Marius Șumudică rămâne optimist după înfrângerea cu Al-Ittihad

Trenurile poloneze de la Pesa au început testele de anduranță pe rețeaua feroviară românească, în cadrul unui contract de 2,77 miliarde lei pentru 62 rame electrice. Primele teste se desfășoară pe ruta București-Constanța, iar probele vizează 10.000 km pentru primul tren și 2.000 km pentru al doilea.