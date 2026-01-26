Pace în Fâșia Gaza: Israel și Hamas au cooperat în recuperarea osemintelor ultimului ostatic israelian. Președintele Herzog și-a dat jos insigna

17:20

Spar, grupul austriac de retail, are are sediul în Salzburg, a renunțat total la filiala sa de retail Sportiv, Hervis. În perioada 2023-2024, Hervis a acumulat pierderi uriașe, de pse 100 de milioane de euro. Doar în anul 2023, deficitl, cu tot cu pierderi, s-a ridicat la 64 de milioane de euro, iar un an […]