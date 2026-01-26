Dileala Woke: "Shakespeare a fost o evreică de culoare!"
ActiveNews.ro, 26 ianuarie 2026 15:50
O feministă care se ocupă deistorie folosește o nouă găselniță pentru a duce progresismul pe cele mai înalteculmi ale aberației.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
16:10
Sondaj CURS: Călin Georgescu, pe primul loc în topul încrederii politice, urmat de George Simion. Nicușor Dan, cel mai scăzut nivel de încredere dinyre toți președinții României # ActiveNews.ro
Un sondaj CURS realizat în ianuarie 2026 arată că Călin Georgescu se află pe primul loc în clasamentul încrederii în personalitățile politice din România, fiind evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți. Pe locul doi se situează George...
16:10
De la X la W - europenii vor lansa propria platformă de socializare pentru a rivaliza cu Elon Musk. Centrul tehnic va fi în Ucraina. Utilizatorii trebuie să își verifice identitatea prin validare foto și identificare # ActiveNews.ro
Organizațiile europene se pregătesc să lanseze o nouă platformă de socializare numită W, poziționând-o ca o alternativă europeană la X, deținută de Elon Musk. Decizia vine pe fondul unor tensiuni politice, de reglementare și digitale tot mai mari dintre Europa și Statele Unite.
16:10
PNȚCD solicită demisia imediată a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan și cere alegeri anticipate: Salvați-vă pe voi și nu puneți țara în situație revoluționară, cu consecințe îngrozitoare # ActiveNews.ro
Într-un comunicat postat pe Facebook, PNȚCD, prin vocea președintelui formațiunii, Aurelian Pavelescu, solicită demisia de urgență a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, precum și alegeri anticipate,
Acum o oră
15:50
O feministă care se ocupă deistorie folosește o nouă găselniță pentru a duce progresismul pe cele mai înalteculmi ale aberației.
Acum 2 ore
15:10
UE vrea să implementeze CENZURA. Europenii vor lansa propria platformă de socializare pentru a rivaliza cu X, deținută de Musk. Centrul tehnic va fi în Ucraina. Utilizatorii trebuie să își verifice identitatea prin validare foto și identificare # ActiveNews.ro
Organizațiile europene se pregătesc să lanseze o nouă platformă de socializare numită W, poziționând-o ca o alternativă europeană la X, deținută de Elon Musk. Decizia vine pe fondul unor tensiuni politice, de reglementare și digitale tot mai mari dintre Europa și Statele Unite.
15:00
UE vor să implementeze CENZURA. Europenii, gata să lanseze „W”, propria platformă de socializare pentru a rivaliza cu X, deținută de Elon Musk. Centrul tehnic va fi în Ucraina # ActiveNews.ro
Organizațiile europene se pregătesc să lanseze o nouă platformă de socializare numită W, poziționând-o ca o alternativă europeană la X, deținută de Elon Musk. Decizia vine pe fondul unor tensiuni politice, de reglementare și digitale tot mai mari dintre Europa și Statele Unite.
Acum 4 ore
14:20
Raportul integral despre ce a făcut ÎPS Teodosie în 2025: Filantropie de peste două milioane de euro în Arhiepiscopia Tomisului. Niciun ONG, asociație sau partid politic nu au făcut și nu vor face vreodată așa ceva # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului a derulat, în anul 2025, un amplu program social-filantropic și educațional, cu o valoare totală de 10.120.778 lei (aproximativ 2.024.084 euro), de care au beneficiat 63.263 de persoane
14:00
În apărarea medicilor Geanina Hagimă și Răzvan Constantinescu din nou hăituiți de autorități. Compendiul Pandemiei în 40 de puncte și Scrisoare deschisă către Colegiul Medicilor # ActiveNews.ro
Vedem cum CMR depune mari eforturi pentru acreditarea ideii conform căreia lumea științifică, în integralitatea sa, susține caracterul benefic al vaccinării anti Covid-19, fără excepții și dincolo de orice îndoială. Acest lucru nu corespunde realității.
13:50
Laura Gherasim, deputat AUR: 5 zile de audieri publice, de luni până vineri, la Parlament - clarificări necesare privind anularea alegerilor prezidențiale # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, cercetarea corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, organizează, de luni până vineri evenimentul „Democrația la judecată , cinci zile de audieri publice în Parlamentul României.
13:40
Minneapolis, în pragul unui război civil: ANTIFA ocupă străzile, Walz trimite blindatele # ActiveNews.ro
Minneapolis s-a transformat într-un teren al haosului și al violenței după ce un agent federal Border Patrol a împușcat mortal un asistent medical de 37 de ani, în timpul unei operațiuni ICE menite să aplice legile federale privind imigrația.
13:10
Bolojan, premierul anti-viață. De anul acesta, nici donatorii de sânge nu mai beneficiază de reduceri la impozite # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan continuă seria de măsuri de austeritate care afectează direct categoriile vulnerabile din România.
13:00
Nu, nu... coșmarul în care am ajuns nu e hazard... ci e un coșmar construit. Și, temeinici cum suntem, noi înșine l-am construit timp de mulți ani, ca pe-un edificiu necesar. Întâi au fost înlăturați deștepții... căci ăștia puteau să strice rău edificiul aflat în execuție cu ideile lor
Acum 6 ore
12:20
Bogdan Tiberiu Iacob: DELIR. Miruță, în ajunul aniversării lui Ceaușescu: A fost patriot! Muraru zice că riscă închisoare # ActiveNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a intrat în gura progresiștilor, după ce azi, în ajunul aniversării lui Nicolae Ceaușescu, a spus la Digi 24 că, pe anumite paliere, fostul dictator a fost un patriot
12:00
Nicolae Voiculet, pus pe liste negre pentru că îl susține pe Călin Georgescu: M-ați exclus de la concerte interne și internaționale plătite din banii publici – adică din banii românilor! # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculet dezvăluie pe Facebook că a fost pus pe liste negre și exclus de la concerte plătite din bani publici pentru că îl susține pe Călin Georgescu.
11:10
Prof. Olimpia Popa și Jr. Aida Gabriela Frunză, în apărarea Geaninei Hagimă și a lui Răzvan Constantinescu – Scrisoare deschisă către Colegiul Medicilor # ActiveNews.ro
Vedem cum CMR depune mari eforturi pentru acreditarea ideii conform căreia lumea științifică, în integralitatea sa, susține caracterul benefic al vaccinării anti Covid-19, fără excepții și dincolo de orice îndoială. Acest lucru nu corespunde realității.
Acum 8 ore
10:20
Dr. Răzvan Constantinescu: DEBACLU DE ANCHETE – Colegiul Medicilor mă anchetează A TREIA oară pentru aceeași opinie # ActiveNews.ro
Decizia 158/25.11.2025 este aproape identică (la mine nu au mai pus cifre în interiorul frazei - știau că sunt pretențios la gramatică) cu decizia 159/25.11.2025, primită de Geanina, doar numele anchetatului este schimbat.
10:10
Dr. Geanina Hagimă, din nou anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor: Sunt hărțuită pentru că am spus adevărul și am dezvăluit planul de convergență biodigitală și folosirea neetică a nanotehnologiei # ActiveNews.ro
Sunt hărțuită, fiind acum la a treia anchetă disciplinară pentru că am adus oamenilor (din ce in ce mai puțin interesați de adevăr) informații importante și dovezi ce nu pot fi contestate. Toate acestea cu un efort enorm și sacrificii...
09:20
Bubuie un nou scandal la Bruxelles: Ursula von der Leyen, acuzată că a mușamalizat corupția lui Zelenski # ActiveNews.ro
În timp ce Uniunea Europeană aprobă noi transferuri financiare de ordinul zecilor de miliarde de euro către Ucraina, apar tot mai multe semne de întrebare legate de modul în care conducerea de la Bruxelles tratează scandalurile...
09:00
Sondaj CURS: Călin Georgescu, pe primul loc în topul încrederii politice, urmat de George Simion # ActiveNews.ro
Un sondaj CURS realizat în ianuarie 2026 arată că Călin Georgescu se află pe primul loc în clasamentul încrederii în personalitățile politice din România, fiind evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți. Pe locul doi se situează George...
08:50
BREAKING: AUR anunță moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Av. Gheorghe Piperea: ”Acum totul depinde de PSD” # ActiveNews.ro
În cursul zilei de luni, liderii coaliției de guvernare se vor întâlni pentru a pune la punct ultimele detalii ale pachetului trei, asupra căruia premierul Ilie Bolojan intenționează să asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului.
Acum 24 ore
00:20
Nicușor Dan amână DIN NOU Raportul privind Anularea Alegerilor. Promisese că îl prezintă la sfârșitul lunii ianuarie, acum îl amână pentru martie. Până atunci vrea să facă ”curățenie în servicii” ca să nu se mai întâmple ”accidentul Georgescu” - SURSE # ActiveNews.ro
Nicușor Dan amână din nou prezentarea așa-zisului raport despre anularea alegerilor! Potrivit unor surse Realitatea Plus, raportul privind anularea alegerilor nu va mai fi prezentat la finalul lunii, așa cum anunțase președintele, ci abia luna viitoare.
00:10
ANDRAȘ DEMETER - DEMISIA! Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” anunță că protestele continuă în fața Ministerului Culturii până pe 31 ianuarie. Protestele au ca obiect salvarea culturii românești de la colaps # ActiveNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, federație reprezentativă la nivel de sector de activitate 36 – CULTURĂ, informează că întâlnirea desfășurată ieri, 23 ianuarie, la Ministerul Culturii
00:10
Groenlanda a fost cheia geostrategică, Ucraina cheia politică, Gaza cheia morală, Golf-ul cheia financiară. Când toate cele patru s-au întâlnit la Davos, s-a văzut limpede că ordinea occidentală nu se destramă, ci se mută, iar Europa nu o mai conduce, ci o finanțează. - Dan Alexandru, Știri Oneste
25 ianuarie 2026
23:40
Călin-Liviu Georgescu: Nicușor Dan - o mizerie de demnitar. Un deget prezidențial îndreptat asupra huiduitorilor precum țeava unei mitraliere spre ăia care strigau ”Jos Ceaușescu!”. VIDEO: Mă dusei pân' la Focșani # ActiveNews.ro
Pentru a enșpea oară vine un înalt demnitar al statului, în acest caz, cel mai înalt, Nicușor Dan, și atrage atenția populației care îl huiduie (Focșani) că atunci când populația îl huiduie pe el, comite un act de ireverență față de aceia care au murit pentru ca huiduitorii să aibă drept să huiduie ”autoritățile”.
22:50
Zoe Dantes: Statul cu epoleți. Sau vinrușii pe înțelesul tuturor. În timp ce un om ales de români să devină președinte este hărțuit aproape zilnic la Poliție și Tribunal, un individ judecat pentru trafic de influență și spălare de bani gavareșete la Davos # ActiveNews.ro
Despre discursul atotștiutorului gen. In rezervă Florian Coldea. Tăticul Statului Pararel care se vrea, el, Statul la vedere. Acum. Există momente în istorie când ideile nu se mai anunță prin forță, ci prin "rațiune".
21:30
Zoe Dantes: 24 ianuarie 2026: Ziua Unirii - ziua îngropării democrației. Adevărul este acesta: România are doi președinți și de fapt niciunul # ActiveNews.ro
România nu mai este condusă. Din 6 decembrie 2024. Din mai 2025, România are doi președinți și de fapt niciunul.
21:20
Minciunile de la Cotroceni: Nicușor Dan amână DIN NOU Raportul privind Anularea Alegerilor. Promisese că îl prezintă la sfârșitul lunii ianuarie. Documentul care azi e, mâine nu mai e # ActiveNews.ro
Nicușor Dan amână din nou prezentarea așa-zisului raport despre anularea alegerilor! Potrivit unor surse Realitatea Plus, raportul privind anularea alegerilor nu va mai fi prezentat la finalul lunii, așa cum anunțase președintele, ci abia luna viitoare.
21:00
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea susținătorilor lui Călin Georgescu pentru vini imaginare: Prof. Nicolae Radu s-a ales cu plângere penală pentru ”elogierea lui Ceaușescu” după un articol despre istoria și politica externă a României în sec. XX # ActiveNews.ro
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea de susținători ai lui Călin Georgescu pentru vini imaginare. IICCMER - Institutul de Investigare a Urmelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, sub conducerea lui Daniel Șandru
21:00
Minciunile președintelui. Nicușor Dan amână din NOU raportul anulării alegerilor. Documentul care azi e, mâine nu mai e # ActiveNews.ro
Nicușor Dan amână prezentarea raportului despre anularea alegerilor! Potrivit unor surse, raportul privind anularea alegerilor nu va mai fi prezentat la finalul lunii, așa cum anunțase președintele, ci abia luna viitoare.
20:50
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea susținătorilor lui Călin Georgescu pentru vini imaginare: Prof. univ. Nicolae Radu s-a ales cu plângere penală pentru ”elogierea lui Ceaușescu” după un editorial despre istoria și politica externă a României în s # ActiveNews.ro
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea de susținători ai lui Călin Georgescu pentru vini imaginare. IICCMER - Institutul de Investigare a Urmelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, sub conducerea lui Daniel Șandru
20:00
Trăim într-o epocă în care idolii nu mai sunt ciopliți în marmură, ci confecționați din carton presat, poleiți cu sclipici mediatic și ridicați pe piedestaluri improvizate din talk-show-uri.
19:30
Represalii pentru cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan de Ziua Unirii. Amenzi de zeci de mii de lei și dosare penale # ActiveNews.ro
Regimul Nicușor Dan trece la represalii. Românii care l-au huiduit pe Nicușor Dan la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în Iași și Focșani, s-au ales cu sancțiuni consistente.
18:40
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea sușținătorilor lui Călin Georgescu pentru vini imaginare: Profesorul universitar Nicolae Radu s-a ales cu plângere penală pentru „elogierea lui Ceaușescu” după un editorial despre politica externă în sec. XX # ActiveNews.ro
Sistemul Regimului Dan continuă vânătoarea de susținători ai lui Călin Georgescu pentru vini imaginare. IICCMER - Institutul de Investigare a Urmelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, sub conducerea lui Daniel Șandru
17:40
Dacă un pamfletar de TikTok îl surprinde în numai 2 minute pe Nicușor Dan la Focșani și Iași ca pe Nicolae Ceaușescu în 21 decembrie 1989 - VIDEO mai sus, omul de litere Sorin Poclitaru redă esența rămasa din așa zisa horă a „unirii”:
17:30
AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul umilitor și abuziv aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea. În ce bază s-a decis interdicția impusă deputatului român și calificarea sa drept „dușman al poporului ucrainean” # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României și către Ambasada Ucrainei în România, în urma incidentului grav petrecut la frontiera româno-ucraineană,
17:20
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” ” anunță că protestele continuă în fața Ministerului Culturii până pe 31 ianuarie. Protestele au ca obiect exclusiv salvarea culturii românești de la colaps # ActiveNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, federație reprezentativă la nivel de sector de activitate 36 – CULTURĂ, informează că întâlnirea desfășurată ieri, 23 ianuarie, la Ministerul Culturii
16:50
Ion Cristoiu: După dezastrul de la Iași și Focșani, o nouă gafă incomensurabilă: Dan, către Trump – Ești un bou și nu știi care sunt tratatele internaționale, dar le știe Țoiu! Remember: Nicușor Dan - Nicolae Ceaușescu din prima zi (VIDEO) # ActiveNews.ro
În editorialul său de azi, maestrul Ion Cristoiu dezbate dezastrul lui Nicușor Dan de la Focșani și Iași comparându-l, la fel ca noi, cu Nicolae Ceaușescu în 21 decembrie 1989. Ion Cristoiu mai adaugă o gafă incomensurabilă: trimiterea scrisorii personale a lui Donald Trump, de invitare a României în Consiliul Păcii, la MAE, ca să o verfice... Oana Țoiu.
Ieri
16:30
Val de spargeri în orașul lui Fritz: locuința lui Marilen Pîrțea, consilierul lui Bolojan, vehiculat ca viitor ministru al Educației, a fost spartă, odată cu cea a unui direct de spital. Prejudiciu de jumătate de milion de euro. DE UNDE? # ActiveNews.ro
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pîrțea, și mai mulți manageri de spitale din Timiș se numără printre victimele unui val de spargeri de locuințe, prejudiciul total fiind estimat la aproape jumătate de milion de euro.
16:00
Val de spargeri în orașul lui Fritz: locuința lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, vehiculat ca viitor ministru al Educației, a fost spartă # ActiveNews.ro
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, și mai mulți manageri de spitale din Timiș se numără printre victimele unui val de spargeri de locuințe, prejudiciul total fiind estimat la aproape jumătate de milion de euro.
15:30
EVZ: Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți # ActiveNews.ro
În paralel cu Forumul Economic Mondial, la Davos a avut loc și o șușă, numită „Davos Lodge 2026”. Un parazit al Formului organizat în același timp și în aceeași localitate elvețiană. Partenerii strategici ai șușei sunt niște firme fără nicio rezonanță,
15:00
Prostituatele de lux au dat lovitura la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cererile pentru servicii erotice au crescut cu 4.000%. Cât a plătit un client pentru cinci escorte # ActiveNews.ro
Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos nu a dus doar la o creștere vertiginoasă a prețurilor hotelurilor. Piața muncii sexuale a înregistrat o creștere „nebună” de 4.000%
14:50
Donald Trump și JD Vance, mesaje puternice la Marșul pentru Viață: ”Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” - ”Totul este despre dacă vom rămâne o civilizație sub Dumnezeu, sau ne întoarcem la păgânismul” - VIDEO # ActiveNews.ro
Zeci de mii de participanți s-au reunit vineri pe National Mall, la Washington, pentru cea de-a 53-a ediție a Marșului pentru Viață, desfășurat sub tema „Viața este un dar”, evenimentul anual care aduce în prim-plan apărarea vieții
14:50
Zoe Dantes: 24 ianuarie 2026: Ziua Unirii - ziua îngropării democrație. Adevărul este acesta: România are doi președinți și de fapt niciunul # ActiveNews.ro
România nu mai este condusă. Din 6 decembrie 2024. Din mai 2025, România are doi președinți și de fapt niciunul.
14:40
ASTĂZI! – timpul prielnic al mântuirii noastre. Gând de Duminică – a lui Zaheu - de Elena Solunca # ActiveNews.ro
Hristos ne pune tuturor ”la îndemână mântuirea”. Nu există vreun loc prielnic sau neprielnic pentru mântuire, primii oameni au căzut din rai, dintr-un spațiu. Există însă un timp: Acum!
14:40
Duminica a 32-a după Rusalii, a lui Zaheu. Predica părintelui Constantin Galeriu: Iubiților! Încheierea acestei Evanghelii stă ca temelie cuvantului nostru: A venit Fiul Omului să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Răspunde: PREZENT! # ActiveNews.ro
În Duminica a 32-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie se va citi Evanghelia Luca XIX, 1-10. ”În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați și drept măritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos,
14:30
Sfântul Ierarh Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul) este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 25 ianuarie. A primit numele de Teologul pentru marea sa pricepere în formularea clară și fără echivoc a adevărurilor de credință.
14:10
Zoe Dantes: 24 ianuarie 2026 Ziua Unirii și ziua în care democrația a fost îngropată "elegant". Adevărul este acesta: România nu are doi președinți. Are un popor fără reprezentare reală și un stat care se teme să-l lase să vorbească # ActiveNews.ro
România nu mai este condusă. Din 6 decembrie 2024. Din mai 2025, România are doi președinți și de fapt niciunul.
13:40
Nebunia, astăzi, nu înseamnădelir, ci refuzul anesteziei. Înseamnă a simți prea puternic într-o lume care prețuieștelipsa de sensibilitate ca pe o competență profesională.
13:20
Moment hilar de Benny Hill la Iași cu Nicușor Dan protagonist. S-a împotmolit și la Hora Unirii. L-au încurcat elementele de decor amplasate pe jos, agenții și vioaiele dansatoare SPP - VIDEO # ActiveNews.ro
Sărbătorirea Zilei Unirii, la Iași, eveniment la care a fost prezent și Nicușor Dan, primit cu un val de huiduieli și sunete infernale de vuvuzele a fost marcată și de un moment de o stângăcie. Nic
13:00
Moment hilar ca la Beny Hill la Iași cu Nicușor Dan protagonist S-a împotmolit și la Hora Unirii. Președintele s-a încurcat în elementele de decor amplasate pe jos și s-a izbit de agenții SPP VIDEO # ActiveNews.ro
Sărbătorirea Zilei Unirii, la Iași, eveniment la care a fost prezent și Nicușor Dan, primit cu un val de huiduieli și sunete infernale de vuvuzele a fost marcată și de un moment de o stângăcie. Nic
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.