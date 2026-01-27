Armata pune la muncă batalionul de influenceri. După târâş pe coate şi instrucţie în frig, aceştia trebuie să promoveze frumuseţea milităriei

Trei zile de foc pentru nişte influenceri care au vrut să vadă pe pielea lor ce înseamnă să fii militar şi să te antrenezi ca să-ţi aperi ţara. Au mers târâş, au învăţat să aprindă focul în pădure, să se orienteze şi chiar să asambleze şi să dezasambleze o armă. MApN nu a fost deloc […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul