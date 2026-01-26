EY România, certificat Top Employers pentru al cincilea an la rând

23:30

Un fan a câștigat 10.000 de dolari după ce a nimerit coșul de baschet de la jumătatea terenului, în pauza meciului dintre Philadelphia și New York Knicks. Această întâmplare incredibilă a avut loc în cadrul unui eveniment NBA, unde fanii au ocazia să facă bani frumoși prin abilitățile lor la baschet. Un fan a câștigat …