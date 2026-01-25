Ion Cristoiu: După dezastrul de la Iași și Focșani, o nouă gafă incomensurabilă: Dan, către Trump – Ești un bou și nu știi care sunt tratatele internaționale, dar le știe Țoiu! Remember: Nicușor Dan - Nicolae Ceaușescu din prima zi (VIDEO)
ActiveNews.ro, 25 ianuarie 2026 16:50
În editorialul său de azi, maestrul Ion Cristoiu dezbate dezastrul lui Nicușor Dan de la Focșani și Iași comparându-l, la fel ca noi, cu Nicolae Ceaușescu în 21 decembrie 1989. Ion Cristoiu mai adaugă o gafă incomensurabilă: trimiterea scrisorii personale a lui Donald Trump, de invitare a României în Consiliul Păcii, la MAE, ca să o verfice... Oana Țoiu.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
17:20
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” ” anunță că protestele continuă în fața Ministerului Culturii până pe 31 ianuarie. Protestele au ca obiect exclusiv salvarea culturii românești de la colaps # ActiveNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, federație reprezentativă la nivel de sector de activitate 36 – CULTURĂ, informează că întâlnirea desfășurată ieri, 23 ianuarie, la Ministerul Culturii
Acum o oră
16:50
Ion Cristoiu: După dezastrul de la Iași și Focșani, o nouă gafă incomensurabilă: Dan, către Trump – Ești un bou și nu știi care sunt tratatele internaționale, dar le știe Țoiu! Remember: Nicușor Dan - Nicolae Ceaușescu din prima zi (VIDEO) # ActiveNews.ro
În editorialul său de azi, maestrul Ion Cristoiu dezbate dezastrul lui Nicușor Dan de la Focșani și Iași comparându-l, la fel ca noi, cu Nicolae Ceaușescu în 21 decembrie 1989. Ion Cristoiu mai adaugă o gafă incomensurabilă: trimiterea scrisorii personale a lui Donald Trump, de invitare a României în Consiliul Păcii, la MAE, ca să o verfice... Oana Țoiu.
16:30
Val de spargeri în orașul lui Fritz: locuința lui Marilen Pîrțea, consilierul lui Bolojan, vehiculat ca viitor ministru al Educației, a fost spartă, odată cu cea a unui direct de spital. Prejudiciu de jumătate de milion de euro. DE UNDE? # ActiveNews.ro
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pîrțea, și mai mulți manageri de spitale din Timiș se numără printre victimele unui val de spargeri de locuințe, prejudiciul total fiind estimat la aproape jumătate de milion de euro.
Acum 2 ore
16:00
Val de spargeri în orașul lui Fritz: locuința lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, vehiculat ca viitor ministru al Educației, a fost spartă # ActiveNews.ro
Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, și mai mulți manageri de spitale din Timiș se numără printre victimele unui val de spargeri de locuințe, prejudiciul total fiind estimat la aproape jumătate de milion de euro.
15:30
EVZ: Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți # ActiveNews.ro
În paralel cu Forumul Economic Mondial, la Davos a avut loc și o șușă, numită „Davos Lodge 2026”. Un parazit al Formului organizat în același timp și în aceeași localitate elvețiană. Partenerii strategici ai șușei sunt niște firme fără nicio rezonanță,
Acum 4 ore
15:00
Prostituatele de lux au dat lovitura la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cererile pentru servicii erotice au crescut cu 4.000%. Cât a plătit un client pentru cinci escorte # ActiveNews.ro
Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos nu a dus doar la o creștere vertiginoasă a prețurilor hotelurilor. Piața muncii sexuale a înregistrat o creștere „nebună” de 4.000%
14:50
Donald Trump și JD Vance, mesaje puternice la Marșul pentru Viață: ”Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” - ”Totul este despre dacă vom rămâne o civilizație sub Dumnezeu, sau ne întoarcem la păgânismul” - VIDEO # ActiveNews.ro
Zeci de mii de participanți s-au reunit vineri pe National Mall, la Washington, pentru cea de-a 53-a ediție a Marșului pentru Viață, desfășurat sub tema „Viața este un dar”, evenimentul anual care aduce în prim-plan apărarea vieții
14:50
Zoe Dantes: 24 ianuarie 2026: Ziua Unirii - ziua îngropării democrație. Adevărul este acesta: România are doi președinți și de fapt niciunul # ActiveNews.ro
România nu mai este condusă. Din 6 decembrie 2024. Din mai 2025, România are doi președinți și de fapt niciunul.
14:40
ASTĂZI! – timpul prielnic al mântuirii noastre. Gând de Duminică – a lui Zaheu - de Elena Solunca # ActiveNews.ro
Hristos ne pune tuturor ”la îndemână mântuirea”. Nu există vreun loc prielnic sau neprielnic pentru mântuire, primii oameni au căzut din rai, dintr-un spațiu. Există însă un timp: Acum!
14:40
Duminica a 32-a după Rusalii, a lui Zaheu. Predica părintelui Constantin Galeriu: Iubiților! Încheierea acestei Evanghelii stă ca temelie cuvantului nostru: A venit Fiul Omului să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Răspunde: PREZENT! # ActiveNews.ro
În Duminica a 32-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie se va citi Evanghelia Luca XIX, 1-10. ”În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați și drept măritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos,
14:30
Sfântul Ierarh Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul) este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 25 ianuarie. A primit numele de Teologul pentru marea sa pricepere în formularea clară și fără echivoc a adevărurilor de credință.
14:10
Zoe Dantes: 24 ianuarie 2026 Ziua Unirii și ziua în care democrația a fost îngropată "elegant". Adevărul este acesta: România nu are doi președinți. Are un popor fără reprezentare reală și un stat care se teme să-l lase să vorbească # ActiveNews.ro
România nu mai este condusă. Din 6 decembrie 2024. Din mai 2025, România are doi președinți și de fapt niciunul.
13:40
Nebunia, astăzi, nu înseamnădelir, ci refuzul anesteziei. Înseamnă a simți prea puternic într-o lume care prețuieștelipsa de sensibilitate ca pe o competență profesională.
Acum 6 ore
13:20
Moment hilar de Benny Hill la Iași cu Nicușor Dan protagonist. S-a împotmolit și la Hora Unirii. L-au încurcat elementele de decor amplasate pe jos, agenții și vioaiele dansatoare SPP - VIDEO # ActiveNews.ro
Sărbătorirea Zilei Unirii, la Iași, eveniment la care a fost prezent și Nicușor Dan, primit cu un val de huiduieli și sunete infernale de vuvuzele a fost marcată și de un moment de o stângăcie. Nic
13:00
Moment hilar ca la Beny Hill la Iași cu Nicușor Dan protagonist S-a împotmolit și la Hora Unirii. Președintele s-a încurcat în elementele de decor amplasate pe jos și s-a izbit de agenții SPP VIDEO # ActiveNews.ro
Sărbătorirea Zilei Unirii, la Iași, eveniment la care a fost prezent și Nicușor Dan, primit cu un val de huiduieli și sunete infernale de vuvuzele a fost marcată și de un moment de o stângăcie. Nic
Acum 12 ore
06:20
Dragă Nicu, în numai 9 luni ai devenit Nea Nicu. OPREȘTE-TE! Fii cinstit cu tine însuți și cu Țara. DĂ-ȚI DEMISIA! ORGANIZEAZĂ ALEGERI LIBERE ÎN ROMÂNIA! # ActiveNews.ro
Cum te simți când pseudo-justiția teleghidată de scursorile soroșist-securiste din jurul tău este folosită pe post de ARMĂ POLITICĂ, adică exact ceea ce a CONDAMNAT VEHEMENT DONALD J. TRUMP sub termenul de WEAPONIZATION?
Acum 24 ore
01:50
Donald Trump și JD Vance, mesaje puternice la Marșul pentru Viață: „Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” - ”Totul este despre dacă vom rămâne o civilizație sub Dumnezeu, sau ne întoarcem la păgânismul” - VIDEO # ActiveNews.ro
Zeci de mii de participanți s-au reunit vineri pe National Mall, la Washington, pentru cea de-a 53-a ediție a Marșului pentru Viață, desfășurat sub tema „Viața este un dar”, evenimentul anual care aduce în prim-plan apărarea vieții
00:10
Călin Georgescu confirmă analizele ActiveNews: ”Trump urmărește schimbarea sistemului globalist. La Davos am văzut căderea acestui sistem” - ”Ce ne ține flăcări vii: Dumnezeu, familia mică, familia mare - patria și onoarea. Vă iubesc pe toți!” # ActiveNews.ro
„Un om sărac și un om bogat au murit în același timp. Săracul nu a lăsat nimic, bogatul nu a luat nimic cu el. Când se va înțelege asta va fi bine in Romania!” - a spus Călin Georgescu, între altele, astăzi la aniversarea Unirii Principatelor Române, la Monumentul Eroului Necunoscut, în Parcul Carol din București.
24 ianuarie 2026
22:50
EMINESCU ȘI UNIREA. La 24 ianuarie 1882, aniversând Unirea Principatelor Române, Eminescu fonda societatea naționalistă CARPAȚII # ActiveNews.ro
La 24 ianuarie 1882, aniversând Unirea Principatelor Române, Mihai Eminescu fonda, împreună cu alți militanți pentru "Dacia Mare”, Societatea "CARPAȚII”, o organizație naționalistă cu caracter semi-secret, ce-și propunea "sprijinirea după puteri a oricărui scop și a oricărei întreprinderi românesci”
22:50
Valeriu Gafencu: ”Azi sunt fericit. Prin Hristos iubesc pe toți.” 105 de ani de la nașterea Sfântului Închisorilor - 24 ianuarie 1921 # ActiveNews.ro
„Azi sunt fericit. Prin Hristos iubesc pe toți. Este o cale atât de greu înțeleasă și acceptată de oameni! Dar sunt convins că este singura care duce spre fericire…"
22:50
24 ianuarie 1882: 144 de ani de la ziua specială în care Mihai Eminescu înființa societatea naționalistă CARPAȚII, organizată în secret pentru Unirea tuturor românilor în hotarele DACIEI MARI # ActiveNews.ro
În urmă cu 144 de ani, pe 24 ianuarie 1882, Mihai Eminescu fonda, împreună cu alți militanți pentru „Dacia Mare”, Societatea „CARPAȚII”, o organizație naționalistă cu caracter semi-secret.
21:10
Mihai Tîrnoveanu: Basarabia se poate reuni cu România dacă extragem cuplul Soros-Ursula din politica ei # ActiveNews.ro
Acesta este adevărul bazat atât pe argumentele istorice (Transilvania și Basarabia sunt provincii milenare românești) dar si pe cele strict "tehnice", care contrazic teoria că dacă "luăm" Basarabia, pierdem Transilvania
21:00
Gest ORIBIL: Premierul Ilie Bolojan A REFUZAT să intre în Catedrala Patriarhală de Ziua Unirii și apoi să se prindă în horă, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, de frica huiuduielilor, deși perimetrul îngust a fost securizat de forțe ample al Jandarmeriei # ActiveNews.ro
La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment cu profundă semnificație istorică, națională și spirituală, prezența premierului Ilie Bolojan pe Dealul Mitropoliei a fost marcată de un gest care a scandalizat
20:50
Donald Trump și JD Vance, mesaje puternice la Marșul pentru Viață: „Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” VIDEO # ActiveNews.ro
Zeci de mii de participanți s-au reunit vineri pe National Mall, la Washington, pentru cea de-a 53-a ediție a Marșului pentru Viață, desfășurat sub tema „Viața este un dar”, evenimentul anual care aduce în prim-plan apărarea vieții
20:40
Donald Trump și JD Vance, mesaje de forță la Marșul pentru Viață: „Îl aducem înapoi pe Dumnezeu în America. Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu” VIDEO # ActiveNews.ro
Zeci de mii de participanți s-au reunit vineri pe National Mall, la Washington, pentru cea de-a 53-a ediție a Marșului pentru Viață, desfășurat sub tema „Viața este un dar”, evenimentul anual care aduce în prim-plan apărarea vieții
19:50
Trump amenință Canada globalistului Mark Carney, pe care îl numește ”guvernator”, cu taxe de 100%: Face o mare greșeală regretabilă # ActiveNews.ro
Donald Trump amenință Canada globalistului Mark Carney cu taxe de 100% din cauza acordului cu China.
19:30
AUR revendică viitoarea guvernare. George Simion: „Vom face dreptate pentru români și îi vom aduce acasă pe cei din diaspora. Dreptate pentru România” – Modelul polonez ca reper VIDEO # ActiveNews.ro
Liderii AUR lansează un mesaj tranșant în contextul tensiunilor politice actuale, acuzând actuala putere că a blocat accesul românilor la o democrație reală.
19:00
Mii de români au sărbătorit Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu la Monumentul Eroului din Parcul Carol: România nu duce lipsă de resurse și oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt. Istoria se scrie prin oameni drepți # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
18:50
Bogdan Tiberiu Iacob: Coldea, discurs exploziv la Davos: Serviciile secrete să devină puteri executive în stat # ActiveNews.ro
Fostul prim-adjunct al SRI, gen(r) Florian Coldea, a susținut marți la un forum organizat în siajul Forumului de la Davos un discurs cel puțin exploziv, în care spune că, date fiind schimbările majore care se petrec în lume, viitorul trebuie să aducă un rol mult mai mare al serviciilor secrete.
18:30
Manifestare de protest în Piața Victoriei împotriva loviturii de stat din 6 decembrie și a măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan. Oamenii au strigat ”Noi am votat, voi ați furat” VIDEO # ActiveNews.ro
Sute de persoane au pornit într-un marș pașnic din Parcul Carol, unde au sărbătorit 167 de ani de la Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu, către Piața Victoriei, pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile economice ale guvernului Bolojan și față de anularea alegerilor din 2024.
18:10
Gest ORIBIL. Premierul Ilie Bolojan A REFUZAT să intre în Catedrala Patriarhală de Ziua Unirii și apoi să se prindă în horă, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, de frica huiuduielilor, deși perimetrul îngust a fost securizat de forțe ample al Jandarmeriei # ActiveNews.ro
La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment cu profundă semnificație istorică, națională și spirituală, prezența premierului Ilie Bolojan pe Dealul Mitropoliei a fost marcată de un gest care a scandalizat
17:50
Comandor (r) Ștefan Popa: ”VĂ IUBIȚI PATRIA, VEȚI ȘTI A O ÎNTĂRI. TRĂIASCĂ ROMÂNIA!” # ActiveNews.ro
Iată „Jurământul lui Cuza”: „Jur în numele Sfintei Treimi și în fața țării mele, că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesul Patriei
17:30
VOX POPULI: ”TRĂDĂTORII! LA PUȘCĂRIE!” - Huiduit copios la Focșani și la Iași de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială și apoi a rostit un discurs complet penibil - VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
Ieri
17:20
Huiduit copios la Focșani și la Iași de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială și apoi a rostit un discurs complet penibil - VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
17:10
Mii de români au sărbătorit Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu la Monumentul Eroului din Parcul Carol: România nu duce lipsă de resurse și de oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt. Istoria se scrie prin oameni drep # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
17:00
Huiduit la Focșani și la Iași de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
16:10
Huiduit la Focșani și la Iași de Ziua Principatelor Române., președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
16:10
Revolta artistului Florin Chilian: Nu poți lua la întruna de undeva fără să pui ceva la loc mă proștilor! Vaca aia de o tot mulgeți voi a început sa dea sânge, nu lapte! Bolojane, gata bă! # ActiveNews.ro
Nu poti lua la intruna de undeva fara sa pui ceva la loc ma prostilor!
15:50
Huiduit la Focșani de Ziua Principatelor Române., președintele Nicușor Dan a gafat din nou. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
15:40
Mihai Târnoveanu: Basarabia se poate reuni cu România dacă extragem cuplul Soros-Ursula din politica ei # ActiveNews.ro
Acesta este adevărul bazat atât pe argumentele istorice (Transilvania și Basarabia sunt provincii milenare românești) dar si pe cele strict "tehnice", care contrazic teoria că dacă "luăm" Basarabia, pierdem Transilvania
15:00
Mihai Târnoveanu: Transilvania nu poate fi anexată de Ungaria, dar Basarabia se poate reuni cu România dacă extragem cuplul Soros-Ursula din politica ei # ActiveNews.ro
Acesta este adevărul bazat atât pe argumentele istorice (Transilvania și Basarabia sunt provincii milenare românești) dar si pe cele strict "tehnice", care contrazic teoria că dacă "luăm" Basarabia, pierdem Transilvania
14:10
Viktor Orban: Un document confidențial UE prevede aderarea Ucrainei până în 2027 și o finanțare de până la 1,6 trilioane de dolari pentru Kiev. Generațiile viitoare vor duce această povară financiară # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a vorbit despre existența unui document confidențial în care se preconizează că Ucraina va adera la Uniunea Europeană până în 2027 și ar putea primi o finanțare de 1,6 trilioane de dolari până în 2040.
13:30
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Principatelor Române. "La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice!" VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
13:30
Peste 2.000 de români, la Iași, locul în care s-a făcut Unirea din 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, la Marșul Unirii organizat de AUR - VIDEO # ActiveNews.ro
AUR Iași a sărbătorit, ca în fiecare an, ziua de 24 ianuarie la Iași, locul în care s-a făcut Unirea din 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.
13:20
Elon Musk acuzăOpenAI că și-a trădat „misiunea fondatoare”, aceea de a dezvolta inteligențaartificială pentru binele umanității, ca organizație non-profit.
13:10
JD Vance, un nou atac dur la adresa Europei: ”A apucat-o pe calea sinuciderii civilizației. Nu poți să-ți conduci economia spre prăpastie” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite JD Vance a lansat joi un nou atac dur la adresa Europei, afirmând că statele europene se află pe un drum periculos care ar putea duce la declinul civilizațional.
12:50
Mii de români sărbătoresc Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu la Monumentul Eroului din Parcul Carol: România nu duce lipsă de resurse și de oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt. Istoria se scrie prin oameni drepți # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
12:40
ACTUALIZARE Mii de români sărbătoresc Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu, la Monumentul Eroului din Parcul Carol: ”România nu duce lipsă de resurse și de oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt” - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
12:30
Nicușor Dan, huiduit la Focșani de Ziua Principatelor Române. „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice!” VIDEO # ActiveNews.ro
În ciuda încercărilor oficiale de a menține solemnitatea evenimentului în „Orașul Unirii”, nemulțumirea unei părți a publicului a acoperit discursurile oficiale, transformând ceremonia într-o manifestație de protest față de politicile noului mandat de la Cotroceni.
12:00
Mii de români sărbătoresc Unirea Principatelor alături de Călin Georgescu, la Monumentul Eroului din Parcul Carol - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.