Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual

Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au fost uciși de aceștia în timpul raidurilor din ultima lună. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.