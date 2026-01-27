Dacă Trump e dement, ce scuză are restul lumii?

02:00

Victor Angelescu a confirmat negocierile pentru plecarea lui Antoine Baroan de la Rapid, după victoria cu UTA. Chiar dacă nu există oferte concrete pentru alți jucători, oficialul speră ca transferul lui Baroan să se finalizeze, în timp ce echipa luptă pentru titlu, aflându-se pe locul secund în Liga 1.