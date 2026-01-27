Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%
Financial Intelligence, 27 ianuarie 2026 06:20
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al
• • •
Acum 10 minute
06:40
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” # Financial Intelligence
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, la RTV, că Ilie Bolojan se confruntă cu o opoziție tot
Acum 30 minute
06:30
Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite # Financial Intelligence
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al
06:20
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2%
06:20
Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% # Financial Intelligence
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al
06:20
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) # Financial Intelligence
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare
06:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de
Acum 12 ore
22:20
Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei # Financial Intelligence
Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate
22:10
Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) # Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susțină un
22:10
Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale
20:30
Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că "nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici
19:20
Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW # Financial Intelligence
Marea Britanie, Germania, Danemarca și alte țări europene au semnat luni, la summitul de la Hamburg, un pact
19:00
Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo # Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat luni că a acuzat o companie petrolieră și doi directori din Norvegia de suspiciunea
19:00
Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore # Financial Intelligence
Compania britanică National Grid (NG.L) și compania germană TenneT Germany vor colabora pentru a dezvolta o conexiune electrică
18:50
BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor
18:50
Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români # Financial Intelligence
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se
18:50
DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare # Financial Intelligence
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru
18:50
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana # Financial Intelligence
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis, luni, acordul de mediu
18:50
Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite ca teritoriul lor să fie folosit pentru atacuri împotriva Iranului, a
18:30
Hubert Thuma (PNL): Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie “confiscate” de bugetul central # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat, luni, că nu doreşte ca sumele "produse" în comunităţi
18:00
Mihai Jurca: Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este să dezvoltăm industria de apărare # Financial Intelligence
Obiectivul principal al achiziţiilor prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare a României, a declarat luni Mihai
18:00
Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, care totalizează 9,53 miliarde de euro / Zece sunt achiziţii în comun cu alte state, 11 – achiziţii individuale ale statului român; lista # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care
Acum 24 ore
17:10
Ungaria va contesta la CJUE reglementarea privind interzicerea, începând din 2027, a achiziţionării de GNL din Rusia # Financial Intelligence
Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)
15:20
Comisia Europeană investighează X pentru riscurile generate de AI-ul Grok și conținutul ilegal # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o nouă procedură oficială de investigare împotriva platformei X (fostul Twitter) în temeiul Regulamentului
14:40
Acțiunile USA Rare Earth cresc cu 20%, după ce Departamentul Comerțului preia o participație din companie # Financial Intelligence
Acțiunile USA Rare Earth au crescut luni, după ce startup-ul de minerale esențiale a anunțat că Departamentul Comerțului
14:30
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti # Financial Intelligence
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la
14:30
Preşedintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziţionarea participaţiei de 56% în compania NIS # Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat luni că firma ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro
14:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București # Financial Intelligence
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social, propun
13:50
Importurile de gaze din Rusia: Consiliul UE dă undă verde definitivă pentru o interdicție treptată # Financial Intelligence
Astăzi, cele 27 de state membre ale UE au adoptat în mod oficial regulamentul privind eliminarea treptată a
13:30
„Bună! Eu sunt ANA" — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
12:50
ENEVO Group își consolidează poziția de lider EPC în energie regenerabilă prin construcția centralei fotovoltaice Ogrezeni (761 MWp) # Financial Intelligence
Compania românească a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro și
12:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Replicăm modelul de business din România la fabricile pe care le-am achiziționat în străinătate; Suntem lideri în Republica Moldova și în scurt timp vom deveni lideri de piață și în Ungaria # Financial Intelligence
Teraplast aniversează 130 de ani și anunță lansarea unei noi identități de brand, ca parte a unui proces
11:40
Maturizarea profesională: de la public relations (PR) la arhitectura reputației, inteligență comportamentală și responsabilitate individuală (opinie Luciana Elena Petrescu) # Financial Intelligence
Mult timp, public relations (PR) a fost perceput ca o funcție de suprafață: comunicate de presă, relația cu
11:20
Rompetrol dotează cu defibrilatoare 11 spații publice din Constanța și Prahova, precum și 80 de stații de distribuție carburant # Financial Intelligence
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de
11:20
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR # Financial Intelligence
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe
11:10
Star Residence Invest a achiziționat clădirea de birouri Polonă 68, pentru 19 milioane de euro # Financial Intelligence
PeliPartners a asistat Star Residence Invest S.A., o societate listată la Bursa de Valori București (piața AeRO, simbol
11:00
Plasamentele clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank marchează o creștere semnificativă pe piața pensiilor private facultative, având peste 130.000 de români care au
10:50
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea, pentru un nou mandat de patru ani; FT propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări # Financial Intelligence
Franklin Templeton își reafirmă angajamentul pentru un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și
09:40
Interviu Cătălin Călinoiu, CE Oltenia: “Dincolo de politici și grafice, trebuie să vorbim despre securitatea energetică a României” # Financial Intelligence
"Oamenii din Complexul Energetic Oltenia au susținut securitatea energetică a României timp de zeci de ani, iar tranziția
08:50
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu” (Digi24) # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în direct la Digi24, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul
08:40
AQUILA a investit peste 5 milioane de euro într-o soluție de automatizare bazată pe Inteligență Artificială la depozitul din Dragomirești, Ilfov # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum
07:30
China nu a ocupat primele pagini ale ziarelor la Davos, dar este elefantul din cameră (CNBC) # Financial Intelligence
China a folosit Davos pentru a contrasta mesajul său de stabilitate cu incertitudinea comercială și de securitate din
07:20
Aurul depășește 5.000 de dolari, pe fondul căutării, de către investitori, a unui refugiu împotriva riscurilor globale # Financial Intelligence
Luni, aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 5.000 de dolari pe uncie. Creșterea aurului reflectă tensiunile
07:10
Taxe vamale: Canada nu trebuie să se apropie mai mult de China, avertizează un ministru american # Financial Intelligence
Produsele canadiene vor fi supuse unor taxe vamale de 100% în Statele Unite dacă Ottawa încheie un acord
07:10
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat duminică Irakul împotriva oricărei apropieri de Iran, în timp ce
07:10
Venezuela: “Destul cu ordinele Washingtonului”, afirmă preşedinta interimară # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării
07:10
Șeful Armatei: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrahms (TVR Info) # Financial Intelligence
În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, a declarat, la TVR Info, generalul Gheorghiță
07:00
Grindeanu: „Vrem să facem parte din coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână” # Financial Intelligence
Dorim să facem parte din coaliţia de guvernare, dar nu doar pe post de ridicători de mână, a
07:00
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune; Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată # Financial Intelligence
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial
06:50
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%; Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi; “Sondajul de opinie surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative” # Financial Intelligence
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat
06:50
Ciucu: “PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL” # Financial Intelligence
Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot
