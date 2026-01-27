Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump. Ce spune compania
Digi24.ro, 27 ianuarie 2026 17:50
La doar câteva zile după preluarea operațiunilor TikTok în SUA către o entitate majoritar americană (inclusiv Oracle, condusă de Larry Ellison, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump), după luni de presiuni politice asupra proprietarilor chinezi, platforma se confruntă cu acuzații masive de cenzură. Mii de utilizatori din Statele Unite susțin că încercările de a trimite mesaje private care conțin cuvântul „Epstein” sunt blocate instantaneu, generând erori precum „not permitted”, „violation of Community Guidelines” sau pur și simplu dispariția mesajului, transmite NBC.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
18:20
Sepp Blatter se alătură celor care cer suporterilor să boicoteze Cupa Mondială: „Evitaţi Statele Unite” # Digi24.ro
Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, s-a declarat, într-un mesaj publicat luni pe reţeaua de socializare X, în favoarea ideii ca suporterii să nu se deplaseze în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie-19 iulie) din motive de siguranţă.
Acum o oră
18:00
Primul cartonaș galben pentru o regulă intrată în vigoare anul trecut. Totul a plecat de la o glumă # Digi24.ro
Dodo, jucător la Clube Nautico, a primit un cartonaş galben în timpul unui meci din Pernambucano (Campionatul statelor braziliene) câştigat, duminică, împotriva echipei Santa Cruz (4-0) pentru că a sărit cu picioarele pe minge în timpul jocului. O aplicare strictă a unei reguli intrată în vigoare în aprilie, după o glumă a lui Memphis Depay, scrie News.ro.
17:50
17:50
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Care au fost temele discutate # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit, marţi, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, discuţiile vizând securitatea regională şi apărarea colectivă.
17:40
Spania anunță despăgubiri de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare în care au murit 45 de oameni # Digi24.ro
Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare de săptămâna trecută în care au murit 45 de persoane şi mai mult de 150 au fost rănite, a anunţat marţi ministrul transporturilor, Oscar Puente.
Acum 2 ore
17:30
Lege dură pentru minori într-o țară din Europa: Copiii de 13 ani ar putea răspunde penal pentru fapte grave # Digi24.ro
Autoritățile dintr-o țară europeană vorbesc despre o „situație de urgență” și pregătesc schimbări dure în legislație, pe fondul creșterii infracționalității în rândul minorilor. Una dintre măsuri vizează coborârea vârstei răspunderii penale la 13 ani.
17:30
Agenția Centrală de Informaţii a SUA (CIA) acţionează discret pentru a stabili o prezenţă permanentă a Statelor Unite în Venezuela, astfel încât Washingtonul să poată exercita influenţă asupra viitorului acestei ţări, conform dispoziţiilor preşedintelui Donald Trump, a relatat marţi canalul de televiziune CNN, preluat de EFE și Agerpres.
17:20
Un judecător din Minnesota îi ordonă şefului ICE să se prezinte la audieri: „Răbdarea instanţei a ajuns la capăt” # Digi24.ro
Preşedintele Curţii Federale din Minnesota a ordonat directorului interimar al Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE) să se prezinte vineri în faţa instanţei pentru a explica personal de ce agenţia nu a respectat zeci de ordine judecătoreşti în ultimele săptămâni, relatează Reuters.
17:00
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur: „Se întâmplă la șoferii cu multă experiență” # Digi24.ro
Şapte oameni au murit marţi, într-un grav accident rutier produs pe DN6, în judeţul Timiş. Un microbuz a intrat în depășire și mai apoi a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar. Mai apoi, microbuzul a fost proiectat pe sensul opus unde s-a ciocnit cu un TIR. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat la Digi24 care ar putea fi cauzele tragediei.
16:50
Rheinmetall intenționează să construiască o rețea germană de sateliți. „Starlink militar pentru Bundeswehr” # Digi24.ro
Grupul militar Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB sunt în negocieri pentru a lansa o ofertă comună de construire a unui serviciu de internet echivalent cu Starlink al lui Elon Musk pentru forțele armate germane. Acțiunile OHB au crescut cu 28% luni, după ce Financial Times a relatat despre aceste discuții.
Acum 4 ore
16:30
Trump a uitat cuvântul Alzheimer în timp ce vorbea despre boala neurodegenerativă a tatălui său. Ce spune nepoata președintelui SUA # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a părut să uite cum se numește boala Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist în care a negat că ar suferi de această afecțiune, potrivit HuffPost.
16:30
Fitch va anunța pe 13 februarie ratingul României. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire” # Digi24.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch va publica pe 13 februarie decizia privind ratingul de țară al României, după închiderea piețelor, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, după întâlnirea cu reprezentanții agenției, care a avut loc marți dimineață, la Guvern.
16:30
China vrea legături mai strânse cu Rusia „pentru a aduce o energie pozitivă securităţii mondiale” # Digi24.ro
China și-a reafirmat disponibilitatea de a consolida relațiile cu Rusia, ministrul apărării de la Beijing declarând că cele două țări ar trebui să își întărească coordonarea strategică „pentru a aduce o energie pozitivă securității și stabilității mondiale”, potrivit televiziunii publice CCTV.
16:10
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după scenariul unui guvern minoritar. Manda: „Guvernăm sau...?” # Digi24.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a ieșit la atac după ce premierul Ilie Bolojan a spus că nu exclude scenariul unui guvern minoritar fără PSD. Social-democratul i-a atras atenția lui Bolojan că un premier nu poate fi nominalizat din nou dacă guvernul său pică prin moțiune de cenzură și a insistat ca pachetul cu măsuri economice, dar și cel cu tăierile din administrație să fie aprobate în același timp.
15:50
Măsură neobişnuită în Germania: Guvernul oferă recompensă oricui va „duce la autorii” penei de curent din Berlin. Ce sumă e promisă # Digi24.ro
Guvernul german a promis, marţi, o recompensă de un milion de euro oricui va „duce la autorii” sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă.
15:50
Incendiile de vegetație se extind în Australia, pe fondul caniculei. Temperaturi de 49 de grade Celsius. Mai multe localități evacuate # Digi24.ro
Pompierii din statul australian Victoria se luptă cu cel puțin șase incendii majore, în timp ce un val record de căldură a lovit sud-estul țării. Două incendii au atins „nivelul de urgență”, potrivit postului local de televiziune ABC News. Mai multe comunități au primit avertismente să evacueze zona. Biroul local de Meteorologie afirmă că în unele părți ale statului s-au înregistrat temperaturi uriașe, de 49 de grade Celsius. Melbourne a înregistrat o temperatură de 41 de grade Celsius, anunță BBC.
15:40
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi” # Digi24.ro
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la blocul comunitar ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa, relatează Reuters.
15:40
Bucureștiul plin de gropi și străzi distruse. „Mai bine asfaltăm o dată la 2-3 ani și dăm din start un preț semnificativ mai bun” # Digi24.ro
Locuitorii din Capitală își strică ușor mașinile și plătesc bani mulți pentru reparații. Bucureștiul s -a umplut de gropi iar străzile din nisip și piatră de râu sunt acum impracticabile. Pe kilometri de șine vechi de tramvai crapă zilnic asfaltul. Conducerea Administrației Străzilor anunță că va repara stricăciunile din carosabil când vremea va fi mai bună.
15:20
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR # Digi24.ro
Momentul impactului fatal dintre microbuzul care venea din Grecia și merge spre Franța și un TIR, pe DN6, în urma căruia șapte oameni au murit a fost filmat de o cameră de bord.
15:20
Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Fondurilor Europene, a avut un atac la adresa social-democraților, cărora le-a transmis să se decidă dacă sunt la guvernare sau în opoziție și a subliniat că, în privința fondurilor europene, în guvernele anterioare „s-a făcut rahatul praf”. Fostul ministru Adrian Câciu i-a răspuns pe Facebook, acuzându-l pe Dragoș Pîslaru că a pierdut bani europeni în loc să îi atragă. „Hoțul strigă hoții”, a precizat Câciu.
15:20
„Am digitalizat fragmentat”: Oana Gheorghiu critică lipsa de coerență în sistemele statului. „Baze de date care nu comunică între ele” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat şi sunt baza de date care nu comunică între ele. Ea a mai anunţat că în această vară va devenit funcţional cloud-ul guvernamental şi că este important să existe interoperabilitate între diferite platforme.
14:50
Șase posturi scoase la concurs pentru Task Force-ul de Digitalizare. Irineu Darău: „Este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză” # Digi24.ro
Irineu Darău a anunțat marți, 27 ianuarie, lansarea procesului de selecţie pentru specialişti în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea şi Monitorizarea Reformelor şi Investiţiilor privind Transformarea Digitală (Task Force). Concursul se va desfășura pe data de 16 februarie, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 februarie, a transmis ministrul Economiei.
14:40
Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns marți răspunsurilor jurnaliștilor de la RFI. Liderul de la București a fost chestionat privind declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora aceasta ar „vota da la un eventual referendum privind reunirea cu România”. Șeful Executivului a declarat că și el ar „vota da”, dacă s-ar organiza un astfel de plebiscit în România.
Acum 6 ore
14:30
Indignare în Italia: Trump își trimite agenții „anti-imigrări” să susțină măsurile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă # Digi24.ro
Agenții din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) vor sprijini operațiunile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, în februarie, a anunțat marți organizația, stârnind furia unor politicieni italieni de seamă, care au acuzat ICE că încalcă drepturile omului prin represiunea brutală împotriva imigrației în SUA, scriu jurnaliștii France24.
14:30
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul # Digi24.ro
România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din Produsul Intern Brut (PIB), adică aproximativ 146 de miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Deficitul a fost mai mic decât în 2024, când gaura din buget a ajuns la 8,64% din PIB. Nivelul de 7,65% este și sub ținta de 8,4% asumată de Guvern în toamna anului trecut în relația cu Comisia Europeană.
14:20
Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri. Învoirea a fost avizată negativ de ANP # Digi24.ro
Sindicatul Europol consideră că cetăţeanul turc care a omorât „cu sânge rece” un poliţist ce intenţiona să îl oprească în trafic a evadat „cu concursul şefilor din Poliţia Penitenciară”. „Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigaşului a fost avizată negativ de specialiştii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, afirmă sursa citată.
14:10
Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România. Argumentul adus în cadrul Consiliului Europei # Digi24.ro
Maia Sandu a venit cu clarificări privind opțiunea sa de vot în cazul unui referendum privind reunirea cu România, într-un răspuns la o întrebare adresată de către un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei. Șefa statului de peste Prut a punctat că „a oferit un răspuns onest”. Aceasta a a sugerat că nu vrea că Moldova să ajungă sub „ocupația Rusiei”.
14:10
Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km # Digi24.ro
Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției Civile.
14:10
„Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică 20 de ani de întârziere în digitalizare: „Este eșec de guvernanță” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marţi, la Consiliul Naţional al IMM din România, că după 20 de ani de la intrarea în UE, nu avem o semnătură electronică despre care am putea spune că este „cu adevărat liberalizată şi funcţională, nici identitate electronică şi este şi un eşec de guvernanţă, este și un eşec managerial, dar și un eşec de implementare”.
14:00
Șase morți într-un accident auto pe E60, în Timiș: numărul total al victimelor este în curs de stabilire # Digi24.ro
Şase persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, alte două fiind deja transportate la spital. Numărul total al persoanelor implicate este în curs de stabilire.
13:50
Culisele ședinței PNL. Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul # Digi24.ro
Imediat după ședința Coaliției de luni, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au mers să discute cu liderii PNL, la Vila Lac. Primarul general s-a plâns de bugetul Capitalei, a pus pe masă chiar și scenariul insolvenței STB, și a cerut sprijinul partidului, chiar în fața lui Ilie Bolojan. Colegii săi i-au transmis că îl susțin, dar pentru bani trebuie să meargă la Guvern, moment în care premierul, care nu avusese nicio replică până atunci, a zâmbit. Pe lângă problemele financiare ale Capitalei, discuții au fost și despre bugetul general, dar și despre deficit.
13:30
Autostrada din România până în Grecia ar putea deveni o realitate, cu ajutorul bulgarilor. Care este termenul estimat de finalizare # Digi24.ro
Drumul către Grecia ar putea fi mai rapid și mai sigur. În timp ce autoritățile de la noi fac studii de fezabilitate pentru a vedea cum ar putea scurta drumul de la București la Giurgiu, vecinii bulgari pun deja bazele unei autostrăzi până la Veliko Târnovo. De acolo, mai departe drumul va fi legat la rețeaua de autostradă care există deja.
13:20
Noi imagini cu milionarul turc care a ucis un polițist. Cum a fost surprins Abdullah Atas înainte să fugă din țară # Digi24.ro
Imagini noi cu milionarul turc Abdullah Atas, condamnat pentru că a ucis un polițist, au fost publicate de Digi24. Acesta a fost surprins în mașina sa înainte să fugă din țară, după ce a primit o permisiune de trei zile de la Penitenciarul Rahova, acolo unde fusese încarcerat.
13:00
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare. „Poate aduce din nou ninsori” # Digi24.ro
Un episod de vreme rece se abate peste România începând de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, cu ninsori așteptate în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului. Totuși, Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spune că estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie.
12:40
Avertismentul Maiei Sandu: „Europa este în război. Dacă Ucraina pierde, Rusia nu se va opri în Moldova” # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit în cadrul Consiliului European despre „cele două războaie pe care le poartă Rusia în Europa”. Potrivit liderei de la Chișinău, Putin nu se va opri în Moldova dacă Ucraina va pierde războiul.
Acum 8 ore
12:20
Anchetă în cazul turcului evadat. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții sunt responsabili să respecte regulile” # Digi24.ro
Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare. Omul de afaceri cunoscut drept ”regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista Most Wanted și este dat în urmărire internațională. Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri. Ministrul justiției a anunțat un control la penitenciarul Rahova, unde bărbatul își ispășea pedeapsa.
12:20
Progresele din chirurgia ginecologică au mutat accentul de pe inciziile mari pe precizie, control și recuperare rapidă. În același timp, selecția corectă a cazurilor și experiența echipei rămân decisive pentru rezultate bune și sigure.
12:20
Rusia a pierdut în Ucraina de două ori mai mulți soldați într-o lună, decât a pierdut în 10 ani în Afganistan, anunță Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a suferit în doar o lună pe frontul ucrainean de două ori mai multe pierderi umane decât în cei 10 ani de război din Afganistan.
12:10
Noi dezvăluiri în cazul pădurii de la Băile Felix. Firma care face defrișările, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi # Digi24.ro
Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix. Firma care face defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Firma are doar doi agajați, dintre care unul este soțul femeii. Ei au tăiat inclusiv copaci sănătoși, nemarcați. Inspectorii Gărzii de Mediu au descins acolo pentru a evalua pagubele făcute.
12:10
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți” # Digi24.ro
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.
12:10
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un astfel de demers ar avea nevoie de cel puțin un an sau chiar un an și jumătate pentru a putea fi pus în aplicare în condiții funcționale.
12:00
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie # Digi24.ro
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
12:00
Sondaj. Este suveranitatea națională afectată de apartenența la Uniunea Europeană? Ce cred românii # Digi24.ro
Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, iar procentul este într-o ușoară creștere față de luna septembrie a anului trecut, arată un sondaj INSCOP. Totuși, în mod paradoxal, aproape 38% dintre aceștia cred că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai.
11:40
Mesaje de la curier, prieteni sau familie, folosite tot mai mult în înșelăciunea online. Cum acționează atacatorii cibernetici # Digi24.ro
Escrocii din online devin tot mai inventivi și găsesc noi metode pentru a goli conturile oamenilor care le pică în capcane. Capcana vine, spre exemplu, sub forma unei rugăminți primite de pe numărul unor apropiați sau de la curier. Amploarea escrocheriilor online e demonstrată și de datele poliției: Una din trei plângeri pentru înșelăciune a fost făcută de victime din mediul online. Numărul acestor cazuri s-a dublat în ultimii ani.
11:30
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”: „Scopul este de a garanta securitatea” # Digi24.ro
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, a anunțat luni această țară, relatează Euronews.
11:30
Drum inundat în Dolj, după ce un râu a ieșit din matcă. Șoseaua este complet blocată, iar sute de localnici au rămas izolați # Digi24.ro
Un drum județean din Dolj a fost complet acoperit de apă pe o porțiune mare, din cauza inundațiilor. Este principalul drum de acces către o localitate în care trăiesc sute de oameni. La fața locului au ajuns și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care, împreună cu autoritățile locale, caută soluții pentru gestionarea situației, anunță Digi24.
11:30
Trump continuă să facă jocul lui Putin. liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas (FT) # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.
11:20
Cât costă scoaterea terenurilor din circuitul agricol în 2026. MADR a majorat tarifele în funcție de inflație # Digi24.ro
Printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile tarife care trebuie plătite în 2026 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan. Valorile sunt mai mari decât cele din 2025, ca urmare a indexării cu rata inflației de 7,3%, comunicată de INS, și se aplică deja, fiind valabile până la 31 decembrie 2026.
11:10
Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre desfășurarea ședințelor din Coaliția de guvernare, precizând că atunci când cineva se uită la declaraţiile din spaţiul public „ar crede că ne-am scos ochii acolo”. Șeful Executivului susține că, în timpul ședințelor, unii colegi „se comportă absolut rațional”, iar ulterior în declarațiile publice au un comportament total diferit.
11:10
Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.
