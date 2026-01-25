Călin-Liviu Georgescu: Nicușor Dan - o mizerie de demnitar. Un deget prezidențial îndreptat asupra huiduitorilor precum țeava unei mitraliere spre ăia care strigau ”Jos Ceaușescu!”. VIDEO: Mă dusei pân' la Focșani

Pentru a enșpea oară vine un înalt demnitar al statului, în acest caz, cel mai înalt, Nicușor Dan, și atrage atenția populației care îl huiduie (Focșani) că atunci când populația îl huiduie pe el, comite un act de ireverență față de aceia care au murit pentru ca huiduitorii să aibă drept să huiduie ”autoritățile”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro