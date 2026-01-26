Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea”

10:40

Gigi Becali a declarat că va lua o decizie fără precedent în ultimii patru ani la FCSB. După eșecul categoric suferit de roș-albaștri contra celor de la CFR Cluj, patronul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat că va merge în cantonamentul echipei sale pentru a le cere socoteală jucătorilor. CFR a câștigat categoric derby-ul […] The post Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?” appeared first on Antena Sport.