Răzvan Kovacs de la Insula iubirii a răbufnit, după ce a fost criticat pentru anunțul despărțirii de Ema. De ce s-a enervat: „Cine să mai înțeleagă?”

12:10

Când te simți bine alături de partenerul de viață, simți că poți duce la capăt orice provocare. Când accepți să intri într-un format care te scoate din zona de confort, aștepți să vezi ce-ți aduce fiecare zi, la probă. La Power Couple, după trei săptămâni și jumătate, cuplurile rămase în competiție au înțeles că nu pot ghici ce va urma și că trebuie să fie pregătiți să-și depășească orice teamă. Show-ul continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.