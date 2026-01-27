Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR

12:20

Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare. Omul de afaceri cunoscut drept ”regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista Most Wanted și este dat în urmărire internațională. Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri. Ministrul justiției a anunțat un control la penitenciarul Rahova, unde bărbatul își ispășea pedeapsa.