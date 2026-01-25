Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” ” anunță că protestele continuă în fața Ministerului Culturii până pe 31 ianuarie. Protestele au ca obiect exclusiv salvarea culturii românești de la colaps

12:50

Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.