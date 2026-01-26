DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii
PSNews.ro, 26 ianuarie 2026 17:20
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, luni, pe pagina de Facebook a instituţiei. „În ultimele zile, mai mulţi utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis. Iniţial, atacatorii transmit […] Articolul DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
17:20
Încă un oraș din România scade taxele locale după ce au fost majorate exagerat la 1 ianuarie # PSNews.ro
După primarul municipiului Sfântu Gheorghe, și edilul orașului Calafat anunță că va reduce nivelul unor taxe și impozite locale majorate de la 1 ianuarie, ca urmare a deciziei Guvernului. Primarul Calafatului, Mihai Cotea (PSD), a transmis pe Facebook că nu acceptă ca majorarea taxelor să devină „o sentință” pentru cetățeni și a anunțat că va […] Articolul Încă un oraș din România scade taxele locale după ce au fost majorate exagerat la 1 ianuarie apare prima dată în PS News.
17:20
DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii # PSNews.ro
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, luni, pe pagina de Facebook a instituţiei. „În ultimele zile, mai mulţi utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis. Iniţial, atacatorii transmit […] Articolul DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii apare prima dată în PS News.
17:20
Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și în România. Anunțul făcut de MApN # PSNews.ro
Un detașament de soldați americani urmează să fie dislocat în România, potrivit șefului Statului Major al Apărării, în cadrul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa. Militarii americani vor veni cu tehnică de luptă modernă, inclusiv tancuri Abrams. Prezența lor face parte […] Articolul Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și în România. Anunțul făcut de MApN apare prima dată în PS News.
17:20
Medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) şi decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, a anunţat că a avut, luni, o întâlnire la Buzău cu Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, pentru a discuta posibilitatea construirii unui consorţiu medical de amploare. Informaţia a fost făcută publică de Cătălin Cârstoiu, printr-o […] Articolul Cătălin Cârstoiu anunţă discuţii cu Marcel Ciolacu pentru un consorţiu medical la Buzău apare prima dată în PS News.
17:20
Achizițiile României prin Programul SAFE, desecretizate. Ţara noastră a depus o aplicație de 16,6 miliarde euro # PSNews.ro
România a depus o aplicație în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul mecanismului european SAFE, un program cu un buget total de 150 de miliarde de euro destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, a anunțat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Potrivit acestuia, principalul avantaj al acestui instrument financiar îl reprezintă condițiile […] Articolul Achizițiile României prin Programul SAFE, desecretizate. Ţara noastră a depus o aplicație de 16,6 miliarde euro apare prima dată în PS News.
17:20
Un nou atac din PSD la premier: Bolojan, lăutarul care cântă fals, dar se crede privighetoare # PSNews.ro
Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul PSD Marius Budăi îl atacă pe premierul Ilie Bolojan pentru modul în care a comparat taxele din România cu cele din Europa, susținând că românii trăiesc greu nu din cauza taxelor, ci a veniturilor mici și a inflației ridicate. „Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar […] Articolul Un nou atac din PSD la premier: Bolojan, lăutarul care cântă fals, dar se crede privighetoare apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:20
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat cine este responsabil pentru evadarea turcului de la Rahova. Responsabilitatea aparține experților care fac evaluări, a spus Marinescu. Demnitarul a mai spus că se vor face verificări amănunțite și vor fi luate măsuri ferme. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi 24, că specialiștii au studiat comportamentul […] Articolul Ministrul Justiției anunță cine este responsabil pentru evadarea turcului de la Rahova apare prima dată în PS News.
16:20
Un exercițiu militar major de trei luni mobilizează mii de militari NATO, drone și nave. Este vizat estul Europei # PSNews.ro
Forțele armate franceze se pregătesc să desfășoare exercițiul „Orion 26”, programat între 8 februarie și 30 aprilie, ca răspuns la deteriorarea contextului internațional. În cadrul manevrelor vor fi implicați 12.500 de militari, 25 de nave — inclusiv portavionul Charles de Gaulle — 140 de avioane și elicoptere și 1.200 de drone de toate tipurile. La […] Articolul Un exercițiu militar major de trei luni mobilizează mii de militari NATO, drone și nave. Este vizat estul Europei apare prima dată în PS News.
16:20
Un ONG cu sediul în Statele Unite a declarat luni că a confirmat moartea a aproape 6.000 de persoane şi că investighează alte mii de cazuri, după mişcarea de protest care a zguduit Iranul la începutul lunii, înainte de a fi reprimată în sânge. Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 de persoane au […] Articolul ONG: Aproape 6.000 de oameni au murit în timpul manifestaţiilor din Iran apare prima dată în PS News.
16:20
Un român nervos a vrut să fure un tren de pasageri, în Austria, dar și-a dat seama că nu știe să îl manevreze # PSNews.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean român, a fost reținut vineri noaptea la gara din St. Valentin, Austria, după ce a provocat distrugeri într-un tren staționat, anunță Libertatea. Potrivit presei austriece, individul a spart geamurile a două cabine de conducere cu un ciocan de urgență și a încercat să pună trenul în […] Articolul Un român nervos a vrut să fure un tren de pasageri, în Austria, dar și-a dat seama că nu știe să îl manevreze apare prima dată în PS News.
16:20
LIVE VIDEO Proiectele României pentru Programul SAFE: Radu Miruță, Raed Arafat și Bogdan Despescu vin în fața românilor # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu susțin de la ora 16.00 o conferință de presă, la Palatul Victoria, despre proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. Ps […] Articolul LIVE VIDEO Proiectele României pentru Programul SAFE: Radu Miruță, Raed Arafat și Bogdan Despescu vin în fața românilor apare prima dată în PS News.
16:20
Opt oferte primite pentru construirea ultimului tronson din autostrada Unirii și a 5 km de autostradă în R. Moldova # PSNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, contract care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova. Ofertele au fost depuse de companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina. Potrivit ministrului Transporturilor, tronsonul 4, între […] Articolul Opt oferte primite pentru construirea ultimului tronson din autostrada Unirii și a 5 km de autostradă în R. Moldova apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:20
În ciuda ultimilor ani marcați de instabilitate politică la nivel intern, precum și de dispute tot mai profunde pe plan internațional, România este tot mai aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important obiectiv național după integrarea în NATO și UE. Într-un scenariu optimist, țara noastră s-ar putea alătura „clubului […] Articolul Mizele aderării României în „clubul select” OCDE. Interviu cu Luca Niculescu apare prima dată în PS News.
15:20
Discursul lui Trump de la Davos stârnește reacții negative în rândul aliaților săi politici din Europa # PSNews.ro
Discursul lui Donald Trump de la Davos în care a minimalizat rolul aliaților NATO în războiul Americii din Afganistan a stârnit într-un mod neașteptat reacții negative chiar și de la lideri politici europeni cu care președintele american purta relații de prietenie, potrivit Gândul. Giorgia Meloni, prim-ministra naționalistă a Italiei, singurul lider european care a fost […] Articolul Discursul lui Trump de la Davos stârnește reacții negative în rândul aliaților săi politici din Europa apare prima dată în PS News.
15:20
METEO Vremea o ia razna la final de ianuarie: temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol la munte # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 25 ianuarie – 2 februarie 2026, care indică o perioadă cu vreme în general închisă, precipitații frecvente și temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic al finalului de ianuarie, în cea mai mare parte a țării. Precipitații abundente și vânt puternic la munte, pe 26–27 ianuarie […] Articolul METEO Vremea o ia razna la final de ianuarie: temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol la munte apare prima dată în PS News.
15:20
După crima din Timiș, se analizează coborârea vârstei răspunderii penale. Grup de lucru la Ministerul Justiției # PSNews.ro
O dezbatere majoră privind răspunderea penală a minorilor este relansată la nivel guvernamental, în urma unui caz grav petrecut la Cenei, care a provocat reacții puternice în spațiul public. Ministerul Justiției va constitui, în regim de urgență, un grup de lucru pluridisciplinar pentru a analiza posibilitatea modificării vârstei de la care minorii pot fi trași […] Articolul După crima din Timiș, se analizează coborârea vârstei răspunderii penale. Grup de lucru la Ministerul Justiției apare prima dată în PS News.
15:20
După ce a finalizat procedura de selecție pentru conducerea Apelor Române, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a demarat procesul de recrutare a unui nou director general pentru Romsilva, instituție afectată în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupție. Ministrul susține că Romsilva are nevoie de o conducere profesionistă și încearcă să atragă silvicultori și specialiști […] Articolul Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Cu ce salariu vrea să îl convingă apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate # PSNews.ro
Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu este un gest de generozitate, ci o investiție strategică în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, […] Articolul VIDEO Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate apare prima dată în PS News.
15:20
Analistul politic Paul Dragoș Aligică susține că România nu mai are politică externă, însă cauza principală nu se află în diplomație, ci în modul în care politica internă a fost degradată în ultimii ani. Într-o postare recentă, el afirmă fără echivoc: „Nu avem politică externă?! Nu avem, pentru că ați făcut praf, cu mâna voastră, […] Articolul Analist: România nu mai are politică externă din cauza degradării politicii interne apare prima dată în PS News.
15:20
E oficial! UE interzice importurile de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei # PSNews.ro
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, transformând angajamentul politic de reducere a dependenței energetice de Rusia într-o obligație legală. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre, desfășurată la Bruxelles, potrivit agenției Reuters, citată de Mediafax. Deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar […] Articolul E oficial! UE interzice importurile de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei apare prima dată în PS News.
14:20
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o practică îngrijorătoare în mai multe zone din țară: sume uriașe obținute din videochat, dar nedeclarate la stat. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Capitală, însă surpriza vine din provincie, unde doi brăileni au devenit milionari sfidând legea fiscală. Conform datelor ANAF, Brăila conduce […] Articolul Sume uriașe din videochat, nedeclarate la stat. Statistici pe județe apare prima dată în PS News.
14:20
Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o # PSNews.ro
Un cetățean turc condamnat pentru omor calificat, încarcerat la Penitenciarul București-Rahova, este căutat de autorități după ce nu s-a mai întors din permisia de trei zile acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026. Absența a fost constatată luni, 26 ianuarie, în jurul orei 10:05, ora la care deținutul trebuia să revină în penitenciar. Bărbatul, Atas Abdullah, […] Articolul Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o apare prima dată în PS News.
14:20
Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat la declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind patriotismul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, lansând critici dure la adresa actualei clase politice. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ponta face o comparație între liderii actuali și oficialii din perioada comunistă, amintind gestul ultimului ministru al Apărării din regimul Ceaușescu, Vasile Milea, care, […] Articolul Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ apare prima dată în PS News.
14:20
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE # PSNews.ro
Prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, dacă plafonarea va fi eliminată în conformitate cu legislația în vigoare, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în […] Articolul Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE apare prima dată în PS News.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti în care arată că comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului apare prima dată în PS News.
14:20
Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit # PSNews.ro
În noaptea de 25 ianuarie 2025, patru artefacte dacice de valoare inestimabilă au fost furate din Muzeul Drents din Olanda, într-un jaf care a durat mai puțin de trei minute. Putem spune că istoria României a dispărut într-un rucsac? Putem! La un an de la furtul celui mai de preț obiect identitar al devenirii României, […] Articolul Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit apare prima dată în PS News.
14:20
Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța # PSNews.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat pe Facebook că începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni pe Facebook că a început implementarea proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Este unul dintre cele mai importante noduri […] Articolul Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:20
Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, comentând rezultatele ultimului sondaj CURS. Conform acestuia, 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% nu mai au încredere în premier. Fifor susține că, în loc să se pregătească pentru o nouă asumare, Bolojan ar trebui […] Articolul Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită apare prima dată în PS News.
13:20
Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut, luni, consultări de aproximativ două ore, la Palatul Cotroceni, pe tema legii bugetului, într-un context tensionat în interiorul coaliției de guvernare. Discuțiile au vizat atât alocările bugetare, în special pentru București, cât și situația politică generală din alianța aflată la putere, potrivit Antena 3 CNN. Întâlnirea […] Articolul Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției apare prima dată în PS News.
13:20
Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit duminică asupra declarațiilor sale din emisiunea Digi24, în care fusese întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, pentru a clarifica sensul răspunsurilor sale și a evita interpretările greșite. „Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a […] Articolul Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” apare prima dată în PS News.
13:20
Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 # PSNews.ro
Comisia specială parlamentară ”România fără violență domestică” și Comisia juridică a Senatului au acordat, luni, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced. ”În conformitate cu datele oficiale, 2025 a fost un an negru. Vorbim de aproape 60 de femei ucise și majoritatea dintre […] Articolul Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 apare prima dată în PS News.
13:20
Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești # PSNews.ro
Clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu, este dezamăgitor pentru România. Doar în unul singur, țara noastră a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului. Surprinzător poate, în domeniul Informatică stăm rău. Dar și mai rău la Educație, iar la categoria Drept, universitățile din țara noastră lipsesc cu […] Articolul Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești apare prima dată în PS News.
13:20
IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu # PSNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) îi solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, să adreseze scuze publice, în urma unor declarații făcute într-o emisiune televizată, în care a sugerat, într-o formulare ambiguă, că Nicolae Ceaușescu ar fi putut fi considerat patriot. Reprezentanții Institutului cer scuze atât față de victimele regimului comunist, […] Articolul IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu apare prima dată în PS News.
13:20
Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont # PSNews.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din anul 2025, vor fi efectuate abia după ce Legea bugetului de stat pe 2026 este aprobată și publicată. Aceste scheme de sprijin sunt plătite din bugetul de stat în anul următor celui pentru care se solicită, astfel că APIA nu poate autoriza […] Articolul Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont apare prima dată în PS News.
13:20
Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi # PSNews.ro
Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunere recentă a doi membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor. Claudiu Năsui și Cristina Prună au propus ca toate funcțiile publice din USR – parlamentari, primari, europarlamentari – să fie supuse unei limitări a […] Articolul Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi apare prima dată în PS News.
13:20
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia # PSNews.ro
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră, luni, în zona Midia, iar specialiştii se îndreaptă acolo pentru evaluarea situaţiei. Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord. Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi […] Articolul O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia apare prima dată în PS News.
13:20
Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 # PSNews.ro
Piața pentru a doua zi de energie electrică, acolo unde se întregistrează adesea printre cele mai mari prețuri din Europa, continuă să reprezinte o parte semnificativă din cosumul național – aproape o treime, potrivit datelor aferente anului 2025, prezentate recent de operatorul pieței, OPCOM. „Un număr de 136 participanți au activat pe platforma PZU (piața pentru […] Articolul Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 apare prima dată în PS News.
12:10
Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 # PSNews.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc, scrie Profit.ro. Acesta susține că România are nevoie de mai multe firme private cu […] Articolul Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 apare prima dată în PS News.
12:10
Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul # PSNews.ro
Partidele tradiționale au promis că vor învăța din votul de blam dat de românii din diaspora la ultimele alegeri și că vor încerca să le recâștige acestora încrederea. Cu bazinele electorale decimate în rândul românilor de peste hotare, partidele politice tradiționale nu și-au structurat nici până acum – la mai bine de un an – […] Articolul Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul apare prima dată în PS News.
12:10
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, potrivit Profit.ro. Bucureșteanul acuză conducerea Termoenergetica că minte atunci când susține că livrează apă caldă și agent termic, în condițiile în care, în realitate, livrează apă rece și agent termic rece. Având în […] Articolul Plângere penală împotriva Termoenergetica: acuzații de fals și abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
12:10
Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor, iar jumătate vor ca statele membre să păstreze controlul. Atribuțiile UE în materie de securitate 41.7% dintre români își exprimă acordul cu afirmația: „Uniunea Europeană ar trebui să preia mai multe atribuții de la statele membre UE în materie de securitate […] Articolul SONDAJ Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România, potrivit agenșiei de presă News.ro. Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România. “Ştia multe lucruri […] Articolul Ce a vorbit ministrul Ivan cu fiul lui Trump la Davos. Urmează să vină în România apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:10
Recentele controale efectuate de ANAF scot la iveală o realitate economică surprinzătoare: industria conținutului pentru adulți a devenit o alternativă extrem de profitabilă în județele afectate de sărăcie și lipsa locurilor de muncă. În timp ce economia locală suferă, iar combinatul siderurgic traversează o perioadă incertă, Galațiul a urcat direct pe „masa puternicilor” în mediul […] Articolul Galațiul ocupă locul al doilea pe țară la încasări din platformele pentru adulți apare prima dată în PS News.
11:10
Demisie la vârful USR: „A venit timpul ca alţi colegi să se ocupe de bunul mers al organizaţiei” # PSNews.ro
Senatorul USR de Galați, Gheorghe Ștefănache, a anunțat duminică seara, printr-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se retrage din funcția de președinte al Organizației Județene a USR Galați. Gheorghe Ștefănache a spus că va continua să fie membru activ al partidului și că își va concentra eforturile pe activitatea parlamentară. El […] Articolul Demisie la vârful USR: „A venit timpul ca alţi colegi să se ocupe de bunul mers al organizaţiei” apare prima dată în PS News.
11:10
Sancțiuni după incidentele de Ziua Unirii: Amenzi de zeci de mii de lei pentru protestatarii din Iași și Focșani # PSNews.ro
Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, au fost marcate de tensiuni și sancțiuni dure, după ce mai multe grupuri organizate au perturbat ceremoniile oficiale. Jandarmeria Română a intervenit prompt în urma huiduielilor și scandărilor care l-au vizat, printre alții, pe președintele Nicușor Dan, aplicând amenzi a căror valoare totală depășește pragul […] Articolul Sancțiuni după incidentele de Ziua Unirii: Amenzi de zeci de mii de lei pentru protestatarii din Iași și Focșani apare prima dată în PS News.
11:10
Aurul a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul politicilor şi declaraţiilor haotice ale lui Donald Trump, care determină tot mai mulţi investitori să caute un refugiu sigur în metalul preţios, relatează The Guardian, potrivit news.ro. Preţul metalului galben a crescut cu 1,8%, ajungând luni la 5.078 de dolari […] Articolul Preț istoric! Cotaţia aurului depăşeşte 5.000 de dolari pe uncie apare prima dată în PS News.
11:10
Într-o dezbatere transmisă de România TV, foștii premieri Theodor Stolojan și Victor Ponta au analizat starea de vulnerabilitate a României în fața marilor reforme. Theodor Stolojan a avertizat că restructurarea administrației publice este abia la început, subliniind că reducerea cheltuielilor cu 10% reprezintă doar un prim pas dintr-un proces mult mai dur: reorganizarea teritorial-administrativă și […] Articolul Reformele structurale și „poziția Țoiului” în politica externă apare prima dată în PS News.
11:10
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan. Daniel Fenechiu crede că nu sunt motive ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcție: […] Articolul Daniel Fenechiu: Nu există nici un motiv rezonabil pentru ca Ilie Bolojan să plece apare prima dată în PS News.
11:10
Ilie Bolojan a convocat pentru luni, 26 ianuarie 2026, la ora 16:00, o ședință extraordinară la Guvern. Surse politice susţin că în cadrul ședinței va fi discutat bugetul pentru anul 2026 și în special Legea plafoanelor, care stabilește parametrii bugetari pentru anul în curs. Aceleaşi surse politice mai susţin că Ilie Bolojan ar putea merge, […] Articolul A fost convocată o şedinţă extraordinară de Guvern. Se discută bugetul pentru anul 2026 apare prima dată în PS News.
11:10
Ciprian Ciucu: Situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Primăria mai are 5 milioane de lei în ianuarie # PSNews.ro
Invitat în studioul Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a abordat provocările financiare cu care se confruntă administrația locală, menționând că situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Edilul a subliniat dificultățile structurale ale bugetului municipalității, în contextul în care primarul are „mâinile legate” de Legea bugetului atunci când vine vorba de construcția acestuia. Ciucu a explicat că, după […] Articolul Ciprian Ciucu: Situația bugetului Bucureștiului este „dezastruoasă”. Primăria mai are 5 milioane de lei în ianuarie apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.