Dacă Trump e dement, ce scuză are restul lumii?
MainNews.ro, 27 ianuarie 2026 07:50
Într-o lume în criză, cum influențează haosul provocat de Trump și reacțiile tardive ale liderilor europeni stabilitatea globală? De la violența în România la dilemele geopolitice ale Franței și Germaniei, este timpul să ne întrebăm: unde sunt liderii cu adevărat curajoși care pot schimba soarta națiunilor? Trump continuă să genereze haos și instabilitate, afectând democrația
• • •
Acum 5 minute
08:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirmă că nu se discută despre schimbarea premierului Ilie Bolojan în cadrul PNL, subliniind importanța stabilității guvernamentale pentru economia României. Tensiunile din coaliție afectează negativ țara, iar menținerea unui climat predictibil este esențială pentru atragerea investitorilor și realizarea reformelor. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a afirmat că nu există discuții în PNL
Acum 15 minute
08:10
Primăriile din România risipesc banii publici prin achiziții nejustificate, inclusiv telefoane și abonamente mai multe decât angajații. Raportul Curții de Conturi relevă peste 170.000 de lei cheltuiți fără evidență. Alte abateri includ plăți fără contracte, pelerinaje și echipamente lipsă. Auditorii Curții de Conturi au descoperit risipă de fonduri publice în primăriile din județul Prahova, Buzău
Acum 30 minute
08:00
Contul tău ar putea fi în pericol! 48 de milioane de parole Gmail au fost expuse, iar infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Află cum să îți protejezi contul: schimbă-ți parola, activează verificarea în doi pași și verifică sesiunile active. Detalii despre amenințare și măsuri de protecție. 48 de milioane de parole
08:00
Alex Dobre, jucător cheie al echipei Rapid, a declarat că echipa este pregătită să lupte pentru titlu, subliniind importanța victoriei recente împotriva UTA. El a evidențiat că, dacă echipa va continua să se îmbunătățească, vor avea șanse mari să fie în frunte. Suporterii sunt esențiali în acest parcurs. Alex Dobre a marcat o lovitură de
Acum o oră
07:50
Într-o lume în criză, cum influențează haosul provocat de Trump și reacțiile tardive ale liderilor europeni stabilitatea globală? De la violența în România la dilemele geopolitice ale Franței și Germaniei, este timpul să ne întrebăm: unde sunt liderii cu adevărat curajoși care pot schimba soarta națiunilor? Trump continuă să genereze haos și instabilitate, afectând democrația
07:40
Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un atac masiv al Rusiei asupra NATO în următorii doi ani. Scenariul pesimist include zeci de mii de soldați aliați, spitale inundate cu răniți și provocări hibride complexe, subliniind necesitatea unui sprijin civil robust și colaborare eficientă în situații de criză. Generalul-locotenent Gerald Funke pregătește Bundeswehr-ul pentru un posibil
Acum 2 ore
07:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre Legea Bugetului pe 2026, amenințând cu refuzul promulgării dacă nu se respectă rezultatele referendumului pentru București. El cere ca fondurile pentru Primăria Capitalei să rămână neîndepărtate de Guvern. Află mai multe detalii despre măsurile fiscale propuse. Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan
07:10
Mandat de arestare european a fost emis pe numele milionarului turc Abdullah Atas, evadat din Penitenciarul Rahova după o permisie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus control asupra circumstanțelor evadării și propune măsuri de monitorizare a deținuților pentru prevenirea situațiilor similare. Abdullah Atas, milionar turc, a evadat din Penitenciarul București-Rahova după ce a beneficiat de
07:00
Detalii șocante ies la iveală despre minorul acuzat de crima din Cenei, fost jucător de fotbal cu comportamente violente. A fost implicat într-un caz judiciar grav, unde un adolescent de 15 ani a fost găsit mort. Comunitatea este revoltată, iar autoritățile discută despre responsabilitatea minorilor. Un minor de 13 ani este acuzat de crima unui
06:50
Prăbușirea piețelor financiare globale este provocată de creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze, evaluată la 7 trilioane de dolari. Tensiunile afectează cursul de schimb yen-dolar și provoacă turbulențe pe piețele internaționale, cu implicații profunde pentru stabilitatea economică globală. Creșterea rapidă a randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze amenință stabilitatea piețelor internaționale Piața datoriei guvernamentale din Japonia
06:40
Candidatul republican Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, acuzând o campanie de răzbunare împotriva cetățenilor din partea autorităților federale. Madel afirmă că republicanii au făcut aproape imposibil ca un republican să câștige alegerile în stat, accentuând tensiunile din Partidul Republican. Avocatul Chris Madel s-a retras din cursa republicană pentru guvernatorul Minnesota, criticând
Acum 4 ore
06:10
Un srilankez a învățat limba română și imnul național fără a fi fost vreodată în România. După ce s-a îndrăgostit de România acum 20 de ani, bărbatul a învățat limba din cărți, demonstrând pasiune și dăruire. Povestea lui a devenit virală, stârnind admirația multor români. Srilankezul a învățat limba română timp de 10 ani fără
06:10
Strategie naţională pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim” # MainNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu propune o strategie națională integrată pentru combaterea infracționalității juvenile, având în vedere modificarea condițiilor de răspundere penală a minorilor. Această inițiativă vizează analiza cauzelor și necesitatea prevenirii violenței, subliniind responsabilitatea socială în educația tinerilor. Ministrul Justiției Radu Marinescu propune modificarea condițiilor răspunderii penale a minorilor Grupul de lucru va colabora cu
06:00
Omenirea trebuie să se trezească în fața pericolelor inteligenței artificiale, avertizează Dario Amodei. Riscurile includ pierderi masive de locuri de muncă, bioterorism și posibilitatea ca AI să scape de sub control. Măsurile de siguranță sunt insuficiente pentru a gestiona aceste provocări iminente. Avertismentul lui Dario Amodei subliniază riscurile dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale Există temeri
06:00
Costel Gâlcă a avut reacții pozitive după victoria împotriva UTA, evidențiind debutul reușit al lui Olimpiu Moruțan, care a contribuit decisiv la golul echipei sale. Tehnicianul a subliniat importanța colectivului și intensitatea meciurilor, afirmând că toți jucătorii sunt esențiali pentru atingerea obiectivului. Rapid București obține o victorie importantă, menținându-se aproape de liderul Universitatea Craiova Costel
05:50
Rusia folosește rețelele de migrație din Africa, Asia și America de Sud pentru a recruta soldați pentru războiul din Ucraina. Mii de tineri, atrași de promisiuni de muncă, sunt înrolați sub false pretexte și ajung în prima linie. Situația disperată din țările de origine facilitează exploatarea acestora de către recrutori. Rusia folosește rutele de migrație
05:50
Importurile de gaz rusesc în UE vor fi interzise în două tranșe până în 2027, Ungaria contestând decizia la CJUE. Această interdicție marchează sfârșitul dependenței energetice de Rusia și intensifică tranziția către surse de energie regenerabilă, având implicații economice semnificative pentru Moscova. Importurile de gaz rusesc în UE vor fi interzise în două tranșe până
05:10
Premierul Ilie Bolojan trebuie să își îmbunătățească comunicarea, deoarece PNL scade în sondaje pe fondul creșterii nemulțumirii populare. AUR conduce intențiile de vot, iar PSD înregistrează o ușoară creștere. Bolojan va fi nevoit să facă compromisuri pentru a atinge obiectivele guvernamentale în acest climat economic tensionat. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu scăderi în sondaje
05:00
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid după victoria cu UTA, scor 2-1. Echipa a ajuns la un acord cu brazilianul Talisson, care a efectuat deja vizita medicală. Jucătorul va semna contractul în curând, dar va necesita între trei săptămâni și o lună înainte de a debuta în Liga 1. Victor Angelescu a
05:00
Ucigașul lui Mario Berinde, un băiat de 13 ani, a fost mutat cu familia după protestele a 150 de localnici. Acesta, nefiind responsabil penal, este supus unor evaluări medicale și psihologice. Autoritățile analizează nevoile sale pentru prevenirea incidentelor similare. Detalii despre acesta și cazul său aici. Ucigașul lui Mario Berinde a fost mutat după protestele
04:30
Creierul jafului de 150.000 de euro, comis împotriva chef-ului premiat cu stea Michelin Simone Zanoni, a fost prins în timp ce planifica o nouă lovitură. Suspecții, incluzi fiind bănuți și complici, sunt acuzați de conspirație criminală. Descoperă detaliile acestui caz captivant și implicațiile sale. Creierul jafului unui ceas de 150.000 de euro a fost prins
Acum 6 ore
04:10
Medicul Cătălin Cîrstoiu colaborează cu Marcel Ciolacu pentru a construi un consorțiu medical la Buzău. Proiectul vizează dezvoltarea unui parteneriat între Spitalul Universitar de Urgență din București și spitalele din județ, având ca scop îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor medicale pentru pacienți. Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgenţă, colaborează cu Marcel Ciolacu pentru dezvoltarea unui
04:00
Joao Lameira părăsește Oțelul Galați și se alătură echipei poloneze Wieczysta Cracovia, după un transfer de 400.000 de euro. Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, mijlocașul portughez a contribuit semnificativ la echipă, marcat 5 goluri și oferit 2 pase decisive. Lameira va juca din nou alături de Paulinho. Oțelul Galați pierde căpitanul
04:00
Europarlamentarul polonez Dominik Tarczynski a generat un scandal în Polonia lăudând acțiunile agenților ICE după uciderea a doi cetățeni americani în Minneapolis. Comentariile sale au stârnit reacții indignate, inclusiv din partea colegilor de partid și oficialilor guvernamentali, fiind considerate o apologie a crimei. Europarlamentarul polonez Dominik Tarczynski a lăudat omorurile comise de agenții ICE în
03:40
Află cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere. Zona nord este cea mai scumpă, în timp ce sudul și vestul oferă prețuri mai accesibile. Consultă tabelul nostru pentru cele mai recente estimări. Chiriile în București pentru 2026 variază în funcție de
03:30
Beatriz, o fată de 15 ani din Brazilia, a murit după ce a fost electrocutată în timp ce folosea telefonul în timpul încărcării. Specialiștii avertizează asupra pericolelor utilizării telefoanelor cu încărcătoare defecte. Este esențial să evităm folosirea telefoanelor conectate în apropierea apei sau cu mâinile ude. Beatriz, o fata de 15 ani din Jutai, Brazilia,
03:10
Sorin Grindeanu a respins ferm ideea unui troc politic pentru un post la serviciile de informații, declarând că nu a negociat nimic. Liderul PSD a discutat despre acordul Mercosur și tensiunile din coaliție legate de pachetul de relansare economică, subliniind că nu are legătură între funcții și economie. Sorin Grindeanu a respins ideea unui troc
03:00
Adrian Mihalcea a comentat despre șansele UTA la play-off după înfrângerea cu Rapid, scor 1-2. Antrenorul a remarcat că echipa a jucat bine, dar calitatea individuală a jucătorilor a decis meciul. Mihalcea este dezamăgit de golurile primite din faze fixe și se concentrează pe următorul joc cu FC Argeș. UTA a pierdut meciul cu Rapid,
03:00
Viviana Niță, medic radiolog din București, a fost găsită moartă în apartamentul său, lăsând un bilet de adio cu mesajul „Îmi pare rău!” Fostul soț a descoperit-o după ce nu a mai răspuns la apeluri. Ancheta indică sinuciderea ca principală ipoteză, dar rezultatele necropsiei sunt așteptate pentru detalii suplimentare. Doctorița Viviana Niță, în vârstă de … Articolul Viviana Niță, doctorița din București, găsită moartă cu bilet de adio apare prima dată în Main News.
02:40
George Niculescu, șeful ANRE, a schimbat furnizorul de energie și a declarat că procesul a fost foarte simplu. Peste 650.000 de consumatori au optat pentru portarea la alt furnizor în 2025. Prețul contractului este de 1,07 lei/kWh. Află detalii despre cum poți face și tu această schimbare. George Niculescu, șeful ANRE, și-a schimbat recent furnizorul … Articolul Ce sumă plătește șeful ANRE pentru energie după schimbarea furnizorului? apare prima dată în Main News.
02:30
Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump scade după tragediile din Minneapolis # MainNews.ro
Sprijinul americanilor pentru politica lui Trump în imigrație a scăzut semnificativ, ajungând la un minim istoric de 39%. Aceasta urmează unor incidente violente, inclusiv uciderea a două persoane de către agenții ICE în Minneapolis, generând un val de proteste și dezaprobări majore în rândul populației. Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump a … Articolul Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump scade după tragediile din Minneapolis apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
02:10
Rețelele de socializare au un impact major în politică, afectând încrederea cetățenilor în instituții. Expertul Radu Delicote subliniază cum dezbaterile lipsesc, iar fake-news-ul proliferază, ceea ce complică accesul la adevărul absolut. Este vitală o distincție între sursele de informare oficiale și opiniile politice. Rețelele de socializare influențează profund comunicarea politică și implicarea civică Informațiile circulă … Articolul Rețelele de socializare și politicianismul: De ce nu mai știm ce e adevărul apare prima dată în Main News.
02:00
Victor Angelescu a confirmat negocierile pentru plecarea lui Antoine Baroan de la Rapid, după victoria cu UTA. Chiar dacă nu există oferte concrete pentru alți jucători, oficialul speră ca transferul lui Baroan să se finalizeze, în timp ce echipa luptă pentru titlu, aflându-se pe locul secund în Liga 1. Victor Angelescu confirmă negocieri pentru plecarea … Articolul Negocieri avansate pentru plecarea de la Rapid, confirmate după victoria cu UTA apare prima dată în Main News.
02:00
Adunarea Națională a Franței a votat interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea minorilor. Proiectul, susținut de președintele Emmanuel Macron, va intra în vigoare în septembrie 2026, garantând un mediu online mai sigur pentru tineri. Adunarea Națională a Franței a votat pentru interzicerea rețelelor de … Articolul Social media interzise copiilor sub 15 ani: vot în Franța apare prima dată în Main News.
01:40
Proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă avansează, constituind cea mai mare investiție energetică din România în ultimii 35 de ani. EnergoNuclear a solicitat oferte pentru materiale și pregătește finanțarea necesară construcției, estimând un cost total de 7 miliarde de euro, cu un ATR așteptat pentru anul viitor. Proiectul reactoarelor 3 și 4 de … Articolul Investiție istorică: Reactoarele 3 și 4 Cernavodă intră în execuție apare prima dată în Main News.
01:30
Cel puțin 15 persoane au decedat în urma naufragiului unui feribot în sudul Filipinelor, cu peste 350 de pasageri la bord. 316 au fost salvate, iar alte 28 sunt dispărute. Autoritățile, inclusiv paza de coastă și marina, desfășoară operațiuni de căutare și salvare. Feriboturile sunt vitale în Filipine, dar adesea supraincărcate. Cel puțin 15 morți … Articolul Naufragiul feribotului din sudul Filipinelor: 15 morți confirmate apare prima dată în Main News.
01:10
Sorin Grindeanu afirmă că măsurile de austeritate propuse de prim-ministrul Ilie Bolojan nu sunt sprijinite nici de membrii PNL. El subliniază că susținerea pentru aceste măsuri provine doar de la o parte dintre USR-iști și de la câțiva lăudători independenți, evidențiind opoziția PSD față de majorarea TVA-ului. Sorin Grindeanu susține că măsurile de austeritate propuse … Articolul Grindeanu dezvăluie: PNL, împotriva măsurilor de austeritate ale lui Bolojan apare prima dată în Main News.
01:00
Porto a învins Gil Vicente cu 3-0, consolidându-și poziția de lider în Liga Portugal, având 52 de puncte după 18 meciuri. Gil Vicente, clasat pe locul cinci, a terminat partida în 10 oameni. Benfica a dominat Estrela Amadora cu 4-0, iar Sporting s-a impus la Arouca cu 2-1. Detalii despre fiecare meci. Porto a câștigat … Articolul Porto – Gil Vicente 3-0: Spectacolul liderului, oaspeți în zece oameni apare prima dată în Main News.
01:00
Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a avut o discuție „productivă” cu președintele Trump, care a acceptat să ia în considerare reducerea forțelor federale de imigrație după un incident controversat în Minneapolis. Ambii lideri doresc investigații imparțiale și măsuri pentru îmbunătățirea siguranței publice. Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a avut o discuție „productivă” cu președintele Trump despre reducerea … Articolul Walz: Ce compromis e dispus să facă Trump după discuția cu Minnesota apare prima dată în Main News.
00:40
ANA de la ANAF este un chatbot dedicat contribuabililor, oferind informații despre obligațiile fiscale. Disponibil inițial în conturile SPV, acest asistent virtual se va extinde pe portalul ANAF. Interacțiunile utilizatorilor vor ajuta la îmbunătățirea funcționalității și preciziei acestuia, facilitând accesul la informații fiscale. ANAF a lansat un chatbot numit ANA pentru asistența contribuabililor în obținerea … Articolul Ana de la ANAF: Asistent virtual pentru soluții fiscale rapide și eficiente apare prima dată în Main News.
00:30
Chris Madel, avocat și politician republican, s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, criticând acțiunile agenților ICE după uciderea a doi cetățeni. El a denunțat represaliile împotriva statului și a subliniat tensiunile din Partidul Republican legate de imigrație, iar incidentul recent a stârnit controverse. Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, denunțând represaliile … Articolul Republicanul renunță la cursa pentru guvernatorul Minnesota și critică agenții ICE apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu va accepta decuplarea pachetului de relansare economică de cel privind reforma administrației. Grindeanu consideră esențial acest pachet pentru continuarea colaborării în coaliție, subliniind că măsurile propuse sunt cruciale pentru economia României și nu pentru partid. Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu va accepta decuplarea pachetului de … Articolul PSD menține pachetul de relansare economică, esențial pentru coaliție apare prima dată în Main News.
00:00
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, susține că nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate ale premierului Ilie Bolojan. Într-o intervenție la România TV, Grindeanu a accentuat că în jurul politicii de austeritate au mai rămas doar o parte dintre USR-işti și câțiva susținători din zona ONG. Sorin Grindeanu afirmă că liberalii nu … Articolul Grindeanu: Liberalii resping măsurile de austeritate, doar USR le susține apare prima dată în Main News.
26 ianuarie 2026
23:50
Ministrul Justiției inspectează Penitenciarul Rahova, brățări electronice pentru deținuți # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova după evadarea unui deținut turc. Se propune monitorizarea celor aflați în permisie cu brățări electronice și utilizarea dronelor pentru supravegherea penitenciarelor, în contextul prevenirii unor incidente similare. Corpul de Control a fost trimis la Penitenciarul Rahova după evadarea unui deținut turc condamnat pentru … Articolul Ministrul Justiției inspectează Penitenciarul Rahova, brățări electronice pentru deținuți apare prima dată în Main News.
23:50
Marius Șumudică nu renunță, chiar după eșecul cu Al-Ittihad. Tehnicianul român este mândru de jucătorii săi și promite că echipa va lupta până în ultimul moment pentru a evita retrogradarea. Al-Okhdood rămâne cu 9 puncte, dar Șumudică crede în dezvoltarea echipei și în obținerea rezultatelor dorite. Marius Șumudică rămâne optimist în ciuda eșecului cu Al-Ittihad … Articolul Marius Șumudică rămâne optimist după înfrângerea cu Al-Ittihad apare prima dată în Main News.
23:40
UE a semnat un acord comercial de liber schimb cu India, considerând că succesul acestui parteneriat va aduce stabilitate și prosperitate pe plan mondial. Ursula von der Leyen subliniază importanța comerțului liber în fața tarifelor, promovând locuri de muncă și o ordine internațională predictibilă. SUA exercită presiuni asupra Canadei pentru a refuza acordul comercial cu … Articolul Impactul succesului Indiei asupra stabilității și prosperității globale apare prima dată în Main News.
23:30
Furtuna istorică din SUA aduce temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente, afectând 20 de state. Schimbările climatice influențează vremea, făcând episoadele de frig extrem mai rare și mai intense. Vortexul polar joacă un rol crucial, iar încălzirea Arcticii contribuie la aceste fenomene severe. Furtuna de iarnă extremă afectează 20 de state din SUA, cu … Articolul Valul de frig extrem din SUA: Legătura cu schimbările climatice globale apare prima dată în Main News.
23:10
Ministrul Oana Țoiu subliniază importanța prezenței României pe plan internațional, chiar și fără șeful statului Nicușor Dan la Davos. România găzduiește Summitul B9, consolidându-și influența în regiune. Țoiu salută invitația lui Trump pentru România în Consiliul pentru Pace, recunoscând contribuția țării în relațiile regionale. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că președintele Nicușor Dan este … Articolul Nicușor Dan e „prezent internațional”, spune Țoiu despre invitația lui Trump apare prima dată în Main News.
23:00
Studii recente arată cum percep românii din diaspora evoluția țării, evidențiind antipatia comună față de politicieni și nemulțumirile legate de corupție și sistemele social. Votanții lui Nicușor Dan simt integrare, în timp ce susținătorii lui George Simion se confruntă cu dezamăgiri legate de viața în străinătate. Articolul Românii din diaspora: Antipatia față de politicieni și viitorul populismului apare prima dată în Main News.
23:00
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru prima inventariere a pădurilor din Republica Moldova. Proiectul, anunțat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, va furniza date esențiale despre starea pădurilor, contribuind la combaterea tăierilor ilegale și gestionarea durabilă a acestora. Colaborarea dintre cele două state este crucială pentru protecția mediu. România va aloca 1,7 milioane de … Articolul România investește în inventarierea pădurilor din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
