Rețelele de socializare și politicianismul: De ce nu mai știm ce e adevărul
MainNews.ro, 27 ianuarie 2026 02:10
Rețelele de socializare au un impact major în politică, afectând încrederea cetățenilor în instituții. Expertul Radu Delicote subliniază cum dezbaterile lipsesc, iar fake-news-ul proliferază, ceea ce complică accesul la adevărul absolut. Este vitală o distincție între sursele de informare oficiale și opiniile politice. Rețelele de socializare influențează profund comunicarea politică și implicarea civică Informațiile circulă … Articolul Rețelele de socializare și politicianismul: De ce nu mai știm ce e adevărul apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
03:10
Sorin Grindeanu a respins ferm ideea unui troc politic pentru un post la serviciile de informații, declarând că nu a negociat nimic. Liderul PSD a discutat despre acordul Mercosur și tensiunile din coaliție legate de pachetul de relansare economică, subliniind că nu are legătură între funcții și economie. Sorin Grindeanu a respins ideea unui troc … Articolul Reacția lui Grindeanu la întrebarea despre un post la servicii în coaliție apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
03:00
Adrian Mihalcea a comentat despre șansele UTA la play-off după înfrângerea cu Rapid, scor 1-2. Antrenorul a remarcat că echipa a jucat bine, dar calitatea individuală a jucătorilor a decis meciul. Mihalcea este dezamăgit de golurile primite din faze fixe și se concentrează pe următorul joc cu FC Argeș. UTA a pierdut meciul cu Rapid, … Articolul Adrian Mihalcea: Mesaj clar despre șansele de play-off după UTA – Rapid 1-2 apare prima dată în Main News.
03:00
Viviana Niță, medic radiolog din București, a fost găsită moartă în apartamentul său, lăsând un bilet de adio cu mesajul „Îmi pare rău!” Fostul soț a descoperit-o după ce nu a mai răspuns la apeluri. Ancheta indică sinuciderea ca principală ipoteză, dar rezultatele necropsiei sunt așteptate pentru detalii suplimentare. Doctorița Viviana Niță, în vârstă de … Articolul Viviana Niță, doctorița din București, găsită moartă cu bilet de adio apare prima dată în Main News.
Acum o oră
02:40
George Niculescu, șeful ANRE, a schimbat furnizorul de energie și a declarat că procesul a fost foarte simplu. Peste 650.000 de consumatori au optat pentru portarea la alt furnizor în 2025. Prețul contractului este de 1,07 lei/kWh. Află detalii despre cum poți face și tu această schimbare. George Niculescu, șeful ANRE, și-a schimbat recent furnizorul … Articolul Ce sumă plătește șeful ANRE pentru energie după schimbarea furnizorului? apare prima dată în Main News.
02:30
Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump scade după tragediile din Minneapolis # MainNews.ro
Sprijinul americanilor pentru politica lui Trump în imigrație a scăzut semnificativ, ajungând la un minim istoric de 39%. Aceasta urmează unor incidente violente, inclusiv uciderea a două persoane de către agenții ICE în Minneapolis, generând un val de proteste și dezaprobări majore în rândul populației. Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump a … Articolul Sprijinul americanilor pentru politica de imigrație a lui Trump scade după tragediile din Minneapolis apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
02:10
02:00
Victor Angelescu a confirmat negocierile pentru plecarea lui Antoine Baroan de la Rapid, după victoria cu UTA. Chiar dacă nu există oferte concrete pentru alți jucători, oficialul speră ca transferul lui Baroan să se finalizeze, în timp ce echipa luptă pentru titlu, aflându-se pe locul secund în Liga 1. Victor Angelescu confirmă negocieri pentru plecarea … Articolul Negocieri avansate pentru plecarea de la Rapid, confirmate după victoria cu UTA apare prima dată în Main News.
02:00
Adunarea Națională a Franței a votat interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea minorilor. Proiectul, susținut de președintele Emmanuel Macron, va intra în vigoare în septembrie 2026, garantând un mediu online mai sigur pentru tineri. Adunarea Națională a Franței a votat pentru interzicerea rețelelor de … Articolul Social media interzise copiilor sub 15 ani: vot în Franța apare prima dată în Main News.
01:40
Proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă avansează, constituind cea mai mare investiție energetică din România în ultimii 35 de ani. EnergoNuclear a solicitat oferte pentru materiale și pregătește finanțarea necesară construcției, estimând un cost total de 7 miliarde de euro, cu un ATR așteptat pentru anul viitor. Proiectul reactoarelor 3 și 4 de … Articolul Investiție istorică: Reactoarele 3 și 4 Cernavodă intră în execuție apare prima dată în Main News.
01:30
Cel puțin 15 persoane au decedat în urma naufragiului unui feribot în sudul Filipinelor, cu peste 350 de pasageri la bord. 316 au fost salvate, iar alte 28 sunt dispărute. Autoritățile, inclusiv paza de coastă și marina, desfășoară operațiuni de căutare și salvare. Feriboturile sunt vitale în Filipine, dar adesea supraincărcate. Cel puțin 15 morți … Articolul Naufragiul feribotului din sudul Filipinelor: 15 morți confirmate apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
01:10
Sorin Grindeanu afirmă că măsurile de austeritate propuse de prim-ministrul Ilie Bolojan nu sunt sprijinite nici de membrii PNL. El subliniază că susținerea pentru aceste măsuri provine doar de la o parte dintre USR-iști și de la câțiva lăudători independenți, evidențiind opoziția PSD față de majorarea TVA-ului. Sorin Grindeanu susține că măsurile de austeritate propuse … Articolul Grindeanu dezvăluie: PNL, împotriva măsurilor de austeritate ale lui Bolojan apare prima dată în Main News.
01:00
Porto a învins Gil Vicente cu 3-0, consolidându-și poziția de lider în Liga Portugal, având 52 de puncte după 18 meciuri. Gil Vicente, clasat pe locul cinci, a terminat partida în 10 oameni. Benfica a dominat Estrela Amadora cu 4-0, iar Sporting s-a impus la Arouca cu 2-1. Detalii despre fiecare meci. Porto a câștigat … Articolul Porto – Gil Vicente 3-0: Spectacolul liderului, oaspeți în zece oameni apare prima dată în Main News.
01:00
Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a avut o discuție „productivă” cu președintele Trump, care a acceptat să ia în considerare reducerea forțelor federale de imigrație după un incident controversat în Minneapolis. Ambii lideri doresc investigații imparțiale și măsuri pentru îmbunătățirea siguranței publice. Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a avut o discuție „productivă” cu președintele Trump despre reducerea … Articolul Walz: Ce compromis e dispus să facă Trump după discuția cu Minnesota apare prima dată în Main News.
00:40
ANA de la ANAF este un chatbot dedicat contribuabililor, oferind informații despre obligațiile fiscale. Disponibil inițial în conturile SPV, acest asistent virtual se va extinde pe portalul ANAF. Interacțiunile utilizatorilor vor ajuta la îmbunătățirea funcționalității și preciziei acestuia, facilitând accesul la informații fiscale. ANAF a lansat un chatbot numit ANA pentru asistența contribuabililor în obținerea … Articolul Ana de la ANAF: Asistent virtual pentru soluții fiscale rapide și eficiente apare prima dată în Main News.
00:30
Chris Madel, avocat și politician republican, s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, criticând acțiunile agenților ICE după uciderea a doi cetățeni. El a denunțat represaliile împotriva statului și a subliniat tensiunile din Partidul Republican legate de imigrație, iar incidentul recent a stârnit controverse. Chris Madel s-a retras din cursa pentru guvernatorul Minnesota, denunțând represaliile … Articolul Republicanul renunță la cursa pentru guvernatorul Minnesota și critică agenții ICE apare prima dată în Main News.
00:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu va accepta decuplarea pachetului de relansare economică de cel privind reforma administrației. Grindeanu consideră esențial acest pachet pentru continuarea colaborării în coaliție, subliniind că măsurile propuse sunt cruciale pentru economia României și nu pentru partid. Sorin Grindeanu a afirmat că PSD nu va accepta decuplarea pachetului de … Articolul PSD menține pachetul de relansare economică, esențial pentru coaliție apare prima dată în Main News.
00:00
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD, susține că nici liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate ale premierului Ilie Bolojan. Într-o intervenție la România TV, Grindeanu a accentuat că în jurul politicii de austeritate au mai rămas doar o parte dintre USR-işti și câțiva susținători din zona ONG. Sorin Grindeanu afirmă că liberalii nu … Articolul Grindeanu: Liberalii resping măsurile de austeritate, doar USR le susține apare prima dată în Main News.
26 ianuarie 2026
23:50
Ministrul Justiției inspectează Penitenciarul Rahova, brățări electronice pentru deținuți # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova după evadarea unui deținut turc. Se propune monitorizarea celor aflați în permisie cu brățări electronice și utilizarea dronelor pentru supravegherea penitenciarelor, în contextul prevenirii unor incidente similare. Corpul de Control a fost trimis la Penitenciarul Rahova după evadarea unui deținut turc condamnat pentru … Articolul Ministrul Justiției inspectează Penitenciarul Rahova, brățări electronice pentru deținuți apare prima dată în Main News.
23:50
Marius Șumudică nu renunță, chiar după eșecul cu Al-Ittihad. Tehnicianul român este mândru de jucătorii săi și promite că echipa va lupta până în ultimul moment pentru a evita retrogradarea. Al-Okhdood rămâne cu 9 puncte, dar Șumudică crede în dezvoltarea echipei și în obținerea rezultatelor dorite. Marius Șumudică rămâne optimist în ciuda eșecului cu Al-Ittihad … Articolul Marius Șumudică rămâne optimist după înfrângerea cu Al-Ittihad apare prima dată în Main News.
23:40
UE a semnat un acord comercial de liber schimb cu India, considerând că succesul acestui parteneriat va aduce stabilitate și prosperitate pe plan mondial. Ursula von der Leyen subliniază importanța comerțului liber în fața tarifelor, promovând locuri de muncă și o ordine internațională predictibilă. SUA exercită presiuni asupra Canadei pentru a refuza acordul comercial cu … Articolul Impactul succesului Indiei asupra stabilității și prosperității globale apare prima dată în Main News.
23:30
Furtuna istorică din SUA aduce temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente, afectând 20 de state. Schimbările climatice influențează vremea, făcând episoadele de frig extrem mai rare și mai intense. Vortexul polar joacă un rol crucial, iar încălzirea Arcticii contribuie la aceste fenomene severe. Furtuna de iarnă extremă afectează 20 de state din SUA, cu … Articolul Valul de frig extrem din SUA: Legătura cu schimbările climatice globale apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
23:10
Ministrul Oana Țoiu subliniază importanța prezenței României pe plan internațional, chiar și fără șeful statului Nicușor Dan la Davos. România găzduiește Summitul B9, consolidându-și influența în regiune. Țoiu salută invitația lui Trump pentru România în Consiliul pentru Pace, recunoscând contribuția țării în relațiile regionale. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că președintele Nicușor Dan este … Articolul Nicușor Dan e „prezent internațional”, spune Țoiu despre invitația lui Trump apare prima dată în Main News.
23:00
Studii recente arată cum percep românii din diaspora evoluția țării, evidențiind antipatia comună față de politicieni și nemulțumirile legate de corupție și sistemele social. Votanții lui Nicușor Dan simt integrare, în timp ce susținătorii lui George Simion se confruntă cu dezamăgiri legate de viața în străinătate. Articolul Românii din diaspora: Antipatia față de politicieni și viitorul populismului apare prima dată în Main News.
23:00
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru prima inventariere a pădurilor din Republica Moldova. Proiectul, anunțat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, va furniza date esențiale despre starea pădurilor, contribuind la combaterea tăierilor ilegale și gestionarea durabilă a acestora. Colaborarea dintre cele două state este crucială pentru protecția mediu. România va aloca 1,7 milioane de … Articolul România investește în inventarierea pădurilor din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
22:50
Rapid a câștigat în etapa a 23-a a Superligii, învingând UTA cu 2-1 la Arad. Marius Coman a deschis scorul pentru gazde, dar Alex Dobre a egalat înainte de pauză, iar Leo Bolgado a adus victoria în minutul 79. Rapid acum are 45 de puncte, la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova. Rapid a … Articolul Rapid domină Craiova după victoria de la Arad apare prima dată în Main News.
22:40
Trenurile poloneze de la Pesa au început testele de anduranță pe rețeaua feroviară românească, în cadrul unui contract de 2,77 miliarde lei pentru 62 rame electrice. Primele teste se desfășoară pe ruta București-Constanța, iar probele vizează 10.000 km pentru primul tren și 2.000 km pentru al doilea. Primul tren regional polonez de la Pesa a … Articolul Testele de anduranță ale trenurilor Pesa pe rețeaua feroviară din România apare prima dată în Main News.
22:30
Israel amână redeschiderea punctului de trecere Rafah între Fâșia Gaza și Egipt, condiționând acest pas de recuperarea cadavrului ultimului ostatic. Autoritățile israeliene precizează că punctul va fi deschis doar după finalizarea operațiunii de căutare a ostaticului Ran Gvili, menținând astfel o presiune asupra grupărilor palestiniene. Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah doar după recuperarea … Articolul Israel amână redeschiderea punctului Rafah pentru recuperarea unui ostatic apare prima dată în Main News.
22:10
Casa Albă acuză liderii democrați din Minnesota de provocarea tragediei recente, după ce asistentul medical Alex Pretti a fost împușcat mortal de agenții ICE. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt susține că Trump va continua deportarea străinilor ilegali violenți. Imaginile contrazic versiunea oficială. Casa Albă blamează liderii democrați din Minnesota pentru tragedia unui asistent medical ucis … Articolul Casa Albă acuză liderii democrați de tragedia din Minnesota apare prima dată în Main News.
22:10
Radu Miruță recunoaște că a avut o exprimare nefericită despre Nicolae Ceaușescu, subliniind că patriotismul acestuia este discutabil. IICCMER i-a solicitat scuze publice, argumentând că afirmațiile sale riscă să relativizeze crimele comunismului, pe fondul unei nostalgii crescânde în România. Radu Miruță recunoaște că exprimarea sa despre Ceaușescu a fost nefericită, dar nu își cere scuze … Articolul Radu Miruță regretă exprimarea nefericită despre Ceaușescu apare prima dată în Main News.
21:50
UTA a pierdut acasă în fața Rapidului cu 1-2, cu Bolgado marcând golul decisiv. Marius Coman a deschis scorul pentru gazde, dar un gol al lui Manea a fost anulat. Rapid rămâne în lupta pentru podium, în timp ce UTA aspiră la locurile de play-off. Rezumat și analiza meciului UTA – Rapid. Rapid învinge UTA … Articolul Rapid învinge UTA 2-1, cu Bolgado salvator și Moruțan în spatele fazei! apare prima dată în Main News.
21:40
Liberalizarea pieței gazelor din România, programată pentru 1 aprilie, va provoca scumpiri de până la 3.000 de lei pe an pentru consumatorii casnici. Ofertele disponibile variază între 0,32 și 0,41 lei pe kWh. Specialiștii avertizează că autoritățile nu au gestionat corect tranziția, generând incertitudine și haos. Liberalizarea pieței gazelor va avea loc pe 1 aprilie … Articolul Gazele se vor scumpi cu 3.000 lei pe an: Oferte pe piață după liberalizare apare prima dată în Main News.
21:20
Zelenski solicită reluarea imediată a negocierilor între Ucraina și Rusia, subliniind că țara sa va fi bine pregătită. Discuțiile recente din Abu Dhabi nu au dus la un acord, dar ambele părți rămân deschise la dialog. Kremlinul continuă să insiste asupra cerințelor teritoriale în cadrul negocierilor. Zelenski a propus reluarea discuțiilor între negociatorii ucraineni și … Articolul Zelenski cere reunei rapide între negociatorii ucraineni și ruși apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul Apărării Radu Miruță și-a explicat declarațiile controversate despre Nicolae Ceaușescu, recunoscând că exprimarea sa nu a fost fericită. Reacțiile Institutului IICCMER au fost vehemente, cerând scuze pentru afirmațiile periculoase și alarmante privind patriotismul fostului lider comunist. Ministrul Apărării Radu Miruță își clarifică declarațiile despre Nicolae Ceaușescu, recunoscând că exprimarea sa nu a fost fericită … Articolul Radu Miruță clarifică declarațiile despre Ceaușescu: „Exprimare nefericită” apare prima dată în Main News.
21:20
Un Antonov An-124 blochează de aproape patru ani Aeroportul Pearson din Toronto, acumulând taxe de parcare de peste 945.000 de euro. Autoritățile canadiene au preluat controlul asupra aeronavei, iar o cerere de confiscare a fost depusă în instanță. Războiul și sancțiunile contribuie la acest caz fără precedent. Un Antonov An-124 blocat pe pista Aeroportului Pearson … Articolul Antonov rusesc blocat în Canada: aproape un milion de euro pentru parcări apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:50
Nvidia a lansat Earth-2, o platformă AI open-source pentru prognoze meteo precise. Aceasta integrează modele avansate care generează prognoze pe două săptămâni și „nowcasts” rapide pentru fenomene severe. Earth-2 oferă control local asupra datelor, revoluționând prognoza meteo pentru guverne și companii. Nvidia a lansat Earth-2, o platformă cu software open-source și modele AI pentru prognoze … Articolul Nvidia îmbunătățește prognozele și alertele rapide pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
20:50
SNPP solicită verificări la ANP după evadarea deținutului turc Abdullah Atas, condamnat pentru omor calificat. Sindicatul susține că permisiile acordate au fost aprobate ignorând avizele negative ale structurilor de specialitate. Ministrul Justiției anunță măsuri ferme în cazul neregulilor identificate. SNPP cere verificări la ANP după evadarea deținutului turc condamnat pentru omor calificat Verificările ar trebui … Articolul SNPP solicită verificări la ANP după evadarea deținutului turc condamnat apare prima dată în Main News.
20:50
Ține pumnul sus pentru România! Află cele mai recente știri și evenimente din sportul românesc pe Antena Sport. Suntem alături de sportivi și îi susținem în fiecare competiție. Rămâi conectat la ultimele noutăți și descoperă cum poți sprijini echipele noastre favorite. Joacă și tu pentru România! Articol dedicat susținerii echipelor românești în competiții sportive Îndemn … Articolul Jurnal Antena Sport | Susține România în competiții sportive! apare prima dată în Main News.
20:40
Investițiile în 2026 necesită strategiile potrivite pentru a proteja puterea de cumpărare. În condițiile inflației crescute, este esențial să diversifici portofoliul, combinând aur, obligațiuni și acțiuni. Fii disciplinat și adaptează-ți investițiile pentru a face față provocărilor economice. Inflația afectează puterea de cumpărare, crescând importanța investițiilor pe termen lung Diversificarea portofoliului este esențială pentru protecția împotriva … Articolul Investiții inteligente pentru protejarea puterii de cumpărare în 2026 apare prima dată în Main News.
20:20
Portavionul american USS Abraham Lincoln a ajuns în Orientul Mijlociu, având misiunea de a promova securitatea regională. Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu permit atacuri împotriva Iranului, în contextul creșterii tensiunilor din zonă și a amenințărilor venite din partea Teheranului. Portavionul american USS Abraham Lincoln a sosit în Orientul Mijlociu pentru a promova securitatea … Articolul USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu; Golf refuză atacurile împotriva Iranului apare prima dată în Main News.
20:10
Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, folosește un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan pentru a critica actuala politică guvernamentală. Thuma solicită clarificări privind transferurile financiare către autoritățile locale, subliniind nevoia de autonomie și resurse pentru comunitățile locale. Această situație evidențiază complexitatea finanțării regionale. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, cere clarificări de la Guvern referitor la … Articolul Lider PNL folosește un vechi clip cu Bolojan pentru critici la adresa premierului apare prima dată în Main News.
20:10
Critica unui lider PNL la adresa politicii actuale, cu declarații din 2017 ale lui Bolojan # MainNews.ro
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, critică actuala politică de finanțare, publicând un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan. Thuma subliniază că sumele colectate de bugetul central afectează autonomia locală. El propune un buget unic metropolitan pentru București-Ilfov, esențial pentru dezvoltarea regiunii. Hubert Thuma cere Guvernului clarificări privind transferurile financiare către autoritățile locale A publicat un … Articolul Critica unui lider PNL la adresa politicii actuale, cu declarații din 2017 ale lui Bolojan apare prima dată în Main News.
19:50
Fotbalul românesc a fost marcat de o pană de curent dramatică în timpul meciului Oțelul Galați – Csikszereda, când nocturna s-a stins în minutul 81. Gazdele Oțelul au câștigat cu 3-0, urcând pe locul 6 în Superligă. Meciul a fost reluat după 25 de minute, fără sistem VAR. Detalii captivante despre această confruntare. Oțelul Galați … Articolul Nocturna stinsă la meciul Oțelul Galați – Csikszereda, fotbal românesc în criză apare prima dată în Main News.
19:50
Comisia Europeană impune reguli mai stricte WhatsApp pentru funcția Canale, care are 45 milioane de utilizatori în UE. Conform Legii privind servicii digitale (DSA), WhatsApp trebuie să elimine rapid conținutul ilegal și să asigure transparența publicității. Mesajele private rămân excluse de aceste reglementări. Comisia Europeană impune reguli mai stricte WhatsApp pentru funcția Canale, care are … Articolul UE impune reguli stricte WhatsApp pentru o funcție specifică apare prima dată în Main News.
19:30
Primarul Slatina, Mario De Mezzo, a propus alocarea a 100.000 lei pentru organizarea evenimentului „Zilele Primăverii”, ce include oferirea de mărțişoare și flori pentru doamnele din oraș. Evenimentul va avea loc pe 1 și 8 martie, având un impact social pozitiv prin celebrarea tradițiilor locale. Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, propune 100.000 lei pentru flori … Articolul Primarul Slatina solicită 100.000 lei pentru flori și mărțișoare de 1 și 8 martie apare prima dată în Main News.
19:30
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, solicită claritate de la Guvernul condus de Ilie Bolojan privind fondurile pentru investiții locale. Thuma critică „confiscarea” banilor de către bugetul central, întărind ideea autonomiei locale. El propune un buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, cere transparență în privința finanțării locale de la Guvernul condus … Articolul Hubert Thuma atacă și reamintește declarațiile lui Ilie Bolojan din 2017 apare prima dată în Main News.
19:30
Un fulger a lovit o manifestație pro-Bolsonaro în Brasília, provocând rănirea a 89 de persoane. Mitingul, organizat de influencerul Nikolas Ferreira, s-a desfășurat în condiții de ploaie. Dintre răniți, 47 au fost transportați la spital, iar 11 au necesitat îngrijiri medicale majore. Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare, se află încarcerat. Un fulger … Articolul Fulger devastator în timpul protestului pro-Bolsonaro: 89 de răniți apare prima dată în Main News.
19:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, afirmă că PSD ar trebui să clarifice dacă se află la guvernare sau în opoziție. Comentariile vin după criticile aduse de parlamentarul PSD Adrian Câciu la adresa măsurilor guvernului în reducerea deficitului bugetar și gestionării fondurilor europene. Ministrul Dragoș Pîslaru afirmă că PSD trebuie să clarifice dacă este … Articolul „Ministrul Pîslaru critică PSD: Confuzie între opoziție și guvernare” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:50
O româncă stabilită în Marea Britanie, Claudia Rostas, a furat un inel cu diamant de 5.750 de lire dintr-un magazin din Dorset. Deși a fost prinsă, instanța a decis să nu o condamne la închisoare din cauza situației sale familiale, având un fiu bolnav. Cazul a stârnit controverse în presa britanică. Claudia Rostas, o româncă … Articolul Româncă prinsă în scandal, fură diamant în Marea Britanie fără urmări apare prima dată în Main News.
18:50
Gigi Becali i-a îndemnat pe jucătorii de la FCSB să nu mai vocifereze la adresa antrenorului Elias Charalambous, subliniind că el este responsabil cu facerea schimbărilor. În urma eșecurilor, Becali a promis iertarea amenzilor și a cerut echipei să câștige următoarele meciuri pentru a obține titlul. Gigi Becali a cerut jucătorilor să nu mai critice … Articolul Gigi Becali le solicită jucătorilor FCSB să respecte antrenorul: „Eu fac schimbările” apare prima dată în Main News.
18:30
Volkswagen nu va putea construi fabrica Audi în SUA din cauza tarifelor impuse de Trump. Directorul VW, Oliver Blume, a declarat că investițiile nu pot fi realizate fără reducerea costurilor. Compania suferă pierderi din cauza politicilor comerciale, iar vânzările au scăzut semnificativ în America de Nord. Volkswagen nu va construi fabrica Audi în SUA din … Articolul Volkswagen renunță la fabrica Audi din SUA din cauza tarifelor Trump apare prima dată în Main News.
