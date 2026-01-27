Presupusul criminal de 13 ani ar fi plecat din spitalul de psihiatrie. Mama lui l-ar fi dus într-o locație secretă
SpyNews, 27 ianuarie 2026 16:40
Suspectul de 13 ani din Timiș ar fi fost scos din spitalul de psihiatrie și ar fi fost dus de mama lui într-o locație secretă, pentru a-l proteja de furia oamenilor. Băiatul nu scapă, însă, de măsuri.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
17:00
Roxana Condurache a lămurit zvonurile de la Survivor, după ce s-a spus că afaceristul Călin Donca a flirtat cu ea. Ce legătură există între cei doi # SpyNews
Călin Donca a fost acuzat că a flirtat la Survivor, cu Roxana Condurache și apoi cu Marina Dina. Prima dintre ele a fost eliminată în ediția difuzată duminică. Actrița a reacționat, după ce s-a spus că între ea și afacerist ar exista ceva mai mult.
17:00
Val de critici la adresa Mariei Constantin! S-a afișat nemachiată: „A început transformarea în babuin” # SpyNews
Maria Constantin a fost asaltată de critici! Internauții au pus-o la zid, după ce s-a afișat nemachiată, iar comentariile sunt de-a dreptul savuroase. Imaginile din vacanță i-au făcut pe oameni să reacționeze dur, iar cântăreața a oferit un răspuns pe măsură.
Acum 30 minute
16:40
Presupusul criminal de 13 ani ar fi plecat din spitalul de psihiatrie. Mama lui l-ar fi dus într-o locație secretă # SpyNews
Suspectul de 13 ani din Timiș ar fi fost scos din spitalul de psihiatrie și ar fi fost dus de mama lui într-o locație secretă, pentru a-l proteja de furia oamenilor. Băiatul nu scapă, însă, de măsuri.
Acum o oră
16:30
Cum arăta iubitul lui Betty Salam când era copil. Ginerele lui Florin Salam a cunoscut succesul de mic. Nu l-ai fi recunoscut # SpyNews
Ginerele lui Florin Salam a devenit cunoscut încă de pe vremea când era numai un copil. Roberto Tudor, iubitul lui Betty Salam, arăta total diferit, chiar dacă trăsăturile esențiale sunt încă asemănătoare. Iată în ce ipostaze se afișa artistul, în trecut!
16:30
Meteorologii anunță vortex polar în România! Cât de mult vor scădea temperaturile în săptămânile următoare # SpyNews
Meteorologii anunță că un vortex polar ar putea afecta România în săptămânile următoare, aducând un val de frig accentuat. Temperaturile sunt așteptate să scadă semnificativ față de normalul lunii februarie, mai ales în timpul nopții și dimineților.
16:20
Cei 7 morți în accidentul din Timiș erau fani ai echipei antrenată de Răzvan Lucescu. Toți urmau să ajungă în Franța # SpyNews
Șapte persoane au murit într-un accident grav pe DN6, în Timiș. Toți erau fani ai echipei antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK, și urmau să meargă în Franța, acolo unde echipa juca împotriva Olympique Lyon. Trei persoane au fost rănite în urma accidentului.
Acum 2 ore
16:00
Gabriela Prisăcariu s-a afișat cu perfuzia la mână! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soția lui Dani Oțil # SpyNews
Gabriela Prisăcariu a trecut prin momente dificile. Soția lui Dani Oțil s-a fotografiat cu perfuzia la mână și le-a explicat urmăritorilor din mediul online că nu s-a simțit deloc bine în ultimele zile. Iată ce s-a întâmplat!
15:50
Theo Rose și familia ei au fost într-o vacanță superbă! Cântăreața a postat imagini superbe alături de băiețelul ei. Fanii au fost impresionați de cât de mare a crescut Sasha și ce relație specială are cu mama lui!
15:20
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase # SpyNews
Un copil de doar 13 ani a murit, ieri, după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea. Moartea lui a stârnit multă durere în sufletele tuturor celor care l-au cunsocut. Pe internet a apărut un val de mesaje sfâșietoare, transmise de prietenii lui.
Acum 4 ore
15:00
Răzvan Kovacs a anunțat despărțirea de Ema Oprișan, după o relație de mai mulți ani. Fostul concurent de la Insula Iubirii se pare că face tot ce poate pentru a da uitării despărțirea de mama fetiței sale. Iată cine are grijă de el!
14:40
Ea este, Mihaela, femeia din Iași, omorâtă în bătaie de concubin! Trei copii au rămas fără mamă # SpyNews
S-a aflat cine este femeia care a fost ucisă cu sânge rece de cel cu care locuia. Mihaela are 35 de ani, iar acum a lăsat în urmă trei copii, care vor crește fără mamă. Mai mult, Mihaela l-a iertat pe cel care i-a luat viața!
14:30
Mireasa: Meciul Iubirii vine cu surprize noi, dar și cu lecții de curaj, iar emisiunea le propune concurenților să creadă în dragoste și să nu renunțe la cel mai pur sentiment, chiar dacă apar și numeroase provocări în drumul către cunoașterea sufletului pereche. În sezonul 13 deja s-a format primul cuplu, iar apropierea a fost primită cu aplauze și urări frumoase, iubirea fiind sărbătorită în reality show.
14:10
Șase persoane au murit într-un accident extrem de grav în Timiș, marți. Patru vehicule au fost implicate # SpyNews
Accident extrem de grav pe E70! Șase persoane și-au pierdut viața în localitatea Lugojel din județul Timiş. De asemenea, două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului. Tragedia de proporții a avut loc marți, în jurul orei 13:00.
14:00
Dorian Popa, pus la zid după ce s-a operat la nas! Ce mesaj le-a transmis celor care l-au criticat # SpyNews
Așa cum era și de așteptat, urmăritorii s-au împărțit în două tabere după ce Dorian Popa s-a operat la nas. Unii l-au felicitat pe artist pentru rezultatul obținut, în timp ce alții i-au criticat noul nas. Ei bine, iată ce mesaj le-a transmis Dorian Popa cârcotașilor!
13:50
Presupusul criminal de 13 ani a practicat fotbal. Este halucinant cum se comporta cu ceilalți jucători: ”O lua razna, își lovea colegii” # SpyNews
Presupusul criminal de 13 ani din Cenei a făcut parte dintr-o echipă de fotbal. Băiatul era apreciat pentru abilitățile sale sportive, dar comportamentul violent și agresiv era evident. Fostul său antrenor a făcut declarații.
13:20
Tavi Clonda, surpriză emoționantă pentru mama sa, de ziua ei de naștere! Care este cea mai mare dorință a soacrei Gabrielei Cristea # SpyNews
Tavi Clonda și-a sărbătorit mama! Cea care i-a dat viață soțului Gabrielei Cristea a împlinit 76 de ani, iar cântărețul și familia să i-au pregătit o surpriză care a emoționat-o până la lacrimi. Iată care este cea mai mare dorință a mamei lui Tavi Clonda!
Acum 6 ore
12:50
Olga Barcari a recunoscut că a acceptat să fie pansament pentru Cătălin Bordea, după divorțul lui: ”Îmi doream o relație serioasă” # SpyNews
Olga Barcari a oferit un interviu telefonic pentru Știrile Antena Stars. Fosta concurentă de la Asia Express a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a acceptat să fie pansament pentru Cătălin Bordea, după ce acesta a divorțat.
12:40
Una dintre cele mai iubite artiste din România și-a anunțat participarea la Eurovision! Fanii sunt în extaz: ”Te vrem” # SpyNews
Una dintre cele mai talentate cântărețe din România a anunțat că va participa la Eurovision 2026! După ce a câștigat X Factor, cântăreața este pregătită să facă istorie din nou. Fanii au fost în extaz când au aflat vestea.
12:10
Cum s-a lăsat cucerită Cristina Belciu de iubit. Fosta lui Cristian Boureanu are o regulă de la care nu se abate # SpyNews
Cristina Belciu a oferit un interviu pentru Știrile Antena Stars, în care a povestit despre cum a cucerit-o actualul iubit. Fosta parteneră a lui Cristian Boureanu urmărește un aspect de la care nu se dezice.
12:10
După ce băieții s-au întrecut cu joaca, astăzi va fi o zi intensă! Fetele vor curăța o mașină, la înălțime, la Power Couple! Aseară, emisia a fost lider de audiență! # SpyNews
Când te simți bine alături de partenerul de viață, simți că poți duce la capăt orice provocare. Când accepți să intri într-un format care te scoate din zona de confort, aștepți să vezi ce-ți aduce fiecare zi, la probă. La Power Couple, după trei săptămâni și jumătate, cuplurile rămase în competiție au înțeles că nu pot ghici ce va urma și că trebuie să fie pregătiți să-și depășească orice teamă. Show-ul continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
11:50
Mihai Mitoșeru își sărbătorește logodnica! Alexandra a fost surprinsă cu o declarație de dragoste # SpyNews
Mihai Mitoșeru i-a făcut o declarație de dragoste superbă iubitei sale, în ziua în care aceasta își sărbătorește ziua de naștere! Alexandra și-a început ziua cu un mesaj emoționant de la bărbatul care urmează să îi devină soț.
11:30
Tzancă Uraganu și-a ieșit din minți! E revoltat, după crima din Cenei: ”Cine a făcut legea asta...” # SpyNews
Crima din Cenei a ajuns și în vizorul lui Tzancă Uraganu. Manelistul a oferit și prima reacție după tragedia care a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămâna. Legea care l-a scos din minți pe Tzancă Uraganu!
11:20
Tatăl unei foste ispite de la Insula Iubirii a murit! Și-a petrecut ultimele clipe în spital, în stare critică # SpyNews
O fostă ispită de la Insula Iubirii este în doliu! Tatăl acesteia s-a stins din viață recent, după o lungă perioadă petrecută pe patul de spital, din cauza unor probleme de sănătate grave. Fosta ispită a transmis un mesaj dureros.
11:10
Ce nu se vede în spatele performanței: un tânăr inginer român, participant în studiul care cartografiază excelența neurocognitivă # SpyNews
Pentru oamenii de rând, performanța în inginerie se vede în rezultate concrete: tehnologii funcționale, soluții eficiente, proiecte care merg dincolo de teorie. Mai rar se vorbește despre ce se întâmplă „în spatele” acestor rezultate, despre mecanismele cognitive care permit unui tânăr să gândească sisteme complexe, să lege discipline diferite și să ducă un proiect de la idee la aplicare reală.
Acum 8 ore
11:00
Alex Bodi și Anca formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o relație de ceva timp și se iubesc nebunește, chiar dacă au mai întâmpinat obstacole. Anca și-a fotografiat iubitul în timp ce acesta se afla la volan, iar ea stătea pe bancheta din spate relaxată. Iată cum și-a numit șatena partenerul!
10:40
Imagini de senzație și în exclusivitate de la "Gala Aniversară Florin Piersic 90"! Au urcat calul pe scenă # SpyNews
Florin Piersic și-a sărbătorit ziua de naștere printr-un eveniment inedit. Maestrul a schimbat prefixul și a împlinit vârsta de 90 de ani. Iată cum s-a desfășurat spectacolul la care a fost adus pe scenă un cal!
10:40
Cei doi tineri 15 de ani implicați în uciderea lui Mario Berinde vor să fie liberi. Când află decizia judecătorilor # SpyNews
Gest halucinant din spatele gratiilor! Cei doi tineri de 15 ani, implicați în uciderea lui Mario Berinde, vor să fie eliberați din arestul preventiv. Judecătorii au stabilit termenul la care vor lua decizia.
10:10
18 morți și 24 de pasageri au dispărut, după ce un feribot s-a scufundat în urmă cu câteva ore # SpyNews
18 persoane și-au pierdut viața și 24 de oameni sunt dați dispăruți, după ce un feribot s-a scufundat. La bord se aflau peste 350 de pasageri, care au luptat să își salveze viețile. Iată care ar fi fost cauza tragediei.
09:50
Fotografie rară cu Daniela Gyorfi! Abdomenul artistei arată impecabil, la aproape 60 de ani # SpyNews
Daniela Gyorfi și-a etalat abdomenul în toată splendoarea, la aproape 60 de ani. Artista a lăsat deoparte orice urmă de rușine și le-a arătat fanilor săi cât de bine arată. Iată o fotografie cum rar ai mai văzut cu Daniela Gyorfi!
09:20
Soția lui Adrian Petre de la Survivor, mărturisiri emoționante despre concurent! Cât de greu îi este Anastasiei fără partener # SpyNews
Anastasia Vasiliev, soția lui Adrian Petre de la Survivor, a fost prezentă în platoul emisiunii Spynews TV, acolo unde a vorbit deschis despre partenerul ei. Tânăra mămică a făcut declarațîi emoționante despre tatăl copilului său și a mărturisit că îi este extrem de greu fără el.
09:20
Selly, aroganță maximă în Paris! A organizat o petrecere cu Playboi Carti și Travis Scott: ”Cea mai tare chestie posibilă” # SpyNews
Selly s-a întrecut pe sine încă o dată! Vloggerul a dat o petrecere de milioane de dolari, la care vor fi prezenți Playboi Carti și Travis Scott, doi dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume.
Acum 12 ore
08:50
Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a ajuns la spital. Artistul este nevoit să meargă la medic în continuare # SpyNews
Ioniță de la Clejani se confruntă cu probleme de sănătate. Cântărețul a fost luat cu ambulanța de urgență de la un restaurant din Timiș și a fost dus la spital, iar recent a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate.
08:40
O femeie din Iași a fost ucisă de iubit! Tragedia a avut loc la patru luni de la revocarea ordinului de protecție # SpyNews
O altă crimă cutremurătoare a avut loc în Iași. O femeie de 35 de ani a fost ucisă cu bestialitate de iubit, la patru luni de la revocarea ordinului de protecție. Victima a fost omorâtă în bătaie!
Acum 24 ore
00:10
Unul dintre criminalii în serie ai României a spus cine va fi următoarea victimă a copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde. Marius Csampar a dat cărțile pe față # SpyNews
Marius Csampar a dat cărțile pe față! Unul dintre cei mai de temut criminali din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde și a explicat cine va fi următoarea victimă a ucigașului de 13 ani. Potrivit fostului deținut, lucrurile s-ar fi întâmplat cu totul și cu totul diferit față de varianta pe care au expus-o suspecții!
26 ianuarie 2026
23:50
Un nou trend devenit viral pe TikTok i-a pus pe gânduri pe mulți internauți. Expresia „suntem chinezi” apare tot mai des în clipurile creatorilor de conținut, iar la prima vedere poate fi interpretată greșit. În realitate, trendul nu are nicio conotație negativă și nu face referire la identitatea etnică, ci la adoptarea unor obiceiuri sănătoase inspirate din stilul de viață chinezesc.
23:30
Marian Grozavu de la Insula iubirii nu se lasă, după ce a fost refuzat la Survivor. Împotriva cui vrea să lupte: „Orice duel cu mine e pistol cu apă” # SpyNews
Marian Grozavu a vrut să meargă la Survivor, însă a fost refuzat la casting. Totuși, fostul concurent de la Insula iubirii nu se lasă și a început să se antreneze, din nou, intens, mai ales după sărbători. Iubitul Biancăi Dan este convins că s-ar descurca în junglă.
22:40
Mesajul incredibil pe care verișorul ucigașului lui Mario l-a avut scris pe tricou, în ziua în care adolescentul a fost căutat. Un psiholog s-a îngrozit # SpyNews
Ucigașul lui Mario Berinde a fost căutat ieri, în casa bunicilor, însă nu a fost găsit. În locuința respectivă se ascundea doar tatăl lui, în podul casei. Prezent a fost și verișorul adolescentului de 13 ani, care a purtat un tricou cu un mesaj cel puțin neașteptat.
22:40
Se topește după ea! Bogdan de la Ploiești este din ce în ce mai îndrăgostit de Vanessa, șatena care a înlocuit-o pe Cristina Pucean, în viața lui. Recent, manelistul i-a făcut o declarație de dragoste nepoatei lui Sorinel Puștiu! Iată ce a transmis artistul!
22:20
Dana Roba continuă lupta cu fostul soț care a vrut să o omoare! Make-up artista, declarații dure! Bărbatul vrea cu orice preț să scape de închisoare # SpyNews
Dana Roba continuă lupta cu fostul soț, cel care, în urmă cu trei ani, a bătut-o cu bestialitate și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Bărbatul, care în prezent este arestat, încearcă cu orice preț să fie eliberat sau să primească o pedeapsă mai blândă. Make-up artista face declarații tranșante.
22:20
Simona Trașcă a stabilit data nunții! E oficial! Blondina se mărită în acest an. Detalii despre marele eveniment # SpyNews
Simona Trașcă se mărită și este oficial! Blondina a stabilit data nunții, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro am aflat când fosta asistentă TV va spune „DA” în fața ofițerului de stare civilă și în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Simona Trașcă a oferit detalii despre marele eveniment, pentru care deja își pregătește cele două rochii de mireasă.
22:20
Distrusă de durere! S-a chinuit ani de zile să-i salveze viața. Una dintre cele mai dragi ființe i-a murit în brațe: „I-aș fi dat viața mea” # SpyNews
O artistă de la noi este înnegrită de durere! Una dintre cele mai dragi ființe i-a murit în brațe. S-a chinuit ani de zile să-i salveze viața, a cheltuit mii de euro, însă, din păcate, nu a mai putut face nimic.
22:10
Catinca Zilahy, primele declarații după ce a fost acuzată că a făcut scandal în spital: „Calina a fost transferată la Obregia” # SpyNews
Catinca Zilahy a făcut, în exclusivitate pentru Spynews.ro, primele declarații după ce ea și fiica sa, Calina, au fost acuzate că ar fi provocat scandal și ar fi amenințat personalul unui spital de stat din Capitală. Vedeta vorbește și despre problema medicală cu care s-a confruntat fiica sa.
22:10
Viața neștiută a lui Alberto Hangan, de la Survivor! A fost taximetrist, a deschis o pizzerie și era și livrator, dar a făcut și modelling # SpyNews
Acum este unul dintre personajele „Survivor”, se bucură de succes, iar oamenii îl urmăresc cu sufletul la gură, puțini sunt însă cei care știu istoria lui Alberto Hangan, concurentul din tribul Războinicilor. Acesta nu este numai un tânăr arătos, ci și un băiat extrem de muncitor. Iată ce nu știai despre concurentul emisiunii fenomen, de la Antena 1!
22:10
Adda l-a dat de gol pe Cătălin Rizea! Artista a oferit detalii neștiute din viața soțului său. Cântăreața a vorbit, la Power Couple, despre cum era partenerul ei înainte de a o cunoaște pe ea, iar publicul nu are decât să se delecteze cu ceea ce a dezvăluit vedeta!
22:10
Situație incredibilă în dosarul Colectiv | Firma care a incendiat clubul, de negăsit | Miza: 64 de milioane de euro # SpyNews
Situație incredibilă, în dosarul în care Pompierii încearcă să recupereze banii plătiți în dosarul Colectiv: firma Golden Ideas Fireworks, care a plasat artificiile ucigașe, a... dispărut!
22:10
Scandalul dintre Gino Iorgulescu și Adrian Mititelu ia o nouă turnură: patronul Univerisății Craiova încearcă să obțină sechestru pe averea tatălui lui Mario, tânărul acuzat că a ucis un om, în timp ce șofa drogat.
21:50
O româncă, scandal cu o vecină, în Los Angeles. Femeia ar fi chemat poliția, deși tânăra ar fi fost victima: „E în stare să-mi otrăvească și câinii” # SpyNews
O româncă a făcut un apel disperat, după un conflict mai vechi cu o vecină. Tânăra este mama unei fetițe de cinci luni și s-a trezit zilele trecute cu poliția la ușă pentru a doua oară. Femeia spune că s-a săturat de vecina ei, care n-ar fi făcut altceva decât să cheme oamenii legii fără un motiv real.
21:40
Dorian Popa a renunțat la bandaje! Artistul s-a afișat pe rețelele de socializare cu nasul nou-nouț, iar rezultatul provizoriu, căci abia după șase luni va fi cel final, pare-se să îl încânte pe vlogger. Iată cum arată!
21:20
De la ce a ars casa lui Ștefan de la Mireasa. Tânărul și familia lui au început reconstrucția: „Să vedem cum ne descurcăm cu banii” # SpyNews
Ștefan de la Mireasa trece prin momente complicate, după ce casa tatălui său a ars. Locuința a fost distrusă complet. Tânărul și Mihaela s-au mutat la mama lui, doamna Mihaela. Ștefan a vorbit și despre cum s-a produs tragedia.
21:10
Andreea Bănică are probleme de sănătate! Vedeta a ajuns direct la medic, după lungi episoade în care nu s-a simțit bine. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a anunțat ce se petrece cu ea. Iată despre ce este vorba!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.