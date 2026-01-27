Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții”
Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Fondurilor Europene, a avut un atac la adresa social-democraților, cărora le-a transmis să se decidă dacă sunt la guvernare sau în opoziție și a subliniat că, în privința fondurilor europene, în guvernele anterioare „s-a făcut rahatul praf”. Fostul ministru Adrian Câciu i-a răspuns pe Facebook, acuzându-l pe Dragoș Pîslaru că a pierdut bani europeni în loc să îi atragă. „Hoțul strigă hoții”, a precizat Câciu.
Măsură neobişnuită în Germania: Guvernul oferă recompensă oricui va „duce la autorii” penei de curent din Berlin. Ce sumă e promisă # Digi24.ro
Guvernul german a promis, marţi, o recompensă de un milion de euro oricui va „duce la autorii” sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă.
Incendiile de vegetație se extind în Australia, pe fondul caniculei. Temperaturi de 49 de grade Celsius. Mai multe localități evacuate # Digi24.ro
Pompierii din statul australian Victoria se luptă cu cel puțin șase incendii majore, în timp ce un val record de căldură a lovit sud-estul țării. Două incendii au atins „nivelul de urgență”, potrivit postului local de televiziune ABC News. Mai multe comunități au primit avertismente să evacueze zona. Biroul local de Meteorologie afirmă că în unele părți ale statului s-au înregistrat temperaturi uriașe, de 49 de grade Celsius. Melbourne a înregistrat o temperatură de 41 de grade Celsius, anunță BBC.
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi” # Digi24.ro
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la blocul comunitar ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa, relatează Reuters.
Bucureștiul plin de gropi și străzi distruse. „Mai bine asfaltăm o dată la 2-3 ani și dăm din start un preț semnificativ mai bun” # Digi24.ro
Locuitorii din Capitală își strică ușor mașinile și plătesc bani mulți pentru reparații. Bucureștiul s -a umplut de gropi iar străzile din nisip și piatră de râu sunt acum impracticabile. Pe kilometri de șine vechi de tramvai crapă zilnic asfaltul. Conducerea Administrației Străzilor anunță că va repara stricăciunile din carosabil când vremea va fi mai bună.
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR # Digi24.ro
Momentul impactului fatal dintre microbuzul care venea din Grecia și merge spre Franța și un TIR, pe DN6, în urma căruia șapte oameni au murit a fost filmat de o cameră de bord.
„Am digitalizat fragmentat”: Oana Gheorghiu critică lipsa de coerență în sistemele statului. „Baze de date care nu comunică între ele” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat şi sunt baza de date care nu comunică între ele. Ea a mai anunţat că în această vară va devenit funcţional cloud-ul guvernamental şi că este important să existe interoperabilitate între diferite platforme.
Șase posturi scoase la concurs pentru Task Force-ul de Digitalizare. Irineu Darău: „Este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză” # Digi24.ro
Irineu Darău a anunțat marți, 27 ianuarie, lansarea procesului de selecţie pentru specialişti în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea şi Monitorizarea Reformelor şi Investiţiilor privind Transformarea Digitală (Task Force). Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 februarie, a transmis ministrul Economiei.
Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns marți răspunsurilor jurnaliștilor de la RFI. Liderul de la București a fost chestionat privind declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora aceasta ar „vota da la un eventual referendum privind reunirea cu România”. Șeful Executivului a declarat că și el ar „vota da”, dacă s-ar organiza un astfel de plebiscit în România.
Indignare în Italia: Trump își trimite agenții „anti-imigrări” să susțină măsurile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă # Digi24.ro
Agenții din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) vor sprijini operațiunile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, în februarie, a anunțat marți organizația, stârnind furia unor politicieni italieni de seamă, care au acuzat ICE că încalcă drepturile omului prin represiunea brutală împotriva imigrației în SUA, scriu jurnaliștii France24.
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul # Digi24.ro
România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din Produsul Intern Brut (PIB), adică aproximativ 146 de miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Deficitul a fost mai mic decât în 2024, când gaura din buget a ajuns la 8,64% din PIB. Nivelul de 7,65% este și sub ținta de 8,4% asumată de Guvern în toamna anului trecut în relația cu Comisia Europeană.
Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri. Învoirea a fost avizată negativ de ANP # Digi24.ro
Sindicatul Europol consideră că cetăţeanul turc care a omorât „cu sânge rece” un poliţist ce intenţiona să îl oprească în trafic a evadat „cu concursul şefilor din Poliţia Penitenciară”. „Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigaşului a fost avizată negativ de specialiştii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, afirmă sursa citată.
Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România. Argumentul adus în cadrul Consiliului Europei # Digi24.ro
Maia Sandu a venit cu clarificări privind opțiunea sa de vot în cazul unui referendum privind reunirea cu România, într-un răspuns la o întrebare adresată de către un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei. Șefa statului de peste Prut a punctat că „a oferit un răspuns onest”. Aceasta a a sugerat că nu vrea că Moldova să ajungă sub „ocupația Rusiei”.
Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km # Digi24.ro
Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției Civile.
„Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică 20 de ani de întârziere în digitalizare: „Este eșec de guvernanță” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marţi, la Consiliul Naţional al IMM din România, că după 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem o semnătură electronică despre care am putea spune că este „cu adevărat liberalizată şi funcţională, nici identitate electronică şi este şi un eşec de guvernanţă, este și un eşec managerial, dar și un eşec de implementare”.
Șase morți într-un accident auto pe E60, în Timiș: numărul total al victimelor este în curs de stabilire # Digi24.ro
Şase persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, alte două fiind deja transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
Culisele ședinței PNL. Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul # Digi24.ro
Imediat după ședința Coaliției de luni, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au mers să discute cu liderii PNL, la Vila Lac. Primarul general s-a plâns de bugetul Capitalei, a pus pe masă chiar și scenariul insolvenței STB, și a cerut sprijinul partidului, chiar în fața lui Ilie Bolojan. Colegii săi i-au transmis că îl susțin, dar pentru bani trebuie să meargă la Guvern, moment în care premierul, care nu avusese nicio replică până atunci, a zâmbit. Pe lângă problemele financiare ale Capitalei, discuții au fost și despre bugetul general, dar și despre deficit.
Autostrada din România până în Grecia ar putea deveni o realitate, cu ajutorul bulgarilor. Care este termenul estimat de finalizare # Digi24.ro
Drumul către Grecia ar putea fi mai rapid și mai sigur. În timp ce autoritățile de la noi fac studii de fezabilitate pentru a vedea cum ar putea scurta drumul de la București la Giurgiu, vecinii bulgari pun deja bazele unei autostrăzi până la Veliko Târnovo. De acolo, mai departe drumul va fi legat la rețeaua de autostradă care există deja.
Noi imagini cu milionarul turc care a ucis un polițist. Cum a fost surprins Abdullah Atas înainte să fugă din țară # Digi24.ro
Imagini noi cu milionarul turc Abdullah Atas, condamnat pentru că a ucis un polițist, au fost publicate de Digi24. Acesta a fost surprins în mașina sa înainte să fugă din țară, după ce a primit o permisiune de trei zile de la Penitenciarul Rahova, acolo unde fusese încarcerat.
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare. „Poate aduce din nou ninsori” # Digi24.ro
Un episod de vreme rece se abate peste România începând de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, cu ninsori așteptate în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului. Totuși, Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spune că estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie.
Avertismentul Maiei Sandu: „Europa este în război. Dacă Ucraina pierde, Rusia nu se va opri în Moldova” # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit în cadrul Consiliului European despre „cele două războaie pe care le poartă Rusia în Europa”. Potrivit liderei de la Chișinău, Putin nu se va opri în Moldova dacă Ucraina va pierde războiul.
Anchetă în cazul turcului evadat. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții sunt responsabili să respecte regulile” # Digi24.ro
Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare. Omul de afaceri cunoscut drept ”regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista Most Wanted și este dat în urmărire internațională. Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri. Ministrul justiției a anunțat un control la penitenciarul Rahova, unde bărbatul își ispășea pedeapsa.
Progresele din chirurgia ginecologică au mutat accentul de pe inciziile mari pe precizie, control și recuperare rapidă. În același timp, selecția corectă a cazurilor și experiența echipei rămân decisive pentru rezultate bune și sigure.
Rusia a pierdut în Ucraina de două ori mai mulți soldați într-o lună, decât a pierdut în 10 ani în Afganistan, anunță Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a suferit în doar o lună pe frontul ucrainean de două ori mai multe pierderi umane decât în cei 10 ani de război din Afganistan.
Noi dezvăluiri în cazul pădurii de la Băile Felix. Firma care face defrișările, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi # Digi24.ro
Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix. Firma care face defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Firma are doar doi agajați, dintre care unul este soțul femeii. Ei au tăiat inclusiv copaci sănătoși, nemarcați. Inspectorii Gărzii de Mediu au descins acolo pentru a evalua pagubele făcute.
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți” # Digi24.ro
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un astfel de demers ar avea nevoie de cel puțin un an sau chiar un an și jumătate pentru a putea fi pus în aplicare în condiții funcționale.
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie # Digi24.ro
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
Sondaj. Este suveranitatea națională afectată de apartenența la Uniunea Europeană? Ce cred românii # Digi24.ro
Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, iar procentul este într-o ușoară creștere față de luna septembrie a anului trecut, arată un sondaj INSCOP. Totuși, în mod paradoxal, aproape 38% dintre aceștia cred că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai.
Mesaje de la curier, prieteni sau familie, folosite tot mai mult în înșelăciunea online. Cum acționează atacatorii cibernetici # Digi24.ro
Escrocii din online devin tot mai inventivi și găsesc noi metode pentru a goli conturile oamenilor care le pică în capcane. Capcana vine, spre exemplu, sub forma unei rugăminți primite de pe numărul unor apropiați sau de la curier. Amploarea escrocheriilor online e demonstrată și de datele poliției: Una din trei plângeri pentru înșelăciune a fost făcută de victime din mediul online. Numărul acestor cazuri s-a dublat în ultimii ani.
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”: „Scopul este de a garanta securitatea” # Digi24.ro
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, a anunțat luni această țară, relatează Euronews.
Drum inundat în Dolj, după ce un râu a ieșit din matcă. Șoseaua este complet blocată, iar sute de localnici au rămas izolați # Digi24.ro
Un drum județean din Dolj a fost complet acoperit de apă pe o porțiune mare, din cauza inundațiilor. Este principalul drum de acces către o localitate în care trăiesc sute de oameni. La fața locului au ajuns și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care, împreună cu autoritățile locale, caută soluții pentru gestionarea situației, anunță Digi24.
Trump continuă să facă jocul lui Putin. liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas (FT) # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.
Cât costă scoaterea terenurilor din circuitul agricol în 2026. MADR a majorat tarifele în funcție de inflație # Digi24.ro
Printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile tarife care trebuie plătite în 2026 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan. Valorile sunt mai mari decât cele din 2025, ca urmare a indexării cu rata inflației de 7,3%, comunicată de INS, și se aplică deja, fiind valabile până la 31 decembrie 2026.
Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre desfășurarea ședințelor din Coaliția de guvernare, precizând că atunci când cineva se uită la declaraţiile din spaţiul public „ar crede că ne-am scos ochii acolo”. Șeful Executivului susține că, în timpul ședințelor, unii colegi „se comportă absolut rațional”, iar ulterior în declarațiile publice au un comportament total diferit.
Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.
Care este cauza surpării asfaltului pe strada din Brăila unde un autobuz de călători a rămas blocat. Anunțul autorităților # Digi24.ro
Surparea carosabilului pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Brăila, unde un autobuz al societăţii Braicar a căzut cu ambele roţi din spate într-un crater format în asfalt, a fost provocată de o avarie la o conductă veche din reţeaua publică de alimentare cu apă, potrivit Companiei de Utilităţi Publice (CUP) „Dunărea" Brăila.
Într-o convorbire cu Trump, premierul Canadei a dat înapoi „agresiv” de la comentariile din discursul său viral de la Davos # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a dat înapoi „agresiv” de la unele dintre comentariile pe care le-a făcut în timpul discursului său de la Davos, de săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri cu preşedintele american Donald Trump de luni, a declarat secretarul trezoreriei Scott Bessent, citat de Reuters.
Imagini cu impact emoțional! Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii eliberatori” sunt torturați cu bestialitate pentru că și-ar fi părăsit pozițiile. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă # Digi24.ro
Polonia și țările baltice se tem din anumite motive de Rusia și o demonizează, ceea ce este o mare greșeală, s-a plâns purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu adresat jurnalistului „Life” Alexander Iunashov.
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin scandal cu PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.
Prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, UE și India arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, scrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor # Digi24.ro
SUA iau în considerare posibilitatea de a lansa „lovituri punctuale” asupra unor înalți oficiali și comandanți iranieni care, potrivit Washingtonului, sunt implicați în reprimarea protestelor și uciderea protestatarilor, a declarat pentru Middle East Eye o sursă bine informată dintr-una dintre țările din Golful Persic. Potrivit acestuia, dacă planurile nu se vor schimba, loviturile ar putea fi lansate până la sfârșitul acestei săptămâni.
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară # Digi24.ro
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius.
Fostul deputat Dan Vîlceanu află astăzi dacă va fi judecat pentru că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman # Digi24.ro
Fostul ministru și deputat Dan Vîlceanu va afla, marți, dacă va fi judecat în dosarul în care este acuzat, printre altele, de ultraj după ce l-a agresat fizic pe colegul său din PNL, Florin Roman, în Parlament.
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi adoptate prin OUG. Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE: ce șanse are capitala României # Digi24.ro
Bucureștiul și alte opt orașe europene se luptă pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivel european, care să controleze milioane de colete ieftine, multe dintre ele provenind din China, care inundă zilnic terminalele de marfă din Europa, scrie Politico într-un articol în care evaluează avantajele și dezavantajele fiecărui candidat, dar și șansele de a deveni viitorul sediu al noii insituții UE.
Șeful Patrulei de Frontieră a SUA, scos din dispozitiv. Gregory Bovino a fost demis după decesul a doi americani în Minneapolis # Digi24.ro
Gregory Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Patrulei de Frontieră a SUA și se va întoarce la fostul său loc de muncă din California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, a raportat luni Atlantic, citând un oficial al Departamentului Securității Interne și două persoane care au cunoștință despre această schimbare.
Ilie Bolojan discută la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri # Digi24.ro
PSD pune condiții în Coaliție ca să accepte adoptarea pachetului 3 de reformă. Aceștia vor la pachet un set de măsuri pentru relansarea economiei. Pachetul 3 se referă la reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație și a fost negociat încă de la instalarea guvernului Bolojan. Despre viitoarele măsuri de relansare s-a discutat în ședința Coaliției în care s-a convenit și amânarea angajarii răspunderii Guvernului. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare discută marți cu reprezentanții agenției de rating Fitch.
Alertă la un liceu din Baia Mare după ce în clădire s-a simțit miros de gaze: au fost evacuați aproximativ 300 de elevi # Digi24.ro
Aproximativ 300 de elevi ai Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați din cauza unei posibile scurgeri de gaze. Autoritățile au fost anunțate că se simte miros de gaz în unitatea de învățământ.
