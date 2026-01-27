Presupusul criminal de 13 ani a practicat fotbal. Este halucinant cum se comporta cu ceilalți jucători: ”O lua razna, își lovea colegii”
SpyNews, 27 ianuarie 2026 13:50
Presupusul criminal de 13 ani din Cenei a făcut parte dintr-o echipă de fotbal. Băiatul era apreciat pentru abilitățile sale sportive, dar comportamentul violent și agresiv era evident. Fostul său antrenor a făcut declarații.
Acum 30 minute
14:10
Șase persoane au murit într-un accident extrem de grav în Timiș, marți. Patru vehicule au fost implicate # SpyNews
Accident extrem de grav pe E70! Șase persoane și-au pierdut viața în localitatea Lugojel din județul Timiş. De asemenea, două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului. Tragedia de proporții a avut loc marți, în jurul orei 13:00.
14:00
Dorian Popa, pus la zid după ce s-a operat la nas! Ce mesaj le-a transmis celor care l-au criticat # SpyNews
Așa cum era și de așteptat, urmăritorii s-au împărțit în două tabere după ce Dorian Popa s-a operat la nas. Unii l-au felicitat pe artist pentru rezultatul obținut, în timp ce alții i-au criticat noul nas. Ei bine, iată ce mesaj le-a transmis Dorian Popa cârcotașilor!
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
Tavi Clonda, surpriză emoționantă pentru mama sa, de ziua ei de naștere! Care este cea mai mare dorință a soacrei Gabrielei Cristea # SpyNews
Tavi Clonda și-a sărbătorit mama! Cea care i-a dat viață soțului Gabrielei Cristea a împlinit 76 de ani, iar cântărețul și familia să i-au pregătit o surpriză care a emoționat-o până la lacrimi. Iată care este cea mai mare dorință a mamei lui Tavi Clonda!
12:50
Olga Barcari a recunoscut că a acceptat să fie pansament pentru Cătălin Bordea, după divorțul lui: ”Îmi doream o relație serioasă” # SpyNews
Olga Barcari a oferit un interviu telefonic pentru Știrile Antena Stars. Fosta concurentă de la Asia Express a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a acceptat să fie pansament pentru Cătălin Bordea, după ce acesta a divorțat.
12:40
Una dintre cele mai iubite artiste din România și-a anunțat participarea la Eurovision! Fanii sunt în extaz: ”Te vrem” # SpyNews
Una dintre cele mai talentate cântărețe din România a anunțat că va participa la Eurovision 2026! După ce a câștigat X Factor, cântăreața este pregătită să facă istorie din nou. Fanii au fost în extaz când au aflat vestea.
Acum 4 ore
12:10
Cum s-a lăsat cucerită Cristina Belciu de iubit. Fosta lui Cristian Boureanu are o regulă de la care nu se abate # SpyNews
Cristina Belciu a oferit un interviu pentru Știrile Antena Stars, în care a povestit despre cum a cucerit-o actualul iubit. Fosta parteneră a lui Cristian Boureanu urmărește un aspect de la care nu se dezice.
12:10
După ce băieții s-au întrecut cu joaca, astăzi va fi o zi intensă! Fetele vor curăța o mașină, la înălțime, la Power Couple! Aseară, emisia a fost lider de audiență! # SpyNews
Când te simți bine alături de partenerul de viață, simți că poți duce la capăt orice provocare. Când accepți să intri într-un format care te scoate din zona de confort, aștepți să vezi ce-ți aduce fiecare zi, la probă. La Power Couple, după trei săptămâni și jumătate, cuplurile rămase în competiție au înțeles că nu pot ghici ce va urma și că trebuie să fie pregătiți să-și depășească orice teamă. Show-ul continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
11:50
Mihai Mitoșeru își sărbătorește logodnica! Alexandra a fost surprinsă cu o declarație de dragoste # SpyNews
Mihai Mitoșeru i-a făcut o declarație de dragoste superbă iubitei sale, în ziua în care aceasta își sărbătorește ziua de naștere! Alexandra și-a început ziua cu un mesaj emoționant de la bărbatul care urmează să îi devină soț.
11:30
Tzancă Uraganu și-a ieșit din minți! E revoltat, după crima din Cenei: ”Cine a făcut legea asta...” # SpyNews
Crima din Cenei a ajuns și în vizorul lui Tzancă Uraganu. Manelistul a oferit și prima reacție după tragedia care a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămâna. Legea care l-a scos din minți pe Tzancă Uraganu!
11:20
Tatăl unei foste ispite de la Insula Iubirii a murit! Și-a petrecut ultimele clipe în spital, în stare critică # SpyNews
O fostă ispită de la Insula Iubirii este în doliu! Tatăl acesteia s-a stins din viață recent, după o lungă perioadă petrecută pe patul de spital, din cauza unor probleme de sănătate grave. Fosta ispită a transmis un mesaj dureros.
11:10
Ce nu se vede în spatele performanței: un tânăr inginer român, participant în studiul care cartografiază excelența neurocognitivă # SpyNews
Pentru oamenii de rând, performanța în inginerie se vede în rezultate concrete: tehnologii funcționale, soluții eficiente, proiecte care merg dincolo de teorie. Mai rar se vorbește despre ce se întâmplă „în spatele” acestor rezultate, despre mecanismele cognitive care permit unui tânăr să gândească sisteme complexe, să lege discipline diferite și să ducă un proiect de la idee la aplicare reală.
11:00
Alex Bodi și Anca formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o relație de ceva timp și se iubesc nebunește, chiar dacă au mai întâmpinat obstacole. Anca și-a fotografiat iubitul în timp ce acesta se afla la volan, iar ea stătea pe bancheta din spate relaxată. Iată cum și-a numit șatena partenerul!
10:40
Imagini de senzație și în exclusivitate de la "Gala Aniversară Florin Piersic 90"! Au urcat calul pe scenă # SpyNews
Florin Piersic și-a sărbătorit ziua de naștere printr-un eveniment inedit. Maestrul a schimbat prefixul și a împlinit vârsta de 90 de ani. Iată cum s-a desfășurat spectacolul la care a fost adus pe scenă un cal!
10:40
Cei doi tineri 15 de ani implicați în uciderea lui Mario Berinde vor să fie liberi. Când află decizia judecătorilor # SpyNews
Gest halucinant din spatele gratiilor! Cei doi tineri de 15 ani, implicați în uciderea lui Mario Berinde, vor să fie eliberați din arestul preventiv. Judecătorii au stabilit termenul la care vor lua decizia.
Acum 6 ore
10:10
18 morți și 24 de pasageri au dispărut, după ce un feribot s-a scufundat în urmă cu câteva ore # SpyNews
18 persoane și-au pierdut viața și 24 de oameni sunt dați dispăruți, după ce un feribot s-a scufundat. La bord se aflau peste 350 de pasageri, care au luptat să își salveze viețile. Iată care ar fi fost cauza tragediei.
09:50
Fotografie rară cu Daniela Gyorfi! Abdomenul artistei arată impecabil, la aproape 60 de ani # SpyNews
Daniela Gyorfi și-a etalat abdomenul în toată splendoarea, la aproape 60 de ani. Artista a lăsat deoparte orice urmă de rușine și le-a arătat fanilor săi cât de bine arată. Iată o fotografie cum rar ai mai văzut cu Daniela Gyorfi!
09:20
Soția lui Adrian Petre de la Survivor, mărturisiri emoționante despre concurent! Cât de greu îi este Anastasiei fără partener # SpyNews
Anastasia Vasiliev, soția lui Adrian Petre de la Survivor, a fost prezentă în platoul emisiunii Spynews TV, acolo unde a vorbit deschis despre partenerul ei. Tânăra mămică a făcut declarațîi emoționante despre tatăl copilului său și a mărturisit că îi este extrem de greu fără el.
09:20
Selly, aroganță maximă în Paris! A organizat o petrecere cu Playboi Carti și Travis Scott: ”Cea mai tare chestie posibilă” # SpyNews
Selly s-a întrecut pe sine încă o dată! Vloggerul a dat o petrecere de milioane de dolari, la care vor fi prezenți Playboi Carti și Travis Scott, doi dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume.
08:50
Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a ajuns la spital. Artistul este nevoit să meargă la medic în continuare # SpyNews
Ioniță de la Clejani se confruntă cu probleme de sănătate. Cântărețul a fost luat cu ambulanța de urgență de la un restaurant din Timiș și a fost dus la spital, iar recent a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate.
08:40
O femeie din Iași a fost ucisă de iubit! Tragedia a avut loc la patru luni de la revocarea ordinului de protecție # SpyNews
O altă crimă cutremurătoare a avut loc în Iași. O femeie de 35 de ani a fost ucisă cu bestialitate de iubit, la patru luni de la revocarea ordinului de protecție. Victima a fost omorâtă în bătaie!
Acum 24 ore
00:10
Unul dintre criminalii în serie ai României a spus cine va fi următoarea victimă a copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde. Marius Csampar a dat cărțile pe față # SpyNews
Marius Csampar a dat cărțile pe față! Unul dintre cei mai de temut criminali din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde și a explicat cine va fi următoarea victimă a ucigașului de 13 ani. Potrivit fostului deținut, lucrurile s-ar fi întâmplat cu totul și cu totul diferit față de varianta pe care au expus-o suspecții!
26 ianuarie 2026
23:50
Un nou trend devenit viral pe TikTok i-a pus pe gânduri pe mulți internauți. Expresia „suntem chinezi” apare tot mai des în clipurile creatorilor de conținut, iar la prima vedere poate fi interpretată greșit. În realitate, trendul nu are nicio conotație negativă și nu face referire la identitatea etnică, ci la adoptarea unor obiceiuri sănătoase inspirate din stilul de viață chinezesc.
23:30
Marian Grozavu de la Insula iubirii nu se lasă, după ce a fost refuzat la Survivor. Împotriva cui vrea să lupte: „Orice duel cu mine e pistol cu apă” # SpyNews
Marian Grozavu a vrut să meargă la Survivor, însă a fost refuzat la casting. Totuși, fostul concurent de la Insula iubirii nu se lasă și a început să se antreneze, din nou, intens, mai ales după sărbători. Iubitul Biancăi Dan este convins că s-ar descurca în junglă.
22:40
Mesajul incredibil pe care verișorul ucigașului lui Mario l-a avut scris pe tricou, în ziua în care adolescentul a fost căutat. Un psiholog s-a îngrozit # SpyNews
Ucigașul lui Mario Berinde a fost căutat ieri, în casa bunicilor, însă nu a fost găsit. În locuința respectivă se ascundea doar tatăl lui, în podul casei. Prezent a fost și verișorul adolescentului de 13 ani, care a purtat un tricou cu un mesaj cel puțin neașteptat.
22:40
Se topește după ea! Bogdan de la Ploiești este din ce în ce mai îndrăgostit de Vanessa, șatena care a înlocuit-o pe Cristina Pucean, în viața lui. Recent, manelistul i-a făcut o declarație de dragoste nepoatei lui Sorinel Puștiu! Iată ce a transmis artistul!
22:20
Dana Roba continuă lupta cu fostul soț care a vrut să o omoare! Make-up artista, declarații dure! Bărbatul vrea cu orice preț să scape de închisoare # SpyNews
Dana Roba continuă lupta cu fostul soț, cel care, în urmă cu trei ani, a bătut-o cu bestialitate și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Bărbatul, care în prezent este arestat, încearcă cu orice preț să fie eliberat sau să primească o pedeapsă mai blândă. Make-up artista face declarații tranșante.
22:20
Simona Trașcă a stabilit data nunții! E oficial! Blondina se mărită în acest an. Detalii despre marele eveniment # SpyNews
Simona Trașcă se mărită și este oficial! Blondina a stabilit data nunții, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro am aflat când fosta asistentă TV va spune „DA” în fața ofițerului de stare civilă și în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Simona Trașcă a oferit detalii despre marele eveniment, pentru care deja își pregătește cele două rochii de mireasă.
22:20
Distrusă de durere! S-a chinuit ani de zile să-i salveze viața. Una dintre cele mai dragi ființe i-a murit în brațe: „I-aș fi dat viața mea” # SpyNews
O artistă de la noi este înnegrită de durere! Una dintre cele mai dragi ființe i-a murit în brațe. S-a chinuit ani de zile să-i salveze viața, a cheltuit mii de euro, însă, din păcate, nu a mai putut face nimic.
22:10
Catinca Zilahy, primele declarații după ce a fost acuzată că a făcut scandal în spital: „Calina a fost transferată la Obregia” # SpyNews
Catinca Zilahy a făcut, în exclusivitate pentru Spynews.ro, primele declarații după ce ea și fiica sa, Calina, au fost acuzate că ar fi provocat scandal și ar fi amenințat personalul unui spital de stat din Capitală. Vedeta vorbește și despre problema medicală cu care s-a confruntat fiica sa.
22:10
Viața neștiută a lui Alberto Hangan, de la Survivor! A fost taximetrist, a deschis o pizzerie și era și livrator, dar a făcut și modelling # SpyNews
Acum este unul dintre personajele „Survivor”, se bucură de succes, iar oamenii îl urmăresc cu sufletul la gură, puțini sunt însă cei care știu istoria lui Alberto Hangan, concurentul din tribul Războinicilor. Acesta nu este numai un tânăr arătos, ci și un băiat extrem de muncitor. Iată ce nu știai despre concurentul emisiunii fenomen, de la Antena 1!
22:10
Adda l-a dat de gol pe Cătălin Rizea! Artista a oferit detalii neștiute din viața soțului său. Cântăreața a vorbit, la Power Couple, despre cum era partenerul ei înainte de a o cunoaște pe ea, iar publicul nu are decât să se delecteze cu ceea ce a dezvăluit vedeta!
22:10
Situație incredibilă în dosarul Colectiv | Firma care a incendiat clubul, de negăsit | Miza: 64 de milioane de euro # SpyNews
Situație incredibilă, în dosarul în care Pompierii încearcă să recupereze banii plătiți în dosarul Colectiv: firma Golden Ideas Fireworks, care a plasat artificiile ucigașe, a... dispărut!
22:10
Scandalul dintre Gino Iorgulescu și Adrian Mititelu ia o nouă turnură: patronul Univerisății Craiova încearcă să obțină sechestru pe averea tatălui lui Mario, tânărul acuzat că a ucis un om, în timp ce șofa drogat.
21:50
O româncă, scandal cu o vecină, în Los Angeles. Femeia ar fi chemat poliția, deși tânăra ar fi fost victima: „E în stare să-mi otrăvească și câinii” # SpyNews
O româncă a făcut un apel disperat, după un conflict mai vechi cu o vecină. Tânăra este mama unei fetițe de cinci luni și s-a trezit zilele trecute cu poliția la ușă pentru a doua oară. Femeia spune că s-a săturat de vecina ei, care n-ar fi făcut altceva decât să cheme oamenii legii fără un motiv real.
21:40
Dorian Popa a renunțat la bandaje! Artistul s-a afișat pe rețelele de socializare cu nasul nou-nouț, iar rezultatul provizoriu, căci abia după șase luni va fi cel final, pare-se să îl încânte pe vlogger. Iată cum arată!
21:20
De la ce a ars casa lui Ștefan de la Mireasa. Tânărul și familia lui au început reconstrucția: „Să vedem cum ne descurcăm cu banii” # SpyNews
Ștefan de la Mireasa trece prin momente complicate, după ce casa tatălui său a ars. Locuința a fost distrusă complet. Tânărul și Mihaela s-au mutat la mama lui, doamna Mihaela. Ștefan a vorbit și despre cum s-a produs tragedia.
21:10
Andreea Bănică are probleme de sănătate! Vedeta a ajuns direct la medic, după lungi episoade în care nu s-a simțit bine. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a anunțat ce se petrece cu ea. Iată despre ce este vorba!
20:40
Vanessa, declarație de dragoste pentru Bogdan de la Ploiești! Noua iubită a manelistului este din ce în ce mai fericită # SpyNews
Vanessa este din ce în ce mai îndrăgostită de Bogdan de la Ploiești! Nepoata lui Sorinel Puștiu nu se mai ascunde, iar faptul că simte fluturi în stomac este evident pentru toată lumea. Iată ce mesaj a postat recent!
20:40
Ce a scris doctorița din București găsită moartă în apartamentul ei în biletul de adio. Ce știu vecinii despre problemele cu care se confrunta # SpyNews
Viviana Niță a murit la 39 de ani și este luată în calcul ipoteza unui gest extrem. Femeia era medic radiolog și a fost descoperită în apartamentul din București cu o pungă pe cap. Doctorița a lăsat și un mesaj de adio.
20:00
Claudia de la Mireasa a răbufnit la adresa celorlalte fete. De ce le-a pus la punct tânăra și ce a deranjat-o # SpyNews
În casa Mireasa, se pare că au apărut primele antipatii între concurente. Claudia a fost una dintre cele mai discute fete din competiție. Și în acest sezon curățenia a fost unul dintre motivele de neînțelegeri.
20:00
Informație de ultimă oră! Larisa Udilă a plecat la spital și poate să nască în orice clipă. Aceasta urmează să își țină fetița în brațe, iar momentele prin care trece sunt extrem de emoționante. Deși nu se află la prima naștere, influencerița simte totul de parcă ar fi prima dată, iar dovada sunt postările sale de pe rețelele de socializare.
19:40
Postarea mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde a înfuriat o țară întreagă! Ce i-a scos pe oameni din minți și cum s-a apărat femeia # SpyNews
Mama copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde a surprins iar! Femeia se confruntă cu un puternic val de critici pe rețelele de socializare, iar în urma evenimentelor, aceasta a luat noi măsuri. După ce și-a șters fotografia de profil, pe Facebook, mama unuia dintre ucigași a recurs la un alt gest revoltător. Iată despre ce este vorba!
19:30
Carmina Vârciu, urare emoționantă pentru mama ei. Tânăra o sărbătorește pe Ami Teiceanu. Imagine de colecție cu cele două # SpyNews
Zi importantă pentru Carmina Vârciu. Tânăra își sărbătorește mama. Ami Teiceanu a împlinit astăzi 45 de ani, așa că fiica ei a postat o imagine de colecție din copilăria tinerei. Cele două au o relație extrem de apropiată.
19:00
Bogdan de la Ploiești este un capitol închis pentru Cristina Pucean! Ce mesaj a transmis dansatoarea # SpyNews
Cristina Pucean a pus punctul pe „i”! Dansatoarea nu mai vrea să audă de Bogdan de la Ploiești și a postat un mesaj prin care speră ea că oamenii vor înțelege, odată pentru totdeauna, că între ei doi nu mai este cale de împăcare. Iată ce a transmis fosta parteneră a manelistului!
18:50
Mesajul mamei unuia dintre suspecții în cazul crimei lui Mario i-a înfuriat pe oameni. Ce a postat femeia: „Pe acest pământ...” # SpyNews
Mama unuia dintre suspecții în cazul crimei lui Mario a stârnit furie în rândul oamenilor. Fiul ei, în vârstă de 15 ani, a fost acuzat de favorizarea făptuitorului și de profanare de cadavre și se află în arest preventiv.
18:20
O fostă concurentă de la Mireasa a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. O tânără din același sezon cu ea îi va boteza bebelușul # SpyNews
O fostă concurentă de la Mireasa trăiește momente unice de când a aflat că va deveni mamă pentru prima dată. Tânăra s-a căsătorit civil cu soțul ei în urmă cu câteva luni și se pregătesc să devină o familie și în fața lui Dumnezeu, dar și de botezul fiului lor.
18:20
Cele mai emoționante imagini de la înmormântarea lui Mario Berinde! Ce gest a făcut întreaga mulțime prezentă # SpyNews
Cazul lui Mario Berinde, copilul de 15 ani, din Cenei, a șocat întreaga țară! Adolescentul a fost ucis cu sânge rece de alți doi copii, pe care îi considera prieteni. Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Mario Berinde au făcut înconjurul Internetului. Iată ce gest a făcut mulțimea prezentă la tragicul eveniment!
17:50
Larisa Udilă a izbucnit în lacrimi! Ce a pățit influencerița cu câteva zile înainte să nască. Are legătură cu fiul ei # SpyNews
Larisa Udilă a izbucnit în lacrimi! Influencerița se pregătește să nască cel de-al doilea copil, însă emoțiile au copleșit-o. Bruneta trece prin clipe dificile și a împărtășit acest lucru pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
17:50
Un român a renovat clubul din Elveția, unde a avut loc incendiul din noaptea de Revelion. De ce patronul a refuzat să îi dezvăluie identitatea # SpyNews
Un român care ar fi muncit la negru s-a ocupat de renovarea barului din Crans Montana, acolo unde 40 de oameni au murit în noaptea de Revelion. Patronul locației a făcut această mărturisire și a refuzat să îi dezvăluie identitatea.
