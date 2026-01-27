Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG

Primasport.ro, 27 ianuarie 2026 12:20

Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG

Acum 5 minute
12:50
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
12:50
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
Acum o oră
12:20
Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG
12:10
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV
Acum 2 ore
11:40
„Mă simt mai bine aici decât la CFR”! Leo Bolgado, entuziasmat după victoria cu UTA
Acum 4 ore
10:20
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan
10:10
Protocolul pentru „căldură extremă” activat marţi, la Australian Open
10:10
Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la Australian Open
10:10
Alexander Zverev s-a calificat în semifinale la Australia Open
10:10
Steaua l-a transferat pe spaniolul Nacho Bonet Aparicio
09:50
Marius Şumudică a răbufnit, la o lună după ce a preluat-o pe Al-Okhdood: „Pentru mine, există această mare întrebare”
Acum 6 ore
08:10
Între job şi meci: cum rezolvi actele rapid, fără să-ţi blochezi programul
Acum 24 ore
23:50
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia
23:40
Anunţul iernii, după ce internaţionalul român s-a întors în Superligă: ”Este de departe cel mai bun jucător din România!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Adrian Mihalcea a explicat cum a pierdut meciul cu Rapid: ”E dau credit arbitrilor, e problema lor!” | VIDEO
23:30
Basarab Panduru, critic faţă de decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Ştefan Târnovanu din poarta FCSB-ului: „Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Joao Lameira pleacă de la Oţelul. Moldovenii vor primi 400.000 de euro
23:00
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
22:30
Cinci arbitri români vor participa la cursul UEFA din Cipru
22:30
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa”
22:20
Al-Okhdood, echipa lui Marius Şumudică, a fost învinsă de Al Ittihad, scor 2-1
22:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse
22:00
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului
21:50
Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială 2028. ”Evitaţi Statele Unite”
21:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bolgado înscrie pe final
21:40
MM Stoica a văzut declaraţiile lui Gigi Becali şi nu s-a abţinut: ”Mie mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru!” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
MM Stoica a recunoscut tot: ”Eu am propus un singur jucător în vară!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
A fost ofertat din mai multe zone, dar a ales România! Ofri Arad a explicat de ce a acceptat să vină la FCSB
20:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează dintr-un penalty analizat la VAR
20:40
Laszlo Balint a analizat succesul clar cu Csikszereda. ”Lucrurile au decurs aşa cum ne doream”
20:30
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul cu un şut fantastic
20:00
”Au controlat meciul de la un cap la altul”. Meci de tristă amintire pentru Robert Ilyes
19:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
„Nu am semnat”! Andrei Nicolescu a infirmat semnarea prelungirii cu Cătălin Cîrjan, dar a oferit o veste mult mai bună pentru fanii lui Dinamo | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Transfer important prins de Marius Corbu! S-au plătit 1.500.000 de euro pentru el
19:30
Becali a mers după jucători la bază, după umilinţa contra CFR-ului şi i-a luat la rând: ”Bîrligea, am dreptate?”
19:30
VIDEO | A picat nocturna la Galaţi! Oţelul a tremurat serios că nu poate termina meciul cu Csikszereda
19:30
„Avem un diamant neşlefuit în curte”! Ironia sorţii la FCSB. Ştefan Târnovanu l-a lăudat în trecut pe cel care îl scoate din poarta „roş-albaştrilor” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda 3-0. Moldovenii au avut mai multe emoţii cu nocturna decât cu adversarii
19:00
OFICIAL | CFR pregăteşte sezonul următor! Ardelenii au anunţat primul transfer al verii
18:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A picat nocturna la Galaţi! Meciul e întrerupt
18:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno face ”dubla” din penalty
18:20
Internaţionalul francez Layvin Kurzawa va juca la campioana Indoneziei
18:20
Transfer interesant oficializat de CFR Cluj! Ardelenii readuc un jucător care a decis să ia o pauză de la fotbal
18:10
Duş rece pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!”
18:00
Şoc pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!”
17:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au dominat fără drept de apel prima repriză
17:30
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra
17:20
Decizie radicală luată de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj! Postul pentru care patronul FCSB-ului nu se va mai baza pe niciun jucător din lotul actual: „O să bag un under”
