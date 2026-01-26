Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual
Digi24.ro, 26 ianuarie 2026 23:50
Un fost senator francez este judecat la Paris pentru acuzația că a drogat o altă membră a Parlamentului pentru a o agresa sexual, într-un caz care a zguduit politica franceză, relatează The Guardian.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
00:00
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # Digi24.ro
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron.
Acum 30 minute
23:50
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual # Digi24.ro
Un fost senator francez este judecat la Paris pentru acuzația că a drogat o altă membră a Parlamentului pentru a o agresa sexual, într-un caz care a zguduit politica franceză, relatează The Guardian.
23:50
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior # Digi24.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti și dus la audieri. Anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.
23:40
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet # Digi24.ro
O persoană a murit şi alte trei au fost rănite, luni seară, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17, în judeţul Suceava. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
Acum o oră
23:30
„Romii ar trebui să curețe toaletele”. Un ministru ungar stârnește furie cu insulte rasiste în context electoral # Digi24.ro
Un ministru important al guvernului s-a confruntat cu reacții negative în Ungaria după ce a declarat că minoritatea romă din țară ar trebui să curețe toaletele din trenuri. János Lázár, membru al partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la putere, a făcut această declarație în cadrul unei campanii electorale înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna aprilie, relatează TVPWorld.
23:30
Un oficial iranian de rang înalt a afirmat luni că speră că accesul la internet pentru companii va fi restabilit în următoarele două zile, în urma întreruperii alimentării impuse de autorităţi pe fondul valului de manifestaţii împotriva regimului de la Teheran.
Acum 2 ore
23:00
Justiția germană a decis în legătură cu autoarea atacului cu cuţitul din mai 2025, la Hamburg: O „alterare a percepţiei realității” # Digi24.ro
Autoarea unui atac cu cuţitul la Hamburg, soldat cu 15 răniţi, în mai 2025, urmează să fie internată într-un spital psihiatric, anunţă luni un tribunal din cel de-al doilea cel mai important oraş din Germania, relatează AFP.
23:00
Trump spune că Hamas a ajutat la găsirea trupului ultimului ostatic israelian ținut în Gaza. „A fost o scenă greu de suportat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că gruparea Hamas a contribuit la localizarea rămășițelor ultimului ostatic israelian din Gaza și a cerut ca organizația să își respecte angajamentul de a se dezarma. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Axios.
22:30
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn # Digi24.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a propus la Digi24 soluții pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din păduri și pentru descoperirea celor care comit ilegalități. El a venit cu aceste propuneri în contextul tăierii unor copaci nemarcați în pădurea de la Băile Felix.
22:30
Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.
22:30
Trump și guvernatorul Tim Walz au discutat telefonic. Reducerea numărului agenților federali, posibilă în Minnesota # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au fost uciși de aceștia în timpul raidurilor din ultima lună. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi pune pe Tom Homan (însărcinatul cu frontiera din administrația Trump – n.red) să-l sune și că ceea ce căutăm sunt orice fel de infractori pe care îi au în custodie”, scrie Trump pe rețelele sociale, potrivit BBC.
Acum 4 ore
22:00
Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie # Digi24.ro
Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie.
21:40
Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victimele incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana # Digi24.ro
Guvernul cantonului Valais din sud-vestul Elveţiei, unde un incendiu într-un bar din staţiunea de schi Crans Montana a provocat de Revelion moartea a 40 de persoane, a anunţat luni o alocare de zece milioane de franci elveţieni (10,8 milioane de euro) pentru a ajuta victimele dezastrului, transmite EFE, preluată de Agerpres.
21:10
Guvernul Italiei a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile sale sudice afectate de o furtună violentă săptămâna trecută, promiţând ajutor financiar rapid pentru a reconstrui drumurile şi companiile afectate de vremea severă, informează Reuters.
21:00
Maia Sandu: „Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025” # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia ar fi cheltuit aproape 2% din Produsul Intern Brut al țării, echivalentul a aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a influența și vicia alegerile parlamentare din 2025. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la Varșovia.
20:40
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării # Digi24.ro
NATO intenționează să își consolideze apărarea la granițele Europei cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare, asistate de inteligența artificială, dotată aproape fără soldați, a declarat sâmbătă generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului operațiunilor de la Comandamentul Terestru NATO din Izmir, Turcia, pentru ziarul de duminică Welt am Sonntag. Ministrul Apărării Radu Miruță a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, despre informaţia apărută în presa internaţională.
20:30
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a informat luni conducerea PNL că în zilele următoare coaliţia va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică. PNL anunţă că susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.
20:30
Portavionul Abraham Lincoln şi navele care îl însoţesc au ajuns în Orientul Mijlociu, a anunţat luni armata americană, care îşi consolidează prezenţa în regiune într-un moment de tensiuni sporite cu Iranul.
Acum 6 ore
20:00
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!” # Digi24.ro
Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.
19:50
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus # Digi24.ro
Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.
19:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde luni şi marţi sunt aşteptate fenomene meteorologice severe - rafale de vânt, precipitaţii abundente - asociate cu furtuna Chandra. Ca urmare, se estimează că vor exista perturbări ale transportului feroviar şi rutier.
19:40
Într-un discurs susținut la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut declarații tranșante despre ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite. Mesajul său a atras atenția asupra costurilor și riscurilor unui astfel de scenariu.
19:20
Ilie Bolojan pleacă mâine în vizită oficială în Germania. Premierul va fi primit de cancelarul Friedrich Merz # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va face o vizită oficială în Germania, în perioada 27-28 ianuarie 2026, la invitația omologului său, cancelarul federal Friedrich Merz, anunță biroul de presă al guvernului. Germania este cel mai important partener comercial al României, schimburile comerciale bilaterale în 2024 fiind de circa 42 de miliarde de euro.
19:10
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră # Digi24.ro
Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a spus că omul de afaceri turc Abdullah Atas, încarcerat la Rahova din 2015 pentru uciderea unui poliţist, care a evadat în timpul permisiei avute între 23 şi 26 ianuarie, că este foarte posibil ca aceasta să se afle în Turcia. Fosta parteneră a bărbatului le-a spus polițiștilor că a fost contactată de un bărbat care i-a comunicat că Atas este în Turcia.
19:00
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență. De unde vin banii # Digi24.ro
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful DSU Raed Arafat a prezentat, luni, achiziţiile prin programul SAFE, pentru partea de protecţie civilă, care cuprinde avioane multirol, elicoptere, simulator de zbor, un tren de intervenţie şi transport, 8 roboţi pentru intervenţie în medii Chimic Biologic Radionuclear, sisteme de drone pentru stingerea incendiilor la înălţime şi drone destinate identificării posibilelor victime şi a focarelor ascunse. Suma alocată în programul SAFE protecţiei civile este de aproximativ 900 de milioane de euro, a mai spus Arafat. În aceeași conferință de presă, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a prezentat lista de achiziții militare prin Programul SAFE, în valoare de 9,5 miliarde de euro.
19:00
Trump îl trimite pe „țarul frontierelor” Tom Homan în Minnesota, după moartea unui asistent medical împușcat de agenți federali # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe consilierul său pe probleme de imigrare, Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierelor”, după moartea unui asistent medical ucis de agenți federali în timpul unor operațiuni ale poliției pentru imigrație. Cazul a declanșat proteste uriașe și valuri de furie pe rețelele sociale.
18:50
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, declară că nu există niciun plan pentru a tăia pensia militarilor, nici solda şi nici de a modifica criteriile după care se iese acum la pensie în privinţa calculului pensiei. Ministrul a adăugat că 75% din cei 3.700 de angajaţi ai MApN care au vârsta de pensionare au decis să nu iasă la pensie.
18:40
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatări de la Garda Forestieră # Digi24.ro
Noi nereguli au fost descoperite în pădurea de la Băile Felix. Comisarii Gărzii Forestiere au găsit mai mulți copaci nemarcați care au fost puși la pământ. Conform legii, această infracțiune se pedepsește cu amendă sau dosar penal.
18:10
Alertă sanitară în Asia: Controale ca în pandemie pe aeroporturi după răspândirea unui virus mortal în India # Digi24.ro
Mai multe state din Asia au reintrodus controale sanitare stricte pe aeroporturi, similare celor din perioada pandemiei de COVID-19, după confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul mortal Nipah în India. Autoritățile încearcă astfel să prevină răspândirea bolii în regiune.
Acum 8 ore
18:00
Un lider PNL cere public mai mulți bani de la Guvern înaintea ședinței cu Bolojan: „Administrația locală trebuie să aibă resurse” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a avut un atac la adresa premierului chiar înaintea ședinței PNL în care Ilie Bolojan ar fi urmat să prezinte partidului construcția bugetului pentru anul 2026. Thuma spune că „administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, citând o declarație a lui Ilie Bolojan de când acesta era primar la Oradea.
17:50
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda # Digi24.ro
Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în coasta NATO, în apropiere de Groenlanda, scrie The Times. Alianța ar fi mobilizat nave militare pentru a urmări deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord.
17:30
Israel a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Gaza. Ran Gvili fusese ucis în atacul Hamas din 2023 # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat că a recuperat rămășițele lui Ran Gvili, ultimul ostatic aflat în Fâșia Gaza, ucis în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Operațiunea deschide calea pentru următoarea etapă a armistițiului dintre Israel și Hamas.
17:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, despre achizițiile prin Programul SAFE: proiecte în valoare de 9,53 de miliarde de euro pentru Apărare # Digi24.ro
Ministerul Apărării a obținut, prin mecanismul european de finanțare, investiții record pentru înzestrare, în condiții avantajoase pentru România, anunță ministrul Apărării Radu Miruță. Ministrul Apărării a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, componenta de apărare inclusă în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE. Proiectele, aprobate de CSAT și Parlament, vizează 21 de achiziții, dintre care 10 în comun cu alte state, și includ transportoare blindate, rachete Mistral, radare și sisteme de apărare antiaeriană, menite „să dezmorțească industria națională de apărare și să accelereze producția locală de tehnologie militară de ultimă generație”.
17:20
Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării # Digi24.ro
Garda de Coastă finlandeză speră să prevină deteriorarea infrastructurii submarine critice din Golful Finlandei cu ajutorul unui centru de supraveghere maritimă pe care intenţionează să îl înfiinţeze în cooperare cu alte state din Marea Baltică şi Comisia Europeană.
16:50
Opt oferte au fost depuse pentru contruirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, cu extindere în Republica Moldova # Digi24.ro
Au fost depuse opt oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului final al Autostrăzii Unirii A8, pe relația Târgu Neamț–Iași–Ungheni, sector care va asigura legătura rutieră cu Republica Moldova. Proiectul prevede continuarea autostrăzii și pe teritoriul Republicii Moldova, prin conexiunea cu Podul de Flori peste Prut, de la Ungheni, relatează Agerpres și telegraph.md.
16:50
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva # Digi24.ro
Scene neobișnuite s-au petrecut într-o gară din Austria. Un român a fost reținut de autorități după ce a încercat să fure un tren, dar nu a reușit pentru că nu a știut să pornească locomotiva.
16:50
Cazul turcului evadat după ce primise 22 de ani de inchisoare: Ce spune Legea despre regimul de detenție și recompense # Digi24.ro
Cazul lui Abdullah Atas, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a omorât un polițist și care în prezent este dat în urmărire națională, ridică semne de întrebare cu privire posibilitatea legală ca acesta să beneficieze de permisie din partea Penitenciarului Rahova și să execute pedeapsa în regim semideschis. Digi24.ro a analizat ce prevede Legea în astfel de cazuri.
16:40
Copilul de 13 ani implicat în crima din Cenei va fi evaluat medical şi psihologic. Ar putea fi instituţionalizat # Digi24.ro
Protecția Copilului Timiş a anunţat luni că băiatul de 13 ani implicat în crima din Cenei, dar care nu răspunde penal, este supus unor ample evaluări, atât medicale cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei. Specialiştii precizează că aceste demersuri durează şi sunt importante pentru a putea stabili ce măsuri vor fi luate, inclusiv includerea copilului în diferite tipuri de programe. De rezultatul evaluărilor şi de specificitatea cazului va depinde şi dacă minorul va rămâne în familie sau va fi instituţionalizat într-un centru rezidenţial.
16:40
Atacurile rusești asupra Kievului au avariat un monument inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO # Digi24.ro
Atacurile masive ruseşti care au vizat sâmbătă Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peşterilor), un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a anunţat luni Ministerul Culturii din Ucraina.
Acum 12 ore
15:50
Șeful diplomației germane consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru securitatea și libertatea Europei. „Să nu ne lăsăm divizați” # Digi24.ro
Șeful diplomației germane Johann Wadephul a susținut luni, înainte de a-și începe vizitele în Letonia și Suedia, că Rusia rămâne cea mai mare ameninţare la adresa securităţii şi libertăţii în Europa, insistând că dezbaterile din cadrul Alianţei Nord-Atlantice nu trebuie să distragă atenţia de la situaţia din Ucraina sau să conducă la diviziuni, relatează EFE.
15:50
Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și în România. Anunțul MApN # Digi24.ro
Un detașament de soldați americani urmează să fie dislocat în România, potrivit șefului Statului Major al Apărării, în cadrul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa. Militarii americani vor veni cu tehnică de luptă modernă, inclusiv tancuri Abrams. Prezența lor face parte din planurile Alianței de întărire a securității în regiune.
15:50
Rusia introduce un nou model de dronă și desfășoară pe front sistemul Sarma MLRS, rivalul HIMARS # Digi24.ro
Rusia a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina, a raportat luni agenţia TASS, potrivit EFE. De asemenea, a anunțat desfășurarea, pe linia frontului, a sistemului Sarma MLRS, rivalul HIMARS, cu o vechie de 19 ani.
15:20
O femeie din București, medic radiolog, a fost găsită moartă în casa ei. Autoritățile au deschis o anchetă # Digi24.ro
O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuinţa sa din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, de către un bărbat care a sesizat Poliţia. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul Omoruri fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.
15:20
Israelul va redeschide punctul de trecere dintre Gaza și Egipt doar după ce trupul neînsuflețit al ultimului ostatic va fi recuperat # Digi24.ro
Israelul a declarat că a acceptat să redeschidă principalul punct de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt numai după finalizarea operațiunii de recuperare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas pe teritoriul respectiv. Punctul de trecere Rafah a fost în mare parte închis din mai 2024, când partea palestiniană a fost ocupată de forțele israeliene. Se preconiza redeschiderea acestuia în prima etapă a armistițiului dintre Israel și Hamas, care a început în octombrie. Cu toate acestea, guvernul israelian a condiționat redeschiderea punctului de trecere de eforturile Hamas de a recupera cadavrul ultimului ostatic, ofițerul de poliție Ran Gvili. Duminică, armata israeliană a declarat că a început o nouă căutare a rămășițelor sale în nordul Fâșiei Gaza, anunță BBC.
15:00
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta” # Digi24.ro
Armata venezueleană a tras două tiruri din bateriile antiaeriene ruse împotriva trupelor americane în timpul operaţiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, însă a eşuat în misiunea sa din pricina lipsei de pregătire a personalului militar, a susținut luni ambasadorul Rusiei în Venezuela, Serghei Melik-Bagdasarov, citat de EFE.
15:00
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF a anunțat lansarea asistentului virtual care oferă informații despre obligațiile fiscale # Digi24.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni, 26 ianuarie, lansarea „ANA”, un chatbot bazat pe inteligență artificială, destinat să ofere contribuabililor informații generale despre obligațiile fiscale. Într-o primă etapă, aflată în fază de testare, serviciul este disponibil doar în conturile din Spațiul Privat Virtual, urmând ca ulterior să poată fi accesat și direct de pe site-ul instituției.
14:40
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin # Digi24.ro
Ninsorile abundente şi ploaia îngheţată au perturbat traficul, luni dimineaţă, la ora de vârf, în mare parte a Germaniei, transmite agenţia DPA. Accidentele s-au înmulţit pe drumurile din nord-estul Germaniei, conform rapoartelor autorităţilor din Saxonia, Brandenburg şi Mecklenburg - Pomerania Inferioară. Operatorul feroviar Deutsche Bahn a declarat că se aşteaptă la întârzieri şi anulări care vor afecta serviciile de transport pe distanţe lungi. Aceste perturbări ar afecta întreaga regiune sudică a Germaniei, precum şi conexiunile către şi dinspre Berlin, Hamburg şi Hanovra, potrivit Deutsche Bahn.
14:40
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers luni de dimineață la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a avut loc cu câteva ore înainte de ședința Coaliției de guvernare, unde liderii partidelor sunt așteptați să decidă reforme importante, dar care s-au lăsat așteptate, precum tăierile din instituții și primării. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile ar fi vizat și bugetul pe anul 2026, care încă nu a fost finalizat.
14:30
Cele mai grele cinci funcții de conducere de la Bruxelles: cine sunt „Teflon”, „dictatoarea” și „domnul Repară” (Politico) # Digi24.ro
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în ciuda vizibilităţii, salariului ridicat şi a altor avantaje, scrie POLITICO, prezentând cele mai dificile cinci posturi de conducere de la Bruxelles şi motivând de ce le consideră aşa.
14:30
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță un grup de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat luni, în direct la Digi24, că crima din Cenei este „una șocantă, care a oripilat opinia publică” și a anunțat constituirea unui grup de lucru care va analiza inclusiv oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală. Oficialul a subliniat că este nevoie de o evaluare „cu foarte multă rigoare și promptitudine”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.