Unde sunt amplasate radarele capabile să detecteze lansările rachetelor rusești și cine le controlează
Adevarul.ro, 26 ianuarie 2026 21:30
Europa depinde în prezent aproape în totalitate de Statele Unite pentru detectarea timpurie a rachetelor cu rază medie de acțiune despre care Rusia afirmă că le are în dotare.
Acum 10 minute
21:30
Acum 30 minute
21:15
Un tribunal rus a recunoscut că ucrainenii au scufundat crucișătorul Moskva, apoi a șters comunicatul # Adevarul.ro
După aproape patru ani de la pierderea navei-amiral din Marea Neagră, o instanță militară rusă a admis că Moskva a fost lovită de rachete ucrainene.
21:15
Un lanț de benzinării din România a instalat defibrilatoare în 80 de stații: „Accesul rapid la dispozitiv oferă o şansă la supravieţuire” # Adevarul.ro
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de distribuție carburanți din țară, precum și în mai multe spații publice din județele Constanța și Prahova.
Acum o oră
21:00
Trump nu mai merge la Super Bowl, dar a criticat artiștii invitați: „O alegere deplorabilă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu va participa la Super Bowl-ul care va avea loc pe 8 februarie, în California, eveniment la care vor concerta trupa Green Day și artistul Bad Bunny, ambii cunoscuți pentru pozițiile lor critice față de politica administrației sale.
21:00
Un submarin britanic îl urmărește pe „Vladimir cel Mare” lângă Groenlanda. Cooperarea NATO, antidotul unui risc major # Adevarul.ro
Submarinul rus din clasa Project 955A, Vladimir cel Mare, echipat cu 16 rachete balistice, se ascunde sub gheața polară după ce a părăsit Murmansk, înainte de a încerca să pătrundă discret prin punctul strâmt maritim dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit.
Acum 2 ore
20:30
Un accident s-a produs, luni seară, pe Șoseaua Fundeni din sectorul 2 al Capitalei, în urma căruia o autoutilitară, care avea peste 50 de butelii, s-a răsturnat pe o parte.
20:30
O doctoriță de 39 de ani, apreciată de pacienți și colegi și cu o carieră solidă într-una dintre cele mai mari clinici private din Capitală, a fost găsită fără suflare în propria locuință.
20:15
Un grup de bărbați a reușit să salveze un copil dintr-un taxi care se scufunda într-un canal cu apă rece ca gheața. Imaginile surprinse arată cum trei bărbați acționează împreună pentru a scoate copilul din mașina pe jumătate scufundată. Incidentul s-a petrecut ieri noapte, în Dagestan, Rusia.
20:00
Europa va trebui să își majoreze cheltuielile pentru apărare cu până la 10% și să ia în calcul „achiziția unor capacități nucleare proprii”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.
19:45
Ultimele două partide din etapa a 23-a a Superligii au loc în această seară, la Galați șia la Arad.
Acum 4 ore
19:15
Un lider PNL se folosește de un clip vechi cu Bolojan pentru a critica politica actuală. Ce declara premierul în 2017 # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, solicită Guvernului condus de Ilie Bolojan clarificări privind sumele ce urmează să fie transferate autorităților locale pentru investițiile începute.
19:15
Ingineri români au contribuit la cea mai mare rafinărie din Pakistan: „Un exemplu elocvent al colaborării româno-pakistaneze” # Adevarul.ro
Industria energetică din Pakistan continuă să se dezvolte, iar cea mai mare rafinărie a țării, situată în Karachi, a fost realizată cu implicarea inginerilor români.
19:00
Garda de Coastă intervine luni, 26 ianuarie, pentru recuperarea unor fragmente de dronă, observate în Marea Neagră, în apele teritoriale ale României.
19:00
Iranul amenință SUA cu „un răspuns mai dureros și mai decisiv”. Portavionul american a ajuns în Oceanul Indian # Adevarul.ro
Iranul a avertizat luni împotriva unei intervenții americane, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune.
18:45
Un incident îngrijorător a avut loc în după-amiaza zilei de 26 ianuarie, când o dronă-kamikaze de tip „Shahed”, aparținând Federației Ruse, a fost observată zburând liber deasupra centrului Kievului.
18:30
Atacul aerian al Rusiei a avariat Lavra Peșterilor din Kiev, cel mai important lăcaș al ortodoxiei ucrainene. Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial # Adevarul.ro
Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, un atac militar a provocat pagube Lavrei Peșterilor din Kiev – unul dintre cele mai sacre lăcașuri ale creștinismului ortodox și monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO.
18:30
Soldați ruși beți au tras unii în alții după ce s-au certat din cauza unei camere cu termoviziune # Adevarul.ro
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unor dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere de termoviziune capturate, potrivit mișcării partizane Ateș, relatează Kyiv Post.
18:30
Gigi Becali le-a cerut fotbaliștilor de la FCSB să nu-și mai înjure antrenorul: „Eu fac schimbările” # Adevarul.ro
GIgi Becali (67 de ani) a mers în cantonamentul echipei sale.
18:30
Ministerul Justiției a dispus de urgență un control la Penitenciarul Rahova, după evadarea afaceristului turc # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat luni că a dispus de urgență un control la Penitenciarul București-Rahova, după evadarea afaceristului turc Abdullah Atas, care a omorât un polițist.
18:30
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu: „Cu toții ne dorim energie mai ieftină” # Adevarul.ro
Complexul Hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana a primit astăzi undă verde în cadrul Comitetului de Avizare Tehnică (CAT) coordonat de Ministerul Mediului, fiind aprobată emiterea acordului de mediu pentru proiectul hidrocentralei, a anunțat ministrul mediului, Diana Buzoianu.
18:15
Radu Miruță revine asupra declarațiilor despre Ceaușescu: „N-am avut cea mai fericită exprimare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, explică declarațiile sale controversate referitoare la Nicolae Ceaușescu și patriotism, recunoscând că exprimarea sa nu a fost cea mai fericită.
18:15
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Adevarul.ro
România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.
18:15
Decizia lui Trump după ce un american a fost ucis de agenți ICE în Minnesota. „Au făcut o treabă fenomenală” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că îl trimite în statul Minnesota pe Tom Homan, principalul său responsabil pentru problemele de frontieră, în contextul scandalului declanșat de un incident cu agenții ICE.
18:15
UNPLUGGED STORIES cu Leyah: experiența concert-talk, unde muzica se trăiește, nu doar se ascultă! # Adevarul.ro
Într-o lume suprasaturată de ecrane, notificări și ritm accelerat, conceptul „Unplugged Stories” s-a impus rapid ca un refugiu rar de liniște, prezență și sens. Născut dintr-o viziune clară, aproape cinematografică, proiectul semnat de artista Magdalena Marica (Leyah), promotoarea...
17:45
Ipotezele luate în calcul de ministrul Justiției pentru vârsta de răspundere penală a minorilor, după crima de la Cenei # Adevarul.ro
Ministerul Justiției a anunțat că a decis să înființeze un grup de lucru pluridisciplinar care să analizeze posibilitatea modificării legislației penale în cazul minorilor.
Acum 6 ore
17:30
Danileț critică modul în care s-a procedat în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei. „S-a procedat nelegal” # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Danileț a reclamat, luni, că autoritățile nu au procedat legal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei, care a fost lăsat în libertate după ce l-a ucis pe Mario Berinde.
17:30
Ce știm despre gripa din acest sezon: „Mai avem motive de alertă încă două luni”. Cum ne protejăm # Adevarul.ro
Specialiștii au atras atenția, luni, că actualul sezon gripal, dominat de virusul A H3N2 clada K, nu a fost mai sever decât în anii anteriori, deși a debutat mai devreme și a generat un număr mare de cazuri, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.
17:15
Tudorel Toader explică de ce modificările la Codul Penal nu se aplică în cazul crimei de la Cenei. Măsurile DGASPC în cazul criminalului de 13 ani # Adevarul.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a prezentat primele măsuri luate în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei.
17:15
Simbolul noii ordini internaționale: Marele proiect al stațiunii balneare de super-lux din Gaza # Adevarul.ro
Miza este enormă: a fost propusă de Trump și susținută din nou de acesta la de acesta Davos. Totul a început pe 26 februarie anul trecut când, rețeaua sa socială, Trumpa publicat un video.
17:15
Un tânăr riscă până la 10 ani de închisoare, după ce a furat suvițe de păr natural. Prejudiciul se ridică la aproape 200.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din Varșovia, fiind suspectat că a spart un coafor de unde a furat sute de extensii de păr natural, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.
16:45
Guvernul prezintă detalii din programul SAFE. Jurca: Achizițiile vor fi făcute în comun # Adevarul.ro
România a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru finanțarea prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), deschizând calea pentru un împrumut de 16,68 miliarde euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare dintre statele membre participante.
16:45
Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului # Adevarul.ro
Discuțiile privind viitorul conducerii Ceceniei s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul informațiilor tot mai insistente despre deteriorarea stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov.
16:30
Un cuplu legendar al baletului european vine la București: Virna Toppi și Nicola Del Freo dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy # Adevarul.ro
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie 2026, la Sala Palatului, anunță prezența-surpriză în distribuția galei a doi prim-balerini de la celebrul Teatru La Scala din Milano, legendarii Virna Toppi și Nicola Del Freo.
16:15
Mircea Lucescu vrea să se caute în străinătate. Doctorii români l-au trimis acasă, să pregătească barajul cu Turcia # Adevarul.ro
La 80 de ani, Mircea Lucescu este selecționerul naționalei de fotbal a României.
16:15
Autostrada Unirii A8: Opt oferte au fost depuse pentru lotul Iași - Ungheni, finanțat din programul SAFE # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a primit, luni, opt oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, contract finanțat prin programul SAFE.
16:15
Summitul european care riscă să-l irite pe Donald Trump. Liderii europeni mizează pe energia eoliană din Marea Nordului, în ciuda criticilor dure venite din SUA # Adevarul.ro
Liderii europeni se reunesc luni la Hamburg pentru un summit care ar putea evidenția dorința continentului de a-și afirma independența energetică față de Statele Unite, prin promovarea unei tehnologii pe care președintele american Donald Trump a criticat-o în mod repetat: energia eoliană.
16:15
Kremlinul temperează așteptările după discuțiile Rusia-SUA-Ucraina: „Nu ar trebui să ne așteptăm la rezultate rapide” # Adevarul.ro
Moscova spune că negocierile pentru încheierea războiului sunt abia la început și că miza principală rămâne problema teritorială.
16:00
UE a interzis complet importurile de gaze naturale ruseşti. Când intră în vigoare acordul și ce sancțiuni riscă firmele care îl încalcă # Adevarul.ro
Statele membre UE au aprobat luni, 26 ianuarie, interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească.
16:00
„Bună! Eu sunt ANA”: ANAF a lansat un chatbot cu inteligență artificială pentru asistență fiscală în SPV # Adevarul.ro
Românii care au nevoie de serviciile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor fi întâmpinați de „ANA”, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat pentru a oferi contribuabililor informații generale privind obligațiile fiscale.
16:00
La o zi după ce un agent al Patrulei de Frontieră l-a împușcat mortal pe asistentul medicală Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, unii congresmeni republicani cer o anchetă amănunțită, iar alții propun ca agenții federali ce desfășoară operațiuni legate de imigrare să se retragă din Twin Cities.
16:00
Pomicultura, o aventură pe cont propriu. Ce fructe produse în România vom mai avea la raft în anii următori. „Va fi foarte greu” # Adevarul.ro
Pomicultorii afectați de înghețul târziu din primăvara trecută au primit în aceste zile vestea că vor putea solicita sprijin. Banii, mai puțini decât sperau, acoperă în mică parte pierderile. Provocările climatice, pe de altă parte, îi obligă să se adapteze testând soluții.
15:45
Imagine rară cu propagandista înfocată a lui Putin. Diagnosticată cu cancer, Margarita Simonian a publicat o fotografie fără perucă # Adevarul.ro
Propagandista rusă Margarita Simonian a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare cu capul ras.
15:45
Aliații NATO își testează capacitatea de reacție pe Flancul Estic: a început Dynamic Front 26. Ce rol are România # Adevarul.ro
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA.
15:45
Român reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren, dar nu a știut să-l pornească # Adevarul.ro
Scene incredibile au avut loc în miez de noapte într-o gară din Austria Inferioară, unde un cetățean român de 37 de ani a încercat să pună în mișcare un tren parcat.
Acum 8 ore
15:15
PSD a ajuns la capătul răbdării. Nu este consultat şi ascultat de premier, deşi deţine cea mai mare pondere în parlament.
15:15
Despărțire cu lacrimi la Tokyo: Japonia își trimite ultimii panda înapoi în China, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale # Adevarul.ro
Mii de oameni s-au adunat duminică la grădina zoologică Ueno din Tokyo pentru a-și lua rămas-bun de la ultimii doi urși panda rămași în Japonia, care urmează să fie returnați Chinei marți.
15:00
Copilul care a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din Oradea era „un elev exemplar”. Cum a aflat tatăl ce s-a întâmplat cu băiatul # Adevarul.ro
Băiatul care a murit în dimineața de luni, 26 ianuarie, după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea, era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine, potrivit eBihoreanul.
15:00
Președintele Serbiei și-a avertizat guvernul că Ucraina ar putea deveni membră a UE în 2027. Cine suține Kievul și cine s-ar putea opune? # Adevarul.ro
Posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană într-un termen accelerat a început să fie discutată tot mai des, inclusiv în cercuri politice care privesc cu reticență această perspectivă.
14:45
Cine este vinovat pentru evadarea afaceristului turc care a omorât un polițist. Ministrul Justiției: „A fost recompensat de 72 de ori” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că responsabilitatea pentru evadarea afaceristului turc Abdullah Atas aparține experților care fac evaluări în sistemul penitenciar.
14:45
Lumea are la dispoziție patru ani pentru a-și proteja datele, avertizează Comisia Europeană # Adevarul.ro
Noile tehnologii ar putea face inutile actualele sisteme de criptare până la sfârșitul deceniului.
