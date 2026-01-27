Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open
Primasport.ro, 27 ianuarie 2026 14:50
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
15:30
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spus nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama” # Primasport.ro
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spus nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
Acum 10 minute
15:20
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele! Ioan Varga a dezvăluit suma pentru care va pleca din Gruia: „Nu sub patru milioane de euro” # Primasport.ro
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele! Ioan Varga a dezvăluit suma pentru care va pleca din Gruia: „Nu sub patru milioane de euro”
Acum o oră
14:50
Stephan Lichtsteiner, fost fundaş la Juventus, a fost numit antrenor al echipei FC Basel # Primasport.ro
Stephan Lichtsteiner, fost fundaş la Juventus, a fost numit antrenor al echipei FC Basel
14:50
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open # Primasport.ro
Elina Svitolina a învins-o pe Coco Gauff în 59 de minute şi s-a calificat, în premieră, în semifinale la Australian Open
14:40
„E 100% apt, a făcut pregătirea cu AC Milan!” Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Matteo Duţu # Primasport.ro
„E 100% apt, a făcut pregătirea cu AC Milan!” Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Matteo Duţu
Acum 2 ore
14:00
Schimbare totală de plan! Gigi Becali îl face titular pe unul dintre cei mai criticaţi jucători din acest sezon: „Ia să-l bag eu de la început, poate explodează” # Primasport.ro
Schimbare totală de plan! Gigi Becali îl face titular pe unul dintre cei mai criticaţi jucători din acest sezon: „Ia să-l bag eu de la început, poate explodează”
Acum 4 ore
13:30
Ngezana pleacă de la FCSB? Presa din Africa de Sud a dat anunţul: „Există interes”
12:50
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama” # Primasport.ro
Siyabonga Ngezana, criticat de Gigi Becali în văzul tuturor: „I-am spsu nişte lucruri pe care nu le pot spune acum. Au râs toţi, îţi dai seama”
12:50
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV # Primasport.ro
România, cine eşti? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
12:20
Mijlocaşul spaniol Dro Fernandez de la FC Barcelona a semnat cu PSG
12:10
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV # Primasport.ro
Hora din loja CFR-ului l-a scos din sărite pe Mihai Stoica! Oficialul FCSB-ului l-a atacat pe Cristi Balaj după scenele de pe Arena Naţională: „Eu sunt conducător din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia”| EXCLUSIV
11:40
„Mă simt mai bine aici decât la CFR”! Leo Bolgado, entuziasmat după victoria cu UTA
Acum 6 ore
10:20
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan # Primasport.ro
Victor Angelescu, mulţumit de victoria obţinută de Rapid la Arad! Preşedintele giuleştenilor a oferit detalii despre contractul lui Moruţan
10:10
Protocolul pentru „căldură extremă” activat marţi, la Australian Open
10:10
Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la Australian Open
10:10
Alexander Zverev s-a calificat în semifinale la Australia Open
10:10
Steaua l-a transferat pe spaniolul Nacho Bonet Aparicio
09:50
Marius Şumudică a răbufnit, la o lună după ce a preluat-o pe Al-Okhdood: „Pentru mine, există această mare întrebare” # Primasport.ro
Marius Şumudică a răbufnit, la o lună după ce a preluat-o pe Al-Okhdood: „Pentru mine, există această mare întrebare”
Acum 8 ore
08:10
Între job şi meci: cum rezolvi actele rapid, fără să-ţi blochezi programul
Acum 24 ore
23:50
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia # Primasport.ro
Robert Moreno, fost selecţioner al Spaniei, acuzat de utilizarea excesivă a ChatGPT în perioada în care a antrenat în Rusia
23:40
Anunţul iernii, după ce internaţionalul român s-a întors în Superligă: ”Este de departe cel mai bun jucător din România!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Anunţul iernii, după ce internaţionalul român s-a întors în Superligă: ”Este de departe cel mai bun jucător din România!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Adrian Mihalcea a explicat cum a pierdut meciul cu Rapid: ”E dau credit arbitrilor, e problema lor!” | VIDEO # Primasport.ro
Adrian Mihalcea a explicat cum a pierdut meciul cu Rapid: ”E dau credit arbitrilor, e problema lor!” | VIDEO
23:30
Basarab Panduru, critic faţă de decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Ştefan Târnovanu din poarta FCSB-ului: „Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru, critic faţă de decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Ştefan Târnovanu din poarta FCSB-ului: „Disperarea de a nu şti ce să mai faci în momentul ăsta” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Joao Lameira pleacă de la Oţelul. Moldovenii vor primi 400.000 de euro
23:00
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct # Primasport.ro
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
22:30
Cinci arbitri români vor participa la cursul UEFA din Cipru
22:30
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa” # Primasport.ro
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa”
22:20
Al-Okhdood, echipa lui Marius Şumudică, a fost învinsă de Al Ittihad, scor 2-1
22:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse
22:00
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului
21:50
Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială 2028. ”Evitaţi Statele Unite” # Primasport.ro
Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială 2028. ”Evitaţi Statele Unite”
21:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bolgado înscrie pe final # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bolgado înscrie pe final
21:40
MM Stoica a văzut declaraţiile lui Gigi Becali şi nu s-a abţinut: ”Mie mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a văzut declaraţiile lui Gigi Becali şi nu s-a abţinut: ”Mie mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru!” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
MM Stoica a recunoscut tot: ”Eu am propus un singur jucător în vară!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a recunoscut tot: ”Eu am propus un singur jucător în vară!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
A fost ofertat din mai multe zone, dar a ales România! Ofri Arad a explicat de ce a acceptat să vină la FCSB # Primasport.ro
A fost ofertat din mai multe zone, dar a ales România! Ofri Arad a explicat de ce a acceptat să vină la FCSB
20:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează dintr-un penalty analizat la VAR # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează dintr-un penalty analizat la VAR
20:40
Laszlo Balint a analizat succesul clar cu Csikszereda. ”Lucrurile au decurs aşa cum ne doream” # Primasport.ro
Laszlo Balint a analizat succesul clar cu Csikszereda. ”Lucrurile au decurs aşa cum ne doream”
20:30
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul cu un şut fantastic # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul cu un şut fantastic
20:00
”Au controlat meciul de la un cap la altul”. Meci de tristă amintire pentru Robert Ilyes # Primasport.ro
”Au controlat meciul de la un cap la altul”. Meci de tristă amintire pentru Robert Ilyes
19:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
„Nu am semnat”! Andrei Nicolescu a infirmat semnarea prelungirii cu Cătălin Cîrjan, dar a oferit o veste mult mai bună pentru fanii lui Dinamo | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Nu am semnat”! Andrei Nicolescu a infirmat semnarea prelungirii cu Cătălin Cîrjan, dar a oferit o veste mult mai bună pentru fanii lui Dinamo | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Transfer important prins de Marius Corbu! S-au plătit 1.500.000 de euro pentru el
19:30
Becali a mers după jucători la bază, după umilinţa contra CFR-ului şi i-a luat la rând: ”Bîrligea, am dreptate?” # Primasport.ro
Becali a mers după jucători la bază, după umilinţa contra CFR-ului şi i-a luat la rând: ”Bîrligea, am dreptate?”
19:30
VIDEO | A picat nocturna la Galaţi! Oţelul a tremurat serios că nu poate termina meciul cu Csikszereda # Primasport.ro
VIDEO | A picat nocturna la Galaţi! Oţelul a tremurat serios că nu poate termina meciul cu Csikszereda
19:30
„Avem un diamant neşlefuit în curte”! Ironia sorţii la FCSB. Ştefan Târnovanu l-a lăudat în trecut pe cel care îl scoate din poarta „roş-albaştrilor” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Avem un diamant neşlefuit în curte”! Ironia sorţii la FCSB. Ştefan Târnovanu l-a lăudat în trecut pe cel care îl scoate din poarta „roş-albaştrilor” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda 3-0. Moldovenii au avut mai multe emoţii cu nocturna decât cu adversarii # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda 3-0. Moldovenii au avut mai multe emoţii cu nocturna decât cu adversarii
19:00
OFICIAL | CFR pregăteşte sezonul următor! Ardelenii au anunţat primul transfer al verii # Primasport.ro
OFICIAL | CFR pregăteşte sezonul următor! Ardelenii au anunţat primul transfer al verii
18:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A picat nocturna la Galaţi! Meciul e întrerupt # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A picat nocturna la Galaţi! Meciul e întrerupt
18:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno face ”dubla” din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno face ”dubla” din penalty
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.