Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a devenit recent victima hackerilor, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Cei care au avut acces la aplicația oficialului au trimis un mesaj tip către sute de persoane prin care solicitau ca oamenii să doneze bani într-un cont bancar, problema informatică fiind rezolvată între timp.