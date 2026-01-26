Cozile pentru lapte au revenit în București: De ce oamenii stau din nou la rând

Cozile la lapte au revenit în București, amintind de anii comunismului, dar acum simbolizând alegerea pentru produse autentice. La dozatorul din Piața Obor, bucureștenii plătesc 7 lei pentru lapte proaspăt, căutând gustul copilăriei. Descoperă de ce oamenii stau din nou la rând pentru o experiență culinară nostalgică. Cozile la lapte au reapărut în București, dar … Articolul Cozile pentru lapte au revenit în București: De ce oamenii stau din nou la rând apare prima dată în Main News.

