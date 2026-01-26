Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență”
Antena Sport, 26 ianuarie 2026 22:20
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce a debutat la Rapid, în meciul cu UTA, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-1. Internaționalul român de 26 de ani a fost trimis în teren în minutul 62, luându-i locul lui Claudiu Petrila. Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența pe teren. El a executat cornerul, din
UTA și Rapid au luptat pentru cele trei puncte puse în joc, însă câștig de cauză la final a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Olimpiu Moruțan a debutat la gruparea giuleșteană și și-a făcut imediat simțită prezența pe teren. Finalul de meci a fost unul „încins", jucătorii echipei gazde solicitând o lovitură de la
S-au încins spiritele la UTA – Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final
UTA – Rapid București a fost meciul care a închis etapa cu numărul 23 din Liga 1, iar partida a fost una intens disputată, ambele formații având nevoie de cele trei puncte. Presiunea a atins cote alarmante după fluierul final, când jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit, mărul discordiei fiind cel mai probabil arbitrajul. Hakim
Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA
Olimpiu Moruțan a fost decisiv la debutul la Rapid. Internaționalul român a fost trimis în teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al meciului cu UTA, atunci când i-a luat locul lui Claudiu Petrila. În minutul 79, Olimpiu Moruțan a executat un corner în urma căruia Rapid a reușit să marcheze prin Leo Bolgado. Inițial, scorul
UTA – Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan
Rapid București a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la UTA, în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost salvată de Leo Bolgado. La gruparea alb-vișinie a debutat și Olimpiu Moruțan, care s-a aflat la originea celui de-al doilea gol marcat de Rapid.
Surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali: „Era marcat de moment"
A fost o surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali. Mihai Stoica a dezvăluit că Marius Popa, antrenorul de portari de la formația campioană, a fost surprins să afle că fiul său, Matei, îl va înlocui pe Ștefan Târnovanu în primul 11. Gigi Becali anunțase inițial că Lukas Zima va fi titular la FCSB,
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! Coșmar pentru tehnicianul român
Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood și are probleme mari în ceea ce privește evitarea retrogradării. Echipa tehnicianului român a pierdut în deplasare pe terenul celor de la Al-Ittihad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 a primei ligi din Arabia Saudită. Al-Ittihad
„Intră FCSB în play-off?" Răspunsul ferm dat de Andrei Nicolescu, după înfrângerea rivalilor cu CFR Cluj
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit declarații după înfrângerea suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Oficialul „câinilor" consideră că rivalii roș-albaștri nu se vor mai califica în play-off, ei fiind depășiți și de clujeni, în urma eșecului. Nicolescu a recunoscut că a fost surprins de
UTA – Rapid București este meciul care închide etapa cu numărul 23 din Liga 1, însă prima repriză a venit cu vești proaste pentru Costel Gâlcă. Unul dintre cei mai importanți jucători ai săi a „comis-o" și va absenta de la următorul joc. Este vorba despre Alexandru Pașcanu, cel care a încasat un cartonaș galben
Jurnal Antena Sport | Ține pumnul sus pentru România
Jurnal Antena Sport | Tamaș și-a recăpătat faima
Jurnal Antena Sport | Restart la FCSB
Jucătorul de la FCSB căruia Zeljko Kopic i-ar relansa cariera: „Se face de 10 milioane"
Campioana României este de nerecunoscut în acest sezon, fie că vorbim de campionatul intern sau de competițiile europene. Gruparea antrenată de Elias Charalambous tremură chiar și pentru prezența în play-off, iar unii jucători sunt departe de ce arătau în sezoanele trecute. Unul dintre aceștia este Octavian Popescu, fotbalist care a primit numeroase șanse din partea
Jurnal Antena Sport | Becali rămâne principal la FCSB
Ce jucător al FCSB-ului a lipsit de la ședința lui Gigi Becali. Detaliile oferite de Mihai Stoica: „Și-a atins scopul"
Mihai Stoica a oferit detalii despre ședința făcută de Gigi Becali la baza FCSB-ului, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa a 23-a din Liga 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că marele absent a fost Florin Tănase. Decarul roș-albaștrilor este accidentat și a plecat la Belgrad, pentru a se trata la „vraciul" Marijana. Din
Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1
Ferencvaros a prezentat oficial luni un fotbalist român, pentru care a plătit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Este vorba despre Marius Corbu, jucătorul care a fost format de cei de la Csikszereda. Acesta a înregistrat cifre bune în tricoul celor de la APOEL Nicosia, care nu a mai avut cum să îl
Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea"
Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB s-a plâns de transferurile realizate la formația sa. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a subliniat că a propus un singur jucător, pe Daniel Graovac, despre care susține că „și-a făcut treaba" la FCSB. De asemenea, Mihai Stoica a transmis că
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Gruparea lui Laszlo Balint se ține tare în lupta la play-off
Oțelul Galați a făcut spectacol pe teren propriu, în penultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Formația antrenată de Laszlo Balint s-a impus categoric în duelul cu Csikszereda, scor 3-0. Gazdele au rezolvat partida încă din prima repriză, când a punctat de două ori până în minutul 9. Eduard Pap a gafat
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum"
Ion Țiriac a dezvăluit ce s-a ales de singura femeie care i-a fost soție. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a oferit detalii despre Erika Braedt. Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt în 1963, iar mariajul lor a fost de scurtă durată. Cei doi au divorțat în 1965, însă au rămas în relații foarte bune. Cu
Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda
Finalul meciului dintre Oţelul Galaţi şi Csikszereda le dă emoţii uriaşe gălăţenilor. În minutul 80, la scorul de 3-0 pentru echipa lui Laszlo Balint, nocturna arenei din Galaţi a picat. După câteva minute de beznă totală, nocturna a început să funcţioneze din nou, dar la capacitate redusă. Chiar şi în aceste condiţii, meciul nu poate
Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate
Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena. „Don Carlo" poartă negocieri avansate cu oficialii federației sud-americane. Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după
România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care are loc în perioada 28 aprilie – 10 mai. Echipa feminină a României a fost repartizată în grupa 1, alături de China, Coreea de Sud şi Taipei. România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă
CFR Cluj a oficializat transferul, după victoria fabuloasă cu FCSB. Cine este jucătorul revenit în Gruia
Daniel Pancu speră să realizeze minunea și să prindă play-off-ul cu CFR Cluj. Victoria fantastică de pe Arena Națională, scor 4-1 cu FCSB, le-a dat încredere celor din conducere, dar și jucătorilor. La nici 24 de ore de la disputa de la București, ardelenii au oficializat transferul unui fundaș stânga, care a evoluat ultima oară
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu. Cum poate deveni FCSB campioană, după ce a ajuns pe locul 11 # Antena Sport
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu, fiind convins că FCSB are șanse să cucerească al treilea trofeu consecutiv în Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit, după ședința cu jucătorii de la bază, că echipa sa are obiectivul de a câștiga ultimele șapte meciuri rămase de disputat din retur. Gigi Becali a subliniat că FCSB […] The post Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu. Cum poate deveni FCSB campioană, după ce a ajuns pe locul 11 appeared first on Antena Sport.
UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Echipele de start. Moruțan este pe bancă # Antena Sport
UTA Arad și Rapid se întâlnesc în această seară în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, giuleștenii luptând să rămână în topul ierarhiei, în timp ce formația lui Mihalcea se află pe poziția a șaptea și ar putea urca pe loc de […] The post UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Echipele de start. Moruțan este pe bancă appeared first on Antena Sport.
Flamengo, gata să dea o lovitură istorică pentru fotbalul brazilian! Starul din Premier League, gata să semneze # Antena Sport
Brazilienii de la Flamengo sunt gata să dea cea mai tare lovitură pe piața transferurilor din istoria campionatului intern și să-l aducă de la West Ham United pe Lucas Paqueta. Dorit la un moment dat de Manchester City, mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost în centrul unui scandal cu pariuri sportive, însă […] The post Flamengo, gata să dea o lovitură istorică pentru fotbalul brazilian! Starul din Premier League, gata să semneze appeared first on Antena Sport.
Spectacol în prima repriză la Oțelul – Csikszereda! Gafă de Liga 3 și gol de Champions League # Antena Sport
Oțelul Galați – Csikszereda este penultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1, iar formația antrenată de Laszlo Balint vrea să revină pe loc de play-off, cel puțin până la partida dintre UTA și Rapid București. Prima repriză a disputei dintre cele două echipe a fost una spectaculoasă, gălățenii reușind să marcheze de […] The post Spectacol în prima repriză la Oțelul – Csikszereda! Gafă de Liga 3 și gol de Champions League appeared first on Antena Sport.
La ce echipă din Formula 1 e dispus să investească Christian Horner, fostul șef de la Red Bull # Antena Sport
Alpine a dezvăluit că fostul şef al team-ului Red Bull, Christian Horner, se numără printre cei interesaţi să investească în echipa franceză de Formula 1. Horner, 52 de ani, a fost îndepărtat din funcţia de responsabil principal al echipei Red Bull după Marele Premiu al Marii Britanii din iulie anul trecut, înainte de plecarea sa oficială în luna septembrie, rămânând, astfel, posibilitatea ca el […] The post La ce echipă din Formula 1 e dispus să investească Christian Horner, fostul șef de la Red Bull appeared first on Antena Sport.
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei, de la decizia luată de Gigi Becali după eșecul cu FCSB până la eliminarea campioanei en-titre de la Australian Open. 1. Premieră în 4 ani Gigi Becali s-a dus în cantonamentul FCSB-ului după umilința cu CFR Cluj. Patronul le-a cerut socoteală jucătorilor. De patru ani n-a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul de Mondial care nu știa regulile jocului! Cel mai bizar moment din istoria turneelor finale, sub ochii unui român # Antena Sport
Unul dintre cele mai bizare momente din istoria Cupei Mondiale s-a petrecut la ediția din 1974, în Germania, chiar sub ochii unui român. Calificată în premieră la un turneu final, Zair (actuala RD Congo) nu a lăsat deloc o impresie deosebită. Era și greu s-o facă. Repartizată în grupa 2, Zair a pierdut la debut […] The post Fotbalistul de Mondial care nu știa regulile jocului! Cel mai bizar moment din istoria turneelor finale, sub ochii unui român appeared first on Antena Sport.
Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo. Răspunsul primit de „câini” de la UEFA # Antena Sport
Dinamo a primit răspunsul final din partea UEFA, în privința transferului lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Atacantul nu va ajunge la formația lui Zeljko Kopic în această iarnă. UEFA nu a dat un răspuns favorabil, deoarece Vladislav Blănuță avea nevoie de o derogare din partea forului continental. El a evoluat deja pentru două echipe în acest […] The post Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo. Răspunsul primit de „câini” de la UEFA appeared first on Antena Sport.
Conducerea s-a ținut de cuvânt: Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo. Clauza de reziliere fixată # Antena Sport
Dinamo București a fost pe punctul de a rămâne fără Cătălin Cîrjan în această iarnă, dorit cu insistență de ucrainenii de la Metalist Harkov, care au vrut să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul său. Mai mult decât atât, aceștia i-au propus și un salariu astronomic fotbalistului de la Dianmo, care a […] The post Conducerea s-a ținut de cuvânt: Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo. Clauza de reziliere fixată appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: “Mă dau afară singur, dar nu pot”. Anunţ despre Charalambous # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu îl va demite pe Elias Charalambous. Antrenorul cipriot are postul asigurat până în vară, moment în care Becali va analiza situaţia şi va vedea dacă va fi nevoie de o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Anunţul lui Becali a venit imediat după ce patronul roş-albaştrilor a fost […] The post Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: “Mă dau afară singur, dar nu pot”. Anunţ despre Charalambous appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun” # Antena Sport
Eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra celor de la CFR Cluj a dinamitat situația din tabăra campioanei României, care tremură din temelii pentru accederea în play-off. Gigi Becali a fost prezent luni la baza roș-albaștrilor și a avut o discuție decisivă cu jucătorii, dar și cu cei din staff. Patronul a decis și […] The post Gigi Becali a decis! Cine îl înlocuiește pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului: „E mai bun” appeared first on Antena Sport.
Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la super-partida dintre Borussia Dortmund și Inter, din ultima etapă a fazei principale de Champions League, joc decisiv pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care luptă pentru calificarea directă în optimi. Alături de centralul din Carei va fi și fratele acestuia, iar presa din Italia a reacționat imediat […] The post Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații după ce a fost la baza FCSB-ului și i-a băgat pe jucători în ședință. Patronul campioanei a dezvăluit ce le-a spus elevilor lui Elias Charalambous, după eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4. Gigi Becali a început prin a le mulțumi jucătorilor pentru cele două titluri cucerite. Totuși, el le-a atras atenția […] The post Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat appeared first on Antena Sport.
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad # Antena Sport
Rapid a dat cea mai importantă lovitură a iernii pe piața transferurilor din România, reușind să îl aducă pe Olimpiu Moruțan de la Aris. Fotbalistul român a fost prezentat sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă, acolo unde a vorbit despre revenirea sa în Liga 1. Mai mult decât atât, acesta ar putea debuta la […] The post Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad appeared first on Antena Sport.
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru” # Antena Sport
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internațional consideră că schimbările realizate la pauză la formația campioană nu au adus un plus. Înainte de startul reprizei secunde, ambii jucători din banda stângă, Alexandru Pantea și Mihai Toma, au fost înlocuiți. Risto Radunovic și Alexandru Stoian au fost trimiși […] The post Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie radicală după umilinţa suferită de FCSB în faţa celor de la CFR Cluj. Patronul roş-albaştrilor s-a deplasat la cantonamentul echipei din Berceni, după ce clujenii s-au impus cu 4-1 în partida de pe Arena Naţională. Ajunsă pe locul 11 în Liga 1, FCSB este tot mai departe de play-off, […] The post Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Transfer făcut de FC Hermannstadt. Formația pregătită de Dorinel Munteanu a ajuns la un acord cu Moonga Simba, jucător cu experiență în Norvegia și Suedia. ”Bine ai venit la FCH, Moonga Simba! Moonga Simba este un mijlocaș lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Habo FF, […] The post Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu a fost externat marți, la prânz, după o perioadă de spitalizare cauzată de probleme medicale. Selecționerul României fusese internat inițial din cauza unei fibrilații atriale, o tulburare de ritm cardiac, însă starea sa s-a complicat ulterior după ce a contractat o gripă severă, însoțită de febră ridicată, ce a depășit 39 de grade. […] The post Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul s-a externat appeared first on Antena Sport.
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul” # Antena Sport
Fanii FCSB-ului s-au săturat după înfrângerea ruşinoasă suferită de echipa lor în meciul cu CFR Cluj. Formaţia din Gruia s-a impus cu 4-1 în meciul de pe Arena Naţională şi a depăşit campioana României în clasament, care acum a ajuns pe locul 11, fiind tot mai departe de play-off. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a […] The post “Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul” appeared first on Antena Sport.
Un oficial FRF a fost hackuit. Contul său de WhatsApp a fost spart: “Am luat un virus care vă cere bani” # Antena Sport
Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a devenit recent victima hackerilor, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Cei care au avut acces la aplicația oficialului au trimis un mesaj tip către sute de persoane prin care solicitau ca oamenii să doneze bani într-un cont bancar, problema informatică fiind rezolvată între timp. […] The post Un oficial FRF a fost hackuit. Contul său de WhatsApp a fost spart: “Am luat un virus care vă cere bani” appeared first on Antena Sport.
Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive # Antena Sport
Tânărul hocheist canadian Beckett Sennecke a reuşit primul hat-trick din cariera sa pentru Anaheim Ducks, fiind eroul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 4-3, după prelungiri, în faţa formaţiei Calgary Flames, duminică seara, în Liga profesionistă nord-americană (NHL). Gazdele au condus cu 2-0, însă Sennecke a restabilit egalitatea în repriza secundă (min. 3:22 şi […] The post Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive appeared first on Antena Sport.
Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: “Avem plăcerea să anunţăm” # Antena Sport
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a oficializat un nou transfer. Este vorba de fundaşul croat Leon Jakirovic, în vârstă de 18 ani, care a venit de Dinamo Zagreb, fosta adversară a FCSB-ului dn Europa League Tânărul fundaş de 18 ani nu se va alătura însă grupului condus de Cristi Chivu. Jakirovic urmează să se […] The post Interul lui Cristi Chivu, un nou transfer! Nerazzurrii au plătit 2,5 miloane de euro: “Avem plăcerea să anunţăm” appeared first on Antena Sport.
Eugen Neagoe a declarat în mai multe rânduri că nu se agață de scaun, lăsând de înțeles că ar putea lua o decizie radicală în cazul în care situația nu se va îmbunătăți. Astfel, seria de meciuri care urmează se anunță crucială pentru Petrolul, dar și pentru continuitatea lui Neagoe la conducerea echipei. Momentan, șefii […] The post Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe appeared first on Antena Sport.
UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Arădenii visează la play-off # Antena Sport
UTA Arad și Rapid se întâlnesc în această seară în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, giuleștenii luptând să rămână în topul ierarhiei, în timp ce formația lui Mihalcea se află pe poziția a șaptea și ar putea urca pe loc de […] The post UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Arădenii visează la play-off appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, văzut antrenor la o altă echipă legendară: “Ar avea nevoie de mâna lui” # Antena Sport
Cristi Chivu a cunoscut succesul ca fotbalist la Ajax Amsterdam, apoi la Inter. Un fost coleg crede că tehnicianul român este potrivit să antreneze și formația olandeză. Cel care îl propune pe banca celor de la Ajax este chiar George Ogăraru, fotbalist care a evoluat și el în Olanda. ”Păi da cum putem să-l vedem […] The post Cristi Chivu, văzut antrenor la o altă echipă legendară: “Ar avea nevoie de mâna lui” appeared first on Antena Sport.
Jannik Sinner și Iga Swiatek, în sferturi la Australian Open. Poloneza, duel cu Rybakina pentru semifinale # Antena Sport
Jannik Sinner, numărul 2 ATP, respectiv Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat luni în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului. Italianul l-a învins în trei seturi, scor 6-1, 6-3, 7-6 pe compatriotul său Luciano Darderi (25 ATP), în timp ce poloneza s-a impus în fața australiencei Maddison Inglis (168 […] The post Jannik Sinner și Iga Swiatek, în sferturi la Australian Open. Poloneza, duel cu Rybakina pentru semifinale appeared first on Antena Sport.
Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: “Să îi dea afară pe ăia” # Antena Sport
Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali să îl aducă pe Adrian Mutu la FCSB. Campioana României a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar şansele de a se califica în play-off sunt din ce în ce mai mici. Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal […] The post Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: “Să îi dea afară pe ăia” appeared first on Antena Sport.
