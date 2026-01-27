Rusia și rețelele de trafic de migranți: recrutare de soldați pentru Ucraina

21:40

Liberalizarea pieței gazelor din România, programată pentru 1 aprilie, va provoca scumpiri de până la 3.000 de lei pe an pentru consumatorii casnici. Ofertele disponibile variază între 0,32 și 0,41 lei pe kWh. Specialiștii avertizează că autoritățile nu au gestionat corect tranziția, generând incertitudine și haos. Liberalizarea pieței gazelor va avea loc pe 1 aprilie … Articolul Gazele se vor scumpi cu 3.000 lei pe an: Oferte pe piață după liberalizare apare prima dată în Main News.