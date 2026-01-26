Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România
PSNews.ro, 26 ianuarie 2026 18:20
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că o parte importantă dintre achizițiile României prin programul SAFE pentru protecția civilă va fi realizată din comenzi la fabrici românești. Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate echipamentele pe care România își propune să le […] Articolul Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
18:20
VIDEO „Asistăm la o prăbușire a întregului sistem de drept internațional. Lumea va fi alta” – Alexandru Tănase # PSNews.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale din R.Moldova, juristul Alexandru Tănase, a declarat, în direct la emisiunea „Puterea Știrilor”, că lumea traversează o perioadă de ruptură profundă a ordinii internaționale construite după cel de-Al Doilea Război Mondial, iar sistemul de drept internațional „nu mai există în forma în care îl știam”. Comentând declarațiile președintelui României, Nicușor […] Articolul VIDEO „Asistăm la o prăbușire a întregului sistem de drept internațional. Lumea va fi alta” – Alexandru Tănase apare prima dată în PS News.
18:20
„Cine seamănă vânt culege furtună”: Iranul avertizează în privinţa unei intervenţii americane # PSNews.ro
Iranul a avertizat luni în privinţa unei intervenţii americane după recentele proteste reprimate sângeros, în contextul în care Statele Unite îşi întăresc prezenţa în regiune, fiind prevăzută sosirea unui portavion, relatează AFP. În acelaşi timp, potrivit The Guardian, fiul preşedintelui Iranului a cerut ridicarea restricţiilor de internet în ţară, afirmând că nimic nu se va […] Articolul „Cine seamănă vânt culege furtună”: Iranul avertizează în privinţa unei intervenţii americane apare prima dată în PS News.
18:20
Motivul pentru care oamenii unui sat din Carpați vor să fie scoși din Patrimoniul Mondial UNESCO # PSNews.ro
Locuitorii satului Vlkolínec, din Slovacia, solicită retragerea localității de pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, susținând că statutul a transformat așezarea într-un „muzeu în aer liber mort”, sufocat de turiști și de restricții. „Ajunge cu turiștii curioși” Pentru multe comunități, includerea pe lista UNESCO reprezintă o recunoaștere de prestigiu. Pentru sătenii din Vlkolínec, însă, această distincție […] Articolul Motivul pentru care oamenii unui sat din Carpați vor să fie scoși din Patrimoniul Mondial UNESCO apare prima dată în PS News.
18:20
Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, ce totalizează 9,53 miliarde euro # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro. El a precizat că din cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului […] Articolul Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, ce totalizează 9,53 miliarde euro apare prima dată în PS News.
18:20
Tenis de masă: Echipele României şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra # PSNews.ro
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care are loc în perioada 28 aprilie – 10 mai. Echipa feminină a României a fost repartizată în grupa 1, alături de China, Coreea de Sud şi Taipei. În Stage 1A, primele 8 favorite au fost repartizate în două grupe […] Articolul Tenis de masă: Echipele României şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra apare prima dată în PS News.
18:20
Despescu: 1,3 miliarde euro pentru ordinea publică şi siguranţă naţională, prin programul SAFE # PSNews.ro
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu a declarat, luni, că pentru componenta sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din programul SAFE sunt alocate 1,3 miliarde de euro, el precizând că MAI nu urmăreşte doar achiziţia de echipamente, ci şi consolidarea unor elemente critice de capabilitate şi crearea unor […] Articolul Despescu: 1,3 miliarde euro pentru ordinea publică şi siguranţă naţională, prin programul SAFE apare prima dată în PS News.
18:20
Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România # PSNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că o parte importantă dintre achizițiile României prin programul SAFE pentru protecția civilă va fi realizată din comenzi la fabrici românești. Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate echipamentele pe care România își propune să le […] Articolul Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România apare prima dată în PS News.
18:20
Bucura despre campania de amenzi: „Îi trimiteți pe polițiști să colecteze cașcaval, dar nu îi învățați să fie corecți” # PSNews.ro
Jurnalistul Dan Bucura lansează un atac dur la adresa conducerii Ministerului Afacerilor Interne, acuzând o campanie agresivă de sancționare în trafic, dublată de un dublu standard în aplicarea legii. Într-o postare publică, acesta îi vizează direct pe ministrul Cătălin Predoiu și pe secretarul de stat Bogdan Despescu. „Când îi trimiteți pe amărâții ăștia de la […] Articolul Bucura despre campania de amenzi: „Îi trimiteți pe polițiști să colecteze cașcaval, dar nu îi învățați să fie corecți” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:20
Încă un oraș din România scade taxele locale după ce au fost majorate exagerat la 1 ianuarie # PSNews.ro
După primarul municipiului Sfântu Gheorghe, și edilul orașului Calafat anunță că va reduce nivelul unor taxe și impozite locale majorate de la 1 ianuarie, ca urmare a deciziei Guvernului. Primarul Calafatului, Mihai Cotea (PSD), a transmis pe Facebook că nu acceptă ca majorarea taxelor să devină „o sentință” pentru cetățeni și a anunțat că va […] Articolul Încă un oraș din România scade taxele locale după ce au fost majorate exagerat la 1 ianuarie apare prima dată în PS News.
17:20
DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii # PSNews.ro
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, luni, pe pagina de Facebook a instituţiei. „În ultimele zile, mai mulţi utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis. Iniţial, atacatorii transmit […] Articolul DNSC avertizează cu privire la noi încercări de fraude prin WhatsApp. Cum procedează atacatorii apare prima dată în PS News.
17:20
Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și în România. Anunțul făcut de MApN # PSNews.ro
Un detașament de soldați americani urmează să fie dislocat în România, potrivit șefului Statului Major al Apărării, în cadrul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa. Militarii americani vor veni cu tehnică de luptă modernă, inclusiv tancuri Abrams. Prezența lor face parte […] Articolul Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și în România. Anunțul făcut de MApN apare prima dată în PS News.
17:20
Medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) şi decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, a anunţat că a avut, luni, o întâlnire la Buzău cu Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, pentru a discuta posibilitatea construirii unui consorţiu medical de amploare. Informaţia a fost făcută publică de Cătălin Cârstoiu, printr-o […] Articolul Cătălin Cârstoiu anunţă discuţii cu Marcel Ciolacu pentru un consorţiu medical la Buzău apare prima dată în PS News.
17:20
Achizițiile României prin Programul SAFE, desecretizate. Ţara noastră a depus o aplicație de 16,6 miliarde euro # PSNews.ro
România a depus o aplicație în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul mecanismului european SAFE, un program cu un buget total de 150 de miliarde de euro destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, a anunțat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca. Potrivit acestuia, principalul avantaj al acestui instrument financiar îl reprezintă condițiile […] Articolul Achizițiile României prin Programul SAFE, desecretizate. Ţara noastră a depus o aplicație de 16,6 miliarde euro apare prima dată în PS News.
17:20
Un nou atac din PSD la premier: Bolojan, lăutarul care cântă fals, dar se crede privighetoare # PSNews.ro
Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul PSD Marius Budăi îl atacă pe premierul Ilie Bolojan pentru modul în care a comparat taxele din România cu cele din Europa, susținând că românii trăiesc greu nu din cauza taxelor, ci a veniturilor mici și a inflației ridicate. „Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar […] Articolul Un nou atac din PSD la premier: Bolojan, lăutarul care cântă fals, dar se crede privighetoare apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:20
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat cine este responsabil pentru evadarea turcului de la Rahova. Responsabilitatea aparține experților care fac evaluări, a spus Marinescu. Demnitarul a mai spus că se vor face verificări amănunțite și vor fi luate măsuri ferme. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi 24, că specialiștii au studiat comportamentul […] Articolul Ministrul Justiției anunță cine este responsabil pentru evadarea turcului de la Rahova apare prima dată în PS News.
16:20
Un exercițiu militar major de trei luni mobilizează mii de militari NATO, drone și nave. Este vizat estul Europei # PSNews.ro
Forțele armate franceze se pregătesc să desfășoare exercițiul „Orion 26”, programat între 8 februarie și 30 aprilie, ca răspuns la deteriorarea contextului internațional. În cadrul manevrelor vor fi implicați 12.500 de militari, 25 de nave — inclusiv portavionul Charles de Gaulle — 140 de avioane și elicoptere și 1.200 de drone de toate tipurile. La […] Articolul Un exercițiu militar major de trei luni mobilizează mii de militari NATO, drone și nave. Este vizat estul Europei apare prima dată în PS News.
16:20
Un ONG cu sediul în Statele Unite a declarat luni că a confirmat moartea a aproape 6.000 de persoane şi că investighează alte mii de cazuri, după mişcarea de protest care a zguduit Iranul la începutul lunii, înainte de a fi reprimată în sânge. Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 de persoane au […] Articolul ONG: Aproape 6.000 de oameni au murit în timpul manifestaţiilor din Iran apare prima dată în PS News.
16:20
Un român nervos a vrut să fure un tren de pasageri, în Austria, dar și-a dat seama că nu știe să îl manevreze # PSNews.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean român, a fost reținut vineri noaptea la gara din St. Valentin, Austria, după ce a provocat distrugeri într-un tren staționat, anunță Libertatea. Potrivit presei austriece, individul a spart geamurile a două cabine de conducere cu un ciocan de urgență și a încercat să pună trenul în […] Articolul Un român nervos a vrut să fure un tren de pasageri, în Austria, dar și-a dat seama că nu știe să îl manevreze apare prima dată în PS News.
16:20
LIVE VIDEO Proiectele României pentru Programul SAFE: Radu Miruță, Raed Arafat și Bogdan Despescu vin în fața românilor # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu susțin de la ora 16.00 o conferință de presă, la Palatul Victoria, despre proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. Ps […] Articolul LIVE VIDEO Proiectele României pentru Programul SAFE: Radu Miruță, Raed Arafat și Bogdan Despescu vin în fața românilor apare prima dată în PS News.
16:20
Opt oferte primite pentru construirea ultimului tronson din autostrada Unirii și a 5 km de autostradă în R. Moldova # PSNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Neamț-Iași-Ungheni, contract care include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova. Ofertele au fost depuse de companii din România, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina. Potrivit ministrului Transporturilor, tronsonul 4, între […] Articolul Opt oferte primite pentru construirea ultimului tronson din autostrada Unirii și a 5 km de autostradă în R. Moldova apare prima dată în PS News.
15:20
În ciuda ultimilor ani marcați de instabilitate politică la nivel intern, precum și de dispute tot mai profunde pe plan internațional, România este tot mai aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important obiectiv național după integrarea în NATO și UE. Într-un scenariu optimist, țara noastră s-ar putea alătura „clubului […] Articolul Mizele aderării României în „clubul select” OCDE. Interviu cu Luca Niculescu apare prima dată în PS News.
15:20
Discursul lui Trump de la Davos stârnește reacții negative în rândul aliaților săi politici din Europa # PSNews.ro
Discursul lui Donald Trump de la Davos în care a minimalizat rolul aliaților NATO în războiul Americii din Afganistan a stârnit într-un mod neașteptat reacții negative chiar și de la lideri politici europeni cu care președintele american purta relații de prietenie, potrivit Gândul. Giorgia Meloni, prim-ministra naționalistă a Italiei, singurul lider european care a fost […] Articolul Discursul lui Trump de la Davos stârnește reacții negative în rândul aliaților săi politici din Europa apare prima dată în PS News.
15:20
METEO Vremea o ia razna la final de ianuarie: temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol la munte # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 25 ianuarie – 2 februarie 2026, care indică o perioadă cu vreme în general închisă, precipitații frecvente și temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic al finalului de ianuarie, în cea mai mare parte a țării. Precipitații abundente și vânt puternic la munte, pe 26–27 ianuarie […] Articolul METEO Vremea o ia razna la final de ianuarie: temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol la munte apare prima dată în PS News.
15:20
După crima din Timiș, se analizează coborârea vârstei răspunderii penale. Grup de lucru la Ministerul Justiției # PSNews.ro
O dezbatere majoră privind răspunderea penală a minorilor este relansată la nivel guvernamental, în urma unui caz grav petrecut la Cenei, care a provocat reacții puternice în spațiul public. Ministerul Justiției va constitui, în regim de urgență, un grup de lucru pluridisciplinar pentru a analiza posibilitatea modificării vârstei de la care minorii pot fi trași […] Articolul După crima din Timiș, se analizează coborârea vârstei răspunderii penale. Grup de lucru la Ministerul Justiției apare prima dată în PS News.
15:20
După ce a finalizat procedura de selecție pentru conducerea Apelor Române, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a demarat procesul de recrutare a unui nou director general pentru Romsilva, instituție afectată în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupție. Ministrul susține că Romsilva are nevoie de o conducere profesionistă și încearcă să atragă silvicultori și specialiști […] Articolul Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Cu ce salariu vrea să îl convingă apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate # PSNews.ro
Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu este un gest de generozitate, ci o investiție strategică în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, […] Articolul VIDEO Maia Sandu în Polonia: Extinderea UE nu e act de generozitate, ci investiție în securitate apare prima dată în PS News.
15:20
Analistul politic Paul Dragoș Aligică susține că România nu mai are politică externă, însă cauza principală nu se află în diplomație, ci în modul în care politica internă a fost degradată în ultimii ani. Într-o postare recentă, el afirmă fără echivoc: „Nu avem politică externă?! Nu avem, pentru că ați făcut praf, cu mâna voastră, […] Articolul Analist: România nu mai are politică externă din cauza degradării politicii interne apare prima dată în PS News.
15:20
E oficial! UE interzice importurile de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei # PSNews.ro
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, transformând angajamentul politic de reducere a dependenței energetice de Rusia într-o obligație legală. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre, desfășurată la Bruxelles, potrivit agenției Reuters, citată de Mediafax. Deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar […] Articolul E oficial! UE interzice importurile de gaze rusești până în 2027, în ciuda opoziției Ungariei apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:20
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o practică îngrijorătoare în mai multe zone din țară: sume uriașe obținute din videochat, dar nedeclarate la stat. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Capitală, însă surpriza vine din provincie, unde doi brăileni au devenit milionari sfidând legea fiscală. Conform datelor ANAF, Brăila conduce […] Articolul Sume uriașe din videochat, nedeclarate la stat. Statistici pe județe apare prima dată în PS News.
14:20
Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o # PSNews.ro
Un cetățean turc condamnat pentru omor calificat, încarcerat la Penitenciarul București-Rahova, este căutat de autorități după ce nu s-a mai întors din permisia de trei zile acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026. Absența a fost constatată luni, 26 ianuarie, în jurul orei 10:05, ora la care deținutul trebuia să revină în penitenciar. Bărbatul, Atas Abdullah, […] Articolul Alertă la Rahova: Un turc închis pentru omor nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o apare prima dată în PS News.
14:20
Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat la declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind patriotismul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, lansând critici dure la adresa actualei clase politice. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ponta face o comparație între liderii actuali și oficialii din perioada comunistă, amintind gestul ultimului ministru al Apărării din regimul Ceaușescu, Vasile Milea, care, […] Articolul Ponta: ‘De ce politruci sicofanți precum Miruță sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire?’ apare prima dată în PS News.
14:20
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE # PSNews.ro
Prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, dacă plafonarea va fi eliminată în conformitate cu legislația în vigoare, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în […] Articolul Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie dacă va fi eliminată plafonarea. Tabelul dezvăluit de ANRE apare prima dată în PS News.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti în care arată că comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului apare prima dată în PS News.
14:20
Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit # PSNews.ro
În noaptea de 25 ianuarie 2025, patru artefacte dacice de valoare inestimabilă au fost furate din Muzeul Drents din Olanda, într-un jaf care a durat mai puțin de trei minute. Putem spune că istoria României a dispărut într-un rucsac? Putem! La un an de la furtul celui mai de preț obiect identitar al devenirii României, […] Articolul Un an de la furtul Coifului dacic de la Coțofenești: de ce cred experții că nu a fost topit apare prima dată în PS News.
14:20
Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța # PSNews.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat pe Facebook că începe modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni pe Facebook că a început implementarea proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare în Portul Constanța. Este unul dintre cele mai importante noduri […] Articolul Ciprian Șerban: Începe modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare la Portul Constanța apare prima dată în PS News.
13:20
Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, comentând rezultatele ultimului sondaj CURS. Conform acestuia, 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% nu mai au încredere în premier. Fifor susține că, în loc să se pregătească pentru o nouă asumare, Bolojan ar trebui […] Articolul Mihai Fifor îi cere demisia lui Ilie Bolojan: 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită apare prima dată în PS News.
13:20
Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut, luni, consultări de aproximativ două ore, la Palatul Cotroceni, pe tema legii bugetului, într-un context tensionat în interiorul coaliției de guvernare. Discuțiile au vizat atât alocările bugetare, în special pentru București, cât și situația politică generală din alianța aflată la putere, potrivit Antena 3 CNN. Întâlnirea […] Articolul Ilei Bolojan a discutat doua ore cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Urmează o ședința cu mize mari a Coaliției apare prima dată în PS News.
13:20
Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit duminică asupra declarațiilor sale din emisiunea Digi24, în care fusese întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, pentru a clarifica sensul răspunsurilor sale și a evita interpretările greșite. „Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns «tăios» la Digi24 când am fost întrebat dacă Ceaușescu a […] Articolul Radu Miruță clarifică declarațiile sale despre Ceaușescu: „Sacrificarea libertății nu poate fi vreodată patriotism” apare prima dată în PS News.
13:20
Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 # PSNews.ro
Comisia specială parlamentară ”România fără violență domestică” și Comisia juridică a Senatului au acordat, luni, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced. ”În conformitate cu datele oficiale, 2025 a fost un an negru. Vorbim de aproape 60 de femei ucise și majoritatea dintre […] Articolul Femicidul, sancționat cu închisoare pe viață, raport adoptat în Parlament. 60 de femei ucise în 2025 apare prima dată în PS News.
13:20
Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești # PSNews.ro
Clasamentul Times Higher Education pentru 2026, în funcție de domeniile de studiu, este dezamăgitor pentru România. Doar în unul singur, țara noastră a reușit să se plaseze în prima jumătate a clasamentului. Surprinzător poate, în domeniul Informatică stăm rău. Dar și mai rău la Educație, iar la categoria Drept, universitățile din țara noastră lipsesc cu […] Articolul Dezastru în Educație: Clasamentul THE 2026 confirmă prăbușirea universităților românești apare prima dată în PS News.
13:20
IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu # PSNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) îi solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, să adreseze scuze publice, în urma unor declarații făcute într-o emisiune televizată, în care a sugerat, într-o formulare ambiguă, că Nicolae Ceaușescu ar fi putut fi considerat patriot. Reprezentanții Institutului cer scuze atât față de victimele regimului comunist, […] Articolul IICCMER îl somează pe ministrul Radu Miruţă să își ceară scuze, după declarațiile legate de Nicolae Ceauşescu apare prima dată în PS News.
13:20
Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont # PSNews.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din anul 2025, vor fi efectuate abia după ce Legea bugetului de stat pe 2026 este aprobată și publicată. Aceste scheme de sprijin sunt plătite din bugetul de stat în anul următor celui pentru care se solicită, astfel că APIA nu poate autoriza […] Articolul Subvențiile pentru agricultură întârzie. Cât mai au de așteptat fermierii până să le intre banii în cont apare prima dată în PS News.
13:20
Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi # PSNews.ro
Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunere recentă a doi membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor. Claudiu Năsui și Cristina Prună au propus ca toate funcțiile publice din USR – parlamentari, primari, europarlamentari – să fie supuse unei limitări a […] Articolul Limitarea mandatelor pentru aleși, noua idee a USR. Argumentele pro și contra, explicate de politologi apare prima dată în PS News.
13:20
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia # PSNews.ro
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră, luni, în zona Midia, iar specialiştii se îndreaptă acolo pentru evaluarea situaţiei. Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord. Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi […] Articolul O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia apare prima dată în PS News.
13:20
Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 # PSNews.ro
Piața pentru a doua zi de energie electrică, acolo unde se întregistrează adesea printre cele mai mari prețuri din Europa, continuă să reprezinte o parte semnificativă din cosumul național – aproape o treime, potrivit datelor aferente anului 2025, prezentate recent de operatorul pieței, OPCOM. „Un număr de 136 participanți au activat pe platforma PZU (piața pentru […] Articolul Piața spot de energie electrică rămâne dominantă: aproape o treime din consumul de energie al României, în 2025 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 # PSNews.ro
Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc, scrie Profit.ro. Acesta susține că România are nevoie de mai multe firme private cu […] Articolul Radu Burnete propune un mecanism de sprijin pentru expansiunea externă a firmelor românești, inclusiv prin Pilonul 2 apare prima dată în PS News.
12:10
Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul # PSNews.ro
Partidele tradiționale au promis că vor învăța din votul de blam dat de românii din diaspora la ultimele alegeri și că vor încerca să le recâștige acestora încrederea. Cu bazinele electorale decimate în rândul românilor de peste hotare, partidele politice tradiționale nu și-au structurat nici până acum – la mai bine de un an – […] Articolul Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul apare prima dată în PS News.
12:10
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, potrivit Profit.ro. Bucureșteanul acuză conducerea Termoenergetica că minte atunci când susține că livrează apă caldă și agent termic, în condițiile în care, în realitate, livrează apă rece și agent termic rece. Având în […] Articolul Plângere penală împotriva Termoenergetica: acuzații de fals și abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
12:10
Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor, iar jumătate vor ca statele membre să păstreze controlul. Atribuțiile UE în materie de securitate 41.7% dintre români își exprimă acordul cu afirmația: „Uniunea Europeană ar trebui să preia mai multe atribuții de la statele membre UE în materie de securitate […] Articolul SONDAJ Jumătate dintre români vor ca UE să se ocupe de securitatea și apărarea lor apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România, potrivit agenșiei de presă News.ro. Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România. “Ştia multe lucruri […] Articolul Ce a vorbit ministrul Ivan cu fiul lui Trump la Davos. Urmează să vină în România apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.