Florin Barbu: Protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor

Financial Intelligence, 27 ianuarie 2026 10:30

Politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se […]

Acum 5 minute
10:50
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă) Financial Intelligence
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul […]
Acum 15 minute
10:40
BITSoftware devine ENTERSOFTONE în urma fuziunii cu SOFTONE România Financial Intelligence
Începând cu 1 ianuarie, BITSoftware (anterior parte a grupului grecesc Entersoft) fuzionează cu SoftOne România și devine ENTERSOFTONE, […]
10:40
Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie Financial Intelligence
Banca Transilvania a făcut parte din consorțiul de bănci care va asigura o parte semnificativă din finanțarea necesară […]
10:40
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, din cauza politicii fiscale; orizontul este de peste 13 ani (CFA) Financial Intelligence
Conform anticipațiilor comunității CFA din România, intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, potrivit unui comunicat. Adrian Codirlașu, […]
Acum 30 minute
10:30
 MetaWealth inițiază o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială   Financial Intelligence
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în […]
10:30
Acum o oră
10:10
Bolojan: Proiectele pentru reforma administraţiei şi redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la […]
Acum 2 ore
09:40
Restructurările mult trâmbițate de premierul Ilie Bolojan la ANRE, ASF și ANCOM nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare Financial Intelligence
Aplicarea măsurilor de restructurare în cadrul ANRE, ANCOM și ANSF nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare. Concluzia discuțiilor de […]
Acum 4 ore
08:50
RAFINOR depășește cifra de afaceri de 40 de milioane de euro și consolidează producția locală de aur de investiții, în 2025 Financial Intelligence
RAFINOR, liderului industriei de prelucrare a metalelor prețioase din România, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale […]
08:50
Riscuri și provocări pentru economia mondială la început de 2026 (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a prezentat un grad ridicat de rezistență la modificările fără precedent în sfera […]
08:40
Construcțiile, o anumită ajustare în noiembrie 2025 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean În noiembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu -2,7% pe seria brută faţă […]
07:00
Franţa: Deputaţii votează articolul-cheie al unui text care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani Financial Intelligence
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege […]
Acum 6 ore
06:40
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” Financial Intelligence
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, la RTV, că Ilie Bolojan se confruntă cu o opoziție tot […]
06:30
Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite Financial Intelligence
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al […]
06:20
Nazare: Investiţiile au ajuns în 2025 la 7,2% din PIB Financial Intelligence
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2% […]
06:20
Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% Financial Intelligence
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al […]
06:20
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) Financial Intelligence
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare […]
06:20
Taxe vamale: Trump anunţă că produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25% Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de […]
Acum 12 ore
22:20
Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei Financial Intelligence
Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate […]
22:10
Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susțină un […]
22:10
Mihai Savin – numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române Financial Intelligence
Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale […]
Acum 24 ore
20:30
Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că "nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici […]
19:20
Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW Financial Intelligence
Marea Britanie, Germania, Danemarca și alte țări europene au semnat luni, la summitul de la Hamburg, un pact […]
19:00
Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat luni că a acuzat o companie petrolieră și doi directori din Norvegia de suspiciunea […]
19:00
Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore Financial Intelligence
Compania britanică National Grid (NG.L) și compania germană TenneT Germany vor colabora pentru a dezvolta o conexiune electrică […]
18:50
BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor […]
18:50
Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români Financial Intelligence
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se […]
18:50
DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare Financial Intelligence
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru […]
18:50
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana Financial Intelligence
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis, luni, acordul de mediu […]
18:50
Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite ca teritoriul lor să fie folosit pentru atacuri împotriva Iranului, a […]
18:30
Hubert Thuma (PNL): Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie “confiscate” de bugetul central Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat, luni, că nu doreşte ca sumele "produse" în comunităţi […]
18:00
Mihai Jurca: Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este să dezvoltăm industria de apărare Financial Intelligence
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai […]
18:00
Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, care totalizează 9,53 miliarde de euro / Zece sunt achiziţii în comun cu alte state, 11 – achiziţii individuale ale statului român; lista Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care […]
17:10
Ungaria va contesta la CJUE reglementarea privind interzicerea, începând din 2027, a achiziţionării de GNL din Rusia Financial Intelligence
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) […]
15:20
Comisia Europeană investighează X pentru riscurile generate de AI-ul Grok și conținutul ilegal Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o nouă procedură oficială de investigare împotriva platformei X (fostul Twitter) în temeiul Regulamentului […]
14:40
Acțiunile USA Rare Earth cresc cu 20%, după ce Departamentul Comerțului preia o participație din companie Financial Intelligence
Acțiunile USA Rare Earth au crescut luni, după ce startup-ul de minerale esențiale a anunțat că Departamentul Comerțului […]
14:30
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti Financial Intelligence
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la […]
14:30
Preşedintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziţionarea participaţiei de 56% în compania NIS Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat luni că firma ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro […]
14:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București Financial Intelligence
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social, propun […]
13:50
Importurile de gaze din Rusia: Consiliul UE dă undă verde definitivă pentru o interdicție treptată Financial Intelligence
Astăzi, cele 27 de state membre ale UE au adoptat în mod oficial regulamentul privind eliminarea treptată a […]
13:30
ANAF lansează ANA – asistentul virtual al contribuabililor Financial Intelligence
„Bună! Eu sunt ANA" — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) […]
12:50
ENEVO Group își consolidează poziția de lider EPC în energie regenerabilă prin construcția centralei fotovoltaice Ogrezeni (761 MWp) Financial Intelligence
Compania românească a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro și […]
12:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Replicăm modelul de business din România la fabricile pe care le-am achiziționat în străinătate; Suntem lideri în Republica Moldova și în scurt timp vom deveni lideri de piață și în Ungaria Financial Intelligence
Teraplast aniversează 130 de ani și anunță lansarea unei noi identități de brand, ca parte a unui proces […]
11:40
Maturizarea profesională: de la public relations (PR) la arhitectura reputației, inteligență comportamentală și responsabilitate individuală (opinie Luciana Elena Petrescu) Financial Intelligence
Mult timp, public relations (PR) a fost perceput ca o funcție de suprafață: comunicate de presă, relația cu […]
11:20
Rompetrol dotează cu defibrilatoare 11 spații publice din Constanța și Prahova, precum și 80 de stații de distribuție carburant Financial Intelligence
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de […]
11:20
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR Financial Intelligence
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe […]
11:10
Star Residence Invest a achiziționat clădirea de birouri Polonă 68, pentru 19 milioane de euro Financial Intelligence
PeliPartners a asistat Star Residence Invest S.A., o societate listată la Bursa de Valori București (piața AeRO, simbol […]
11:00
Plasamentele clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei  Financial Intelligence
Raiffeisen Bank marchează o creștere semnificativă pe piața pensiilor private facultative, având peste 130.000 de români care au […]
Ieri
10:50
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea, pentru un nou mandat de patru ani; FT propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări Financial Intelligence
Franklin Templeton își reafirmă angajamentul pentru un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și […]
09:40
Interviu Cătălin Călinoiu, CE Oltenia: “Dincolo de politici și grafice, trebuie să vorbim despre securitatea energetică a României” Financial Intelligence
"Oamenii din Complexul Energetic Oltenia au susținut securitatea energetică a României timp de zeci de ani, iar tranziția […]
