Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie

Digi24.ro, 27 ianuarie 2026 07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie.
Acum 5 minute
08:20
Liberalul Marilen Pirtea explică de ce casa în care locuiește nu apare în declarația de avere. Imobilul a fost ținta unui jaf # Digi24.ro
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea, membru în Biroul Executiv al PNL, explică într-o postare pe Facebook de ce imobilul în care locuieşte şi care a fost ţinta unui jaf nu figurează în declaraţia sa de avere. El relatează că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.
Acum 15 minute
08:10
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme # Digi24.ro
De la 1 februarie 2026, se vor aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, stabilite prin OUG nr. 91/2025, potrivit cărora prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni, nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate. Potrivit specialiștilor consultați de Digi24.ro, schimbarea va avea un impact direct asupra angajaților, care vor pierde automat o zi de venit de fiecare dată când intră în concediu medical, și va crea dificultăți juridice și administrative pentru angajatori.
Acum o oră
07:50
07:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că pachetul de relansare a economiei include o componentă de sprijin pentru companiile care activează în zone considerate strategice şi unde există un deficit în ceea ce priveşte balanţa comercială şi o componentă care vizează întreprinderile mici şi modul în care acestea funcţionează în relaţia cu statul.
07:30
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că „nu încape discuţie” în interiorul PNL pe tema unei eventuale schimbări a premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, el arătând că „nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol”. Nazare susţine că este nevoie de stabilitate şi că, de pe urma stabilităţii, şi partidele, şi ţara au de câştigat.
Acum 2 ore
07:10
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca # Digi24.ro
Urmele domniei imperiale de 250 de ani a Danemarcei sunt încă vizibile pe insulele St. Thomas, St. Croix și St. John, care împreună cu alte zeci de insulițe din Marea Caraibilor formează astăzi Insulele Virgine Americane. În timp ce președintele american Donald Trump negociază un nou acord cu Danemarca privind Groenlanda, unii locuitori ai insulelor tropicale cumpărate de SUA în urmă cu mai bine de un secol spun că întreg scandalul le aduce aminte de propriul lor trecut.
07:10
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund # Digi24.ro
Temperatura din locuință influențează direct calitatea somnului și procesele de refacere ale organismului pe timpul nopții. În sezonul rece, utilizarea frecventă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc.
07:10
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu provocări legate de timp și costuri în implementarea scutului antirachetă # Digi24.ro
Costul sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome” (n.r. „Domul de Aur”) ar putea depăși 170 de miliarde de dolari. În prezent, acesta este unul dintre cele mai scumpe, dacă nu chiar cel mai scump proiect din cadrul bazei industriale de apărare a Statelor Unite. Însă America riscă să piardă ocazia de a implementa scutul antirachetă. Această îngrijorare a fost exprimată de reprezentantul republican Jeff Crank, fondatorul grupului parlamentar cu același nume, „Golden Dome”. Grupul parlamentar își propune să servească drept „centru educațional” și să îmbunătățească coordonarea între armată și industrie, anunță Defense News.
07:10
Magnatul ceh din domeniul apărării care a făcut mai mulți bani în ianuarie decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk # Digi24.ro
Un director în vârstă de 33 de ani din domeniul apărării a acumulat mai multă avere în acest an decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk. Michal Strnad a câștigat 22 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și ocupă acum locul 64 în lista celor mai bogați oameni din lume. Valoarea participației lui Strnad la gigantul din domeniul apărării CSG a crescut vertiginos după ce acesta a fost lansat pe bursă, relatează Business Insider.
07:10
Cum profită China de situația Rusiei: O aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Următorul pas, dependența politică # Digi24.ro
China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.
07:10
Alocația de hrană în 2026: Sumă majorată pentru persoanele vulnerabile. Cine primește indemnizația și cât va fi plata zilnică # Digi24.ro
Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate. Suma nu ajunge direct la beneficiari, ci este alocată instituțiilor care se ocupă de prepararea și furnizarea hranei celor care nu se pot întreține singuri.
07:10
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului # Digi24.ro
Președintele Xi Jinping al Chinei a preluat direct conducerea armatei, acest lucru oferindu-i un control incontestabil asupra tuturor aspectelor statului, pe fondul acuzațiilor că cel mai înalt general al său a fost îndepărat pentru scurgerea de secrete nucleare către Statele Unite, scrie The Times.
07:10
Orașul american care se află în război cu guvernul SUA: Cum a devenit operațiunea Metro Surge o luptă contra unei „armate de ocupație” # Digi24.ro
Moartea lui Renee Good și a lui Alex Pretti, care au fost împușcați de agenți federali în luna ianuarie, reprezintă o nouă etapă alarmantă a confruntării dintre locuitorii unui oraș american și ofițeri înarmați ai guvernului Statelor Unite. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în Minneapolis, este vorba despre o luptă împotriva unei armate de ocupație ce are misiunea de a subjuga orașul lor progresist.
07:10
„Este o zonă moartă”: Cum s-a prăbușit „Dubaiul Chinei”, un uriaș proiect imobiliar construit pe un arhipelag artificial # Digi24.ro
Ocean Flower Island este un arhipelag artificial din apropiere de insula Hainan, în Marea Chinei de Sud, în care s-au investit miliarde de dolari pentru a crea o versiune chineză a insulelor în formă de palmier din Dubai. Cu toate că a fost un eșec financiar, autoritățile chineze continuă să promoveze acest „monument al fanteziei și excesului alimentat de datorii”, în încercarea de a-l salva de soarta gigantului imobiliar aflat în spatele uriașului proiect, Evergrande, care s-a prăbușit în 2021.
07:10
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru # Digi24.ro
Un nou ceas de lux, inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost dezvăluit în India. Ceasul include și o figurină pictată manual a celui mai mic fiu al magnatului, Anant, relatează BBC
07:10
Jocurile Olimpice 2026: Unde se vor desfășura competițiile și cine va reprezenta România. Țări care nu pot concura sub drapel național # Digi24.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, denumite oficial Milano Cortina 2026, se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase ediții organizate până acum. Pe parcursul a 16 zile, între 6 și 22 februarie 2026, peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări vor concura în 116 probe.
07:10
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar” # Digi24.ro
Gândurile pozitive pot stimula sistemul imunitar, potrivit cercetărilor care indică o legătură între minte și apărarea naturală a organismului nostru, relatează The Guardian.
07:10
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile # Digi24.ro
O doctoriță specializată în oncologie a fost diagnosticată cu cancer la sân fără să aibă simptome. Experiența a făcut-o să-și regândească prioritățile, pentru a se concentra pe obiceiuri sănătoase. Pentru a reduce riscul de cancer, ea recomandă reducerea consumului de alimente procesate și gestionarea stresului zilnic, relatează Business Insider.
07:10
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu) # Digi24.ro
Aproximativ 3,8 miliarde de persoane ar putea fi expuse la valuri de căldură extremă până în 2050, consideră autorii unui studiu publicat în revista Nature Sustainability. Provocarea priveşte mai întâi regiunile tropicale, dar nu va scuti nici regiunile care sunt în prezent mai temperate, ale căror populaţii vor trebui să se adapteze şi ele.
Acum 12 ore
00:10
Curtea Supremă din Slovacia lansează o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului Jan Kuciak, la opt ani după crimă # Digi24.ro
Curtea Supremă din Slovacia a lansat o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, la opt ani după ce crimele au șocat țara și au declanșat proteste în masă, scrie TVPWorld.
00:00
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # Digi24.ro
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron.
26 ianuarie 2026
23:50
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual # Digi24.ro
Un fost senator francez este judecat la Paris pentru acuzația că a drogat o altă membră a Parlamentului pentru a o agresa sexual, într-un caz care a zguduit politica franceză, relatează The Guardian.
23:50
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior # Digi24.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti și dus la audieri. Anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.
23:40
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet # Digi24.ro
O persoană a murit şi alte trei au fost rănite, luni seară, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17, în judeţul Suceava. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
23:30
„Romii ar trebui să curețe toaletele”. Un ministru ungar stârnește furie cu insulte rasiste în context electoral # Digi24.ro
Un ministru important al guvernului s-a confruntat cu reacții negative în Ungaria după ce a declarat că minoritatea romă din țară ar trebui să curețe toaletele din trenuri. János Lázár, membru al partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la putere, a făcut această declarație în cadrul unei campanii electorale înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna aprilie, relatează TVPWorld.
23:30
Un oficial iranian de rang înalt a afirmat luni că speră că accesul la internet pentru companii va fi restabilit în următoarele două zile, în urma întreruperii alimentării impuse de autorităţi pe fondul valului de manifestaţii împotriva regimului de la Teheran.
23:00
Justiția germană a decis în legătură cu autoarea atacului cu cuţitul din mai 2025, la Hamburg: O „alterare a percepţiei realității” # Digi24.ro
Autoarea unui atac cu cuţitul la Hamburg, soldat cu 15 răniţi, în mai 2025, urmează să fie internată într-un spital psihiatric, anunţă luni un tribunal din cel de-al doilea cel mai important oraş din Germania, relatează AFP.
23:00
Trump spune că Hamas a ajutat la găsirea trupului ultimului ostatic israelian ținut în Gaza. „A fost o scenă greu de suportat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că gruparea Hamas a contribuit la localizarea rămășițelor ultimului ostatic israelian din Gaza și a cerut ca organizația să își respecte angajamentul de a se dezarma. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Axios.
22:30
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn # Digi24.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a propus la Digi24 soluții pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din păduri și pentru descoperirea celor care comit ilegalități. El a venit cu aceste propuneri în contextul tăierii unor copaci nemarcați în pădurea de la Băile Felix.
22:30
Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.
22:30
Trump și guvernatorul Tim Walz au discutat telefonic. Reducerea numărului agenților federali, posibilă în Minnesota # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au fost uciși de aceștia în timpul raidurilor din ultima lună. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.
22:00
Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie # Digi24.ro
Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie.
21:40
Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victimele incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana # Digi24.ro
Guvernul cantonului Valais din sud-vestul Elveţiei, unde un incendiu într-un bar din staţiunea de schi Crans Montana a provocat de Revelion moartea a 40 de persoane, a anunţat luni o alocare de zece milioane de franci elveţieni (10,8 milioane de euro) pentru a ajuta victimele dezastrului, transmite EFE, preluată de Agerpres.
21:10
Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă, informează Reuters.
21:00
Maia Sandu: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025” # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia ar fi cheltuit aproape 2% din Produsul Intern Brut al țării, echivalentul a aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a influența și vicia alegerile parlamentare din 2025. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la Varșovia.
20:40
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării # Digi24.ro
NATO intenționează să își consolideze apărarea la granițele Europei cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare, asistate de inteligența artificială, dotată aproape fără soldați, a declarat sâmbătă generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului operațiunilor de la Comandamentul Terestru NATO din Izmir, Turcia, pentru ziarul de duminică Welt am Sonntag. Ministrul Apărării Radu Miruță a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, despre informaţia apărută în presa internaţională.
20:30
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a informat luni conducerea PNL că în zilele următoare coaliţia va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică. PNL anunţă că susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.
20:30
Portavionul Abraham Lincoln şi navele care îl însoţesc au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata americană, care îşi consolidează prezenţa în regiune într-un moment de tensiuni sporite cu Iranul.
20:00
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!” # Digi24.ro
Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.
19:50
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus # Digi24.ro
Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
19:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde luni şi marţi sunt aşteptate fenomene meteorologice severe - rafale de vânt, precipitaţii abundente - asociate cu furtuna Chandra. Ca urmare, se estimează că vor exista perturbări ale transportului feroviar şi rutier.
19:40
Acum 24 ore
19:20
Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul va fi primit de cancelarul Friedrich Merz # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va face o vizită oficială în Germania, în perioada 27-28 ianuarie 2026, la invitația omologului său, cancelarul federal Friedrich Merz, anunță biroul de presă al guvernului. Germania este cel mai important partener comercial al României, schimburile comerciale bilaterale în 2024 fiind de circa 42 de miliarde de euro.
19:10
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră # Digi24.ro
Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a spus că omul de afaceri turc Abdullah Atas, încarcerat la Rahova din 2015 pentru uciderea unui poliţist, care a evadat în timpul permisiei avute între 23 şi 26 ianuarie, că este foarte posibil ca aceasta să se afle în Turcia. Fosta parteneră a bărbatului le-a spus polițiștilor că a fost contactată de un bărbat care i-a comunicat că Atas este în Turcia.
19:00
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență. De unde vin banii # Digi24.ro
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful DSU Raed Arafat a prezentat, luni, achiziţiile prin programul SAFE, pentru partea de protecţie civilă, care cuprinde avioane multirol, elicoptere, simulator de zbor, un tren de intervenţie şi transport, 8 roboţi pentru intervenţie în medii Chimic Biologic Radionuclear, sisteme de drone pentru stingerea incendiilor la înălţime şi drone destinate identificării posibilelor victime şi a focarelor ascunse. Suma alocată în programul SAFE protecţiei civile este de aproximativ 900 de milioane de euro, a mai spus Arafat. În aceeași conferință de presă, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a prezentat lista de achiziții militare prin Programul SAFE, în valoare de 9,5 miliarde de euro.
19:00
Trump îl trimite pe „țarul frontierelor” Tom Homan în Minnesota, după moartea unui asistent medical împușcat de agenți federali # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe consilierul său pe probleme de imigrare, Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierelor”, după moartea unui asistent medical ucis de agenți federali în timpul unor operațiuni ale poliției pentru imigrație. Cazul a declanșat proteste uriașe și valuri de furie pe rețelele sociale.
18:50
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, declară că nu există niciun plan pentru a tăia pensia militarilor, nici solda şi nici de a modifica criteriile după care se iese acum la pensie în privinţa calculului pensiei. Ministrul a adăugat că 75% din cei 3.700 de angajaţi ai MApN care au vârsta de pensionare au decis să nu iasă la pensie.
18:40
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatări de la Garda Forestieră # Digi24.ro
Noi nereguli au fost descoperite în pădurea de la Băile Felix. Comisarii Gărzii Forestiere au găsit mai mulți copaci nemarcați care au fost puși la pământ. Conform legii, această infracțiune se pedepsește cu amendă sau dosar penal.
18:10
Alertă sanitară în Asia: Controale ca în pandemie pe aeroporturi după răspândirea unui virus mortal în India # Digi24.ro
Mai multe state din Asia au reintrodus controale sanitare stricte pe aeroporturi, similare celor din perioada pandemiei de COVID-19, după confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul mortal Nipah în India. Autoritățile încearcă astfel să prevină răspândirea bolii în regiune.
18:00
Un lider PNL cere public mai mulți bani de la Guvern înaintea ședinței cu Bolojan: „Administrația locală trebuie să aibă resurse” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a avut un atac la adresa premierului chiar înaintea ședinței PNL în care Ilie Bolojan ar fi urmat să prezinte partidului construcția bugetului pentru anul 2026. Thuma spune că „administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, citând o declarație a lui Ilie Bolojan de când acesta era primar la Oradea.
