Alerte cu bombă și amenințări cu moartea în Ungaria: un tânăr român de 17 ani, printre suspecți

La o zi după ce un agent al Patrulei de Frontieră l-a împușcat mortal pe asistentul medicală Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, unii congresmeni republicani cer o anchetă amănunțită, iar alții propun ca agenții federali ce desfășoară operațiuni legate de imigrare să se retragă din Twin Cities.