilea caz de deces provocat de frig, de la începutul anului la Spitalul “Sf. Spiridon” # TeleM Iași
Victima a ajuns la spital cu o temperatură de 30 de grade Celsius. O femeie în vârstă de 75 de ani, care a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului "Sf. Spiridon" Iaşi, cu hipotermie moderată, a decedat în cursul zilei de sâmbătă. Este al treilea astfel de caz de la începutul
09:40
Ceață densă pe drumurile din 19 județe: Vizibilitate redusă și risc de polei pe mai multe autostrăzi # TeleM Iași
Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei. Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, duminică dimineață, din cauza ceții dense care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, pe alocuri, chiar sub 50 de metri, în 19 județe din țară. Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei, avertizează autoritățile. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române,
09:40
Femeie și copilul ei de un an, salvați după ce au fost ținuți ostatici de fostul concubin # TeleM Iași
O femeie a fost salvată de polițiștii bucureșteni, în urma unei intervenții în forță, după ce a fost sechestrată de fostul ei concubin. Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, care a anunțat că prietena sa este ținută cu forța într-o locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul concubin. La fața locului
09:40
Zelenski: Negocierile trilaterale Ucraina–Rusia–SUA au fost constructive. Posibilă nouă rundă, săptămâna viitoare # TeleM Iași
Principalul obstacol în calea unui acord de pace rămâne cererea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat caracterul constructiv al negocierilor trilaterale desfășurate în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite, între delegații ale Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. Potrivit liderului de la Kiev, discuțiile s-au concentrat pe "posibilele
09:40
Trump amenință Canada cu taxe de 100%, în cazul în care încheie un acord comercial cu China # TeleM Iași
Potrivit președintelui american, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA, lucru pe care l-a afirmat în mai multe rânduri. Președintele american Donald Trump a avertizat că va impune Canadei taxe vamale de 100% pe exporturile către Statele Unite, în cazul în care guvernul de la Ottawa va finaliza un acord comercial cu China.
09:30
Un câine ciobănesc a fost împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma, pe care o deține legal. Incidentul a avut loc la finalul anului 2025, pe 28 decembrie mai exact, și nu ar fi primul de acest fel în care este implicat vânătorul. Câinele a fost împușcat pe un teren pe care […] Articolul Câine ciobănesc, împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro # TeleM Iași
Val de spargeri în locuințe, în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara. În ultimele săptămâni au fost reclamate mai multe furturi din vilele construite în zonă.Majoritatea proprietarilor sunt medici, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro. Ultimii călcați de hoți sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea, și deputatul […] Articolul Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă. Acesta a fost văzut ultima oară la magazinul din sat. Iniţial familia a încercat să-l caute de una singură, astfel nu a anunţat poliţia, deoarece spera că bărbatul doar a plecat din localitate. […] Articolul Vasluian dispărut de patru zile, descoperit mort într-o râpă de unul dintre nepoţi apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministrul Energiei estimează creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie. Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Într-un […] Articolul Bogdan Ivan: Facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget # TeleM Iași
Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o componentă esenţială o vor reprezenta investiţiile, potrivit premierului Ilie Bolojan. Totodată, executivul intenţionează să îşi asume răspunderea în parlament pentru reforma administraţiei publice şi pentru un pachet de măsuri destinate stimulării economice. Reforma administraţiei corectează dezechilibrele […] Articolul Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget apare prima dată în TeleM Regional.
00:40
Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!” # TeleM Iași
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre principalele probleme ale politicii externe românești este lipsa unor pași concreți care să urmeze dialogului diplomatic, subliniind necesitatea unor planuri economice clare care să genereze beneficii reale pentru țară. Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe […] Articolul Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!” apare prima dată în TeleM Regional.
24 ianuarie 2026
18:40
Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!” # TeleM Iași
18:00
Nicușor Dan, la Iași: “Corupția din statul român este un fenomen adânc înrădăcinat, iar reforma cere timp și voință politică!” # TeleM Iași
Prezent la Iași, președintele Nicușor Dan a vorbit despre una dintre cele mai sensibile și persistente probleme ale societății românești: corupția sistemică și dificultatea reformării reale a statului. Nicușor Dan, la Iași: “Corupția din statul român este un fenomen adânc înrădăcinat, iar reforma cere timp și voință politică!” Declarațiile sale au venit ca răspuns la […] Articolul Nicușor Dan, la Iași: “Corupția din statul român este un fenomen adânc înrădăcinat, iar reforma cere timp și voință politică!” apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a participat la Iași la manifestările dedicate aniversării Unirii Principatelor Române, unde a transmis un mesaj axat pe unitate, responsabilitate și valori comune, într-un context marcat de dificultăți economice și tensiuni sociale. În fața oficialilor, a reprezentanților Bisericii și a ieșenilor prezenți în piață, acesta a subliniat că semnificația Unirii depășește […] Articolul Radu Miruță, la Iași: „România merită mai mult decât suma slăbiciunilor ei” apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Președintele Nicușor Dan este huiduit la Iași. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți” # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și la Iași de grupuri de susținători AUR și ai Dianei Șoșoacă. Șeful statului s-a adresat director celor care l-au huiduit. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți”, a spus Nicușor Dan. „Aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai […] Articolul Președintele Nicușor Dan este huiduit la Iași. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți” apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
LIVE-TEXT | Participarea președintelui Nicușor Dan la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Iași # TeleM Iași
Programul manifestărilor 12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea I (Vision Art Academy, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților Iași, Corul Marii Uniri, Beatrice Duca, Margareta Clipa, Ansamblul Folcloric al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc) 14:45 – Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase; 15:00 […] Articolul LIVE-TEXT | Participarea președintelui Nicușor Dan la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # TeleM Iași
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, şeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a […] Articolul Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
„Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori”, a declarat astăzi, la Colegiul Unirea din Focșani, preşedintele Nicuşor Dan. El a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ, cu prilejul împlinirii a 160 de ani. Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe elevi să creadă în România: ”Trăim o societate în […] Articolul Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii, la Focșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.“Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, a anunţat Inter Milano. JO de iarnă vor avea loc în perioada 6-22 februarie. Altfel, România va fi reprezentată de 29 de […] Articolul Cristian Chivu va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă # TeleM Iași
Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a Ministerului Agriculturii pentru o schemă de ajutor financiar în valoare de aproape 60 de milioane de lei, finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă. Vor putea accesa acest ajutor producătorii agricoli persoane fizice, […] Articolul Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar un soft al Finanțelor va stabili valoarea de piață a proprietăților # TeleM Iași
Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să fie stabilite și în baza unui soft aflat în lucru la Ministerul Finanțelor, care va genera date despre valoarea de piață a proprietăților. ‘Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, […] Articolul Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar un soft al Finanțelor va stabili valoarea de piață a proprietăților apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru concluzii # TeleM Iași
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri seara, după prima zi de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA, că „este încă prea devreme pentru a trage concluzii”. Discuțiile vor continua sâmbătă, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. La Abu Dhabi au început negocierile între Rusia, Ucraina și SUA privind încheierea războiului care a început […] Articolul Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru concluzii apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Reforma administrației va descentraliza decizia către autoritățile locale, va stimula performanța și va pune administrația în serviciul oamenilor, pentru că va reduce cheltuielile cu personalul, a subliniat premierul Ilie Bolojan. Ilie Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de […] Articolul Ilie Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Guvernul Franţei a rezistat astăzi, în Parlament, în faţa a două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie împotriva legii bugetului pe acest an, evitând, astfel, o nouă criză politică. Sébastien Lecornu: Stânga va spune că este un buget de dreapta, dreapta va spune că este un buget de stânga – un refren binecunoscut. Adevărul este, totuși, […] Articolul Guvernul Franţei a rezistat în faţa a două moţiuni de cenzură apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice, un proiect în acest sens fiind lansat în dezbatere publică. Ministrul de resort Alexandru Rogobete a argumentat că o astfel de reorganizare era necesară pentru că, în prezent, tarifele sunt diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, regulile sunt neclare, iar clasificarea actuală nu mai reflectă realitatea […] Articolul Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro # TeleM Iași
Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro, întrucât infertilitatea reprezintă o problemă medicală semnificativă, care afectează aproximativ 10-15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România, prevede un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, […] Articolul Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Punctul de lucru Murgeni a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Giurcani, com Găgești unde un autoturism s-a răsturnat. În urma evenimentului, o persoană este inconștientă.Pentru misiune a fost alocată o autospecială de stingere cu 4 militari și 2 ambulanțe SAJ. Accident cu două victime în comuna Găgești, județul Vaslui În urma accidentului […] Articolul Accident cu două victime în comuna Găgești, județul Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
