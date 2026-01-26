Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România

12:10

Partidele tradiționale au promis că vor învăța din votul de blam dat de românii din diaspora la ultimele alegeri și că vor încerca să le recâștige acestora încrederea. Cu bazinele electorale decimate în rândul românilor de peste hotare, partidele politice tradiționale nu și-au structurat nici până acum – la mai bine de un an – […] Articolul Diaspora rămâne un electorat neglijat: analiștii avertizează că AUR își consolidează avantajul apare prima dată în PS News.