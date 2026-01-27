Taxe vamale: Trump anunţă că produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25%

Financial Intelligence, 27 ianuarie 2026 06:20

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de […] The post <b>Taxe vamale:</b> Trump anunţă că produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25% appeared first on Financial Intelligence.

Acum 10 minute
06:40
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” Financial Intelligence
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, la RTV, că Ilie Bolojan se confruntă cu o opoziție tot […] The post Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
06:30
Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite Financial Intelligence
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al […] The post Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Nazare: Investiţiile au ajuns în 2025 la 7,2% din PIB Financial Intelligence
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2% […] The post Nazare: Investiţiile au ajuns în 2025 la 7,2% din PIB appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% Financial Intelligence
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al […] The post Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) Financial Intelligence
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare […] The post Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Acum 12 ore
22:20
Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei Financial Intelligence
Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate […] The post Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susțină un […] The post Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Mihai Savin – numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române Financial Intelligence
Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale […] The post Mihai Savin – numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că “nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici […] The post Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW Financial Intelligence
Marea Britanie, Germania, Danemarca și alte țări europene au semnat luni, la summitul de la Hamburg, un pact […] The post Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat luni că a acuzat o companie petrolieră și doi directori din Norvegia de suspiciunea […] The post Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore Financial Intelligence
Compania britanică National Grid (NG.L) și compania germană TenneT Germany vor colabora pentru a dezvolta o conexiune electrică […] The post Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore appeared first on Financial Intelligence.
18:50
BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor […] The post BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români Financial Intelligence
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se […] The post Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români appeared first on Financial Intelligence.
18:50
DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare Financial Intelligence
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru […] The post DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana Financial Intelligence
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis, luni, acordul de mediu […] The post Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite ca teritoriul lor să fie folosit pentru atacuri împotriva Iranului, a […] The post Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Hubert Thuma (PNL): Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie “confiscate” de bugetul central Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat, luni, că nu doreşte ca sumele “produse” în comunităţi […] The post Hubert Thuma (PNL): Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie “confiscate” de bugetul central appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Mihai Jurca: Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este să dezvoltăm industria de apărare Financial Intelligence
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai […] The post Mihai Jurca: Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este să dezvoltăm industria de apărare appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, care totalizează 9,53 miliarde de euro / Zece sunt achiziţii în comun cu alte state, 11 – achiziţii individuale ale statului român; lista Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care […] The post Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, care totalizează 9,53 miliarde de euro / Zece sunt achiziţii în comun cu alte state, 11 – achiziţii individuale ale statului român; lista appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:10
Ungaria va contesta la CJUE reglementarea privind interzicerea, începând din 2027, a achiziţionării de GNL din Rusia Financial Intelligence
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) […] The post Ungaria va contesta la CJUE reglementarea privind interzicerea, începând din 2027, a achiziţionării de GNL din Rusia appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Comisia Europeană investighează X pentru riscurile generate de AI-ul Grok și conținutul ilegal Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o nouă procedură oficială de investigare împotriva platformei X (fostul Twitter) în temeiul Regulamentului […] The post Comisia Europeană investighează X pentru riscurile generate de AI-ul Grok și conținutul ilegal appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Acțiunile USA Rare Earth cresc cu 20%, după ce Departamentul Comerțului preia o participație din companie Financial Intelligence
Acțiunile USA Rare Earth au crescut luni, după ce startup-ul de minerale esențiale a anunțat că Departamentul Comerțului […] The post Acțiunile USA Rare Earth cresc cu 20%, după ce Departamentul Comerțului preia o participație din companie appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti Financial Intelligence
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la […] The post Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Preşedintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziţionarea participaţiei de 56% în compania NIS Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat luni că firma ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro […] The post Preşedintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziţionarea participaţiei de 56% în compania NIS appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București Financial Intelligence
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social, propun […] The post Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Importurile de gaze din Rusia: Consiliul UE dă undă verde definitivă pentru o interdicție treptată Financial Intelligence
Astăzi, cele 27 de state membre ale UE au adoptat în mod oficial regulamentul privind eliminarea treptată a […] The post Importurile de gaze din Rusia: Consiliul UE dă undă verde definitivă pentru o interdicție treptată appeared first on Financial Intelligence.
13:30
ANAF lansează ANA – asistentul virtual al contribuabililor Financial Intelligence
„Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) […] The post ANAF lansează ANA – asistentul virtual al contribuabililor appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ENEVO Group își consolidează poziția de lider EPC în energie regenerabilă prin construcția centralei fotovoltaice Ogrezeni (761 MWp) Financial Intelligence
Compania românească a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro și […] The post ENEVO Group își consolidează poziția de lider EPC în energie regenerabilă prin construcția centralei fotovoltaice Ogrezeni (761 MWp) appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Replicăm modelul de business din România la fabricile pe care le-am achiziționat în străinătate; Suntem lideri în Republica Moldova și în scurt timp vom deveni lideri de piață și în Ungaria Financial Intelligence
Teraplast aniversează 130 de ani și anunță lansarea unei noi identități de brand, ca parte a unui proces […] The post Alexandru Stânean, Teraplast: Replicăm modelul de business din România la fabricile pe care le-am achiziționat în străinătate; Suntem lideri în Republica Moldova și în scurt timp vom deveni lideri de piață și în Ungaria appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Maturizarea profesională: de la public relations (PR) la arhitectura reputației, inteligență comportamentală și responsabilitate individuală (opinie Luciana Elena Petrescu) Financial Intelligence
Mult timp, public relations (PR) a fost perceput ca o funcție de suprafață: comunicate de presă, relația cu […] The post Maturizarea profesională: de la public relations (PR) la arhitectura reputației, inteligență comportamentală și responsabilitate individuală (opinie Luciana Elena Petrescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Rompetrol dotează cu defibrilatoare 11 spații publice din Constanța și Prahova, precum și 80 de stații de distribuție carburant Financial Intelligence
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de […] The post Rompetrol dotează cu defibrilatoare 11 spații publice din Constanța și Prahova, precum și 80 de stații de distribuție carburant appeared first on Financial Intelligence.
11:20
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR Financial Intelligence
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe […] The post MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Star Residence Invest a achiziționat clădirea de birouri Polonă 68, pentru 19 milioane de euro Financial Intelligence
PeliPartners a asistat Star Residence Invest S.A., o societate listată la Bursa de Valori București (piața AeRO, simbol […] The post Star Residence Invest a achiziționat clădirea de birouri Polonă 68, pentru 19 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Plasamentele clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei  Financial Intelligence
Raiffeisen Bank marchează o creștere semnificativă pe piața pensiilor private facultative, având peste 130.000 de români care au […] The post Plasamentele clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei  appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea, pentru un nou mandat de patru ani; FT propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări Financial Intelligence
Franklin Templeton își reafirmă angajamentul pentru un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și […] The post Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea, pentru un nou mandat de patru ani; FT propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Interviu Cătălin Călinoiu, CE Oltenia: “Dincolo de politici și grafice, trebuie să vorbim despre securitatea energetică a României” Financial Intelligence
“Oamenii din Complexul Energetic Oltenia au susținut securitatea energetică a României timp de zeci de ani, iar tranziția […] The post Interviu Cătălin Călinoiu, CE Oltenia: “Dincolo de politici și grafice, trebuie să vorbim despre securitatea energetică a României” appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu” (Digi24) Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în direct la Digi24, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul […] The post Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu” (Digi24) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
AQUILA a investit peste 5 milioane de euro într-o soluție de automatizare bazată pe Inteligență Artificială la depozitul din Dragomirești, Ilfov Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […] The post AQUILA a investit peste 5 milioane de euro într-o soluție de automatizare bazată pe Inteligență Artificială la depozitul din Dragomirești, Ilfov appeared first on Financial Intelligence.
07:30
China nu a ocupat primele pagini ale ziarelor la Davos, dar este elefantul din cameră (CNBC) Financial Intelligence
China a folosit Davos pentru a contrasta mesajul său de stabilitate cu incertitudinea comercială și de securitate din […] The post China nu a ocupat primele pagini ale ziarelor la Davos, dar este elefantul din cameră (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Aurul depășește 5.000 de dolari, pe fondul căutării, de către investitori, a unui refugiu împotriva riscurilor globale Financial Intelligence
Luni, aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 5.000 de dolari pe uncie. Creșterea aurului reflectă tensiunile […] The post Aurul depășește 5.000 de dolari, pe fondul căutării, de către investitori, a unui refugiu împotriva riscurilor globale appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Taxe vamale: Canada nu trebuie să se apropie mai mult de China, avertizează un ministru american Financial Intelligence
Produsele canadiene vor fi supuse unor taxe vamale de 100% în Statele Unite dacă Ottawa încheie un acord […] The post Taxe vamale: Canada nu trebuie să se apropie mai mult de China, avertizează un ministru american appeared first on Financial Intelligence.
07:10
SUA avertizează Irakul în legătură cu viitoarele sale relaţii cu Iranul Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat duminică Irakul împotriva oricărei apropieri de Iran, în timp ce […] The post SUA avertizează Irakul în legătură cu viitoarele sale relaţii cu Iranul appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Venezuela: “Destul cu ordinele Washingtonului”, afirmă preşedinta interimară Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării […] The post Venezuela: “Destul cu ordinele Washingtonului”, afirmă preşedinta interimară appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Șeful Armatei: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrahms (TVR Info) Financial Intelligence
În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, a declarat, la TVR Info, generalul Gheorghiță […] The post Șeful Armatei: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrahms (TVR Info) appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Grindeanu: „Vrem să facem parte din coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână” Financial Intelligence
Dorim să facem parte din coaliţia de guvernare, dar nu doar pe post de ridicători de mână, a […] The post Grindeanu: „Vrem să facem parte din coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână” appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune; Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată Financial Intelligence
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial […] The post Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune; Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%; Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi; “Sondajul de opinie surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative” Financial Intelligence
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat […] The post Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%; Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi; “Sondajul de opinie surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative” appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ciucu: “PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL” Financial Intelligence
Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot […] The post Ciucu: “PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL” appeared first on Financial Intelligence.
