Pancu ne aduce speranțe de play-off!

05:40

Cozile la lapte au revenit în București, amintind de anii comunismului, dar acum simbolizând alegerea pentru produse autentice. La dozatorul din Piața Obor, bucureștenii plătesc 7 lei pentru lapte proaspăt, căutând gustul copilăriei. Descoperă de ce oamenii stau din nou la rând pentru o experiență culinară nostalgică. Cozile la lapte au reapărut în București, dar … Articolul Cozile pentru lapte au revenit în București: De ce oamenii stau din nou la rând apare prima dată în Main News.